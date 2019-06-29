EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  1249  2
Все про:Нацполіція (7762) рабство (35) торгівля людьми (116) Донецька область (2259)

 Викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів, із трудового рабства звільнили 100 осіб, - Нацполіція. ФОТО

Національна поліція викрила мережу фальшивих реабілітаційних центрів, які діяли в Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях. Людей із наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували і примушували виконувати важку роботу. Встановлено організатора групи. Ним виявився громадянин РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів, із трудового рабства звільнили 100 осіб, - Нацполіція 01

Правоохоронці задокументували факти трудової експлуатації громадян у "реабілітаційних центрах", створених під вивіскою всеукраїнської благодійної організації. Докази збирали кілька місяців.

Під час масштабних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі людей. З "трудових таборів" звільнено близько 100 осіб. Після цього медики перевірять стан їхнього здоров'я.

Дивіться також: Поліція звільнила з рабства майже 90 осіб, яких утримували в "реабілітаційних центрах" на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Зловмисники набирали "трудові бригади" за оголошеннями, обіцяючи безкоштовно вилікувати громадян від наркотичної та алкогольної залежності. Свої дії маскували, вдаючи соціальних працівників.

Викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів, із трудового рабства звільнили 100 осіб, - Нацполіція 02

У "пацієнтів" - чоловіків і жінок - забирали документи, телефони та особисті речі і тримали їх у заручниках. "Реабілітація" полягала в тяжкій праці: робота на будівництві, розвантаження, земляні роботи тощо. До тих, хто відмовлявся, застосовували заходи фізичного впливу. Умови проживання та харчування були мінімальними. Постраждалі постійно перебували під спостереженням.

Викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів, із трудового рабства звільнили 100 осіб, - Нацполіція 03

Грошей за виснажливу роботу "полонені" не отримували, всі кошти надходили "благодійній організації" і осідали на особистому рахунку її керівника. З одного "реабілітаційного центру" він отримував до 4 тисяч гривень за день.

Дивіться також: Поліцейські звільнили 94 особи, які потрапили в трудове рабство до сімейної пари на Одещині, - Князєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів, із трудового рабства звільнили 100 осіб, - Нацполіція 04

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134785
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пускай лучше наркоманы сидят на цепи и пашут на плантациях, чем бродят по городам в поиске дозы!
 показати весь коментар
 
Не понимаю, почему не сделать наоборот: рулить будет украинец, а рузьке будут вкалывать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїВикрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів, із трудового рабства звільнили 100 осіб, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору