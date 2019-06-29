 СБУ розкрила схему з вантажоперевезеннями, через яку фінансували терористів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що, починаючи з 2016 року, мешканець ОРДЛО купував на території ЄС вантажні автомобілі, які реєстрував на території України. Потім під виглядом надання послуг із перевезення вантажів зловмисник переправляв транспортні засоби транзитом через Російську Федерацію замовникам на тимчасово окуповані території", - йдеться в повідомленні.

Як встановила СБУ, "перевізник" сплачував російській окупаційній адміністрації від двох до п’яти відсотків вартості ввезених вантажівок.

Зазначається, що за час існування протиправного механізму зловмисник переправив понад двадцять вантажних автомобілів загальною вартістю майже 13 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової спроби вивезення вантажівок через державний кордон України. Операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури.

Організатору протиправної схеми оголошено про підозру у вчиненні злочину, на вивезення транспортного засобу з території України накладено заборону. Слідчі дії тривають.

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