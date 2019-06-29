 Макрон анонсував нову зустріч із Путіним щодо України: "Має бути досягнута зміна нинішніх позицій"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Макрон сказав на пресконференції за підсумками саміту G20.

"Найближчими тижнями ми продовжимо з російським президентом той обмін думками, який мав місце в Японії, і найближчими тижнями у нас відбудеться нова двостороння зустріч... З президентом Путіним ми обговорили різні актуальні кризи, зокрема ситуацію в Україні. Я виступаю за те, щоб ми домоглися конкретного просування з тим, щоб забезпечити відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів", - наголосив він.

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За словами Макрона, він "не має наміру проводити зустрічі просто заради їхнього проведення".

"Про це я прямо сказав президенту Путіну. Тобто маю на увазі, що має бути досягнута зміна нинішніх позицій. Вважаю, що в рамках головування Франції в G7 абсолютно необхідно, щоби були зроблені подібні ініціативи щодо Росії, які передбачають використання всіх форм співпраці з основних питань, що стосуються дестабілізації і конфліктів у світі. Це має робитися без жодної наївності, але водночас не слід закривати двері для переговорів. Йдеться не про зміну формату "Великої сімки", а про те, щоб зробити ініціативи, які призведуть до корисних рішень", - резюмував Макрон, уточнивши, що для підготовки цих переговорів чекають на зустрічі "експертів і міністрів, які відбудуться найближчими тижнями".

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