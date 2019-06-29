 В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
За історію нашої держави судно типу JHSV прибуває вперше, але до акваторії Чорного моря це вже другий візит корабля такого типу. Перший відбувся у серпні 2018-го року, тоді USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.
Наразі судно пришвартовано до одного з причалів Одеського морського торговельного порту, де відбувається його розвантаження.
Тепер в мене два рівнозначних найменування для Скаби: вже класичне Змивний Бачок - і ОЦЕ (до того ж автор Вадим Жучков надав вільний permission на використання).
Стародавні єгиптяни в його поведінці вбачали прообраз руху Сонця - світила, якому вони поклонялися найбільше. Культ священного скарабея був настільки поширеним у Стародавньому Єгипті, що у формі жука виготовляли печатки, амулети, магічні предмети й прикраси, його зображували на папірусах, фресках гробниць. У храмовому комплексі Карнак недалеко від Луксора збереглася колона, яку вінчає кам'яний скарабей. Єгипетського бога Хепрі зображували з головою у вигляді скарабея.
...
уявив РАПТОВУ містичну зустріч з богом Хепрі в ТАКОМУ вигляді
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обгидився цеглою
Ось до такої категорії ************ і припишемо.
(Чомусь одразу згадав "Человеческую многоножку" )
ЛАСКАВО ПРОСИМО, СОЮЗНИКИ!
Під таку перцівочку, що в найсуворіших техаських реднеків оченята рогом полізуть (спокійно здолають хіба що латиноси)
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
это для них Н О Р М А Л Ь Н О!!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Spearhead-class_expeditionary_fast_transport
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ракетные_корабли_проекта_1239
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунь_(экраноплан)
Хорошие дела быстрот не делаются...
Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полуордынцам приходилось много раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними у татар Крыма и Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением всех кораблей черноморского флота лапотной московии - орды. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 огромных линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Оккупанты лапотники в Севастопольской бухте затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных.
The name is taken after the Yuma tribe of Arizona.
-USS Yuma (1865) was a river monitor launched in May 1865, but never commissioned, and sold in 1874
-USS Yuma (YT-37) was a tug originally named USS Asher J. Hudson and later renamed Yuma; she was sold in 1921
-USS Yuma (AT-94) was a Navajo-class fleet tug commissioned in 1943 and transferred to Pakistan in 1959
-Yuma (YTM-748) was a Chicopee-class medium harbor tug the Navy acquired in 1964 from the US Army, where she had served with the designation LT-2078 since 1954; she was placed out of service in 1976 and sold into commercial service in 1987
-USNS Yuma (T-EPF-8) is a planned Spearhead-class expeditionary fast transport
Та не ,экс главнокомандующий на катере с Кузни путь укажет...