 Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Пушкова.

"Тривожних дзвінків для нинішньої України багато, - написав він. - Вони пролунали вже і в Берліні, і в Парижі, і в Страсбурзі".

Україна, за словами Пушкова, "звикла бути на авансцені - там, де їй не личить бути ні за вагою, ні за рангом, ні за станом країни".

"Доведеться посісти належне їй місце", - додав російський сенатор.

Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придётся занять причитающееся ей место . Надо быть скромнее. https://t.co/dnmF2BnlBU — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 июня 2019 г.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, Порошенко заявив про те, що Київ мали поінформувати про зустріч президентів Росії та США. На думку ексглави України, те, що цього не сталося, - "дуже тривожний дзвінок" для його країни.

Нагадаємо, 28 червня в японській Осаці на полях саміту G20 відбулась зустріч Путіна і Трампа. Вона тривала майже півтори години.