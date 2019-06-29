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Все про:ВМС (394) корабель (538) Одеса (1949) США (5133)

 В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma. ФОТО

Сьогодні, 29 червня в Одесу прибуло судно забезпечення США USNS Yuma. Метою візиту є логістичне забезпечення українсько-американських навчань "Сі Бриз-2019".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma 01

За історію нашої держави судно типу JHSV прибуває вперше, але до акваторії Чорного моря це вже другий візит корабля такого типу. Перший відбувся у серпні 2018-го року, тоді USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.
В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недобудований ракетний крейсер "Україна" гниє - держава мусить ухвалити рішення про його долю, - Букін

Наразі судно пришвартовано до одного з причалів Одеського морського торговельного порту, де відбувається його розвантаження.

В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134798
 
   
 Топ коментарі
 
У скабеєвої від цієї новини випадуть зуби і настане клімакс.
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Если США захотят разместить свою военную базу в Украине - тогда мы им скажем....

ЛАСКАВО ПРОСИМО, СОЮЗНИКИ! В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 2575
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Заметили на фоне какого флага он сфоткался?))))
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Прапор афробандерівців Анголи (і так, у них був харизматичний антикомуніст і просто брутальний чувак Жонас Савімбі):

В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 4596
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У меня лмчно, не самые лучшие воспоминания о данной стране..... (португальский здесь не виновен).
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У скабеєвої від цієї новини випадуть зуби і настане клімакс.
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ну, то, что от этой новости ублюдков россиян мощно типает, так это точно.
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Феєричний комент з ТиШлангу (до одного з випусків "Вечора з Яніною Соколовою").
Тепер в мене два рівнозначних найменування для Скаби: вже класичне Змивний Бачок - і ОЦЕ (до того ж автор Вадим Жучков надав вільний permission на використання).

В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 3262
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************ = это очень круто )))))))))))!!!!!!! - берем на вооружение
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я її давно скарабєєвою зву...(скарабєй- жук -навозник)
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Ні, для такого я надто поважаю Стародавній Єгипет (зокрема його містичну традицію).

Стародавні єгиптяни в його поведінці вбачали прообраз руху Сонця - світила, якому вони поклонялися найбільше. Культ священного скарабея був настільки поширеним у Стародавньому Єгипті, що у формі жука виготовляли печатки, амулети, магічні предмети й прикраси, його зображували на папірусах, фресках гробниць. У храмовому комплексі Карнак недалеко від Луксора збереглася колона, яку вінчає кам'яний скарабей. Єгипетського бога Хепрі зображували з головою у вигляді скарабея.

...
уявив РАПТОВУ містичну зустріч з богом Хепрі в ТАКОМУ вигляді
@
обгидився цеглою

В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 1112
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Вот зачем прекрасных созданий собачек сравнивать с этой пропагандонской ублюдиной **********..есть же сливной бачек ..не обижайте друзей наших меньших приравнивая к всякой скрепной швали.
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Собаки теж бувають різні... оті, що їхні зграї часто є реальною загрозою для людей, котів та нормальних собак (так само як дурні й агресивні собацюри бидлособачників, котрі не можуть в кінологію від слова взагалі) - чомусь викликають лише бажання взяти в руки бойовий стовбур і припинити борошна (В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 320) їм самим та оточуючим людям і тваринам. Ще й захистити місцевість від копро-мінування.
Ось до такої категорії ************ і припишемо.
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В основном все всегда зависит от владельца,такая и собака будет как ее воспитают ..кращеб не приписували а пришили вже.
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Залюбки ))) Можна навіть взяти степлер та прих*ярити зкріпами.
(Чомусь одразу згадав "Человеческую многоножку" )
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Если США захотят разместить свою военную базу в Украине - тогда мы им скажем....

ЛАСКАВО ПРОСИМО, СОЮЗНИКИ! В Одессу прибыло судно обеспечения ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 2575
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Ще й пригостимо борщем, варениками та салом
Під таку перцівочку, що в найсуворіших техаських реднеків оченята рогом полізуть (спокійно здолають хіба що латиноси)
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Зе на это не пойдет т.к. тогда половина лохтората от него отвернется.
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P.S.: щодо перцівки та іншого алкоголю - з колекції жахів перекладу китайського alibaba.com (схоже, тут навіть не гугл транслейт). ОДИЧАЛАЯ ВОДОЧКА - звучить дуже потужно...

В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 9176
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У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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а что вы ожидали от грязных генетических дегенератов?
это для них Н О Р М А Л Ь Н О!!!
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Фигня. Есть страны, которые не топят, а просто отдают свои корабли врагу, в том числе в собственных военных базах.
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За Украинский Флот. ! Ура.. За новые корабли и подводные лодки. Урааа...
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Красавец. Совершенство техники.Тревога и страх для врага.
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Раньше такие строили и у нас. Потом скатились до плавающих БТР-ов.
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Строили...много чего строили. Ценой миллионов жертв и пока кушать стало нечего. Не говоря уже об отставании в общественно-нравственном и технологическом развитии на полвека.
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але, что строили ? вот это ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Spearhead-class_expeditionary_fast_transport
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Самое правильное - перенимать все у Америки. Как это делала Япония. И законы. И бизнес. И экономику. И совершенствовать по возможности.
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Самое правильное - перенимать все у Америки.

Хорошие дела быстрот не делаются...
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о...та то кухню привезли..бар.ресторан столова
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вітаємо союзників на хлібосольній українській землі і морі!
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Да 18 июня 1918 года кремлёвскими бандитами большевиками были затоплены 12 военных кораблей черноморского флота в бухте Новороссийска по требованию идола кацапов кровавого палача ленина.
Топить свои собственные корабли черноморского флота лапотным москалям полуордынцам приходилось много раз. А впервые москали - кацапы потопили свой флот в ходе обороны ранее оккупированного ними у татар Крыма и Севастополя 1854−1855 года. Больше того, оборона Севастополя, длившаяся практически год, началась и закончилась потоплением всех кораблей черноморского флота лапотной московии - орды. По требованию князя Меншикова было затоплено 5 огромных линейных кораблей и два фрегата, их мачты остались торчать над водой. Оккупанты лапотники в Севастопольской бухте затопили все свои 75 боевых кораблей и судов и также 16 вспомогательных.
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USS Yuma has been the name of five ships of the United States Navy.
The name is taken after the Yuma tribe of Arizona.

-USS Yuma (1865) was a river monitor launched in May 1865, but never commissioned, and sold in 1874
-USS Yuma (YT-37) was a tug originally named USS Asher J. Hudson and later renamed Yuma; she was sold in 1921
-USS Yuma (AT-94) was a Navajo-class fleet tug commissioned in 1943 and transferred to Pakistan in 1959
-Yuma (YTM-748) was a Chicopee-class medium harbor tug the Navy acquired in 1964 from the US Army, where she had served with the designation LT-2078 since 1954; she was placed out of service in 1976 and sold into commercial service in 1987
-USNS Yuma (T-EPF-8) is a planned Spearhead-class expeditionary fast transport
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котоморан ..вот бы на нем у бердянске бабки рубить бананы тягать..
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Гавно это, из люминия. Вот что с ними бывает, в результате попадания только одной арабской ракетки. (ПРК "Нур" иранского пр-ва или C-802(КНР)), выпущенной хуситами:
В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma - Цензор.НЕТ 6950
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А причём тут материал? От стали ракета бы отскочила?
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а где-то там, в стране вечнозелёных помидоров, жалобно всхлипывает "Кузя", наматывая сопли на кулак..
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В той стране дураков могли бы тоже просто гордиться чужестранными кораблями, но дурака работа любит - строят собственные.
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А с Украинской стороны, кто будет на учениях ?
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Главнокомандующий помашет платочком с пирса.

Та не ,экс главнокомандующий на катере с Кузни путь укажет...
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