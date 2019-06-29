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 Путін про звернення Зеленського щодо українських моряків: "Потрібно спокійно з цим розібратися"

Президент Росії Володимир Путін прокоментував ситуацію зі звільненням українських військовополонених моряків і звернення з цього приводу Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це він заявив під час підсумкової пресконференції саміту G20 в Осаці.

"На що я б хотів звернути увагу. По-моєму, вже новопризначений начальник Генштабу української армії підтвердив, що це була провокація української армії, організована Порошенком під час передвиборчої боротьби... Якщо так, то фактично українська сторона визнала, що це була провокація з їхнього боку. Ми спокійно, в робочому режимі це питання вирішимо. У нас є запитання щодо деяких людей, затриманих в Україні. Тут, крім моряків... вони виконували наказ, і все. Ми усвідомлюємо це. Але вони порушили російський закон. Тому потрібно спокійно, в робочому режимі з цим розібратися", - заявив Путін після прохання журналіста прокоментувати звернення до нього президента України Володимира Зеленського.

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Путін також зауважив, що "обміни тривають", говорячи про повернутих раніше чотирьох полонених.

"Ось хороший приклад контакту з тими, з ким потрібно вести діалог. І результат є. Якщо нинішня влада так вестиме роботу, звичайно, ми багато чого можемо досягти", - заявив російський президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134782
 
 
 Топ коментарі
 
Какая провокация? Вы уже срвсеи зебенины телепузики реальность потеряли! ХУЙЛО АННЕКСИРОВАЛ КРЫМ! Построили мост незаконно! Наши моряки НИЧЕГО не нарушали!
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Как сливают Украину!
Путин заявил: «Вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы». (Пресс-конференция Путина по итогам саммита «Большой двадцатки»https://www.youtube.com/watch?v=qrIL7wfT7Jc 26.45)
Пусть Хомчак объяснит, почему плановый переход 3-х кораблей из одного украинского порта в другой украинский порт без нарушений международных правил является провокацией.
Провокация - то, что сделал Хомчак! Провокация против Украины!
Трибунал своим решением показал, что корабли имели право ходить через пролив.
Украина должна была добровольно отказаться от своих прав?
Но что, нужно было самим перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы? Так может быть и в Черном море теперь не плавать? НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ? Вдруг там нападут?
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просто допомагаєш хмуйлу, я розумію, молодець
будуть тобі нові лапті до зими
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А може пуйло вже хоче віддати цих моряків? Може йому треба "допомогти"? Ти такий принциповий?
Інша справа - мародер Порошенко, схоже, не хоче повернення їх в Україну. Бо тоді стане добре зрозуміло, що це була особисто ним підлаштована провокація. І дії і мотиви будуть дуже прозорі.
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А что Крым и Азовское море русские? Почему туда нельзя плавать нашим кораблям?
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Начальник Генштаба ВСУ Хомчак в интервью "Радіо Свобода" в июне говорил, что задержание украинских военных кораблей и моряков в районе Керченского пролива действительно было провокацией, но со стороны Российской Федерации, которая продемонстрировала "открытую военную агрессию". "Идти туда - это решение приняли руководители, которые в то время были. Идти, чтобы усилить группировку в Азовском море. Они проходили открыто, они заявили, что они идут. То есть так, как должно быть", - подчеркнул он.
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Ахахахахаха но зелеботам похер, они выбрали и отстранившись их как не интересовало до, так и после.
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Зезбератели сразу после инаувгурации выглядят так -
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кацапский фюхрер все еще хочет поставить глупого клоуна на колени.
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Путин "сдал" нашего нового Нач. Ген. Штаба.
Придётся Зеле принимать меры, иначе нарід начнёт роптать.
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НАМ И НЕ НУЖНО УЖЕ ВРАГОВ УКРАИНЫ ,У НАС ЕСТЬ ЕСТЬ СВОЙ ОДИН, НАПОЛЕОН ДОМОРОЩЕННЫЙ
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Пана Миколу надурили. Цей чамар доморощений, що йому продали, як коньяк "Наполєон", таким зовсім не є! Путін про звернення Зеленського щодо українських моряків: "Потрібно спокійно з цим розібратися" - Цензор.НЕТ 3577
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"Я занят,перезвоните по-позже!" (с) Нє мєшайте прєЗєдєнту ЖОПУ(Жилой Офис Презедента Украины) обустраивать.
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Глупцы ерничают от своей глупости. Поскольку глупца его же ехидство и настигнет. Вот тогда и станут с ним спокойно разбираться ))
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Хомчак Іловайский це ***** особисто говорив, чи по телефону?
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Тут уже запостили фраґмент інтерв'ю Хомчака "Радіо Свобода", де він каже, що це була провокація - але з боку Росії. *****, як здається, по привичці збрехало.
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Чекаємо ТЕРМІНОВИХ пояснень від презЕ. Шоу з істерикою не пропонувать.
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Тобі грошей мародерських мало? Прибавку хочеш? Зєля ботоферму не утримує. Пиши до Мародера.
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В тюрмі наших хлопців утриме Х%:ло, а істерить Зеленаський на Клімкіна.
Зе-логіка.
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отдал 4-х полуватных недоумков .... отличный "обмен" этого Мертвечука - надо обменять - на тех кого надо.
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Путін все вірно говорить.Треба вирішувати це питання,бо наші хлопці вже почали одружуватися у російській тюрязі.Добре хоч що не один з одним.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутін про звернення Зеленського щодо українських моряків: "Потрібно спокійно з цим розібратися"
 
 
 
 
 
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