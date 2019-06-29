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Все про:Канада (658) Фріланд Христя (97)

 Канада та міжнародна спільнота продовжать допомагати Україні, - Фріланд

Конференція щодо реформ в Україні, яка відбудеться наступного тижня в Торонто, дасть можливість міжнародній спільноті продемонструвати підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

"Я рада, що Канада цього року приймає конференцію щодо реформ в Україні. Це - безцінна можливість для Канади та міжнародної спільноти продемонструвати нашу підтримку реформ в Україні. Разом ми й надалі працюватимемо над зміцненням заснованого на правилах міжнародного порядку й створенням для українців майбутнього, якого вони заслуговують", - сказала Фріланд.

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У МЗС Канади наголосили, що "Канада та міжнародні партнери солідарні із Україною", й додали, що участь у конференції візьмуть понад 800 друзів та партнерів, включно з міністрами закордонних справ, керівниками міжнародних інституцій, парламентарями, представниками приватного й неприбуткового сектора. "У Торонто буде представлено 39 держав і сім міжнародних організацій", - зауважили у дипломатичному відомстві.

Зазначимо, конференція у Торонто триватиме з 2 до 4 липня. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017 році - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134773
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко 5 лет крышевал коррупцию вместо того чтобы поднимать страну. Урод.
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Уточнение:
"Канада и международное сообщество продолжат помогать Украине"... пока к ним с визитом не приехал преЗЕдент Зеленский.

Канада и международное сообщество продолжат помогать Украине, - Фриланд - Цензор.НЕТ 5551
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странно такое читать, ведь идиот это сложное состояние, конец всему, а вот дебил его легкое проявление. Могут читать, писать и даже думать. Ваш диагноз же -безнадега.
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спасибо, что подтвердили диагноз зебилов, в следующий раз при оскорблении подумайте, что тяжелее в психрастройствах.
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Украина должна верить США, Канаде, как оплотам демократии и своим лучшим друзьям. Это - единственный путь к развитию демократических ценностей и свобод! Отход от управляющей роли США - путь к реваншу пророссийских сил.
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І 3% недоумковатої "єліти" яка на чолі з Порошенком обдерла державу до нитки.
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Сейчас шут в Канаду прокатиться и "посмеемся" Канада та міжнародна спільнота продовжать допомагати Україні, - Фріланд - Цензор.НЕТ 4453 в очередной раз. В Берлине и Париже оно уже отличилось ...
Согласно результатам голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию за возвращение расеи в ПАСЕ поддержали:
Франция (за - все 16 делегатов);
Германия (11 за, 2 против)
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Порошенко 5 лет крышевал коррупцию вместо того чтобы поднимать страну. Урод.
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А перед ним был Янукович. Вор. А ещё раньше - Ющенко. Слабак. А до них - Кучма. Ну тот вообще...
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и тут пришел зеленский, который это сделает со своей командой непрофессионалов, которые уже могут расхаживать по офису президента в исландских труселях
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И успел за это время отложить ЗВР на 21 один ярд долларов принимая страну с пустой казной вот гад да ? Кстати о крышевании коррупции заходишь в Форбс Украины смотришь состояние олигархов на 14 год потом смотришь пять лет правления Пороха и видишь интересную тенденцию 😅😅😅 а через пару лет товагищ Узеленский усё исправит будь спок
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молодая команда непрофессионалов зеленского,в форме исландской сборной, сможет до конца года уменьшить этот 21 млрд до чертовой дюжины, просто дюжины, а то и переполовинить...
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если брать пример с исландской сборной, - все может быть, как в исландии...и долги тоже
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Вообще-то коррупция это не только олигархи, но и чинуши, депутаты, судьи, прокуроры. А что касается олигархов, то кто же знает сколько у них в офшорах бабла.
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и как это отражается на действиях нового президента?
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Уточнение:
"Канада и международное сообщество продолжат помогать Украине"... пока к ним с визитом не приехал преЗЕдент Зеленский.


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Щас Узеленский съездит в Канаду и там резко измениться отношение не смотря на то что Канада одна из самых дружественных стран для Украины коих не так уж и много в мире
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а может ничего и не измениться...
просто поржут))) и опять станут помогать, уже сочувствуя, а не только надеясь))))
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Шоу продовжиться після виборів в Раду--з апазиціонним блоком...
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Скомороху и его Хозяину Бабломойскому не нужны реформы в Украине им нужен Малоросийский федеральный округ в составе Лаптестана!
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Малоизвестный факт: За лысым из КГБ на международных встречах ходит бригада уничтожающая все его следы, вплоть до того, что даже кал увозят с собой. Свой стакан ему нужен, вовсе не против отравлений, а чтобы не оставлять отпечатков на вражеских бокалах.
(C)
@JoN_TM
🤔
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А когда увидят реальные реформы, будут ещё больше солидарны
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Такой большой а в сказки для ЗЕбилов веришь. Хотя может ты школота!
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Удивительно, я ни словом не обмолвилась о Зеленском, написав только о реальных реформах, но даже в представлении порохоботов реальные реформы ассоциируются с Зеленским 😁😁😁
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так ********* же сегодня на Банковой, не? Не, тупи, запоребрик, а то премиальную бутылку боярки не получишь
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Пуст они свою Супрун назад заберут и реформируют Канаду.
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