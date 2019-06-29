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Все про:Держприкордонслужба (2150) кордон (1310) Львівщина (896) нелегали (171)

 Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Сьогодні вранці неподалік пункту пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні прикордонний наряд затримав 7 нелегалів із Коморських Островів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба 01

Наряд саме перевіряв прилеглу до пункту пропуску ділянку кордону, коли троє порушників намагались подолати загороджувальний паркан. Військовослужбовці негайно доповіли до підрозділу і розпочали огляд місцевості.

Алгоритм пошукових дій спрацював бездоганно – під час  відпрацювання зворотнього сліду "мандрівників" неподалік від місця їхнього затримання в очереті правоохоронці виявили ще чотирьох подільників. Частина чоловіків мали при собі документи, всі назвалися громадянами Союзу Коморських Островів.

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Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба 02

Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба 03

Наразі триває розбір і встановлення всіх деталей справи, зокрема обставин прибуття іноземців в Україну та осіб причетних до їхнього переправлення за кордон. 

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Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба 04

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За спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчинену групою осіб, іноземцям загрожує штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та примусове повернення до країни походження. Рішення у справі ухвалюватиме суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134793
 
 
 Топ коментарі
 
***
хантымансийск вскричал сусанин
и хмурый польский офицер
присев на пень стал горько плакать
и обнимать товарищей
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А нафіга їм було стільки пертися, щоб потрапити до Євросоюзу, коли один з Коморских островів (Майотта) є 101-м департаментом Франції?

Переплив через протоку, і вже на території Франції. Одружився на місцевій коморянці з Майотти, - знову ж, - вже громадянин Франції. )))
Майотта

Коморский остров Майотта у побережья Африки с 31 марта становится одним из заморских департаментов Франции. В результате Майотта превратится в один из самых отдаленных регионов Евросоюза.

Майотта был французской колонией с 1841 года. В 1974 году этот остров - единственный из Коморского архипелага - отказался от проведения голосования о независимости от Франции. С 1976 года он официально является административно-территориальным образованием Франции. Уже сейчас Париж ежегодно перечисляет на Майотту 635 миллионов евро, что обеспечивает жителям этого острова уровень жизни в 10 раз выше, чем на других Коморских островах. Союз Коморских островов всегда считал Майотту частью своей территории.
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Коморские о-ва считаются вроде территорией Франции)
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Нет, ну у меня в Польше были соседями конечно непальцы, но это как-то даже для меня чересчур экзотично При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4414
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крайняя фотка в "Правде" 70-х была бы подписана "Сафари на негров в Родезии".. При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7140
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С коморских островов их вышло штук 50...остальных сьели по дороге...😀
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***
хантымансийск вскричал сусанин
и хмурый польский офицер
присев на пень стал горько плакать
и обнимать товарищей
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Я так розумію, обличчя заретушовані, щоб і на інших ділянках кордону фоторепортаж про затримання зробити. Тільки цеьвже будуть нелегали з Кабо-Верде. 😁
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Коморские о-ва считаются вроде территорией Франции)
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Нет. Коморские острова или Коморы - само по себе государство. Но Майотту оторвали от Комор французы, так же, как русские от Украины оторвали Крым. Путем референдума. Так что тоже рыльце в пушку.
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А вони з Польщі в Україну пробратися хотіли, чи з України в Польщу - за що їх штрафувати? При попытке перейти границу с Польшей задержаны 7 нелегалов с Коморских Островов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 277
Якщо останнє, то надійну українську гранітсу на замкє вони перетнули набагато раніше і зовсім в іншому місці. Наскільки мені відомо, з Коморськими островами в України спільного кордону немає, то ж "повертати" їх слід туди, звідки вони в Україну пробралися, а штрафувати тих, хто цього "уважно не помітив" (а ще ж мабуть і безплатно - з чисто гуманних міркувань).
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А нафіга їм було стільки пертися, щоб потрапити до Євросоюзу, коли один з Коморских островів (Майотта) є 101-м департаментом Франції?

Переплив через протоку, і вже на території Франції. Одружився на місцевій коморянці з Майотти, - знову ж, - вже громадянин Франції. )))
Майотта

Коморский остров Майотта у побережья Африки с 31 марта становится одним из заморских департаментов Франции. В результате Майотта превратится в один из самых отдаленных регионов Евросоюза.

Майотта был французской колонией с 1841 года. В 1974 году этот остров - единственный из Коморского архипелага - отказался от проведения голосования о независимости от Франции. С 1976 года он официально является административно-территориальным образованием Франции. Уже сейчас Париж ежегодно перечисляет на Майотту 635 миллионов евро, что обеспечивает жителям этого острова уровень жизни в 10 раз выше, чем на других Коморских островах. Союз Коморских островов всегда считал Майотту частью своей территории.
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А местные негры не дураки оказались. Сразу просекли, что независимость - это почти гарантированное скатывание в диктатуру, под власть какого-то местного царька. Куда лучше быть гражданином Франции и получать щедрую социалку.
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Там ще релігія важлива. Майотта - єдиний з Коморських островів з християнським населенням. На всіх інших островах - переважають мусульмани.
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А в яку сторону вони йшли?
Якщо з України, то може це порохососи тікали в "гейропу"?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПід час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба. ФОТО
 
 
 
 
 
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