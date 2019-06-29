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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Побиття ексмера Конотопа Семеніхіна Створення Помісної Церкви Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова
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 Стан Семеніхіна стабільно важкий. Лікарі чекають три доби, щоб побачити динаміку, - депутат облради Сердюк

Колишній мер Конотопа Артем Семеніхін, на якого в ніч на 27 червня було скоєно напад, перебуває в стабільно важкому стані.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла депутат Сумської облради, колега Семеніхіна по партії Олена Сердюк.

"Стан Артема стабільно важкий. Це так лікарі кажуть. Вони чекають, поки мине три доби, щоб побачити динаміку. Вчора робили КТ. За результатами, слава Богу, стан не погіршився. Більше знатимуть після трьох днів, щоб розуміти, чи треба робити операцію. Щодо п'ятого хребця (зламався відросток), то оперувати не треба. Ну, а так все болить, звичайно. Голова болить. Кажуть, що потрібно принаймні два тижні, щоб перестала боліти голова. Але головне, щоб не було операції. Зараз він у свідомості, але говорити йому дуже складно. Коли він записував відео, тоді він ще якось бадьоро тримався, попри  жахливе транспортування до Києва. А зараз він практично не спілкується. Більше спить", - розповіла вона.

Всі охочі допомогти з лікуванням Артему Семеніхіну можуть переказати гроші на картку:

№5168 7427 2601 3182 Олена Сердюк.

Читайте також: У ексмера Конотопа Семеніхіна переломи кісток черепа та пошкодження грудей. На нього чекає операція, - Сумська ОДА

Зазначимо, що ексмер Конотопа Артем Семеніхін є кандидатом у народні депутати України у 160-му одномандатному виборчому округу (самовисуванець).

Нагадаємо, 27 червня невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна і сильно його побили. Він потрапив до реанімації.

Для розслідування нападу в Конотоп була спрямована посилена група з керівництва Нацполіції.

Після побиття Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні, а пізніше його транспортували до Київського інституту нейрохірургії.

28 червня Семеніхін у відеозверненні розповів про свій стан, а також заявив, що у спробі вбивства звинувачує особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.), з яким вони конкурують в окрузі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134791
 
 
 Топ коментарі
 
Спамьте это дерьмо. Не ввязывайтесь в обсуждение. Это изощрённое кремлёвское дерьмо, которое канает под патриота. Лахтинский тролль высшей квалификации. Нужно отдать должное.
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Скорейшего выздоровления .
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ждут то чего...а будет оттек мозга ли не будет его...
если пошел оттек то все пиши пропало еще + 5-9 суток и кома 2-3 степени и некролог..
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Чи не пора вже різати порохнявих шлюх? Клин,як кажуть,клином....Порохняку на гілляку!
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та то ватники.. "зебилус обыкновенус".. квартала насмотрелись и почуствовали себя "у параши")Юмор Владимира Зеленского систематически унижал Украину, прививал украницам комплекс неполноценности и был частью гибридной войны Российской Федерации против Украины. Об этом в эксклюзивном интервью Guildhall рассказал кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин.
«Уже в первых выпусках «Вечернего квартала», который начал выходить на телеканале Интер рассказывали, что на Майдане 2004 года люди стояли только за деньги, что есть три сорта украинцев, что Украина нужна Западу лишь в качестве свалки для ядерных отходов, говорили о непутевых украинцах и якобы ненужном украинском языке.
В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с аналочиными, унизительными для Украины и украинцев шутками», - рассказал Дмитрий Чекалкин. «Далее начались сйомки первых телевизионных проектов Зеленского, которые финансировались российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», которые крутили на всех российских телеканалах, в которых образовынному, интилигентному россиянину Ковалеву противопоставлялся якобы туповатый украинец Будько», - отметил известный критик.
Источник: https://ghall.com.ua/2019/06/21/chekalkin-rasskazal-kak-yumor-zelenskogo-sistemno-unizhal-ukrainu/
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Так *ПЕСики мальдівські * п*ять рочків ПРикормлювали рашиську гидоту !..І зараз тільки скавчать з* будки *
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Спамьте это дерьмо. Не ввязывайтесь в обсуждение. Это изощрённое кремлёвское дерьмо, которое канает под патриота. Лахтинский тролль высшей квалификации. Нужно отдать должное.
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Мову вивчи а то скавчить *хрюськоязичною .* Состояние Семенихина - стабильно тяжелое. Врачи ждут трое суток, чтобы увидеть динамику, - депутат облсовета Сердюк - Цензор.НЕТ 7552
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стосовно мови стули пельку. тестів з української ти боїшся.
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Цю гидоту вже всі тут знають. Кремлівський свинопес. Відпрацьовує гроші фсб які йому видають за бруд що він ллє на Порошенко. Запам'ятайте, це лайно в спам: Lvbnhj
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Та в нас не рашка і за вказівкою президента не можна взяти кого хочеш завязати в три гудзи
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Так так ...Штепу випустили . а Єфремку пять років садять !
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Штепу випустив сепарський суд. При зєлі може навіть в раду попаде. При пороху сиділа під плінтусом і не відсвічувала
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.І ЦВК клоун ПРизначив ...і суди *реХформував * . .
Інфа для деб. соєвих !
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О ще один хоче за 5 років і суди реформувати і корупцію подолати і рашу перемогти і польщу перегнати. Ти хоч раз запостив картинку з жареним бурятом? Чи ти тільки на пороха гімно ляєш
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Внимание не обращайте. Lvbnhj это профессиональный кремлёвский тролль. Искусно маскируется под украинского патриота. Спамьте и всё.
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Спам це єдина адекватна дія на його помиї.
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Зграєю нападайте ..зграя !
.Скавчанням *песиків* задоволений . Стан Семеніхіна стабільно важкий. Лікарі чекають три доби, щоб побачити динаміку, - депутат облради Сердюк - Цензор.НЕТ 9729
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Що ти за один я зрозумів давно. Ніразу не бачив тебе з твоїми переможрими картинками під статтями про успіхи нашої армії. Ганьба
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и поэтому при Порохе рашисти ховалися.. но повылазили - стоило вазелину выйти во второй тур.. Состояние Семенихина - стабильно тяжелое. Врачи ждут трое суток, чтобы увидеть динамику, - депутат облсовета Сердюк - Цензор.НЕТ 3406 У зебилов уже отмазки кончились, или тебе физически больно осознавать себя идиотом?
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почнему з тебе, мокша. Состояние Семенихина - стабильно тяжелое. Врачи ждут трое суток, чтобы увидеть динамику, - депутат облсовета Сердюк - Цензор.НЕТ 7421 Пора, давно пора...
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Сам к этому пришел-при зебобе беспредел полный
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Угу. При ЗЕ парашенковцы совсем страх потеряли от озверения. Пошли на радикальные меры.
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https://voi.com.ua/news/1170136/Зеленський звільнив начальника управління СБУ, який заборонив в'їзд до України московському пропагандисту Шувалову. Более того, "До президента Зеленського про повернення російського пропагандиста Ігоря Шувалова звертався Віктор Медведчук" вазелин уволил нач.управления, который не пустил проросийскую шваль в Украину.. которая ехала из расеи(кремля) работать на вазелина и слуг урода
И всякая лахтинская шелупонь типа тебя набегает и отмазывает вазелина?)) и когда шувалова не пустили в Украину - вазелин взбесился и уволил..Ах да, мы же помним:Партии Зеленского и Медведчука в Николаеве зарегистрированы по одинаковому адресу и в одном кабинетеhttp://nikvesti.com/news/politics/161533Совпадение?) Не думаю - медведчук и вазелин давние партнеры и друзья...
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Их ведёт одна контора - кровавая ФСБ,подлый жлоб Каломой вымаливает индульгенцию у мрази ботоксной на каблуках
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Желаю скорейшего выздоровления и победы на выборах.
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Не пора ли активистам начать массовые акции "Кто заказал Семенихина" ? Или выполнив заказ кремля на устранение от власти Порошенко и отработав таким образом бабло от фсб они притихли ? Активисты, вы где ? Ау !
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Так проти Семеніхіна коли він був головою міської ради і виступали разом *ПЕСики порохняві * та *рашисти * . Состояние Семенихина - стабильно тяжелое. Врачи ждут трое суток, чтобы увидеть динамику, - депутат облсовета Сердюк - Цензор.НЕТ 9996
То хто там *ахент * ?
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Это какой-то идиотизм от Супрун ,трое суток ждут вместо того,чтобы принимать экстренные меры по спасению жизни человека ,какой-то сюр в натуре !!! Состояние Семенихина - стабильно тяжелое. Врачи ждут трое суток, чтобы увидеть динамику, - депутат облсовета Сердюк - Цензор.НЕТ 8448
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А что, Супрун в той больнице врачом или медсестрой работает ?
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та вообще, и зеленая шмаркля жрет шаурму и пьет пивасик!.. а потом визжать будет что "не знал"...
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"Пачиму мине ни пазванили ??? Пачиму всё из интернету узнаю ???" (с). клоЗЕт.
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Ты хоть представляешь, что ты говоришь? Пока он может приходить в сознание, сделали томограмму, по результатам которой отёк не увеличивается - нужды в операции нет. Отек может рассосаться сам. А если ему сейчас просверлить голову - то дальнейший результат не известен. Может и овощем остаться до конца жизни, как Михаэль Шумахер. Ты что, совсем врачей за идиотов держишь?
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Охрану ему выставьте. Видите что подельники Парашенка зверствуют. В том числе коллега по партии Молоток не даст ему жизни.
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да, охрана нужна - от вазелиновой быдлоты охранять..
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Угу. Молоток состоящий в партии Мародера вазелином мазался?
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вот потому тебя вазелиновым дебилом и считают все) Состояние Семенихина - стабильно тяжелое. Врачи ждут трое суток, чтобы увидеть динамику, - депутат облсовета Сердюк - Цензор.НЕТ 3080
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У Порошенко была партия "Солидарность". Сейчас "Европейская Солидарность". Какое отношение к Порошенко имеет "Воля Народа" ? Иди ка в спам, чмр лахтинское
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Дебил, Порошенко уже месяц как не при делах. И какое отношение Порошенко имеет к "Воле Народа" ? Или вам Порошенко до сих пор в штаны срёт ?
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В Гугле на запрос "професиональный перевод стрелок" первый линк на штаб "Слуги урода"
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А что мусора? Где перехваты где задержания подозреваемых? Если убивали такого знаменитого человека то что же там делают с обычными людьми? Состояние Семенихина - стабильно тяжелое. Врачи ждут трое суток, чтобы увидеть динамику, - депутат облсовета Сердюк - Цензор.НЕТ 9576
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Зайнята поліція.

Рівненський міський суд визнав винними в адміністративному правопорушенні 16-річну Дар'ю Коцюрубу та її товариша Романа Філюка, які наприкінці травня вийшли на пікет за імпічмент президенту.
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Йому должно бути хуже. це так тіло людське зроблено.
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Ужасная транспортировка? рострясли по тим сраним дорогам?
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мені сьогодні тицяли якесь зелене зегімно агітаційне і коли я сказала, що зелені сцикуни йдуть напутіна, то аж беньки вивалило: як це, як можна так з бохом?? вони реально якісь аля свідки Ієгови, аж гидко якось
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Ось проти чого виступав Семеніхін Стан Семеніхіна стабільно важкий. Лікарі чекають три доби, щоб побачити динаміку, - депутат облради Сердюк - Цензор.НЕТ 8831
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...Стан Семеніхіна стабільно важкий. Лікарі чекають три доби, щоб побачити динаміку, - депутат облради Сердюк - Цензор.НЕТ 2865...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСтан Семеніхіна стабільно важкий. Лікарі чекають три доби, щоб побачити динаміку, - депутат облради Сердюк
 
 
 
 
 
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