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Все про:потоплення (5) ДСНС (1931)

 Від початку червня на водоймах України загинуло понад 300 осіб, із них 42 - діти, - ДСНС

В Україні від початку цього року на водоймах потонули понад 600 осіб, лише від початку червня кількість загиблих становить понад 300 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.

Зазначається, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.

Люди також не звертають уваги на штормові попередження і користуються плавзасобами під час сильних поривів вітру. Як наслідок, втрачають керування.

У розпал літніх канікул збільшується і кількість загиблих серед дітей. Маленькі українці відправляються на водойми без супроводу дорослих, часто навіть не вміючи плавати. Зокрема, в червні вода вже забрала понад 40 маленьких життів. Ще 10 дітей вдалося врятувати.

Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки.

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З огляду на кількість надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки, а саме:

- відпочивати і купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не залишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;
- не запливайте далеко, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають повз вас,
- температура води має бути не нижчою +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин; крім того, цей час має збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;
- стежте за штормовими попередженнями і не виходьте в плавання на човнах під час сильних поривів вітру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134777
 
 
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Кошмар!! так нищита, еще и гибнет в воде.... ужас.
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Естественный отбор. Посмотреть бы корреляцию между количеством утопших и уровнем поддержки зебила в данном регионе.
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Та согласен с тобой
Это Зеленский не оборудовал пляжи спасателями за 29 лет Нэзалэжной
Алкашам влил водки, а детей топил, пока 29 лет алкашили родители.
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Зовсім здурів? Пів місяця тому втопився мій співробітник. Він з першої хвилі призову. Вантажив рештки загиблих у камази, а потім і сам був поранений градами з РФ. З війни він так і не повернувся. Так що думай що пишеш.
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уже написал модеру про этого порохобота.
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Если до тебя не дошло то после 21 апреля никого уже больше не интеерсует с какой там Хвыли и кто. У нас Референдум за Примирение на носу.
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Абц, відбір не працює інакше таке прахобидло, як ти вже здохло... Пнх глиста шоколадна
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Как говорит мой папа, тонут не начинающие, тонут те, кто считает себя опытным и продвинутым.
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Это точно
Аналогично
участники автоаварий это пробег 5 000 км, когда думают, что уже профи
и только при 50 000 понимают, что при 5000 водить вообще не умели.
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это ужасная беда каждой семье, которая потеряла близкого человека, за один не полный месяц, страшно даже подумать о таком количестве.
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А, ерунда все эти правила! Важно только два:
1. Не нырять головой вперёд в незнакомую воду
2. Не купаться в сильный шторм.
И до сих пор жив!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку червня на водоймах України загинуло понад 300 осіб, із них 42 - діти, - ДСНС
 
 
 
 
 
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