 Канада та міжнародна спільнота продовжать допомагати Україні, - Фріланд

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

"Я рада, що Канада цього року приймає конференцію щодо реформ в Україні. Це - безцінна можливість для Канади та міжнародної спільноти продемонструвати нашу підтримку реформ в Україні. Разом ми й надалі працюватимемо над зміцненням заснованого на правилах міжнародного порядку й створенням для українців майбутнього, якого вони заслуговують", - сказала Фріланд.

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У МЗС Канади наголосили, що "Канада та міжнародні партнери солідарні із Україною", й додали, що участь у конференції візьмуть понад 800 друзів та партнерів, включно з міністрами закордонних справ, керівниками міжнародних інституцій, парламентарями, представниками приватного й неприбуткового сектора. "У Торонто буде представлено 39 держав і сім міжнародних організацій", - зауважили у дипломатичному відомстві.

Зазначимо, конференція у Торонто триватиме з 2 до 4 липня. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017 році - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

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