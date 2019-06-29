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 Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони

Останнім часом підрозділи російсько-окупаційних військ практикують використання безпілотників для вогневого впливу на позиції українських військових на підступах до Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Противник використовує безпілотні літальні апарати для скидання гранат ВОГ-17М на оборонні укріплення підрозділів Об’єднаних сил, намагаючись застати військовослужбовців ЗС України зненацька.

Такі дії окупанта є доволі небезпечними, тож українські захисники — оборонці Маріуполя, ведуть посилене спостереження та вживають дієвих заходів з метою боротьби з ворожими квадрокоптерами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського з артилерії калібру 122 мм і мінометів, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134796
 
 
 Топ коментарі
 
А не пора ли эту говорящую обезьяну из Квартала-95 отправить куда-нибудь.... в Кривой Рог, пока она не надела делов? Хотя, она уже таких дров наломала, что, кажется на дверях б.СБУ на Владимирской пора вешать "ФСБ РФ. Киевский филиал".

Наемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4480
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Техническое превосходство возможно только с США.
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Сейчас начнут минстэцевские что это всё Зе виноваты. Наемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны - Цензор.НЕТ 328
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Какое еще ПВО против маленьких квадрокоптеров? Их можно сбить только случайно стрелковым оружием.
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да системы подавления элеткроныне применить и все БЛА упадут на землю и делов то.. как мухи дохлые.. беспилотник имеет програмную электронную начинку вот и вся нелегкая а электронная система подавления, есть кстати электронные бомбы там радиус поражения от 4 до 50 км. по диаметру... горит славно все трансформаторы, системы Интернета, мобильная связь, диспетчерские облэнрего газа света, светофоры и семафоры, летит вся ничинка в автомобилях, авиация..корабли и систем ПВО все слепнет и глохнет...
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На всякую хрень найдётся противоядие.
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нужно попросить у Донни шестиствольный 5,56-мм XM214 «Микроган» Найманці РФ використовують безпілотники для скидання гранат на позиції захисників Маріуполя, - Міноборони - Цензор.НЕТ 115



https://toomth.livejournal.com/5792845.html







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На фронте из ПВО максимум зенитки, стреляют даже с ДШК по бесплотникам, но не всегда дает добро командывание, поскольку это может ОБСЕ летать, никто не знает, никто никого не информирует. Даешь инфу в штаб, там хер его знает чем маются, молчат, а стрелять? Так может это ОБСЕ, хрен его знает, шо делать в таких случаях.
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Та мочить усіх. Хай "свій-чужий" застосовують. Не проблема.
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це тому, що їхні тата презервативи не використовували
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Техническое превосходство возможно только с США.
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Сейчас начнут минстэцевские что это всё Зе виноваты.
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Невже нічого дієвого не придумано ще для боротьби з безпілотниками ??
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камера "5 каналу" зафіксувала ворожого стрільця в "покинутій" бійниці

Наемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны - Цензор.НЕТ 287

https://www.youtube.com/watch?time_continue=252&v=OuxBMbDfi2Y
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Они видимо очень просят украинских бойцов перенять их новаторскую разработку.
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что совпало со словами "речника" - наши дали адекватный ответ, правильно?
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Разве ВОГ это не граната для подствольника?Если да, то не слишком ли сложно это выглядит?
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Это вообще бредово выглядит, к слову.
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А не пора ли эту говорящую обезьяну из Квартала-95 отправить куда-нибудь.... в Кривой Рог, пока она не надела делов? Хотя, она уже таких дров наломала, что, кажется на дверях б.СБУ на Владимирской пора вешать "ФСБ РФ. Киевский филиал".

Наемники РФ используют беспилотники для сброса гранат на позиции защитников Мариуполя, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4480
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ты болен, срочно к доктору.
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Война 21 века ето война беспилотников а не танков и пехоты. И чем быстрее мы ето поймем и сделаем выводы тем лучше. Нужно изобретать новые виды боевых дронов способных и воевать против наземных сил врага и против воздушных дронов противника.
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А что зебоба заканчивал? надо срочно закрыть это заведение -такое позорище..
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у відповідь ЗСУ використали ударні безпілотники турецького виробництва Байрактар?
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Ще тоді експерти казали, що вони не пристосовані для таких операцій, а придатні лише діяти проти неозброєних ППО курдських повстанців. Порохоботи ж тоді свого Порося захищали, а він просто на цьому відкат заробив.
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З таким презєдентом ніяка зброя не допоможе. Може у ЗЄбілів є ідея як перемогти сєпарів?
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А де ж наші безпілотники? Порошенко ж купу грошей на турецький мотлох витратив. Чи отримав відкат, і порядок?
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