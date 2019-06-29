 Путін про звернення Зеленського щодо українських моряків: "Потрібно спокійно з цим розібратися"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це він заявив під час підсумкової пресконференції саміту G20 в Осаці.
"На що я б хотів звернути увагу. По-моєму, вже новопризначений начальник Генштабу української армії підтвердив, що це була провокація української армії, організована Порошенком під час передвиборчої боротьби... Якщо так, то фактично українська сторона визнала, що це була провокація з їхнього боку. Ми спокійно, в робочому режимі це питання вирішимо. У нас є запитання щодо деяких людей, затриманих в Україні. Тут, крім моряків... вони виконували наказ, і все. Ми усвідомлюємо це. Але вони порушили російський закон. Тому потрібно спокійно, в робочому режимі з цим розібратися", - заявив Путін після прохання журналіста прокоментувати звернення до нього президента України Володимира Зеленського.
Путін також зауважив, що "обміни тривають", говорячи про повернутих раніше чотирьох полонених.
"Ось хороший приклад контакту з тими, з ким потрібно вести діалог. І результат є. Якщо нинішня влада так вестиме роботу, звичайно, ми багато чого можемо досягти", - заявив російський президент.
будуть тобі нові лапті до зими
Інша справа - мародер Порошенко, схоже, не хоче повернення їх в Україну. Бо тоді стане добре зрозуміло, що це була особисто ним підлаштована провокація. І дії і мотиви будуть дуже прозорі.
Придётся Зеле принимать меры, иначе нарід начнёт роптать.
Зе-логіка.