 У лікарні померла друга постраждала від падіння дерева на базі відпочинку в Харківській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в Департаменті комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області в суботу.
Таким чином, кількість загиблих від падіння дерева збільшилася до двох осіб.
Як повідомлялося, вдень 28 червня через порив вітру на території бази відпочинку впало дерево і придавило трьох людей. 48-річна жінка померла відразу, а 27-річна дівчина і 28-річний чоловік зазнали численних тяжких ушкоджень та були доправлені в реанімаційне відділення лікарні в Харкові.
Писали в прошлый раз
Раньше казалось что немцы уже перегибают палку, а теперь понятно, что это техника безопасности.
Видать сейчас модно стало - никаких названий , лица у всех затерты , всё покрыто мраком и тайной...
Цей випадок - чистий рандом, бо під час шторму дерево може ********* на голову абсолютно будь-де.
Сказав собі "та ну нахій" і рвонув бігом аж до кінця цієї дендросмуги.
всё, что падало на моих глазах, падало долго, отскочить можно было успеть запросто.
в существование быстропадающих деревьев не верю т.к. "немного понимаю" в физике.
Царство небесное обеим жертвам непогоды и... фатального невезения.