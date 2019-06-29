 Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Наряд саме перевіряв прилеглу до пункту пропуску ділянку кордону, коли троє порушників намагались подолати загороджувальний паркан. Військовослужбовці негайно доповіли до підрозділу і розпочали огляд місцевості.
Алгоритм пошукових дій спрацював бездоганно – під час відпрацювання зворотнього сліду "мандрівників" неподалік від місця їхнього затримання в очереті правоохоронці виявили ще чотирьох подільників. Частина чоловіків мали при собі документи, всі назвалися громадянами Союзу Коморських Островів.
Наразі триває розбір і встановлення всіх деталей справи, зокрема обставин прибуття іноземців в Україну та осіб причетних до їхнього переправлення за кордон.
За спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчинену групою осіб, іноземцям загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та примусове повернення до країни походження. Рішення у справі ухвалюватиме суд.
хантымансийск вскричал сусанин
и хмурый польский офицер
присев на пень стал горько плакать
и обнимать товарищей
Якщо останнє, то надійну українську гранітсу на замкє вони перетнули набагато раніше і зовсім в іншому місці. Наскільки мені відомо, з Коморськими островами в України спільного кордону немає, то ж "повертати" їх слід туди, звідки вони в Україну пробралися, а штрафувати тих, хто цього "уважно не помітив" (а ще ж мабуть і безплатно - з чисто гуманних міркувань).
Переплив через протоку, і вже на території Франції. Одружився на місцевій коморянці з Майотти, - знову ж, - вже громадянин Франції. )))
Майотта
Коморский остров Майотта у побережья Африки с 31 марта становится одним из заморских департаментов Франции. В результате Майотта превратится в один из самых отдаленных регионов Евросоюза.
Майотта был французской колонией с 1841 года. В 1974 году этот остров - единственный из Коморского архипелага - отказался от проведения голосования о независимости от Франции. С 1976 года он официально является административно-территориальным образованием Франции. Уже сейчас Париж ежегодно перечисляет на Майотту 635 миллионов евро, что обеспечивает жителям этого острова уровень жизни в 10 раз выше, чем на других Коморских островах. Союз Коморских островов всегда считал Майотту частью своей территории.
Якщо з України, то може це порохососи тікали в "гейропу"?