 Стан Семеніхіна стабільно важкий. Лікарі чекають три доби, щоб побачити динаміку, - депутат облради Сердюк

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла депутат Сумської облради, колега Семеніхіна по партії Олена Сердюк.

"Стан Артема стабільно важкий. Це так лікарі кажуть. Вони чекають, поки мине три доби, щоб побачити динаміку. Вчора робили КТ. За результатами, слава Богу, стан не погіршився. Більше знатимуть після трьох днів, щоб розуміти, чи треба робити операцію. Щодо п'ятого хребця (зламався відросток), то оперувати не треба. Ну, а так все болить, звичайно. Голова болить. Кажуть, що потрібно принаймні два тижні, щоб перестала боліти голова. Але головне, щоб не було операції. Зараз він у свідомості, але говорити йому дуже складно. Коли він записував відео, тоді він ще якось бадьоро тримався, попри жахливе транспортування до Києва. А зараз він практично не спілкується. Більше спить", - розповіла вона.

Всі охочі допомогти з лікуванням Артему Семеніхіну можуть переказати гроші на картку:

№5168 7427 2601 3182 Олена Сердюк.

Читайте також: У ексмера Конотопа Семеніхіна переломи кісток черепа та пошкодження грудей. На нього чекає операція, - Сумська ОДА

Зазначимо, що ексмер Конотопа Артем Семеніхін є кандидатом у народні депутати України у 160-му одномандатному виборчому округу (самовисуванець).

Нагадаємо, 27 червня невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна і сильно його побили. Він потрапив до реанімації.

Для розслідування нападу в Конотоп була спрямована посилена група з керівництва Нацполіції.

Після побиття Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні, а пізніше його транспортували до Київського інституту нейрохірургії.

28 червня Семеніхін у відеозверненні розповів про свій стан, а також заявив, що у спробі вбивства звинувачує особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.), з яким вони конкурують в окрузі.