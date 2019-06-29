 Три роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Василь Сліпак (позивний - Міф) - український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України.

Народився в 1974 році у Львові. Все його життя було пов'язане зі співом. Дев'ятирічним хлопчиком він прийшов до Львівської державної академічної хорової капели "Дударик" та співав там до 1994 року. Разом із капелчанами виступав на провідних концертних майданчиках як України, так і світу (Національна опера України, Національна філармонія, Карнегі-Холл, собор Паризької Богоматері, концертні зали Канади, Італії Голландії, Бельгії, Швейцарії, Прибалтики). Потім закінчив Львівську консерваторію.

Ще під час навчання брав участь у багатьох музичних конкурсах і проектах. У 1997 році успішно подолав конкурсне випробування на вступ до складу Паризької національної опери. Його голос дозволив йому почати успішну сольну кар'єру у Франції і Європі.

Майже двадцять років Василь Сліпак прожив за кордоном. Свої останні концерти він дав 25-27 травня 2016 року у храмі Святої Трійці в Ліоні (Франція). Найулюбленішою арією Василя була партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно "Фауст". Саме звідси з’явився і позивний Міф, з яким Василь Сліпак воював на передовій. Але його улюбленою піснею була ніжна і лірична "Місяць на небі…"

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Був відомий своєю волонтерською діяльністю, численними справами в царині доброчинності. Ще на початку 90-х, відразу після проголошення незалежності, Василь Сліпак із братом Орестом були серед перших, які долучилися до руху "Віра і світло", солідаризуючись із людьми з особливими потребами.

Під час Революції Гідності мав контракт в Опері, і не міг вилетіти до Києва. Втім, став активним учасником усього, що відбувалося в діаспорі: підтримав Паризький Євромайдан, постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти.

Коли на Донбасі почалася війна, створив благодійну організацію "Fraternité Ukrainienne" ("Українське братство"), допомагав українським захисникам, познайомився із вояками Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", згодом сам долучився до них. "Я пропустив Майдан, але війну не пропущу", - сказав Василь.

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Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа.

У червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року. Але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера. Поховали героя на Личаківському кладовищі Львова.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України.

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Вшанувати пам'ять героя в річницю загибелі на Личаківський цвинтар прийшов п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні ми з Мариною та батьками Василя - Надією Василівною та Ярославом Володимировичем - на Личаківському цвинтарі біля могили їхнього сина. Ми поминаємо не просто героя України, символа нації, ми поминаємо українця, який продемонстрував, який сильний український народ.

Стоячи перед могилою Василя, ми обіцяємо, що зробимо все, щоб Україна була незалежною європейською державою. Такою, про яку мріяв Василь, за майбутнє якої віддав життя. Низький уклін батькам Василя Сліпака за те, що виховали великого сина свого народу, на прикладі якого виховуватимуться покоління українців.

Молимося за упокій його душі. Царство Небесне і світла пам'ять..." - написав Порошенко у фейсбуці.





