EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  2965  14
Все про:СБУ (4445) тероризм (2075) махінації (280)

 СБУ розкрила схему з вантажоперевезеннями, через яку фінансували терористів

Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування тероризму через нелегальні поставки вантажних автомобілів в ОРДЛО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що, починаючи з 2016 року, мешканець ОРДЛО купував на території ЄС вантажні автомобілі, які реєстрував на території України. Потім під виглядом надання послуг із перевезення вантажів зловмисник переправляв транспортні засоби транзитом через Російську Федерацію замовникам на тимчасово окуповані території", - йдеться в повідомленні.

Як встановила СБУ, "перевізник" сплачував російській окупаційній адміністрації від двох до п’яти відсотків вартості ввезених вантажівок.

Зазначається, що за час існування протиправного механізму зловмисник переправив понад двадцять вантажних автомобілів загальною вартістю майже 13 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової спроби вивезення вантажівок через державний кордон України. Операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури.

Організатору протиправної схеми оголошено про підозру у вчиненні злочину, на вивезення транспортного засобу з території України накладено заборону. Слідчі дії тривають.

Читайте також: Розкрито схему поставок обладнання для "націоналізованих" шахт "ДНР", організовану депутатом Донецької облради, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134769
 
   
 Топ коментарі
 
Эта схема ими создана, боятся новой власти, зачищают...
 показати весь коментар
 
Шо там з гумконвоями Ахмета,на яких перевозили рації для терористів?
 показати весь коментар
 
Пеца с ахметкой 5 лет торговал с лднрией а тут на те
Очередная заказная реклама гнилого насквозь есбеу
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не прошло и шести лет, а уже все раскрыто... вот что значит новое прозорливое рукойводство...
 показати весь коментар
 
 
так что на пианиста раскрытие записать?
 показати весь коментар
 
 
Да неужели?!И что теперь?В дупу их цемать?Это их работа,а не заслуга,и они обязаны этим заниматься.
 показати весь коментар
 
 
Ордло не может купить грузовики в Орде?Непонятка
 показати весь коментар
 
 
Эта схема ими создана, боятся новой власти, зачищают...
 показати весь коментар
 
 
Шо там з гумконвоями Ахмета,на яких перевозили рації для терористів?
 показати весь коментар
 
 
Пеца с ахметкой 5 лет торговал с лднрией а тут на те
Очередная заказная реклама гнилого насквозь есбеу
 показати весь коментар
 
 
А уголь покупать у обезьян - это просто забота о "нашейлюде"...
 показати весь коментар
 
 
Российская оккупационная администрация (крыша) работала с 2-5%.
Так это еще по божески - Свинарчуки на такой схеме имели 50% от сделки.
 показати весь коментар
 
 
фінінсіровать - це коли гроші виплачують лугандонам. А тут дядько купував ті карго та завозив груз, а далі продавав лугандонам за ті гроші, шо їм виплатила українська влада. Шо тут преступного? Яка така схєма??? Шо він украв чи нарушив??? І цим займайєця срана кантора, яка повинна дбати за державну безпеку???? Ганьба!!!
 показати весь коментар
 
Контора ********* жидовских,шо вы там раскрыли?мрази продажные
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїСБУ розкрила схему з вантажоперевезеннями, через яку фінансували терористів
 
 
 
 
 
 вгору