 Трамп зробив питання звільнення українських моряків одним із пріоритетних, - Путін про переговори в Осаці

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це президент Росії Володимир Путін сказав на пресконференції за підсумками саміту "Великої двадцятки" в Осаці (Японія).
"Ця тема порушувалась (на зустрічі Трампа і Путіна. - Ред). Я вже не пам'ятаю, чи на обіді, чи під час нашої зустрічі, але в будь-якому разі президент США зробив цю тему однією з пріоритетних під час нашого спілкування на G20. Обговорювали, звичайно, й інші проблеми, але ця тема також порушувалась", - сказав Путін.
"Ми пояснили, що там відбувається. Говорили на цю тему. Рішення наразі немає", - наголосив він.
Зазначимо, зустріч Путіна і Трампа в Осаці тривала 1 годину 20 хвилин. У переговорах взяли участь від Росії керівник МЗС Лавров, перший віцепрем'єр - міністр фінансів Антон Силуанов, помічник президента Юрій Ушаков, заступник глави адміністрації Кремля - прессекретар президента Дмитро Пєсков.
1. Здаєш інтереси України в ПАРЄ, в обмін на ОБІЦЯНКИ!!! звільнення моряків. При цьому залишаєш себе без одного вагомого аргументу у війні.
2. З агресора знімають санкції.
3. Агресор, почувши запах твоєї крові, те що ти слабкий хробак, вимагає від тебе виконати вже нові умови!!! для звільнення моряків, визнавши, що міжнародний суд - не суд, що українські моряки в українському морі - злочинці, що Крим належить рассєє.
4. Міністр ставить на місце агресора.
5. Зриваєшся на міністра, голосом когута верещиш та запевняєш агресора, що ти в очі не бачив відповідь міністра.
6. Далі віриш в домовленості з рассєєю і далі живеш в парадигмі що війна вигідна керівництву України, а з кидалами з кремля можна домовлятися.
7. Медведчук їздить по окупованому Донбасу і «звільняє» ватніків типу з «полону». Ти звільняєш СБУшників, які не допускають в Україну кремлівських помічників медведчука.
8. Суди випускають вбивць Небесної Сотні і дозволяють відпускати терористів під заставу.
9. Відпочиваєш від цього складного процесу здачі України і усміхаєшся в колі друзів.
10. Твій ******** коаліційний партнер, якому не розказали, що корупція навколо набула гігантських масштабів і реально загрожує державі, водить хороводи біля Ради.
Ти знову відпочиваєш...
З тобою все зрозуміло.
Ти ворог та запроданець.
Mason Lemberg
На зустріч у Норманському форматі Зе направить пораженця і капітулянта Хомчака.
Бо Полтарак поламає підковдрові домовленості, як це зробив Клімкін.
Ось тільки ще Трамп поплескає Вовочку по плечі і він буде готовий.............
Таперь к Трампу. Каждый год Украине он выделяет и технику, и бабло для армии. И без его поддержки немцы, французы, итальянцы, голландцы, мадьяры давно-бы сняли с орды санкции.
!) В обмен на пленных моряков признать юрисдикцию РФ на Керченкским проливом? И легитимностью аннексии Крыма?
2) В обмен на пленных ВСУ признать, что у нас гражданский конфликт и мы должны на прямую говорить с "представителями Донбасса"!!! И дать им автономию???
Не слишком ли много???? Хочу напомнить , что вонючего маскалья и наших предателей у нас в плену в 10 раз больше!!!
Хочу напомнить что наши предки за эту землю пролили моря своей крови и крови врагов!!!
Уроды!!!
После брифинга можно с полной уверенностью сказать, что Зеленский (язык не поворачивается называть его Президентом) является или идиотом или предателем, а скорее всего и тем, и другим одновременно. Его молчание после встреч в Берлине и Париже, игра в прятки с украинской делегацией в ПАСЕ, исчезновение с экранов радаров во время отчаянной борьбы наших депутатов в ПАСЕ, невнятная реакция на возвращение России в Совет Европы, все это свидетельствовало только об одном - существует некий сговор между сторонами, пакетная договорённость, в которую входят различные элементы. Кое-что уже вылезло наружу, одним из элементов сговора является одобрение и бездействие Украины по возвращению России в ПАСЕ в обмен на возвращение из плена наших моряков.
Можно по разному оценивать моральную, юридическую или политическую сторону этих договорённостей, их можно принимать или нет в зависимости от выгод или ущерба, наносимого нашей стране, однако при любых обстоятельствах эти договоренности должны были бы стать частью широкой стратегии этого этапа войны с Россией, обсуждаемой в контексте планов ведения войны Советом национальной безопасности Украины или группой ответственных Министерств и ведомств. Однако, этого не произошло. Зеленский с группой своих подельников без сопротивления поддался на предложения Германии и Франции, согласованные с Россией, и кулуарно, скрытно и некомпетентно стал частью этого сговора.
Он легко, без всяких усилий, сдал наши интересы в ПАСЕ в обмен на ничем не гарантированное обещание России освободить наших моряков, хотя они и так должны были это сделать после решения международного Трибунала. Россия вернулась в ПАСЕ и, конечно, обманула. Вместо безусловного освобождения моряков они прислали нам ноту МИДа о том, что они освободят их только при условии признания Украиной приговоров российских судов, продолжения судебных процессов в Украине по российскому законодательству и гарантии отбытия моряками наказаний в украинских тюрьмах.
Это наглое и неправовое требование было немедленно отвергнуто нашим МИДом и передано России соответствующей нотой. Россия обязана выполнить решение Трибунала безусловно под угрозой новых серьёзных санкций.
Принятие российских условий означало бы для нас фактическое признание аннексии Крыма и в долгосрочном плане привело бы к признанию Крыма российской территории другими странами, в том числе и нашими союзниками. Климкин это понимает и сделал то, что обязан был сделать.
Зеленский этого не понимает или по какой-то причине делает вид, что не понимает. В первом случае он идиот, во втором - предатель. Но скорее всего, это одновременно.
Освобождение моряков и возвращение России в ПАСЕ было синхронизировано между собой и приурочено к встрече большой двадцатки в Японии, где Путину очень хотелось выглядеть в самом привлекательном свете и начать переговоры о снятии санкций. Благодаря Климкину договорённость сломалась, на свет выплыли неприглядные подробности теневой и некомпетентной политики нынешних деятелей у власти. Из России пришла предъява, Зеля и его банда испугались, несчастного дурака срочно выпихнули на сцену, чтобы быстро оправдаться и переложить вину на другого. Решили на Климкина. Но, в общем плохо как-то вышло, как впрочем и все, за что они берутся.
Я считаю, Президент Порошенко должен выступить с подробным и ясным разъяснением этой ситуации и рисков, возникающих в связи с этим для украинского суверенитета. Украинской делегации в ПАСЕ, которая отчаянно боролась за интересы Украины, в то время как Зеля втихаря занимался договорняками с Россией, нанесено оскорбление и было бы хорошо показать их общую позицию в отношению этого обвинения. Было бы просто отлично, если бы активные и патриотичные родители или родственники наших пленных героев заявили о невозможности пойти на компромис, ценой которого является суверенитет и территориальная целостность нашей страны.
Это большая удача, что пока ещё есть хоть какие-то предохранители, отделяющие нас от полного внутри и внешнеполитического провала. Опасность сорвать эти предохранители и привести к бесконтрольной власти абсолютно бездарных идиотов и предателей очень высока. Вчерашний случай ясно показывает, что у этих людей нет никаких принципов, морали и мозгов и сдать Украину они могут в любой момент. Все держится на ниточке.
Возможно, единственный, хотя и сомнительный позитив этой истории заключается в том, что судя по всему, все это закончится быстрее, чем мы думали и тем более, быстрее, чем думает Зеленский и его банда.
Зеро был в сговоре с "нормандским форматом", со всей троицей и был в курсе планов РФ отдать моряков "на условиях" - потому и молчал во время скандала в ПАСЕ. потому и возмутился нотами МИД Климкина, сорвавшими "операцию"
Чи правда це....... і якщо так - то тоді зелень продала моряків. і визнала відчудження територій України узаконними.
Де пояснення дизентерії, чи знову усе підкилимно вирішували.
«..........5 років, поки я був президентом, ніхто не наважувався без України говорити про Україну. Наша позиція була "nothing about Ukraine without Ukraine" (нічого про Україну без України). А зараз долю України обговорюють скрізь у світі, тільки без України", - обурився Порошенко.»
врет как дышит. приоритетную тему забыл через три часа...
о чём думает?
- о чём вы, рядовой путлер, думаете глядя на эту груду кирпичей?
- оп *****, я о ней завсегда думаю