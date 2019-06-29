 Путін: Ми домовилися з Меркель про збереження "нормандського формату"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Путіна сказав на пресконференції в Осаці, говорячи про зустріч із Меркель.
"Ми домовилися, що будемо цей формат використовувати і надалі", - сказав Путін.
Президент РФ підкреслив: "Згоден із канцлером, що ми маємо використовувати всі інструменти, а там їх не так вже багато, один із тих, що діють, - "нормандський формат".
"Так, працюватимемо. Питання лише в тому, коли. Терміни потрібно узгодити, в якій послідовності проводитимемо консультації - удвох, утрьох, учотирьох", - пояснив Путін.
Тобто, за його словами, "в загальному - так, а щодо конкретики треба домовитися нашим помічникам і МЗС".
думаю, в знак особого расположения можно снять ролик. зю и зюбликам буИт приятно...
- Ух-ты, голый пуп! А-а-а, спасите, это не мальчик!
У ЄС запустили платіжну систему для торгівлі з Іраном в обхід санкцій США
А... ты хотел окружающим показать мою лживую сущность и скрыть, то что ты мечтаешь о ядерной войне. Так ведь?
Потрібно ставати сильною державою, і тоді з Україною будуть рахуватися/ Что лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным украинцы знают. Украинцы не знают как противодействовала наставница под итальянским флажком политике гнид и проституток из итальянского правительства, которые проголосовали за возвращение РФ в ПАСЕ./ 118 делегатов "за", 62 - "против": Какие страны голосовали за возвращение России в ПАСЕ. СПИСОК
Заявите во всеуслышание и не делайте мне нервы!
Какое моральное право на эти встречи G20 с агрессором, с человеком, из з а которого погибли десятки тысяч людей.
Если бы мы гнули свою линию - нас бы уважали. А так - вся страна, включая Президента узнает о чем там они про нас договорились с интернета.
Нельзя быть такими беззубыми.
Оглядачі на шпальтах німецьких друкованих видань жорстко критикують рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи повернути Росії право голосу, скасувавши обмеження, накладені п'ять років тому після анексії Криму.
Берлінське видання Tagesspiegel категорично не погоджується зі словами німецького міністра закордонних справ Гайко Мааса, який називає рішення про повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ «компромісним».
«Про компроміс не може бути й мови. Адже на поступки пішла лише одна сторона: Рада Європи.
Депутати, так само як раніше і уряди, піддалися російському шантажу», - пише оглядач Tagesspiegel і зауважує, що рішення скасувати обмеження для російської делегації є небезпечним сигналом, зокрема, іншим авторитарним лідерам. «Шкода, завдана цим рішенням, ще довго буде відчутною для Ради Європи.
Тепер у цієї організації немає жодних важелів впливу на авторитарні країни, такі як Росія, Азербайджан або Туреччина. Чому б це одній з цих країн всерйоз сприймати якісь резолюції Ради Європи, якщо крім застережень на словах боятися їм абсолютно нема чого?» - запитує Tagesspiegel.
Про сигнал авторитарним лідерам пише й інша берлінська газета - taz. «Нейтралізувати новообраного мера Стамбула? Кинути за ґрати кілька незручних журналістів у Баку?
Чом би й ні? Адже санкцій з боку Ради Європи тепер чекати не варто. Справжній переможець у цій дешевій комедії - Володимир Путін. Вкотре стало очевидним, що шантаж веде до бажаного результату. Ну тоді - вперед!» - іронізує берлінський оглядач.
У taz із розумінням поставилася до бойкоту української делегації у ПАРЄ на знак протесту проти зняття обмежень з Росії.
«Це рішення, яке просували передовсім Франція і Німеччина, можна прирівняти до капітуляції Ради Європи та її самознищення. Хто ще сприйматиме цю інституцію всерйоз? Організація, яка претендує на те, щоб бути на сторожі демократії і правової держави, але водночас цілком спокійно нагороджує країну за те, що вона порушує міжнародне право і грубо зневажає права людини», - пише taz.
Ціна питання - 75 мільйонів євро
Süddeutsche Zeitung називає аргумент про те, що повернення Росії до ПАРЄ залишить російським громадянам можливість звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), лише «фіговим листком для Франції і Німеччині, які прогнулися». «Попри невиконання жодних вимог Росія повертається до Ради Європи, пообіцявши сплатити заборговані внески у 75 мільйонів євро.
Це перемога політики Кремля у кращих традиціях теоретика влади Мак'явеллі. Однак для прав людини і правової держави в Європі це поразка», - критикує мюнхенське видання.
Фрау попередила ВПх, що Норманський договір не можна скасувати.
ВПх сказав, що тоді він його буде ігнорувати...........!
За то вон в шортах можно перенести мебель в музей "членина"
Зеро сдал - пуйло принял! = формула "нормандского формату"
Вова, вовочка, вовчик, значит тебя будут иметь втроём Одна старая немецкая торговка сосисками, и два мужика, один из которых старый плешивый московитский пердун, а второй французский любитель старушек мсье геронтофил.
К сожалению посредством тебя, попытаются поиметь и Украину. Но это у них не получится.