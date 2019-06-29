 Українська тенісистка Лазоренко виграла турнір U16 у Франції

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВТУ.

У фіналі турніру серед гравців до 16 років у місті Вільнев-лез-Авіньйон українська тенісистка, посіяна під першим номером, обіграла п'яту сіяну австралійку Хлою Ізабеллу Цзан: 6:1, 6:4.

За п'ять проведених матчів на турнірі Лазаренко не програла жодного сету своїм суперницям. Зазначимо, що для 14-річної дніпрянки цей титул став другим цього року. У квітні Катерина виграла турнір U16 у Туреччині.

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