 Викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів, із трудового рабства звільнили 100 осіб, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці задокументували факти трудової експлуатації громадян у "реабілітаційних центрах", створених під вивіскою всеукраїнської благодійної організації. Докази збирали кілька місяців.

Під час масштабних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі людей. З "трудових таборів" звільнено близько 100 осіб. Після цього медики перевірять стан їхнього здоров'я.

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Зловмисники набирали "трудові бригади" за оголошеннями, обіцяючи безкоштовно вилікувати громадян від наркотичної та алкогольної залежності. Свої дії маскували, вдаючи соціальних працівників.

У "пацієнтів" - чоловіків і жінок - забирали документи, телефони та особисті речі і тримали їх у заручниках. "Реабілітація" полягала в тяжкій праці: робота на будівництві, розвантаження, земляні роботи тощо. До тих, хто відмовлявся, застосовували заходи фізичного впливу. Умови проживання та харчування були мінімальними. Постраждалі постійно перебували під спостереженням.

Грошей за виснажливу роботу "полонені" не отримували, всі кошти надходили "благодійній організації" і осідали на особистому рахунку її керівника. З одного "реабілітаційного центру" він отримував до 4 тисяч гривень за день.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.