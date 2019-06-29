EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Створення Помісної Церкви Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова
 Політика України, Суспільство
  1370  38
Все про:Порошенко (9137) Сліпак (15)

 Три роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак

Сьогодні день пам'яті Василя Сліпака - українського оперного співака, який загинув на Донбасі в 2016 році, захищаючи Україну від російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Василь Сліпак (позивний - Міф) - український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України.

Народився в 1974 році у Львові. Все його життя було пов'язане зі співом. Дев'ятирічним хлопчиком він прийшов до Львівської державної академічної хорової капели "Дударик" та співав там до 1994 року. Разом із капелчанами виступав на провідних концертних майданчиках як України, так і світу (Національна опера України, Національна філармонія, Карнегі-Холл, собор Паризької Богоматері, концертні зали Канади, Італії Голландії, Бельгії, Швейцарії, Прибалтики). Потім закінчив Львівську консерваторію.

Ще під час навчання брав участь у багатьох музичних конкурсах і проектах. У 1997 році успішно подолав конкурсне випробування на вступ до складу Паризької національної опери. Його голос дозволив йому почати успішну сольну кар'єру у Франції і Європі.

Майже двадцять років Василь Сліпак прожив за кордоном. Свої останні концерти він дав 25-27 травня 2016 року у храмі Святої Трійці в Ліоні (Франція). Найулюбленішою арією Василя була партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно "Фауст". Саме звідси з’явився і позивний Міф, з яким Василь Сліпак воював на передовій. Але його улюбленою піснею була ніжна і лірична "Місяць на небі…"

Дивіться також: Прихильники "русского мира" погрожували спалити кінотеатр в Афінах через показ фільму "Міф" про Василя Сліпака. ФОТО

Був відомий своєю волонтерською діяльністю, численними справами в царині доброчинності. Ще на початку 90-х, відразу після проголошення незалежності, Василь Сліпак із братом Орестом були серед перших, які долучилися до руху "Віра і світло", солідаризуючись із людьми з особливими потребами.

Під час Революції Гідності мав контракт в Опері, і не міг вилетіти до Києва. Втім, став активним учасником усього, що відбувалося в діаспорі: підтримав Паризький Євромайдан, постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти.

Коли на Донбасі почалася війна, створив благодійну організацію "Fraternité Ukrainienne" ("Українське братство"), допомагав українським захисникам, познайомився із вояками Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", згодом сам долучився до них. "Я пропустив Майдан, але війну не пропущу", - сказав Василь.

Дивіться також: Меморіальну дошку з ім'ям воїна-співака Василя Сліпака встановили в Парижі. ФОТО

Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа.

У червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року. Але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера. Поховали героя на Личаківському кладовищі Львова.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України.

Дивіться також: Український документальний фільм "Міф" про загиблого на Донбасі оперного співака Сліпака переміг на кінофестивалі в Португалії. ВIДЕО

Вшанувати пам'ять героя в річницю загибелі на Личаківський цвинтар прийшов п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Сьогодні ми з Мариною та батьками Василя - Надією Василівною та Ярославом Володимировичем - на Личаківському цвинтарі біля могили їхнього сина. Ми поминаємо не просто героя України, символа нації, ми поминаємо українця, який продемонстрував, який сильний український народ.

Стоячи перед могилою Василя, ми обіцяємо, що зробимо все, щоб Україна була незалежною європейською державою. Такою, про яку мріяв Василь, за майбутнє якої віддав життя. Низький уклін батькам Василя Сліпака за те, що виховали великого сина свого народу, на прикладі якого виховуватимуться покоління українців.

Молимося за упокій його душі. Царство Небесне і світла пам'ять..." - написав Порошенко у фейсбуці.

Три роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак 01
Три роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак 02
Три роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134792
 
 
 Топ коментарі
 
Велика шана. Вічна пам'ять Великому Українцю.
Три года тому назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак - Цензор.НЕТ 7377
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Герої не вмирають! Але як гидко дивитись на свиню парашенко.. Яка вбила і посадили у тюрми десятки тисяч патріотів
 показати весь коментар
 
 
Говорят, что посадил не меньше 150 тысяч...а может и все 200 тысяч... Три года тому назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак - Цензор.НЕТ 2724
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
8200 посадив і проти 20 000 захисників України порушено кримінальні справи... Щоб знищити добровольчий рух!
 показати весь коментар
 
 
Ты там не путай методички...."..посадили у тюрми десятки тисяч патріотів" или "8200 посадив і проти 20 000 захисників України порушено кримінальні справи".. Три года тому назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак - Цензор.НЕТ 8545
 показати весь коментар
 
 
Но вы то, лично вы, как "патриот" и "доброволец", надеюсь в не опасности от происков и "преследований" "кровавого" Петруччо?!
 показати весь коментар
 
 
Головне, що у безголового ніяких питань, а чому вшановує пам'ять УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА Поршенко а Зелєнський де??
 показати весь коментар
 
 
У нас погибает цвет нации её золотой генетический фонд. А ******** избавляется от унтерменшев в Украине. Вот, настоящий президент, настоящей Страны.
 показати весь коментар
 
 
Наш золотий генетичний фонд знищує ***** і його народ.
А 73,22% готові йому допомагати.
 показати весь коментар
 
 
Дебіл.. Бо тоді ця гнида була президентом
 показати весь коментар
 
Что за бред ты несешь,трепак,какие *десятки тысяч*,срочно возвращайся в диспансер под мегадозы нейролептиков и транквилизаторов,транслируешь тут,негодяй,************ пропаганду
 показати весь коментар
 
Ну таки представь . что это основной контингент из 73% .
 показати весь коментар
 
Велика шана. Вічна пам'ять Великому Українцю.
Три года тому назад от пули снайпера на Донбассе погиб солист Парижской оперы, Герой Украины Василий Слипак - Цензор.НЕТ 7377
 показати весь коментар
 
 
Царство Небесное НАСТОЯЩЕМУ Герою, сыну Украины!
 показати весь коментар
 
 
А теперь Зеленки хотят выбросить его подвиг на помойку, так как "на хлеб не намажешь".
 показати весь коментар
 
 
Придурь порохожопная...ты даже тут серишь по методичке. Усохни тварь.
 показати весь коментар
 
 
Придурь **********, там бьіл констатация отсутствия Президента Зє....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
у тебя отсутствие совести и ума.
 показати весь коментар
 
 
для тебя, МИФ...Вечная память Герою!
**
Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує - серденько мре.

Пісня та мила, пісня та люба,
Все про кохання, все про любов.
Як ми любились та й розійшлися,
Тепер навіки зійшлися знов.

Ой очі, очі, очі дівочі,
Темні, як нічка, ясні, як день!
Ви ж мені, очі, вік вкоротили,
Де ж ви навчились зводить людей?
 показати весь коментар
 
 
ВЕЧНАЯ СЛАВА!

В чем интересно в то время, года погид Герой Слипаков, занимался один шибздик из масляковской самодеятельности, который сейчас сидит в первом кресле моей страны? Развлекал в Турции и Греции московитв, возможно даже маму с папой того подонка-снайпера который нажал на спусковой крючок и убил Василия, выводил деньги в кипрский офшор, получал для своих фирм деньги из бюджета страны убившей нашего Героя или играл на рояле причинным местом которое он сейчас демонстрирует своим фанатам.
 показати весь коментар
 
 
Не он рассказывал про страну порноактрису и ********* про героев Украины .
 показати весь коментар
 
Да УЖ!!!! кто бы мог подумать , что такое возможно!!!
Если бы мой дед Ветеран знал , что, какой то, плешивый Питерский зад...р..от , , с маленьким писюном устроит такое!!!
Изоляция - и колючка по периметру!!!
 показати весь коментар
 
 
Бо твій дід був УКРАЇНЦЕМ.
А зараз оно 73,22% «Мір любой ценой !», та хоч і України ...
Бо офісний планктон, і ********* - «уже усталі»
 показати весь коментар
 
 
Светлая память погибшему за свободу Украины.
 показати весь коментар
 
 
Найкращі люди не пошкодували свого життя заради України..
Вічна пам'ять Василю...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТри роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак
 
 
 
 
 
 вгору