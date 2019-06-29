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 Політика України
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Все про:військовополонені (295) інформаційна війна (203) провокація (525) спецслужби (177)

 Спецслужби Росії готують "українську ДРГ" для фейкових новин про Донбас, - ІС

Найближчим часом Російська Федерація планує здійснити інформаційну кампанію щодо дискредитації України, в якій має намір використовувати українських військових, які потрапили нещодавно в полон на вантажівці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформаційний спротив".

"За оперативними даними групи ІС, спецслужбами РФ готується нова пропагандистська інформаційна кампанія з дискредитації України. Зокрема, найближчими днями в так звану "ДНР" мають прибути представники одного з російських федеральних каналів, щоб зняти великий сюжет про "злочини ЗС України проти мирного населення "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, основними дійовими особами цього сюжету стануть сім українських військовослужбовців, які їхали в штаб підрозділу на вантажному автомобілі, водій якого відхилився від маршруту і завіз військових на тимчасово окуповану територію. Там їх затримали представниками збройних формувань Російської Федерації.

"Наразі наших військових утримують у Макіївському СІЗО, де з ними "працюють" представники російських спецслужб, застосовуючи щодо них психологічний тиск. Полоненим роздано для заучування спеціально підготовлені тексти, які вони мають озвучити на камери російського пропагандистського каналу. Цікава деталь: місцевих колаборантів, які перейшли на службу до окупантів в "органи безпеки "ЛДНР", до полонених не підпускають на гарматний постріл", - повідомляють в ІС.

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За інформацією ІС, російська пропаганда представить свою версію подій, за якою "українська ДРГ" у складі восьми осіб за наказом командування ООС прямувала на тимчасово окуповану територію для проведення диверсій на об'єктах цивільної інфраструктури (водопостачання, електричні мережі тощо). Але завдяки пильності "розвідки і контррозвідки "ДНР", була захоплена в полон у момент переходу лінії розмежування. За задумом інформаційної провокації, полонені військовослужбовці мають розповісти і підтвердити (зрозуміло, що під загрозою життю) цю російську пропагандистську версію подій. Також будуть сфабриковані документальні докази.

Як нагадує ІС, водія вантажівки, який потрапив у полон, днями було звільнено з полону "унаслідок домовленостей одного з кандидатів у депутати ВР із його кумом В.Путіним". За повідомленням українських ЗМІ, дружина одного з полонених звинуватила цього військовослужбовця в тому, що він сприяв потраплянню її чоловіка і товаришів у полон, зазначає ІС.

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Нагадаємо, 22 травня вісім українських військовослужбовців потрапили в полон до проросійських бойовиків у районі населеного пункту Новотроїцьке. Бійці їхали на вантажівці на звірку зброї в один із підрозділів.

У четвер, 27 червня, Віктор Медведчук без відома президента України Володимира Зеленського провів переговори з представниками ОРДО Денисом Пушиліним і ОРЛО Леонідом Пасічником,  унаслідок яких вдалося досягти домовленості про звільнення 4 українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134781
 
 
 Топ коментарі
 
ДРГ ВСУ едет на диверсию против народной республики.

Спецслужбы России готовят "украинскую ДРГ" для фейковых новостей о Донбассе, - ИС - Цензор.НЕТ 8455
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Вони були не в зелених в"єтнамках. Брехня.
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ис сообщает, свру молчит...что здесь не так?
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а ВОТ ПОЧЕМУ ВОДИТЕЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ КОТОРЫЙ БЫЛ ЗА РУЛЕМ-- вчера МЕРТВЕЧУК ПОДОНОК СРОЧНО ПРИВЕЗ КЛОУНА В УКРАИНУ ДАСТ ЕМУ СВОИ ТРИ КАНАЛА И НАЧНЕТ ТА ПАДАЛЬ НЕСТИ ХУ..НЮ ПРО ДРГ И ПРИКАЗ ПОРОШЕНКО И ПРОЧУЮ ***..Ю МОЗГА А ЗЕЛЯ ПРИДУРОК ОПЯТЬ НА КОЛЕНКИ ПРЕД ХУ..ЛОМ ПАДЕТ И НАЧНЕТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ СМОКТАТЬ СОПЛИ СВОИ...ой простие Сцарь Ху..ло простите нас ибо не ведали мы что Порошенко негодяй вэй -вэй.. Спецслужбы России готовят "украинскую ДРГ" для фейковых новостей о Донбассе, - ИС - Цензор.НЕТ 1843
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Кацапа,ну да, твои петушки бессмертные, маклауды
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І добре, якщо не фейк Спецслужби Росії готують "українську ДРГ" для фейкових новин про Донбас, - ІС - Цензор.НЕТ 7902 . Але підносити треба, як фейк. Ну як це робить кацапстан Спецслужби Росії готують "українську ДРГ" для фейкових новин про Донбас, - ІС - Цензор.НЕТ 374 ... Настамнет. ВСУ тихі і мирні, втілюють в життя мирні принципи, а якщо у кацапів щось там рветься, то причому тут Україна Спецслужби Росії готують "українську ДРГ" для фейкових новин про Донбас, - ІС - Цензор.НЕТ 374 ? Це якийсь барабашка.
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справа от водителя находится старший машины...он, а не водила отвечает за передвижение
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Шурик, ты ещё расскажи про температуру в располаге))))
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Американська компанія Apple зняла нову рекламу бездротових навушників AirPods в Києві. Прікольний ролік: - https://youtu.be/yyNtm0LZiKc
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Потому что во всем мире за съемки платят в местные бюджеты. А в Киев прилетел, наличными заплатил грачу, поснимал что надо, так же на граче уехал в аэропорт. Местному бюджету дуля от таких "туристов".
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Чего там готовить ? Порошенко и Мураев , Труханов , Кернес , Бойко . Одна шайка . Живут и здравствуют
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да уж, уровень зебилоидов поражает глубиной мысли! "пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. надо взять всё, да и поделить!" тебе до перечисленных выше, как собачке до профессора. попробуй на пальцах одной руки посчитать прочитанные книги за всю свою жизнь, останутся лишние. "всяк сверчок знай свой шесток"--копай, мешай, подметай.
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ДРГ ВСУ едет на диверсию против народной республики.

Спецслужбы России готовят "украинскую ДРГ" для фейковых новостей о Донбассе, - ИС - Цензор.НЕТ 8455
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Вони були не в зелених в"єтнамках. Брехня.
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Лапоть, а ты уже записался девочкой в гарем таджикских гастарбайтеров ?
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Водила виноват?Стрелочник?А кто рядом с ним сидел? Кто водителю команды давал?.Складывается впечатление,армия вооружена рогатками.Ни защищённых средств связи,ничего.Солдаты предоставлены сами себе.Хорошо живут генералы!
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на самом деле виноваты рабочие на заводе где авто построили, если бы они, не было бы на чем ехать водиле
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В четверг, 27 июня, Виктор Медведчук без ведома президента Украины Владимира Зеленского провел переговоры с представителями ОРДО Денисом Пушилиным и ОРЛО Леонидом Пасечником, в результате которых удалось достичь договоренности об освобождении 4 украинцев. Источник: https://censor.net.ua/n3134781м
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Чому Зеленський незвільнить та не вимагає арешту Медведчука?
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А чому за 5 років цього не зробив Порошенко?
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патамушта он был барыга,а сейчас маладая ******* - чел спрашивает за неё..
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Нам ДРГ не надо!!! Нам Климкин "ВРАГ" Мы и сами все устроим!
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у кацапов новости фейковые, но трупы настоящие. интересно, как это устроено, наверное как с "боингом" - поехать туда, пострелять туда, свалить, приехать поснимать и, типа, никто неуиноуен и никто ничего не знает (по логике Х#йла), хотя на самом деле нет, 21 век же
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ну шо ЗЕклоуны, за кого для прикола будете на выборах в раду голосовать ну шоб поржать за опоблок )))
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Так грузовик вез не пластид, а кальсоны - и пассажиры не диверсанты, а каптерщики. А каптерщиков ни с кем не спутаешь, тем более с диверсантами. Опять ИС страшилки запускает. Уже им никто не верит. (Пастушок и волки).
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