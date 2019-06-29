 В Одесу прибуло судно забезпечення ВМС США USNS Yuma. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

За історію нашої держави судно типу JHSV прибуває вперше, але до акваторії Чорного моря це вже другий візит корабля такого типу. Перший відбувся у серпні 2018-го року, тоді USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибув до Румунії для участі в навчаннях.



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Наразі судно пришвартовано до одного з причалів Одеського морського торговельного порту, де відбувається його розвантаження.

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