 Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Пушкова.
"Тривожних дзвінків для нинішньої України багато, - написав він. - Вони пролунали вже і в Берліні, і в Парижі, і в Страсбурзі".
Україна, за словами Пушкова, "звикла бути на авансцені - там, де їй не личить бути ні за вагою, ні за рангом, ні за станом країни".
"Доведеться посісти належне їй місце", - додав російський сенатор.
Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придётся занять причитающееся ей место . Надо быть скромнее. https://t.co/dnmF2BnlBU— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 июня 2019 г.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, Порошенко заявив про те, що Київ мали поінформувати про зустріч президентів Росії та США. На думку ексглави України, те, що цього не сталося, - "дуже тривожний дзвінок" для його країни.
Нагадаємо, 28 червня в японській Осаці на полях саміту G20 відбулась зустріч Путіна і Трампа. Вона тривала майже півтори години.
Для них ,чем хуже в Украине,тем лучше пуйлу
Вот шаурма - то истинный объект,
А по фантанам то - субъект!!!
А зебы скушали паРашный сей проект...
Там на раше они признают только силу,поэтому с ними разговаривать только с позиции силы
Все, що Петро Лєксєїч каторжною працею за 5 років в позі Геракла нагарував він за місяць зруйнував вщент.
Чи то він такий моцний, чи то Пєтр Алєксєїч нічого й не зробив ...?
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Музыкант не поверил словам президента о том, что Россия не имеет ничего против людей нетрадиционной ориентации. В качестве примера он привел удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.
«Я считаю двуличным, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет с этим никаких проблем». Однако российские дистрибьюторы предпочли цензурировать мой фильм «Рокетмен», удалив из него любые отсылки к тому, что я нашел настоящее счастье в длящихся 25 лет отношениях с Дэвидом и в воспитании моих двух прекрасных сыновей. Это похоже на лицемерие», - написал Элтон Джон.
Согласно тексту интервью, опубликованному на сайте Кремля, Путин сказал следующее: «Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными».