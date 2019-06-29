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 Політика України
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Все про:освіта (591) школа (666) Гройсман (3457) вчитель (97)

 "Я пішов у школу, коли мені було 2 роки", - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман добре знає, що таке праця вчителя і про проблеми освіти, оскільки виріс у родині педагогів.

Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я пішов до школи, коли мені було 2 роки. Хоч це і звучить як жарт, але це жарт тільки наполовину. Моя мама була вчителькою. І не тільки мама, більша частина родини, починаючи з діда - педагоги.

Із самого дитинства я не тільки зрозумів, а й відчув, що таке освіта. Що це важка праця для вчителів і фундамент усього наступного життя для дитини. Намагався завжди запитувати себе, чим я можу допомогти, щоб освіта ставала кращою.

Як тільки я прийшов працювати в Парламент, потім в уряд для мене було вкрай важливо розпочати системні зміни в освіті.

І ось ми підбиваємо підсумки першого року впровадження Нової Української школи. У реформу середньої освіти вже вклали близько 7 млрд грн. А це нове обладнання, нові підходи до навчання дітей та стажування вчителів. Далі реформа має охопити всю середню школу", - повідомив Гройсман.

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Я пішов у школу, коли мені було 2 роки, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134797
 
   
 Топ коментарі
 
Вот кто клован и шут!!! Я пошел в школу, когда мне было 2 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8736
Порохоботы, не на того бочку катили Я пошел в школу, когда мне было 2 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3033
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А важко працювати почав у 10😢😢😢
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Ой ну прям слезы капают, несчастный ребенок из нищей семьи своим умищем выбился в премьеры.))
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Ха..ха..хааха...ха.. Мальчик- премьер.....
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Запомните народ, если вы хотите чтоб ваш ребенок в 16 лет уже был владельцем крупной фирмы то вы должны отдать его в школу в 2 года.))
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ця глава автобіографії називатиметься "перша ходка, 2 роки"
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А проффесором че не стал??
В спермабанк его!
Ручки шоб не стер!
😁
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Меня исчо так не хохотали!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Lvbnhj А что ты хотел? У человека детства не было!
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Волосы седые
На головку детской...
Хорошо живётся
Нам в стране советской!
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- Изя, у тебя было шесть яблок, половину ты отдал Ване. Сколько яблок у тебя осталось?
- Пять с половиной.
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А свой первый миллион я заработал в 6 лет...
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...учителя школы и директор каждый месяц платили ему, чтобы он ушел из их школы.
Даже место ему на рынке купили...
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Мля какой незаменимый прохфесионал! так он до уровня этого ублюдка червнонеко докатится... я.. я.. я..такой афигенный и вообще супермэн.
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бедный Грося, родители детства лишили, душещипательная история
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Хоть и пошел в 2 года,а мозгов так и не прибавилось
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Вся паРашнохохлуїнська гниль зібралась і на Гройсмана гавкає!
А він один із кращих пміністрів, ну хіба ще Яценюк з ним зрівняється!
І головне гавкають неудачники, яким тільки б ковбаси дешевої нажертись!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я пішов у школу, коли мені було 2 роки", - Гройсман
 
 
 
 
 
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