 На Донеччині затриманий у наручниках застрелився з пістолета поліцейського, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, 27 червня в одному зі службових кабінетів Костянтинівського ВП ГУ Нацполіції в Донецькій області перебував 28-річний чоловік, затриманий за підозрою у скоєнні грабежу. Під час проведення допиту підозрюваний, на якому були одягнені кайданки, вихопив у поліцейського табельну вогнепальну зброю та вистрілив у себе, внаслідок чого помер.
Проводиться комплекс невідкладних слідчих дій для з'ясування всіх обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.
Кримінальне провадження розслідується за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Можливо ж і таке?
Отгрыз себе руку и в освободившееся место наручников просунул голову, ******.
В браслетах вытянуть из кобуры, тихий щелчок снятия с предохранителя, передергивание затвора не тихое, но следом и сразу выстрел.
Элементарно. Но мента кончат.
Или вспоминаем все русо сериалы ментовско бандитские и включаем фантазию?
Откуда инфа, милейший?
Жизненный опыт?
Четыре ходки, тридцать лет чалился?
Стрілятись не пристреливши перед цим "мєнта"?! Ні - не вірю.
1. О самоубившихся задержанных.
2. О самопобитых арестантах.
И все этимтварям сходит с рук.
Почему?