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Все про:освіта (592) школа (668) Гройсман (3458) вчитель (98)

 "Я пішов до школи, коли мені було 2 роки", - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман добре знає, що таке праця вчителя і про проблеми освіти, оскільки виріс у родині педагогів.

Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Я пішов до школи, коли мені було 2 роки. Хоч це і звучить як жарт, але це жарт тільки наполовину. Моя мама була вчителькою. І не тільки мама, більша частина родини, починаючи з діда - педагоги.

Із самого дитинства я не тільки зрозумів, а й відчув, що таке освіта. Що це важка праця для вчителів і фундамент усього наступного життя для дитини. Намагався завжди запитувати себе, чим я можу допомогти, щоб освіта ставала кращою.

Як тільки я прийшов працювати в Парламент, потім в уряд для мене було вкрай важливо розпочати системні зміни в освіті.

І ось ми підбиваємо підсумки першого року впровадження Нової Української школи. У реформу середньої освіти вже вклали близько 7 млрд грн. А це нове обладнання, нові підходи до навчання дітей та стажування вчителів. Далі реформа має охопити всю середню школу", - повідомив Гройсман.

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Я пішов до школи, коли мені було 2 роки, - Гройсман 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134797
 
 
 Топ коментарі
 
А важко працювати почав у 10😢😢😢
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Ой ну прям слезы капают, несчастный ребенок из нищей семьи своим умищем выбился в премьеры.))
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Вот кто клован и шут!!! Я пошел в школу, когда мне было 2 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8736
Порохоботы, не на того бочку катили Я пошел в школу, когда мне было 2 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3033
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Нет, жители страны вечно зелёных помидоров, то есть снигерии, и местное янычарско-манкуртское сословие.
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Декларацию педагогов в студию!
Интересно посмотреть, что они заработали непосильным трудом!...
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хрюся купил диплом о высшем образовании... по холуйски поднял тарифы на второй день премьерства.... хитрожопо поднял пенсионный возраст ... такого проходимца еще надо поискать...
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Боты вернулись из отпуска, судя по работе Цензора. После избрания клоуна их видимо примерно наградили и они долго не показывались здесь. Выборы клоунов в ВР, прервало их каникулы.
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Ти диви яка скотиняка, чого ж ти вчителям грошей не добавив?
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Там же в школе, на перемене, я продал свои первые трусы...
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За своего друга корупционера Продана пускай расскажет.
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Душа і серце у вас неукраїнське, а українофоба, ось і вся суть !!!
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И пить курить и говорить я стал одновременно!!!))))
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В 5 лет защитил докторскую (колбасу от кота).
Докторская была свежей.
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Родьі бьіли тяжельіе, рожали стоя.
Великими просто так не рождаются, Ньютону хватило яблока, а єтого стоя, непременно стоя, иначе никак.
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Кокс видать не слабьій, ну ведь ПРЕТ!
А еще, когда он бьіл маленький, мама упустила его...
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Бедные, нищасные учитиля!
Зарплата 2500 гривен, а конкурсы в пединститут - 18 человек на одно место.
Совпадение? Не думаю!
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Тота я Думаю??? от чего ты такой Хитро Вы......ный.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я пішов до школи, коли мені було 2 роки", - Гройсман
 
 
 
 
 
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