 Спецслужби Росії готують "українську ДРГ" для фейкових новин про Донбас, - ІС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформаційний спротив".

"За оперативними даними групи ІС, спецслужбами РФ готується нова пропагандистська інформаційна кампанія з дискредитації України. Зокрема, найближчими днями в так звану "ДНР" мають прибути представники одного з російських федеральних каналів, щоб зняти великий сюжет про "злочини ЗС України проти мирного населення "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, основними дійовими особами цього сюжету стануть сім українських військовослужбовців, які їхали в штаб підрозділу на вантажному автомобілі, водій якого відхилився від маршруту і завіз військових на тимчасово окуповану територію. Там їх затримали представниками збройних формувань Російської Федерації.

"Наразі наших військових утримують у Макіївському СІЗО, де з ними "працюють" представники російських спецслужб, застосовуючи щодо них психологічний тиск. Полоненим роздано для заучування спеціально підготовлені тексти, які вони мають озвучити на камери російського пропагандистського каналу. Цікава деталь: місцевих колаборантів, які перейшли на службу до окупантів в "органи безпеки "ЛДНР", до полонених не підпускають на гарматний постріл", - повідомляють в ІС.

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За інформацією ІС, російська пропаганда представить свою версію подій, за якою "українська ДРГ" у складі восьми осіб за наказом командування ООС прямувала на тимчасово окуповану територію для проведення диверсій на об'єктах цивільної інфраструктури (водопостачання, електричні мережі тощо). Але завдяки пильності "розвідки і контррозвідки "ДНР", була захоплена в полон у момент переходу лінії розмежування. За задумом інформаційної провокації, полонені військовослужбовці мають розповісти і підтвердити (зрозуміло, що під загрозою життю) цю російську пропагандистську версію подій. Також будуть сфабриковані документальні докази.

Як нагадує ІС, водія вантажівки, який потрапив у полон, днями було звільнено з полону "унаслідок домовленостей одного з кандидатів у депутати ВР із його кумом В.Путіним". За повідомленням українських ЗМІ, дружина одного з полонених звинуватила цього військовослужбовця в тому, що він сприяв потраплянню її чоловіка і товаришів у полон, зазначає ІС.

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Нагадаємо, 22 травня вісім українських військовослужбовців потрапили в полон до проросійських бойовиків у районі населеного пункту Новотроїцьке. Бійці їхали на вантажівці на звірку зброї в один із підрозділів.

У четвер, 27 червня, Віктор Медведчук без відома президента України Володимира Зеленського провів переговори з представниками ОРДО Денисом Пушиліним і ОРЛО Леонідом Пасічником, унаслідок яких вдалося досягти домовленості про звільнення 4 українців.