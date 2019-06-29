 Від початку червня на водоймах України загинуло понад 300 осіб, із них 42 - діти, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.
Зазначається, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.
Люди також не звертають уваги на штормові попередження і користуються плавзасобами під час сильних поривів вітру. Як наслідок, втрачають керування.
У розпал літніх канікул збільшується і кількість загиблих серед дітей. Маленькі українці відправляються на водойми без супроводу дорослих, часто навіть не вміючи плавати. Зокрема, в червні вода вже забрала понад 40 маленьких життів. Ще 10 дітей вдалося врятувати.
Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки.
З огляду на кількість надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки, а саме:
- відпочивати і купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не залишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;
- не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають повз вас,
- температура води має бути не нижчою +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин; крім того, цей час має збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
- стежте за штормовими попередженнями і не виходьте в плавання на човнах під час сильних поривів вітру.
Это Зеленский не оборудовал пляжи спасателями за 29 лет Нэзалэжной
Алкашам влил водки, а детей топил, пока 29 лет алкашили родители.
Аналогично
участники автоаварий это пробег 5 000 км, когда думают, что уже профи
и только при 50 000 понимают, что при 5000 водить вообще не умели.
1. Не нырять головой вперёд в незнакомую воду
2. Не купаться в сильный шторм.
И до сих пор жив!