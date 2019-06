 Пропозиція Росії щодо моряків була пасткою, - Волкер

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер заявив у коментарі Polygraph.info.

"На думку Волкера, російська "пропозиція" Україні взяти участь у кримінальному провадженні щодо моряків була зневагою до правосуддя, адже для їхнього затримання не було підстав. Це також зневага до ООН та українського суверенітету", - зазначає видання.

Поширивши посилання на цю публікацію у твітері, Волкер додав, що пропозиція Росії була "пасткою".

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer" was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.



It was a trap.



