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 Українська тенісистка Лазоренко виграла турнір U16 у Франції

Українка Катерина Лазаренко завоювала титул на юніорському турнірі Європейської тенісної федерації першої категорії у Франції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВТУ.

Українська тенісистка Лазоренко виграла турнір U16 у Франції 01

У фіналі турніру серед гравців до 16 років у місті Вільнев-лез-Авіньйон українська тенісистка, посіяна під першим номером, обіграла п'яту сіяну австралійку Хлою Ізабеллу Цзан: 6:1, 6:4.

За п'ять проведених матчів на турнірі Лазаренко не програла жодного сету своїм суперницям. Зазначимо, що для 14-річної дніпрянки цей титул став другим  цього року. У квітні Катерина виграла турнір U16 у Туреччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські легкоатлети здобули два золота на Європейських іграх, - НОК. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134795
 
   
 Топ коментарі
 
Дякуємо тобі мила дівчинко !В черговий раз звучав гімн України, а це значить престиж країни знову підріс!
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Вітання! Щастя тобі й блискучих перемог, юна зіронько! Украинская теннисистка Лазоренко выиграла турнир U16 во Франции - Цензор.НЕТ 9260 Украинская теннисистка Лазоренко выиграла турнир U16 во Франции - Цензор.НЕТ 4449
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Какое хорошее поколение растёт и вырастает. С победой ✌🏻🇺🇦

Зы. Очень странная форма кубка. Как форма для духовки.
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Кацап,думать это не твоё, а зависть, плохое чувство, встань с бутылки
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Вітання! Щастя тобі й блискучих перемог, юна зіронько!
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Дякуємо тобі мила дівчинко !В черговий раз звучав гімн України, а це значить престиж країни знову підріс!
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слава богу, що зюзіни корєша ще не встигли українським спортом накерувати
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може лисого на це діло пристроїти?
голова - як м'яч, пузо - як м'яч - така собі доволі спортивна зовнішність
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коментар відмічено як спам  
 
😁 на самом деле эта девочка переодетый Алешенька Порошенко а тренировал его лично Петя )

Слава Богу что Петя не успел в спорт свои лапки всунуть. А то была бы перемога как с коррупцией.
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а чим ти займаєшся у вільний від дефекації час?
чи його немає?
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тобто, не треба в тебе більш хоч якихось ознак інтелекту шукати?
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благодаря Пете наши спортсмены побеждают.слава томосу,вере,мове.
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ваші мокшанські спортсмени смокчуть хутєнський пуй
наші - перемагають
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У всех у них туго с юмором
Не могу понять, это следствие зомбирования. Или зомбирование поддаются те, у кого плохо с юмором
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Молодчинка! А ось Еліну занапастив чорт ,,чумазий,,Грає все гірше та гірше. А ми так сподівалися на ВШ
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Цензор.НЕТНовиниСпортУкраїнська тенісистка Лазоренко виграла турнір U16 у Франції
 
 
 
 
 
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