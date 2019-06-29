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 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського з артилерії калібру 122 мм і мінометів, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 у районі проведення операції ОС зафіксовано сім збройних провокацій із боку російсько-окупаційних військ. Противник активно застосовує міномети заборонених калібрів, а також ствольну артилерію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Більшість обстрілів зафіксовано сьогодні на Луганському напрямку. Там під вогонь противника чотири рази потрапляли позиції українських військ біля Новолуганського. Починаючи з ночі і до ранку, окупанти встигли витратити 38 артилерійських снарядів калібру 122 мм, два десятки мін калібру 120 мм і понад сорок боєприпасів калібру 82 мм. Вогонь противник вів із напрямку населених пунктів Доломітне, Гольмівський і Байрак. Також російсько-окупаційні війська випустили сім мін калібру 82 мм у бік захисників селеща Зайцеве.

На Донецькому напрямку противник зробив один обстріл. Це сталося в районі населеного пункту Гранітне, де окупанти випустили п'ять мін калібру 120 мм.

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Українські захисники вели активні оборонні дії і відкривали вогонь із чергових вогневих засобів. При цьому міномети і артилерію військовослужбовці Об'єднаних сил не застосовували.

Бойових втрат у лавах наших військ протягом поточної доби немає.

Читайте також: За добу найманці РФ 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, трьох терористів знищено, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134787
 
 
 Топ коментарі
 
На Донбассе "завалили" картографа "ДНР": Волк из "Оплота" стал "грузом 200" https://www.dialog.ua/war/182456_1561804320 …

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского из 122-мм артиллерии и минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8123
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а кучма им за это мост строит на деньги зятя пинчука
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Кацап отсоси и сьёбни в свою петушарню дырявую
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Отакой, миномети не застосовували, рогатками мабуть відстрілювались... дожились, *****!!!! смерть клятой расії!!!!
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Ух ты! зебоба что то высрет по этому поводу?
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а кучма им за это мост строит на деньги зятя пинчука
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На Донбассе "завалили" картографа "ДНР": Волк из "Оплота" стал "грузом 200" https://www.dialog.ua/war/182456_1561804320 …

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского из 122-мм артиллерии и минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8123
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нуууу..мінскій договорняк--що скаже?
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Хочу получить ответ кто в этот момент зарабатывает на войне?кто деребанит бюджет. Эпоха безбедности началась
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так это были обстрелы или вооруженные провокации? Определитесь.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського з артилерії калібру 122 мм і мінометів, - Міноборони
 
 
 
 
 
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