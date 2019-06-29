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 Політика України, За кордоном
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Все про:Меркель (550) Путін (9217) нормандська четвірка (485)

 Путін: Ми домовилися з Меркель про збереження "нормандського формату"

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися про збереження "нормандського формату" для врегулювання ситуації в Україні, російський лідер готовий до проведення "нормандського саміту".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Путіна сказав на пресконференції в Осаці, говорячи про зустріч із Меркель.

"Ми домовилися, що будемо цей формат використовувати і надалі", - сказав Путін.

Президент РФ підкреслив: "Згоден із канцлером, що ми маємо використовувати всі інструменти, а там їх не так вже багато, один із тих, що діють, - "нормандський формат".

"Так, працюватимемо. Питання лише в тому, коли. Терміни потрібно узгодити, в якій послідовності проводитимемо консультації - удвох, утрьох, учотирьох", - пояснив Путін.

Тобто, за його словами, "в загальному - так, а щодо конкретики треба домовитися нашим помічникам і МЗС".

Читайте також: Трамп і Меркель обговорили підтримку економічних реформ в Україні, - Білий дім

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134778
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь Меркель вызовет к себе Зеленого "президента" и поставит его в известность о принятых по Украине решениях, как по ПАСЕ или просто по телефону сообщит ЦУ?
Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата" - Цензор.НЕТ 363
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путин-хуйло ,об этом давно ВСЕ договорились !!! Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата" - Цензор.НЕТ 192
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А мы сделаем грязную бомбочку,и ****** по московии и берлину,ждите сучки.
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Берлин и Москву брать собрался? Ты в армии то был? Или воюешь на диване в Доту?
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Вы - это кто? Огласите название вашей террористической организации.
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Это тот кого сейчас ошибочно называют "украинский патриот".
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Та цеж сам Борис-тварина із MIB! Трєпєщітє врагі!
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Путь к демократии,свободе и европейскому будущему сложный, но ему нет альтернативы! Нужно искать цивилизованные пути, на любую агрессию последует ответ.
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А шо ж за Крым не последовало?обосрались жидко и быстро,побежали портки мыть,не до ответов было?
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Богя,успАкойся,поправь кипу и молча жуй мацу....
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Теперь Меркель вызовет к себе Зеленого "президента" и поставит его в известность о принятых по Украине решениях, как по ПАСЕ или просто по телефону сообщит ЦУ?

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Главное чтобы Волька вспомнил кто такая Меркель и Путин где находится Украина кто он на сгеодня его статус.. и что ткое Нормандский формат... и вообще о чем тема беседы...
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это совершенно не принципиально. работающих видов связи есть много...
думаю, в знак особого расположения можно снять ролик. зю и зюбликам буИт приятно... Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата" - Цензор.НЕТ 3161
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путин-***** ,об этом давно ВСЕ договорились !!! Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата" - Цензор.НЕТ 192
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и, что с этого?...если с ним сидят за одним столом и пьют каждый то, что приносил
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да уменьшил б скорость видео ПОМЕДЛЕНЕЙ НАДО... ПОМЕДЛЕННЕЙ....
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Путлер:
- Ух-ты, голый пуп! А-а-а, спасите, это не мальчик!
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Миром правят деньги.... Никому голожопая Украина не нужна.
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А було інакше? Два місяці тому грошей було набагато більше? За півтора місяці долю Ураіни вже вирішушує х.йло. Можна привітати нову «владу» з новими міжнародними досягненнями
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привітаймо їх, вони це Зробили Разом! Путін: Ми домовилися з Меркель про збереження "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 8409
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_А тем временем Европа с упорством безумца продолжает собирать горящие угли на свою дурную голову...

У ЄС запустили платіжну систему для торгівлі з Іраном в обхід санкцій США
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Ты заточен на третью мировую войну. Ядерную. Все твои посты только о ней. Не переживай так сильно. Как бы ты не старался -- её не будет. Ты умрёшь от старости неудовлетворённым.
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Путин: Мы договорились с Меркель о сохранении "Нормандского формата" - Цензор.НЕТ 7033 С болванами, игнорирующими реальность и уроки истории спорить глупо и бессмысленно. Самоутверждайся, не стесняйся.
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А тогда почему ты со мной споришь? Ответив так на мой пост - ты уже вступил в спор со мной.

А... ты хотел окружающим показать мою лживую сущность и скрыть, то что ты мечтаешь о ядерной войне. Так ведь?
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Кстати, сколько тебе лет? Мне 42.
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Недавно перечитала історичні документи, що охоплюють період мід двома світовими війнами. У мене виникло дежавю: Європа знову встає на ті самі граблі. Політика задобрювання Гітлера призвела до десятків мільйонів жертв, ще стількох зламаних доль, але Європа про це явно забула. Так що NonCFist, на жаль, не так вже й неправий.
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Прочитаете истории про войны греков , римской империи, столетние войны, будет то же самое.
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Какие конкретно документы Вы перечитывали? Ссылки пожалуйста.
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Я ваша секретарка? Гугліть. У мене є друкована підбірка, вже й не пригадую з якої оказії усе це збирала - давно було. Зараз я все кину і почну писати вам список усього, що там є, ага.
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ЕС наконец начали пытаться выйти из под американской оккупации, еще японии надо бы начать шевелиться, а то амерские солдаты дерут японок по подворотням и им за это ничего не бывает
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Меркель в очередной раз вылизала задницу Путлеру, лицемерка продажная.
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Договор с мелкой блохастой чувырлой , стоит дешевле бумаги , на которой написан .
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Вдвох, втрьох, вчотирьох??? Тобто можливо з українською стороною, а можна й без неї все порішати... Це «перемога» зє-шмарклі й 73 відсотки дятлів!
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Ні, це перемога і Кравчука, і Кучми, і Ющенка, і Порошенка... Це "перемога" усіх попередніх президентів. Потрібно ставати сильною державою, і тоді з Україною будуть рахуватися. Подивіться на маленьку Данію: не хоче дати дозвіл на будівництво ПП, і що їй зроблять? А поцілують в дупу. На жаль, попередні презденти зробили дуже мало у цьому напрямку, отож не треба вішати всіх псів на президента, який ледь місяць тому як приступив до виконання власних обов'язків.
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Потрібно ставати сильною державою, і тоді з Україною будуть рахуватися/ Что лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным украинцы знают. Украинцы не знают как противодействовала наставница под итальянским флажком политике гнид и проституток из итальянского правительства, которые проголосовали за возвращение РФ в ПАСЕ./ 118 делегатов "за", 62 - "против": Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ. СПИСОК
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Этот ресурс тоже выкупил Медведчук?
Заявите во всеуслышание и не делайте мне нервы!
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каламойки помойка, судя по тому как Бутусов вылизал Хомчака при все критике "иловайска"
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а зачем нужен этот нормандский формат, что в нем решается?
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Сегодня Меркель не трясло,видимо лизание путинской задницы ей на пользу.
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Дрожащими руками Меркельша в очередной раз сдала Украину Путину за газ из Северного потока...
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Когда коту нечего делать он лижет яйца. Так и все ети форматы и переговоры. По всей видимости Ху*ло не собирается выводить росийские войска с Украины. И все ети форматы как танцы с бубном вокруг трупа. Пока Украина не станет сплоченной, принципиальной и мощной страной с с дружным народом с нами никто считаться не будет. К сожалению пока у нас в Украине война зебилов с порохосвиньями., как мышиная драка в ведре над которым сидят коты и смотрят.
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Ну как бы для осуществления твоих мечтаний... Нужно стать государством и потом огрызнуться так что бы соседи хотя бы слегка присели.
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Начать нужно с признания войны с РФ. Или хотя бы добиваться признания РФ страной пособником террористов. Без этого мы не победим. Те санкции, что ввела европа - это как мертвому припарка.
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Германия и Франция. Для них это катастрофа. Если РФ признают агрессором, или пособником терроризма, тогда по отношению к этой стране должно быть введено эмбарго на покупку газа, нефти. полное эмбарго. Так как торговля с агрессором - это финансирование войны.
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тю, ничего украина в этом плане не добьется, в мире слушают тех, у кого есть деньги и армия, остальным спускают приказы через послов
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Конечно, если не добиваться - ничего не произойдет само собой. Есть международное право, есть суды. Нам ведь не РФ что то доказывать, а Европе. А Порошенко пошел на поводу Меркель и Оланда. Факы агрессии замяли, пообещав санкции. А толку нам с тех санкций - что то раша не загибается, все хотят с ней торговать , расширять и углублять.
Какое моральное право на эти встречи G20 с агрессором, с человеком, из з а которого погибли десятки тысяч людей.
Если бы мы гнули свою линию - нас бы уважали. А так - вся страна, включая Президента узнает о чем там они про нас договорились с интернета.
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Да наплюйте вы на мнение других. Возьмите и сами все это признайте.
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В Украине везде агенты кремля поэтому Украина на задворках
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Україна має відмовитися від Нормадського формату. Всі переговори мають бути в рамках Будапештського меморандуму. Або меморандум виконується, або Україна відновлює ядерний статус.
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Цілком зрозуміло ваше обурення, але Україна ніколи не запустить програму ядерного озброєння бо відразу ж посиплються санкції з усіх боків і країна просто не витримає, в Україні немає таких ресурсів як у Козлостана тримати безпроблемно санкції. Це буде катастрофа
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Не обязательно сразу трубить что мы начинаем обогощать уран. Мы можем просто возобновить программы по баллистическим ракетам. Скажем, проект по модернизации "Сатаны". Гипер-пупер звуковую версию. А что она будет нести в качестве боеголовки - вот пусть и по нервничают над этим.
Нельзя быть такими беззубыми.
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Власне так і треба було вісти говірку з Заходом у 2014 року. Жодних німців із їхніми Шредерами. Тільки країни-підписанти Будапештського меморандуму. А в випадку відмови, активні консультації з країнами "на порозі створення ядерної зброї" з метою усвідомити їх щодо потреби невідкладного ядерного роззброєння.
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Зерро не тот персонаж которого надо о чем то информировать, помешать переговорам он не в силах, ну просто по причине того что не знает как. Его (Зерро) уже решили и выбросили из системы уравнений, ответ - НОЛЬ. Им можно пренебречь при решении своих геополитических задач. И Зерро не тот персонаж, который готов на демарш против принятия таких решений по типу того "Вы что-то решили, хотите что бы мы что-то выполнили? а не пойти ли, Вам, на курятник?" У него кишка тонка.
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С ядерной кнопкой моно весь мир на колени поставить
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НІМЕЦЬКА ПРЕСА ПРО ПОВЕРНЕННЯ РОСІЇ ДО ПАРЄ: «КАПІТУЛЯЦІЯ І САМОЗНИЩЕННЯ»

Оглядачі на шпальтах німецьких друкованих видань жорстко критикують рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи повернути Росії право голосу, скасувавши обмеження, накладені п'ять років тому після анексії Криму.

Берлінське видання Tagesspiegel категорично не погоджується зі словами німецького міністра закордонних справ Гайко Мааса, який називає рішення про повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ «компромісним».
«Про компроміс не може бути й мови. Адже на поступки пішла лише одна сторона: Рада Європи.
Депутати, так само як раніше і уряди, піддалися російському шантажу», - пише оглядач Tagesspiegel і зауважує, що рішення скасувати обмеження для російської делегації є небезпечним сигналом, зокрема, іншим авторитарним лідерам. «Шкода, завдана цим рішенням, ще довго буде відчутною для Ради Європи.
Тепер у цієї організації немає жодних важелів впливу на авторитарні країни, такі як Росія, Азербайджан або Туреччина. Чому б це одній з цих країн всерйоз сприймати якісь резолюції Ради Європи, якщо крім застережень на словах боятися їм абсолютно нема чого?» - запитує Tagesspiegel.
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«Путін - справжній переможець цієї дешевої комедії»

Про сигнал авторитарним лідерам пише й інша берлінська газета - taz. «Нейтралізувати новообраного мера Стамбула? Кинути за ґрати кілька незручних журналістів у Баку?
Чом би й ні? Адже санкцій з боку Ради Європи тепер чекати не варто. Справжній переможець у цій дешевій комедії - Володимир Путін. Вкотре стало очевидним, що шантаж веде до бажаного результату. Ну тоді - вперед!» - іронізує берлінський оглядач.
У taz із розумінням поставилася до бойкоту української делегації у ПАРЄ на знак протесту проти зняття обмежень з Росії.
«Це рішення, яке просували передовсім Франція і Німеччина, можна прирівняти до капітуляції Ради Європи та її самознищення. Хто ще сприйматиме цю інституцію всерйоз? Організація, яка претендує на те, щоб бути на сторожі демократії і правової держави, але водночас цілком спокійно нагороджує країну за те, що вона порушує міжнародне право і грубо зневажає права людини», - пише taz.

Ціна питання - 75 мільйонів євро

Süddeutsche Zeitung називає аргумент про те, що повернення Росії до ПАРЄ залишить російським громадянам можливість звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), лише «фіговим листком для Франції і Німеччині, які прогнулися». «Попри невиконання жодних вимог Росія повертається до Ради Європи, пообіцявши сплатити заборговані внески у 75 мільйонів євро.
Це перемога політики Кремля у кращих традиціях теоретика влади Мак'явеллі. Однак для прав людини і правової держави в Європі це поразка», - критикує мюнхенське видання.
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На жаль, все так. Керівництво ПАРЄ давно і цілком відкрито верещало про те, як їм бракує кацапських грошей. Світом керують гроші, а політика - всього-навсього ширма, яка прикриває брудні оборудки і пакує їх у блискучі обгортки типу: ах, бідні прості росіяни, не можуть захистити власні права навіть у ПАРЄ (таке наче кацапстан збирається виконувати постанови ПАРЄ Путін: Ми домовилися з Меркель про збереження "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 4831 ).
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Путлер ставить на кон існування Норманського договору.
Фрау попередила ВПх, що Норманський договір не можна скасувати.
ВПх сказав, що тоді він його буде ігнорувати...........!
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Понятное дело. Я так понимаю Зеля готовиться ставать на колени.
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А участие Украины, я так понимаю, там не предусмотрено? То есть, решают судьбу Украины без неё.
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еще 100 дней не прошло, а изменения глобальные. Из субъекта в объект Путін: Ми домовилися з Меркель про збереження "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 2146
За то вон в шортах можно перенести мебель в музей "членина"
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Я зараз висловлю крамольну думку Путін: Ми домовилися з Меркель про збереження "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 6408. А знаєте, вчинок ПАРЄ відкриває шлях до маневру по мінському договорняку, який, що гріха таїти, нав'язали нам Німеччина й Франція у дуже критичний момент. Адже всі ми знаємо, що таке мінські угоди. Підписували їх для того, щоб бодай якось знизити інтенсивність бойових дій, але не дай боже, якщо все-таки доведеться їх виконувати. Буде справді непереливки. А тепер, шановна Європо... "Так, ми розуміємо, мінсьі угоди і все таке, але... ми за мир і все таке... але... ми за мінський договорняк руками і ногами, але... " - і пакувати усе це у гарну дипломаичну обгортку. Ну зовсім так, як це робить Європа. Пора вчитися і у кацапстану, і в Європи. На війні як на війні - усі методи добрі, а переможців, як відомо, не судять.
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Типа - покупая газ в Раше вы финансируете войну на донбассе. Это будет больно для Меркель и Микрона. А для США - как раз то что им нужно. Т
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"Нормандский формат" - это трое преступников подельников против Украины. И если об Порошенко они ломали зубы, то пацанчик сам садится на их колени по очереди.
Зеро сдал - пуйло принял! = формула "нормандского формату"
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Французы и немцы в одной команде с кацапами. Или подключать англию и сша, или нет смысла общаться. Пасе тому подтверждение
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Оно договорились.
Вова, вовочка, вовчик, значит тебя будут иметь втроём Одна старая немецкая торговка сосисками, и два мужика, один из которых старый плешивый московитский пердун, а второй французский любитель старушек мсье геронтофил.
К сожалению посредством тебя, попытаются поиметь и Украину. Но это у них не получится.
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Після повернення кацапів до ПАРЄ, Нормандський формат втрачає будь-який сенс: про що можна балакати в оточенні ху@ла та двох підху@ловників? Європа сама зруйнувала свої інституції, зрадила свої хвалені цінності (більшість з яких існують тільки на папері та в промовах політиканів), а також довела свою цілковиту неспроможність реагувати на ******* виклики та інформаційну війну
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