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Все про:Путін (9217) Макрон Емманюель (257)

 Макрон анонсував нову зустріч із Путіним щодо України: "Має бути досягнута зміна нинішніх позицій"

Президент Франції Емманюель Макрон має намір найближчим часом особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні та "нормандського формату".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Макрон сказав на пресконференції за підсумками саміту G20.

"Найближчими тижнями ми продовжимо з російським президентом той обмін думками, який мав місце в Японії, і найближчими тижнями у нас відбудеться нова двостороння зустріч... З президентом Путіним ми обговорили різні актуальні кризи, зокрема ситуацію в Україні. Я виступаю за те, щоб ми домоглися конкретного просування з тим, щоб забезпечити відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів", - наголосив він.

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За словами Макрона, він "не має наміру проводити зустрічі просто заради їхнього проведення".

"Про це я прямо сказав президенту Путіну. Тобто маю на увазі, що має бути досягнута зміна нинішніх позицій. Вважаю, що в рамках головування Франції в G7 абсолютно необхідно, щоби були зроблені подібні ініціативи щодо Росії, які передбачають використання всіх форм співпраці з основних питань, що стосуються дестабілізації і конфліктів у світі. Це має робитися без жодної наївності, але водночас не слід закривати двері для переговорів. Йдеться не про зміну формату "Великої сімки", а про те, щоб зробити ініціативи, які призведуть до корисних рішень", - резюмував Макрон, уточнивши, що для підготовки цих переговорів чекають на зустрічі "експертів і міністрів, які відбудуться найближчими тижнями".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134786
 
 
 Топ коментарі
 
Зю ему сказала, что она на всё согласная? Вот только Климкина надо убрать, и... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 9198
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И, конечно, без Украины.
Президент скажет что-нибудь по этому поводу?
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а с Украины кого нибудь пригласят...?
Или уже потом проинформируют что решили?....
За нас договариваются как по Сирии уже... - мнение индейцев никого не интересует... Макрон анонсировал новую встречу с Путиным по Украине: "Должна быть достигнута смена нынешних позиций" - Цензор.НЕТ 6894
Пипец....
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Нужно срочно отправлять Зеленского на х.е.р в отставку, так как его некомпетентность, является угрозой национальной безопасности. Я думаю, что Парубий лучше справится.
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моя кошка лучше справится. 100 дней не прошло, а уже наделано.
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Встреча по Украине, без Украины, для смены нынешних позиций.
Ну че зелобобы, истерикой порохоботов - довольны?
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Макрон збирається обговорювати українське питання з Путіним без України???!!! Якщо так, то нхай обоє йдуть руссскім лєсом!
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После выборов в ЗЕраду 45% ,наступит время Ч. Казалось только Беларуси пистец, но походу "благодаря" зедебилам тонуть мы будем вместе, хоть и с разной скоростью. Жопа.
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Ауууу, Вова, ты где спрятался?
Долго еще будут обсуждаеть Украину, без Украины?
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Цахеса еще нет даже на работе... Шабат понимаете ли...
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Ляшко с Макроном быстро бы договорились .
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а ему на самом деле не пофиг на нацистский свинарник?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМакрон анонсував нову зустріч із Путіним щодо України: "Має бути досягнута зміна нинішніх позицій"
 
 
 
 
 
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