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 На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР проводять розслідування обставин смерті затриманого у відділі поліції в Костянтинівці Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР 01

За попередньою інформацією, 27 червня в одному зі службових кабінетів Костянтинівського ВП ГУ Нацполіції в Донецькій області перебував 28-річний чоловік, затриманий за підозрою у скоєнні грабежу. Під час проведення допиту підозрюваний, на якому були одягнені кайданки, вихопив у поліцейського табельну вогнепальну зброю та вистрілив у себе, внаслідок чого помер.

На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР 02

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Проводиться комплекс невідкладних слідчих дій для з'ясування всіх обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.

На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР 03

Кримінальне провадження розслідується за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134789
 
 
 Топ коментарі
 
ха-ха-ха-ха-ха-ха такую версию впервые слышу , может он еще умудрился два три раза в себя для верности стрельнуть а потом еще и выпрыгнул с окна?
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Этот полицейский значит только для селфи годиться. Или же наоборот, пристрелили парнягу, а списали на самоубийство.
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Хорошо бы застрелился на камеру.Тогда вопросов нет.Видеокамер не хватает,или смартфонов?
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попробовал повторить)) руки спереди - без проблем, сзади - есть нюансы, очень нелегко. но всё может быть.
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А якщо варіант такий. Мєнт тикав стволом затриманому у лице ( типу погрожував), а той намагався якось відхилити, відштовхнути, вихопити ну і...

Можливо ж і таке?
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Сомневаюсь что вор будет самоубиваться. Ето твари еще те которые только себя и любят. Скорее всего они в мусора стреляли бы.
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Так может в том и дело, что не вор и не смог подписать признание в том, чего не делал?
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Он сначала хотел повеситься.
Отгрыз себе руку и в освободившееся место наручников просунул голову, ******.
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по ходу мусорок в долі був, але шота пашло не так )
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Побольше б таких случаев, если негодяй и бандит.
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Запросто!
В браслетах вытянуть из кобуры, тихий щелчок снятия с предохранителя, передергивание затвора не тихое, но следом и сразу выстрел.
Элементарно. Но мента кончат.
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особенно легко когда за спиной руки скованы
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Где-то написано что руки скованы за спиной?
Или вспоминаем все русо сериалы ментовско бандитские и включаем фантазию?
Откуда инфа, милейший?
Жизненный опыт?
Четыре ходки, тридцать лет чалился?
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А перед етим избил почками и животом в сапоги дежурного Что за палиция если задержанный в наручниках смог выхватить пистолет у полицая и выстрелить
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"В ходе допроса подозреваемый, на котором были одеты наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался." - в обойме 6 патронов. Выстрелил в себя два раза?
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"преследуя правонарушителя, старшина Петренко сделал два предупредительных выстрела в голову...." (С)
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Мусара продовжують вбивати Українців.Це таке завдання від Авакова?
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А че, про Сашка Белого версия проканала. Никто даже не пискнул провести независимое расследование. Почерк один и тот же. Теперь боюсь частенько будет такое случаться.
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а с 5 летним мальчиком в переяславе не могло получиться так же?
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спьяну не сообразили - придумали только: упал-убился, а можно было сочинить по-интересней.
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реформированные убийцы на содержании народа
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Я конечно не против если ето действительно квартирный домушник был. Уж очень сильно они беспредельничают чуствуя безнаказанность. Их только отстреливать.
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Лакась лажа.
Стрілятись не пристреливши перед цим "мєнта"?! Ні - не вірю.
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Полчаса орал "русские не сдаются!", пока это какому-то сержанту не надоело. На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР - Цензор.НЕТ 7342
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так і запішем--в наручніках вихватив пістолет...два раза
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Сказочка для наивных дурачков вероятно стволом пугали а потом пристрелили ну и по байке дисциплинарка он же сам застрелился...
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Очередное убийство полицейскими безоружного человека!
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Ага,сейчас мусора расскажут ,как он застрелился ,при чём руки в наручниках были за спиной ! На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР - Цензор.НЕТ 6251
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А что - Саша Белый же смог... Почему бы и этому не ухитриться?
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Это был Джейсон Стэтхэм. Хороший был артист. Жаль застрелился.
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Для эксперимента, попробуйте передернуть затвор Макарова в наручниках.
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Как два пальца. Просто зная ход затвора положить на него руки. Фсе.
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Зумисне, групове вбивство за обтяжуючих обставин. Виконавцю - чірік, свідкам по трьохє за співучасть.
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охранка авакова-зели решает вопросы без суда и следствия?
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Застрелился двумя выстрелами в голову, после чего бился головой об стену и зажимал себе пальцы в двери.

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Мусорские подонки регулярно сочиняют небылицы:
1. О самоубившихся задержанных.
2. О самопобитых арестантах.
И все этимтварям сходит с рук.
Почему?
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Нє, ну я розумію, якби це затриманий сєпар застрелився. Ну, совість заїла, думає:" Ось, передадуть справу про сепаратизм в суд, а там суддя з ватними мізками і колорадкою на шиї під мантією - рік умовно - на на зло патріотам!". А домушник ні, не повірю
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Застрелился в наручниках?! И наверное еще дважды в себя стрелял, как генерал Кравченко?
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Ну якщо це був порохосос, то і не шкода...
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Напоминает мне покойного министра транспорта Кирпу,который умудрился себе 2 раза в голову выстрелить.А ндыло раз пять патал с койки в Шевченковском РОВД Киева пока не помер. Вот такие чудеса происходят у нас в отделениях.
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Все проще.Менты *********** приставляя к голове задержаного пистолет.И к какой-то момент (естествено по ментовскому ****** )произошел выстрел.
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Після сексу кілер робить контрольний поцілунок в голову. )
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Вопрос 1: Входное отверстие от пули. ?
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