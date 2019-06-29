 Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Противник використовує безпілотні літальні апарати для скидання гранат ВОГ-17М на оборонні укріплення підрозділів Об’єднаних сил, намагаючись застати військовослужбовців ЗС України зненацька.

Такі дії окупанта є доволі небезпечними, тож українські захисники — оборонці Маріуполя, ведуть посилене спостереження та вживають дієвих заходів з метою боротьби з ворожими квадрокоптерами", - йдеться в повідомленні.

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