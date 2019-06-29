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Все про:негода (298) нещасний випадок (195) Нацполіція (7762) Харківщина (736)

 У лікарні померла друга постраждала від падіння дерева на базі відпочинку в Харківській області

У харківській лікарні сьогодні вдень померла 27-річна дівчина, яка постраждала через падіння дерева напередодні на території бази відпочинку в смт Старий Салтів (Харківська обл.).

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в Департаменті комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області в суботу.

Таким чином, кількість загиблих від падіння дерева збільшилася до двох осіб.

Як повідомлялося, вдень 28 червня через порив вітру на території бази відпочинку впало дерево і придавило трьох людей. 48-річна жінка померла відразу, а 27-річна дівчина і 28-річний чоловік зазнали численних тяжких ушкоджень та були доправлені в реанімаційне відділення лікарні в Харкові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок падіння дерева на території центру відпочинку у Львові

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134794
 
 
 Топ коментарі
 
беда нашла и на отдыхе...
Царство небесное обеим жертвам непогоды и... фатального невезения.
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І що? Ви вважаєте, що там неякісні дерева, а на інших базах міцніші?
Цей випадок - чистий рандом, бо під час шторму дерево може йопнутися на голову абсолютно будь-де.
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А чего, собственно БАЗУ НЕ НАЗЫВАЕМ ??? Что за секретность?! А если я туда завтра сдуру повезу семью?!
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Дамаєте там одна база?Я не знаю тих місць,але наприклад на Донеччині є Щурово,так там 128 баз відпочинку.
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Хз почему там деревья не подстригают
Раньше казалось что немцы уже перегибают палку, а теперь понятно, что это техника безопасности.
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Це дуже складна процедура,щоб спилити дерево треба висновки та дозвіл лізгоспу,на теріторії якого знаходеться база,там всі дерева зареєстровані та інвентарізовані.Одним словом геморой,не все так просто,ось і отримали людські жертви.
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Это будет для вас секретом и "приятным бонусом" ( шутка) !
Видать сейчас модно стало - никаких названий , лица у всех затерты , всё покрыто мраком и тайной...
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І що? Ви вважаєте, що там неякісні дерева, а на інших базах міцніші?
Цей випадок - чистий рандом, бо під час шторму дерево може ********* на голову абсолютно будь-де.
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За деревья не скажу, бо не лесник. Во всяком случае, на других базах следят, шоб деревья не падали.Хотя, ща безвластие всё рушится и падает. Бедоносец уже здесь.
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при мне ветром ломало деревья. процесс довольно длительный. почему не успели отскочить в сторону? были в палатке?
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пока ишол процесс ломания деревьев, они могли бежать из точки "А" в точку "Б", шоб укрыца, и в промежутке между маршрутом из точки "А" в точку "Б" упало долголомающееся дерево на голову путешественников из точки "А" в точку "Б", такое может быть?
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Якось під час шторму (та ще й гроза наближалася) йшов біля траси, повз дерева. То з одного дерева гілляка полетіла, то з іншого...
Сказав собі "та ну нахій" і рвонув бігом аж до кінця цієї дендросмуги.
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Теж саме було, бачив як старі тополя падали на 5 поверхневі будинки, вітер зривав болкони, вітер був такий, що я намагався рухатися вперед, але це було марно, бо вітер дмух такий, що я та інші чоловіки йшли з роботи просто стояли вагою в перед, поки вітер трохи не зоспокоється, потім трохи проходили, і знову стояли, чикали, були такі випадки, згадую, аж моторошно.
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разве что они сильно берегли голову от намокания и закрыли себе обзор. и что-то заглушило треск или отвлекло внимание от него.
всё, что падало на моих глазах, падало долго, отскочить можно было успеть запросто.
в существование быстропадающих деревьев не верю т.к. "немного понимаю" в физике.
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В этом то и суть, не знаем, шо было, может ветер шуравал и гром лупил так, шо никтор, ничего не видел, пойдеш по хлеб, и вдруг, жахнет градина размером с яйцо, и досвидос, и т.д.
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По-різному буває... Позаминулого літа під час бурі у нас в центрі Дніпра дівчинку-студентку вбило відламаною гілкою дерева. Тому якщо шторм, то краще триматися подалі від дерев. Принаймні проходити небезпечні місця якомога швидше і при цьому слідкувати за гілками. Бо їх ламає - мамо не сумуй, потім все навкруги завалено (причому летять і серйозні такі гілляки).
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ветка - да. она может разогнаться. хотя... впрочем, девушку уже не опросить...
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а толку в названии? в таком плачевном состоянии 99% баз Украины.отдыхать нужно ездить за границу
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беда нашла и на отдыхе...
Царство небесное обеим жертвам непогоды и... фатального невезения.
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Если картинка с места происшествия, то вроде как упал тополь. А у них уже в 20 лет может быть сердцевина гнилая. При этом тополя упорно продолжают садить, так как мало места занимают, приживаются хорошо и воздух эффективно чистят. На то, что они рвут линии электропередач, бьют машины и падают на людей почему-то закрывают глаза.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ лікарні померла друга постраждала від падіння дерева на базі відпочинку в Харківській області
 
 
 
 
 
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