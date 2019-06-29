EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  1170  47
Все про:МЗС (1795) українці (943)

 Статус закордонного українця отримали 200 іноземців, - МЗС

Національна комісія з питань закордонних українців надала відповідний статус 200 іноземцям українського походження з 26 країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами 42-го засідання Національної комісії під головуванням заступника міністра закордонних справ Василя Боднара.

"Статус закордонного українця надано іноземцям українського походження з 26 країн, зокрема з Уругваю, Кувейту, Тунісу, Алжиру, РФ, Бразилії, Канади, Латвії, Казахстану, Куби, ФРН", - йдеться в повідомленні.

Як поінформували в пресслужбі, члени Національної комісії під час засідання продовжили обговорення внесення змін до Закону України "Про закордонних українців".

Читайте також: Населення України скоротиться до 2050 року на 19,9%, - ООН

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134774
 
   
 Топ коментарі
 
Козацького цвiту по цiлому свiту . Всем украинцам где бы они не находились привет ✋✊ мы с вами одна семья и спасибо за поддержку Украины.
 показати весь коментар
 
Не надо всем желающим давать сразу гражданство
Это сейчас в Украине непростая экономическая ситуация
Но это изменится и тогда попрут мигранты из окрестностей
Дать сразу всем гражданство? Это ж они и в выборах могут участвовать и вообще мало ли кто там поедет
Сейчас рф начнёт лихорадить, они как ломанутся
 показати весь коментар
 
Серьезно?Ну пусть убегают.Кому надо-останутся.А мигранты из Африки и Азии пущай в мокшанию едут, там всем подряд мокшанское гражданство раздают.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Серьезно?Ну пусть убегают.Кому надо-останутся.А мигранты из Африки и Азии пущай в мокшанию едут, там всем подряд мокшанское гражданство раздают.
 показати весь коментар
 
 
Беда в том, шо их могут заменить кацапофилы, росиялюбы, скрепоносцы. Для этого, нужен реально контроль.
 показати весь коментар
 
Козацького цвiту по цiлому свiту . Всем украинцам где бы они не находились привет ✋✊ мы с вами одна семья и спасибо за поддержку Украины.
 показати весь коментар
 
 
я получив ще за Ющенко !тепер дуже часто буваю в Україні.))
 показати весь коментар
 
 
тогда еще надо было постоянно визы делать .а так давали на 5 лет . обещали еще какие то права , но при яныке все стопорнулось . но имею бизнес в Украине .
 показати весь коментар
 
Всім українцям крім хохлів, які живуть в країні одвічного ворога - кацапстані !!!
 показати весь коментар
 
Гражданство Украины нужно упростить и чтобы все желающие его получали!
 показати весь коментар
 
 
Для цього потрібні зміни в Конституцію.
 показати весь коментар
 
Обвымиралась уже.Пока будет война,пока одичалие будут сюда переть-будут демографические потери.Усек?
 показати весь коментар
 
Не надо всем желающим давать сразу гражданство
Это сейчас в Украине непростая экономическая ситуация
Но это изменится и тогда попрут мигранты из окрестностей
Дать сразу всем гражданство? Это ж они и в выборах могут участвовать и вообще мало ли кто там поедет
Сейчас рф начнёт лихорадить, они как ломанутся
 показати весь коментар
 
 
рф хорошо себя чувствует с угдеводородами... точно лучше чем мы. А вот Украине нужно упростить механизм получения гражданства.
 показати весь коментар
 
Тобто, неграм, арабам, вьєтнамцям роздавати громадянство? Нам в Україні мігранти непотрібні.
 показати весь коментар
 
Хотите почитать как себя чувствуют кацапы и сами об этом говорят? Читайте...

 показати весь коментар
 
Та вас скоро не останется! Эта территоря абсолютно не пригодная для жизни... а вы все нососм крутите, как буд-то это нормальная страна.
 показати весь коментар
 
Так речь о гражданстве и не идёт. Статус зарубежного украинца предусматривает лишь определённые льготы, а не получение гражданства.
Получение статуса зарубежного украинца
 показати весь коментар
 
Это был ответ на предложение давать сразу гражданство всем желающим
 показати весь коментар
 
можно бы и ограничится некоторыми привилегиями как в польше члены белого орла . упрощенная покупка земли , домов , в смысле оформления .документов на покупателя .
 показати весь коментар
 
Польша не голожопая как Украина... поэтому тут надо все проще сделать.
 показати весь коментар
 
Що значить бажаючі? Щоб мігранти з усього світу їхали в Україну? Нам цього не потрібно. Треба взагалі заборонити надавати українське громадянство іноземцям, за винятком етнічних українців.
 показати весь коментар
 
абалдеть..--підриємці і інвестори Статус закордонного українця отримали 200 іноземців, - МЗС - Цензор.НЕТ 6868..мабуть в Україні --покращення?
 показати весь коментар
 
а ти і не замітив ? лежиш і чикаеш коли заберут і поділят ?
 показати весь коментар
 
Админ, тут одна мразь хочет гражданство Украины на распродажу выставить, удаляй его коменты.
 показати весь коментар
 
 
Родственница, рожденная еще в УССР, долго пробовала получить сей статус...Жаловалась, что не дают.Я ей посоветовал взять 50 баксов( скажи больше не дам) и решить вопрос.И...вопрос решился.))))Не знаю как погранци на сие посвідчення отреагруют.
 показати весь коментар
 
На жаль, статус зарубіжного українця роздають не лише етнічним українцям, а всім підряд вихідцям з України незалежно від національності. Це неправильно. Для того, щоб отримати карту поляка, треба знати польську мову, відвідувати костел і брати участь в житті організацій діаспори. Приблизно такі критерії мають бути при наданні статусу зарубіжного українця.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСтатус закордонного українця отримали 200 іноземців, - МЗС
 
 
 
 
 
 вгору