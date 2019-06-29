 Українська тенісистка Лазоренко виграла турнір U16 у Франції

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВТУ.
У фіналі турніру серед гравців до 16 років у місті Вільнев-лез-Авіньйон українська тенісистка, посіяна під першим номером, обіграла п'яту сіяну австралійку Хлою Ізабеллу Цзан: 6:1, 6:4.
За п'ять проведених матчів на турнірі Лазаренко не програла жодного сету своїм суперницям. Зазначимо, що для 14-річної дніпрянки цей титул став другим цього року. У квітні Катерина виграла турнір U16 у Туреччині.
Зы. Очень странная форма кубка. Как форма для духовки.
голова - як м'яч, пузо - як м'яч - така собі доволі спортивна зовнішність
Слава Богу что Петя не успел в спорт свои лапки всунуть. А то была бы перемога как с коррупцией.
чи його немає?
наші - перемагають
Не могу понять, это следствие зомбирования. Или зомбирование поддаются те, у кого плохо с юмором