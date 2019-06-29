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 Політика України, За кордоном
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Все про:Порошенко (9137) Путін (9217) Пушков (15) Трамп (1854)

 Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков

Голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков прокоментував слова колишнього президента України Петра Порошенка про те, що це перша зустріч президентів США і Росії (на саміті "Великої двадцятки" в Японії), перед якою ніхто так і не зателефонував до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Пушкова.

"Тривожних дзвінків для нинішньої України багато, - написав він. - Вони пролунали вже і в Берліні, і в Парижі, і в Страсбурзі".

Україна, за словами Пушкова, "звикла бути на авансцені - там, де їй не личить бути ні за вагою, ні за рангом, ні за станом країни".

"Доведеться посісти належне їй місце", - додав російський сенатор.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, Порошенко заявив про те, що Київ мали поінформувати про зустріч президентів Росії та США. На думку ексглави України, те, що цього не сталося, - "дуже тривожний дзвінок" для його країни.

Нагадаємо, 28 червня в японській Осаці на полях саміту G20 відбулась зустріч Путіна і Трампа. Вона тривала майже півтори години.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134784
 
 
 Топ коментарі
 
Вы этого добивались, зелень73? Дык радуйтесь, манкурты! Раньше Украина незаслуженно была на авансцене мировой политики, а теперь займет причитающееся ей место, - госдумовец Пушков - Цензор.НЕТ 6897
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Вы сделали это вместе...
73% дегенератов....
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Им лишь бы пожрать и поржать. Больше ничего не надо. Перефразируя овцу с Г+Г, международные отношения на хлеб не намажешь.
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Цэ кремлевские агенты,а порохобобики ихние шестерки
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Зеб, после того как часть зелектората - "приколисты" увидят на что их развели, разглядев состав "новой рады", уже не будет иметь значения - есть там Порошенко или нет.
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Пушков, не напрягаясь, собрал тысячи лайков от порохоботов.
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Так одна команда
Для них ,чем хуже в Украине,тем лучше пуйлу
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"Порошенко даже в Раду не пройдёт"- ага ! а порохоботы исчезли 22 апреля! Придурки ********!
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Клоуну зе удалось превратить Украину из субъекта мировой политики в объект всего за 30 дней, что оно натворит за 5 лет?
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Прежней власти не нужно было навязывать чужие и чуждые для Украины преступные европорядки, тогда и у власти осталась бы и Украина была бы сильнее.
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Давно не смотрел кремлевские ЗомбоТВ, а вчера случайно попал на какую-то итоговую новостную передачу по ТВЦ. ППЦ! Мне показалось, что я включил "Прямый" Порошенки )))
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Ну ладно...пушков пушковым....а что ответит зебобик？ и когда？булет ли новый ролик...гле щебобик в пух и прах ращобьет пушкова...или щебобобик сольется по тихому с языком в жопе？
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паРашу вернули в пасе...Украину оьсужлают без Украины...пушковы открыли рты....а зебобик молчит....как рыба об лед...
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Привет,ты с приветом?Отвечать какому то пушку из кацапии это уровень президента Украины?Ты о чем,идиотик?Это надо быть полным Ляшком,чтобы реагировать,хоть как нибудь,на кацапские высеры.
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Что бобику - объект или субъект?
Вот шаурма - то истинный объект,
А по фантанам то - субъект!!!
А зебы скушали паРашный сей проект...
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поголовью скота которого выперли из мировой элиты верим безоговорочно
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Місце кацапів - на смітнику історії. І це відбудеться рано чи пізно. Хоча краще, щоб це сталося якнайшвидше
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А что еще мог сказать подстиилка *****
Там на раше они признают только силу,поэтому с ними разговаривать только с позиции силы
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Муссолини,это тебя за ноги подвесили?Где и кто опустил Украину?Ты о чем звиздишь,уродец?Влажные фантазии,или воспоминания,опущенец ты наш?Сообщи ка обществу,когда последний раз Трамп,Меркель или Макрон сообщали Поросенку,что будут говорить с пуйлом об Украине?Всегда,после таких встреч и разговоров,в СМИ появлялись только краткие сообщения о том,что такие встречи были.
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Ай-ай-ай, що ж цей Зеленський наробив?
Все, що Петро Лєксєїч каторжною працею за 5 років в позі Геракла нагарував він за місяць зруйнував вщент.
Чи то він такий моцний, чи то Пєтр Алєксєїч нічого й не зробив ...?
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Твоя физиономия , когда ты вроде и президент но все вокруг этого даже и не замечают .. ! Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков - Цензор.НЕТ 8156 .
Раніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков - Цензор.НЕТ 1666 .
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Если его никто не замечает, то зачем в каждой теме 24,45% ылитка о нём пишет?
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Только ленивый не хочет нагнуть Зеленского на международной арене. Да и на внутренней тоже. Сейчас ещё "Слугу народа" в Раду приведут, к которой Зеленский не имеет никакого отношения, не он её формировал, и буде "весело", начнется слив Украины по полной.
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Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Музыкант не поверил словам президента о том, что Россия не имеет ничего против людей нетрадиционной ориентации. В качестве примера он привел удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела. Он сформулировал текст как обращение к Путину.
«Я считаю двуличным, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы ЛГБТ «были счастливы» и что «у нас нет с этим никаких проблем». Однако российские дистрибьюторы предпочли цензурировать мой фильм «Рокетмен», удалив из него любые отсылки к тому, что я нашел настоящее счастье в длящихся 25 лет отношениях с Дэвидом и в воспитании моих двух прекрасных сыновей. Это похоже на лицемерие», - написал Элтон Джон.
Согласно тексту интервью, опубликованному на сайте Кремля, Путин сказал следующее: «Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными».
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«Рокетмен» - биографический фильм об Элтоне Джоне. При выходе в российский прокат из него были вырезаны отдельные сцены, в том числе с однополым сексом. Прокатчик «Централ Партнершип» признал это и пояснил, что куски были удалены для соответствия российскому законодательству. В Минкультуры заявили, что не давали прокатчику никаких рекомендаций. Позднее глава министерства Владимир Мединский сказал, что в оригинальном виде фильм вряд ли получил бы прокатное удостоверение.
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зебобики пытаются навязать, что раху никуда не вернули... во истину украинец-это гражданин окруженный быдлом тупым...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРаніше Україна незаслужено була на авансцені світової політики, а тепер посяде належне їй місце, - держдумівець Пушков
 
 
 
 
 
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