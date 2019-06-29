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 Політика України
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Все про:G20 (73) Путін (9217) Трамп (1854)

 Трамп зробив питання звільнення українських моряків одним із пріоритетних, - Путін про переговори в Осаці

Президент США Дональд Трамп під час двосторонніх переговорів із Володимиром Путіним зробив питання звільнення українських моряків пріоритетним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це президент Росії Володимир Путін сказав на пресконференції за підсумками саміту "Великої двадцятки" в Осаці (Японія).

"Ця тема порушувалась (на зустрічі Трампа і Путіна. - Ред). Я вже не пам'ятаю, чи на обіді, чи під час нашої зустрічі, але в будь-якому разі президент США зробив цю тему однією з пріоритетних під час нашого спілкування на G20. Обговорювали, звичайно, й інші проблеми, але ця тема також порушувалась", - сказав Путін.

"Ми пояснили, що там відбувається. Говорили на цю тему. Рішення наразі немає", - наголосив він.

Зазначимо, зустріч Путіна і Трампа в Осаці тривала 1 годину 20 хвилин. У переговорах взяли участь від Росії керівник МЗС Лавров, перший віцепрем'єр - міністр фінансів Антон Силуанов, помічник президента Юрій Ушаков, заступник глави адміністрації Кремля - прессекретар президента Дмитро Пєсков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134780
 
   
 Топ коментарі
 
Что значит - "решения нет"?
Решение есть: почитай вердикт Гамбургского суда!
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Путин - ОТВАЛИ ОТ УКРАИНЫ!!!! ЧЕКАНУТЫЙ!!! ДОКОПАЛОСЬ ЖЕ!!!
И Крым вернете!! И пенсионеров своих всех в Иркутск - в вагоны грузите - и на ххх.....й!!
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Трамп,багато слів,постав базу США-НАТО в Азовському.
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ЧОМУ ЗЕЛЕНЬСКИЙ ВОРОГ УКРАЇНИ ТА РАШИСТСЬКИЙ АГЕНТ

1. Здаєш інтереси України в ПАРЄ, в обмін на ОБІЦЯНКИ!!! звільнення моряків. При цьому залишаєш себе без одного вагомого аргументу у війні.

2. З агресора знімають санкції.

3. Агресор, почувши запах твоєї крові, те що ти слабкий хробак, вимагає від тебе виконати вже нові умови!!! для звільнення моряків, визнавши, що міжнародний суд - не суд, що українські моряки в українському морі - злочинці, що Крим належить рассєє.

4. Міністр ставить на місце агресора.

5. Зриваєшся на міністра, голосом когута верещиш та запевняєш агресора, що ти в очі не бачив відповідь міністра.

6. Далі віриш в домовленості з рассєєю і далі живеш в парадигмі що війна вигідна керівництву України, а з кидалами з кремля можна домовлятися.

7. Медведчук їздить по окупованому Донбасу і «звільняє» ватніків типу з «полону». Ти звільняєш СБУшників, які не допускають в Україну кремлівських помічників медведчука.

8. Суди випускають вбивць Небесної Сотні і дозволяють відпускати терористів під заставу.

9. Відпочиваєш від цього складного процесу здачі України і усміхаєшся в колі друзів.

10. Твій ******** коаліційний партнер, якому не розказали, що корупція навколо набула гігантських масштабів і реально загрожує державі, водить хороводи біля Ради.

Ти знову відпочиваєш...

З тобою все зрозуміло.
Ти ворог та запроданець.

Mason Lemberg
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Да не отпустит у него сегодня хорошее настроение, падла , тварь, че самое интересное, бабла не мерено подпитывается, у россиян и знает , это не когда не закончиться!!!
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Ще трохи і Зебіли договоряться до того , що визнають що це Україна напала на паРАшу і хотіла захопити Крим.
На зустріч у Норманському форматі Зе направить пораженця і капітулянта Хомчака.
Бо Полтарак поламає підковдрові домовленості, як це зробив Клімкін.
Ось тільки ще Трамп поплескає Вовочку по плечі і він буде готовий.............
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Украина будет только сильнее! Слава Украине!
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Настало время балаболов и негодяев,и все они рыжие,два )(уйла решают наши судьбы,гидко,поеду я жить в Парагвай,а вы тут доедайте помои с жидовского стола.
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73% зебилов + к ним 10% "за життя рабиновича,бойка,медведчука," еще 2% за мураева,вилкова,новинского, а где же УКРАИНЦЫ? Где националисты ,которые лезли со всей шкуры чтобы убрать Порошенка ? Убрали, а что в замен? Теперь языки в жопу и молчите, а где же ваш,неуки ,патриотизм?
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не думаю что Зеленский агент кремля. Хотя и так выглядит. Он просто обыкновенный ИДИОТ, что тоже как бы подарок #уйлу. Грустно (
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Трамп - настоящий союзник Украины, в отличие от старой Европы, которые продались за 70 млн. баксов.Самое смешное, что теперь козломордое быдло, которое вернулось в ПАСЕ сказало, что хер им, а не 70 млн. Короче, обосранная орда расея теперь макнула в дерьмо и староевропейцев, которые вернули орду в Европу. Пусть учатся, может тогда и до них дойдет, кто такой куйло и его дикая орда.
Таперь к Трампу. Каждый год Украине он выделяет и технику, и бабло для армии. И без его поддержки немцы, французы, итальянцы, голландцы, мадьяры давно-бы сняли с орды санкции.
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Согласны ли украинцы на обмен!!!
!) В обмен на пленных моряков признать юрисдикцию РФ на Керченкским проливом? И легитимностью аннексии Крыма?
2) В обмен на пленных ВСУ признать, что у нас гражданский конфликт и мы должны на прямую говорить с "представителями Донбасса"!!! И дать им автономию???
Не слишком ли много???? Хочу напомнить , что вонючего маскалья и наших предателей у нас в плену в 10 раз больше!!!
Хочу напомнить что наши предки за эту землю пролили моря своей крови и крови врагов!!!
Уроды!!!
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я 21.02.2014 сказав жене. что еду за справкой для младшего сына поехал на майдан. и покупал за свои и деньги людей которые были аптеках рядм с майданом кровеостановливающие повязки. уколы . наборя для переливания крови!!! Идиот!!! Где ты был в это время!!
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Идиот или предатель?
После брифинга можно с полной уверенностью сказать, что Зеленский (язык не поворачивается называть его Президентом) является или идиотом или предателем, а скорее всего и тем, и другим одновременно. Его молчание после встреч в Берлине и Париже, игра в прятки с украинской делегацией в ПАСЕ, исчезновение с экранов радаров во время отчаянной борьбы наших депутатов в ПАСЕ, невнятная реакция на возвращение России в Совет Европы, все это свидетельствовало только об одном - существует некий сговор между сторонами, пакетная договорённость, в которую входят различные элементы. Кое-что уже вылезло наружу, одним из элементов сговора является одобрение и бездействие Украины по возвращению России в ПАСЕ в обмен на возвращение из плена наших моряков.
Можно по разному оценивать моральную, юридическую или политическую сторону этих договорённостей, их можно принимать или нет в зависимости от выгод или ущерба, наносимого нашей стране, однако при любых обстоятельствах эти договоренности должны были бы стать частью широкой стратегии этого этапа войны с Россией, обсуждаемой в контексте планов ведения войны Советом национальной безопасности Украины или группой ответственных Министерств и ведомств. Однако, этого не произошло. Зеленский с группой своих подельников без сопротивления поддался на предложения Германии и Франции, согласованные с Россией, и кулуарно, скрытно и некомпетентно стал частью этого сговора.
Он легко, без всяких усилий, сдал наши интересы в ПАСЕ в обмен на ничем не гарантированное обещание России освободить наших моряков, хотя они и так должны были это сделать после решения международного Трибунала. Россия вернулась в ПАСЕ и, конечно, обманула. Вместо безусловного освобождения моряков они прислали нам ноту МИДа о том, что они освободят их только при условии признания Украиной приговоров российских судов, продолжения судебных процессов в Украине по российскому законодательству и гарантии отбытия моряками наказаний в украинских тюрьмах.
Это наглое и неправовое требование было немедленно отвергнуто нашим МИДом и передано России соответствующей нотой. Россия обязана выполнить решение Трибунала безусловно под угрозой новых серьёзных санкций.
Принятие российских условий означало бы для нас фактическое признание аннексии Крыма и в долгосрочном плане привело бы к признанию Крыма российской территории другими странами, в том числе и нашими союзниками. Климкин это понимает и сделал то, что обязан был сделать.
Зеленский этого не понимает или по какой-то причине делает вид, что не понимает. В первом случае он идиот, во втором - предатель. Но скорее всего, это одновременно.
Освобождение моряков и возвращение России в ПАСЕ было синхронизировано между собой и приурочено к встрече большой двадцатки в Японии, где Путину очень хотелось выглядеть в самом привлекательном свете и начать переговоры о снятии санкций. Благодаря Климкину договорённость сломалась, на свет выплыли неприглядные подробности теневой и некомпетентной политики нынешних деятелей у власти. Из России пришла предъява, Зеля и его банда испугались, несчастного дурака срочно выпихнули на сцену, чтобы быстро оправдаться и переложить вину на другого. Решили на Климкина. Но, в общем плохо как-то вышло, как впрочем и все, за что они берутся.

Я считаю, Президент Порошенко должен выступить с подробным и ясным разъяснением этой ситуации и рисков, возникающих в связи с этим для украинского суверенитета. Украинской делегации в ПАСЕ, которая отчаянно боролась за интересы Украины, в то время как Зеля втихаря занимался договорняками с Россией, нанесено оскорбление и было бы хорошо показать их общую позицию в отношению этого обвинения. Было бы просто отлично, если бы активные и патриотичные родители или родственники наших пленных героев заявили о невозможности пойти на компромис, ценой которого является суверенитет и территориальная целостность нашей страны.
Это большая удача, что пока ещё есть хоть какие-то предохранители, отделяющие нас от полного внутри и внешнеполитического провала. Опасность сорвать эти предохранители и привести к бесконтрольной власти абсолютно бездарных идиотов и предателей очень высока. Вчерашний случай ясно показывает, что у этих людей нет никаких принципов, морали и мозгов и сдать Украину они могут в любой момент. Все держится на ниточке.
Возможно, единственный, хотя и сомнительный позитив этой истории заключается в том, что судя по всему, все это закончится быстрее, чем мы думали и тем более, быстрее, чем думает Зеленский и его банда.
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Эй ! Гопники ! Решение уже есть . При чем международным судом . Ваши караблики скоро это заметят .
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Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина.

Зеро был в сговоре с "нормандским форматом", со всей троицей и был в курсе планов РФ отдать моряков "на условиях" - потому и молчал во время скандала в ПАСЕ. потому и возмутился нотами МИД Климкина, сорвавшими "операцию"
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Вітаю з «досягненням»!!! П'ять років це чмо мовчало, і ось воно повернулось в велику політику і вирішує долю України. Ставить нас перед фактом вирішення НИМ нашого майбутнього. . Виборці ЗЕ, ви зробили це разом!!! Не забудьТе прогодувати на парламентських виборах ! Нам «потрібні» нові НЕпрофесійні обличчя, які проср.ть вашу країну і долю ваших нащадків !!!
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за 28 лет профэсийни сделали украину самой бедной страной европы... ты бандит?
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Про Украину без Украины!Трамп и Хутин,Трамп и Меркель,Меркель и Хутин,Макрон и Хутин.С Украинской стороны не с кем обсуждать,нарот выбрал некомпетентного ****** Владимира.Поэтому судьбу Украины решает кто угодно, только не Украинцы.
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В результате дешевого Петиного предвыборного пиара с нашими катерами выигрывают два человека - Трамп и Путин. Трамп зарабатывает очки, как человек заставивший Путина вернуть моряков, а Путин получит льготы за их возврат. А может уже получил в виде возврата Россию в ПАСЕ. А украинцы под шоколадным руководство как всегда в дураках и на подтанцовке в европейской политике.
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макака с орангутангом обсуждают павиана
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Путлер заявив , що унов призначений начальник генштабу визнав дії українських моряків провокацією з боку України і посяганням на тер иторію приналежну паРаші.
Чи правда це....... і якщо так - то тоді зелень продала моряків. і визнала відчудження територій України узаконними.
Де пояснення дизентерії, чи знову усе підкилимно вирішували.
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а теперь пориложи к дупе путлера другое ухо. чё заявляет?
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А що кажуть професіонали ?...
«..........5 років, поки я був президентом, ніхто не наважувався без України говорити про Україну. Наша позиція була "nothing about Ukraine without Ukraine" (нічого про Україну без України). А зараз долю України обговорюють скрізь у світі, тільки без України", - обурився Порошенко.»
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антоша, срань лапотная, нахер иди. так, по-рюзьге, тебе, гнида, понятно?
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Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных

врет как дышит. приоритетную тему забыл через три часа...
о чём думает?
- о чём вы, рядовой путлер, думаете глядя на эту груду кирпичей?
- оп *****, я о ней завсегда думаю
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТрамп зробив питання звільнення українських моряків одним із пріоритетних, - Путін про переговори в Осаці
 
 
 
 
 
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