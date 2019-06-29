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 Суспільство
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Все про:компенсації (122) Львів (1055) суд (5238) переселенці (228)

 Суд у Львові зобов'язав РФ виплатити родині переселенців 4,7 млн грн компенсації

Личаківський районний суд Львова задовольнив позов сім'ї переселенців зі Станиці Луганської Луганської області і зобов'язав Російську Федерацію виплатити їй 4,7 млн грн моральної компенсації за вимушений переїзд через військову агресію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net, члени родини на прізвище Чайка довели в суді, що причиною їхнього переселення до Львова став напад Росії на Україну, а тому вони заслуговують на компенсацію за різку зміну свого звичного способу життя.

Четверо членів цієї сім'ї переїхали до Львова ще в серпні 2014 року. До військової агресії Росії вони жили в Станиці Луганській і, як зазначено в опублікованому 24 червня рішенні суду, застали окупацію рідного міста.

Через залякування проукраїнського населення і погіршення соціальної ситуації сім'я вирішила виїхати зі Станиці Луганської, залишивши там житло.

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З судових матеріалів стає зрозуміло, що після переселення сім'я спочатку домоглася в суді офіційного визнання того, що причиною переїзду стала саме військова агресія Росії. Після цього вони подали другий позов, вимагаючи від Росії сплатити моральну компенсацію за це переселення.

"Підставою звернення до суду із позовом є численні порушення Росією основоположних прав і свобод людини. Зокрема, порушено побут та налагоджене повноцінне життя. Збройною агресією Росії проти України та окупацією частини території Луганської області України порушені їхні права на життя, повагу до честі та гідності, свободу і особисту недоторканість, повагу до приватного і сімейного життя, свободу думки, совісті і релігії", - йдеться у рішенні Личаківського райсуду.

Розмір моральної компенсації позивачі розраховували на основі схожих позовів, які розглядав Європейський суд із прав людини. Моральну шкоду для кожного члена сім'ї оцінили в 35 тис. євро, крім цього ще один член сім'ї вимагав компенсації у понад 4 тис. євро за втрачену двокімнатну квартиру, яка до того приносила стабільний дохід від здачі в оренду.

Зараз Станиця Луганська перебуває під українським контролем і в ній розташований пропускний пункт на лінії розмежування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134788
 
   
 Топ коментарі
 
И это хорошо, это правильно!
Все беженцы должны подавать иски и требовать через европейские суды компенсации за счёт российского имущества в Европе.
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Компенсацію, від лаптєстану? Бгггг.
Суд во Львове обязал РФ выплатить семье переселенцев 4,7 млн грн компенсации - Цензор.НЕТ 853
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Этого достаточно, чтоб судебные исполнители, арестовали собственность парашинского актива в Украине? Если да, то нужно массово подавать иски, чтоб забрать у кацапов ВСЕ имущество в Украине!
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восточные хохлы разорят нахрен, козлорыловку,
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И это хорошо, это правильно!
Все беженцы должны подавать иски и требовать через европейские суды компенсации за счёт российского имущества в Европе.
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Пусть шлют коллекторов... Прямо в Кремль, а ещё лучше - на Лубянку, чё зря круги наматывать!
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Ну да.только сначало разорвите дипотношения, прекратите торговать и перекройте транзит газа,ну и объявите военное положение.
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РАСКАЖИТЕ ПРО ЕТО НА ДОМБАБВЕ Я ДУМАЮ МИГОМ ВСЕ СВАЛЯТ ОТ ТУДА, ХАЛЯВА ЖЕ
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Чтоб к тебе КОЗЛОМОРДЫЙ в дом война пришла.
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Не зови войну, она и не придет.
На Майдан в Киеве "война" никогда не придет, потому что знает какую сдачу получит.
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Не понял, во втором иске они хотят компенсации от рашки, а в первом от кого?
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"Из судебных материалов следует, что после переселения семья Чайка сначала добилась в суде официального признания того, что причиной переезда стала именно военная агрессия России. После этого они подали второй иск, требуя от России оплатить моральную компенсацию за это переселение". Источник: https://censor.net.ua/n3134788
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Ну, я и удивился тому, что в первом иске они лишь установили факт агрессии со стороны рашки.
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Що ж, видно, такі юридичні реалії. Річ у тім, що рішення львівського суду рашка, звичайно, не виконає, тобто врешті-решт справа піде у ЄСПЛ. Напевнею тому й пішли по такому шляху.
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Ну, рашковане ведь тоже не дураки, не зря же протолкнули через свою госдуру закон о приоритете своего судопрозвоидства перед международным. Надеюсь всё же, что это им не поможет.
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Не,они не дураки.Они ******** на всю свою дебильную башку.Это всё равно,что папа в семье в пьяеом угаре кичит-"Я царь,*****,мне всё *****.Всех на *** вертел",а потом выходит на улицу и получает в дюндель от первого встречного трезвого человека.)))
Ну ватноголовому населению параши до этого самого пенделя будет чем погордится.Папа ведь сцарь.))
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коли не поняв, то прочитай ще раз. знов не поняв, перечитай завтра: "Из судебных материалов следует, что после переселения семья Чайка сначала добилась в суде официального признания того, что причиной переезда стала именно военная агрессия России (1 иск, о компенсации заявлено не бьіло). После этого они подали второй иск, требуя от России оплатить моральную компенсацию за это переселение."Источник: https://censor.net.ua/n3134788
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. В первом суд признал, что рашка стала причиной их переселения
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Компенсацію, від лаптєстану? Бгггг.
Суд во Львове обязал РФ выплатить семье переселенцев 4,7 млн грн компенсации - Цензор.НЕТ 853
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Дальше ЕСПЧ и арест имущества Раши - Ву а ля 😀
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Ну тут важна не сама компенсация как таковая,а прецендент.Да и саму компенсацию,рано или поздно параша выплатит.Пусть даже после того,как ***** сдохнет от ботоксного излияния в остатки мозга.
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Уже получили перевод? Или почтари филонят, тянут кота за хвост? Или Набиуллина лихорадочно гривны на точках скупает? Сумма то не маленькая!
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Понятно...На почте в таких случаях говорят: "Пишите письма мелким почерком".
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На хвилинку. 1,5 млн. біженців по приблизно такій сумі це - 10 трильонів гривень по курсу = 400 мільядів баксів, як з куща.
Рашкованам буде простіше віддати Україні Західний Сибір разом з усіма Північними Потоками. Звісно Крим, Лугандон і Краснодарський край ми теж погодимось забрати назад.
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Хотелось бы посмеяться над рашей, но к сожалению это не смешно.
Вы посчитали потери, или даже часть потерь, Украины и ее граждан от российской оккупации.

Не экономьте на армии, спецслужбах и пропагандистской машине !
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Этого достаточно, чтоб судебные исполнители, арестовали собственность парашинского актива в Украине? Если да, то нужно массово подавать иски, чтоб забрать у кацапов ВСЕ имущество в Украине!
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А воно, напевне, так і буде. Це лише перша ластівка.
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чумаданы с мешками все приготовили?х.. там эти твари,шо выплатят.
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А чому не 4,7 мільярдів баксів?Все одно Росія підітре власну дупу цім рішенням.
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Россияне - не одна кремлевская рожа не стоит того , что в таком красивом и сказачном городе, как Львов вы со своей лентой георгиевской , как ФАШИСТЫ!!!
Россияне - путин не просто Х-ло- ОН ВАШ ЛИДЕР!!!! ПИЗ,,, ДЕ...,ЦЦЦЦ!!!
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Скоро поляки заберут окупированые земли назад.
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Личаківський районний суд може присудити повернути навіть Крим, шах і мат, вата!!!
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Рашка даже решения ЕСПЧ невыполняет а тут районный суд.
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посміятись ..вони на міжнародні суди плюють...а тут Личаківський Суд у Львові зобов'язав РФ виплатити родині переселенців 4,7 млн грн компенсації - Цензор.НЕТ 8582,крутіше
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Зоопарк наоборот
Блины с лопаты - это некультурно. Можно же подать еду через решётку красиво, на тарелочкахСуд у Львові зобов'язав РФ виплатити родині переселенців 4,7 млн грн компенсації - Цензор.НЕТ 779
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Ох лол.
Если есть знатоки - приведите примеры, когда суд страны А обязывал страну Б выплатить / выполнить / whatever, а страна Б это выполняла?
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Германия несколько десятилетий выплачивала репарации.То,что подали в суд-хороший прецедент,Московия конечно проигнорит.Дальше идет ЕСПЧ.Принятое там решение булет жлать своего часа.Если не начнут по всему миру арестовывать имущество Московии,то дождуться времени когда она ослабеет,начнуть откалываться сателиты,или сдохнет Сцарь.Придет время,пусть и не скоро,и будут московиты за свой выбор расплачиваться,их дети и внкки платить будут,как в Германии.
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Все, кто хотел отколоться - давно откололись.
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Дуже цікаво, яким чином юрисдикція Львівського суду поширюється на територію іншої держави. Це результат кваліфікаційного опитування суддів і потужної судової реформи. У даному випадку до ЄСПЛ можна було звертатися безпосередньо, без розгляду справи в національних судах, саме через те, що їх юрисдикція не поширюється на територію інших держав. Це всеодно, якби якійсь басманний кацапський суд ухвалив би рішення проти України. Просто це - правовий нігілізм. А позовів до ЄСПЛ дійсно треба подавати якомога більше.
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Українські переселенці були вимушені переселитись з однієї частини української території на іншу частину української теритторії. Що не так?
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Не так те, що Ви, шановний не усвідомлюєте прочитаного, а окрім того, не маєте жодного уявлення про юрисдикцію судів та підсудність справ. Ви хворієте на те, що і всі боти: юлеботи, порохоботи, зелеботи та інши. Вам просто потрібно з кимось сперечатися, навіть у питаннях, в яких Ви зовсім не розумієтесь. Відкрийте, будь ласка,ЦПК України, і почитайте про підсудність.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд у Львові зобов'язав РФ виплатити родині переселенців 4,7 млн грн компенсації
 
 
 
 
 
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