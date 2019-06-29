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Все про:Донецька область (2259) водопостачання (291) вода (257)

 У Донецькій області відремонтували пошкоджений водопровід Горлівка-Торецьк

У Донецькій області закінчено ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженої частини водопроводу Горлівка-Торецьк, систему заповнюють водою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"О 17:45 28 червня ремонтні роботи пориву водопроводу завершено і відновлено роботу насосної станції. Станом на 7:00 29 червня відбувається заповнення системи водою", - йдеться в повідомленні.

Порив водопроводу діаметром 900 мм у Горлівці (тимчасово непідконтрольна територія України) стався напередодні 28 червня. Без централізованого водопостачання перебувало населення міст Торецьк, Залізне, смт Північне та Південне (близько 43 тис. людей).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134790
 
   
 Топ коментарі
 
Шо это за блокада ? Вода,газ,эл ? И все за наш счет ! Если Европа телится с деоккупацией - то вырубить нахрен ! Толерантность,человечность - будет после освобождения.
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А мы то как рады. Теперь рашистская армия хоть помоется за наш счет. Сами финансируем окупантов еще и от Европы требуем санкции применитьВ Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод Горловка-Торецк - Цензор.НЕТ 5722
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Там зовсім інша історія,щоб Українське місто не залежало від сєпарів,треба близько 8 км труби,у Гросі та Петі стільки труби не було.
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А мы то как рады. Теперь рашистская армия хоть помоется за наш счет. Сами финансируем окупантов еще и от Европы требуем санкции применитьВ Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод Горловка-Торецк - Цензор.НЕТ 5722
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Дурень,там навпаки,до Горлівки йде вода з України,щоб сєпари мились,а вже сєпари Горлівки вирішують чи давати воду звідти до Торецька,щоб помились Українці.
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а президент даже ролик с ультиматумом в ютуб выложить неспособен
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Шо это за блокада ? Вода,газ,эл ? И все за наш счет ! Если Европа телится с деоккупацией - то вырубить нахрен ! Толерантность,человечность - будет после освобождения.
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Там зовсім інша історія,щоб Українське місто не залежало від сєпарів,треба близько 8 км труби,у Гросі та Петі стільки труби не було.
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Что такое 8км трубы? За 2 дня етот вопрос можно решить. Дать адрес фирмы которая ето сделает?
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Пускай Гнойсман спросит у *специалистов* которые проложили трубу втихаря и тырят воду в Украине для Титанового завода Фирташа на окупированные территории.
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Особенно даже если не брать моральную складовую финансирование окупантов и если подсчитать во сколько Украине обходится ремонт трубопроводов через окупированную территорию то в обход обойдется в разы дешевле. Но уверен что местные сепары во власти специально саботируют решение проблемы так как работают на врага.
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К освобождённому Дмитрию Великому ночью наведалось СБУ.Отца сбили с ног.Дмитра забрали ,продержали до 4-00 и отвезли в Павлоградскую полицию.Выпустили.Нужно определиться нам,как поступать с освобождёнными бранцами.Как в Израиле?
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Израильтянин для Израиля -великая ценность,какой бы он проступок не совершил.
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А шо там є євреї зрадники?Є ті хто кричить Хезбола введи війська?
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великий дезертир..пусть чепушилину жалуется..
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Ето случайно не тот Великий который завез окупантам 8 наших бойцов и которого привез Медведчук для своего пиара? Я крайне возмущен что ету мразь выпустили живым. В Донецкой области отремонтировали поврежденный водопровод Горловка-Торецк - Цензор.НЕТ 8336
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Мне очень жаль,что у нас есть люди,желающие смерти нашему воину.Дмитро не водитель,он записан дезертиром.А рядом с водителем сидел старший.Он в ответе за подчинённого.Это Раз.И второе.Нахрен нам 900 генералов ,если так просто заехать на мины или к врагу?За 5 лет можно научить воинов до автоматизма выполнять боевые наставления?
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Если уж пошло такое дело то когда будет референдум хотят ли украинцы своими деньгами оплачивать ЖКХ, свет, газ и постройку мостов и инфраструктуры окупантам?

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хай тварі антрацитові сечу свою п'ють..
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Я правільно зрозумів,ти бажаєш щоб воїни ЗСУ пили антрацитову сечу?
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Донецким надо одевать наручники за спину
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Донецькій області відремонтували пошкоджений водопровід Горлівка-Торецьк
 
 
 
 
 
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