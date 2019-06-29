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Все про:Конгрес США (256) посольство (300) США (5133)

 Делегація конгресменів США прибуде до Києва для зустрічей із Зеленським та Коболєвим

У рамках європейського туру делегація конгресменів США 30 червня - 1 липня відвідає Україну, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та главою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило українське посольство в США на сторінці у фейсбуці.

"30 червня - 1 липня Україну відвідає двопартійна делегація Конгресу США на чолі з лідером демократів у Палаті представників Стенлі Хоєром. Візит американських законодавців є черговим свідченням збереження високого рівня уваги до України на Капітолійському пагорбі та важливим виявом підтримки українського народу у боротьбі проти російської агресії", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що у рамках візиту делегації, до складу якої входять також конгресмени-республіканці Том Кол і Гаррет Грейвс, а також члени Палати представників від Демократичної партії Стів Коуен і Вал Демінгс, плануються зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, представниками виконавчої і законодавчої гілок влади, громадського сектору України.

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Також повідомляється, що заплановано зустріч американської делегації з керівництвом НАК "Нафтогаз України" для обговорення проблем енергетичної безпеки.

"Окрім цього, конгресмени мають намір відвідати Майдан Незалежності для вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, а також віддати данину пам’яті жертвам трагедії Бабиного Яру", - сказано в повідомленні посольства.

Раніше Хоєр у своєму мікроблозі у твітері анонсував: "Я з нетерпінням чекаю візиту делегації Конгресу в Данію, Україну, Угорщину та Люксембург найближчими днями, щоб підтвердити важливість альянсу НАТО і рішучу підтримку США демократії в Європі".

Спочатку делегація відвідає Данію, потім Україну, потім Угорщину і Люксембург.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134768
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко уже не през, передай там своим в Ольгино.
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США никогда не сядут с президентом замешанным в коррупции за стол переговоров, а Зе замешанный, сейчас идёт расследование в США как по схемам Коломойского в США отмывалось бабло. Главное препятствие на пути получения статуса союзника Зе и Трамп.
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Хорошая новость. Похоже США решили дать Украине статус союзника. С вором Порошенко никто не хотел даже мараться.
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Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: чёрные, неестественной величины! Пришли, понюхали - и пошли прочь.
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Хорошая новость. Похоже США решили дать Украине статус союзника. С вором Порошенко никто не хотел даже мараться.
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США никогда не сядут с президентом замешанным в коррупции за стол переговоров, а Зе замешанный, сейчас идёт расследование в США как по схемам Коломойского в США отмывалось бабло. Главное препятствие на пути получения статуса союзника Зе и Трамп.
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Не то шо пеця. Борцун, кристально белый черный. На первое место вывел Украину, по коррупции. Сразу за своим торговым партнёром засрашкой.
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Leonid Bugarenko соя это в твоем воспаленном воображении Зе замешан,это с мародером никто дел не хотел иметь. Делегація конгресменів США прибуде до Києва для зустрічей із Зеленським та Коболєвим - Цензор.НЕТ 313
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Порошенко уже не през, передай там своим в Ольгино.
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Ои там и от Пороха-непрезидента просыпаются по ночам в холодном поту.
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ну да...так зелебеню боятся-кушать,слюшай,не могут
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Просто хотят у Вована узнать, где та середина?
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З Коболевим-то зрозуміло, а хто такий Зеленський?
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Поставят клована раком и порасспросят. Разговор будет сердечный ( додолбят до самого сердца ). Беня с шантрапой думали , что главное выиграть выборы и получат страну на разграбление . Но никуя у них не выйдет.
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Нет, не до сердца. У малороссов сердце в кремле сидит))))
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Та ти що? То це американці спілкувалися з привидом? Та твого кумира Зє ніхто навіть на саміт 20-ки не запросив. Не потрібно робити хорошу міну при поганій грі, як ви це робите і видавати бажане за дійсне. Це ніяк не допоможе ні Україні, ні вашому кумиру. А щодо сьогоднішньої новини про візит американців, то найвірогідніше, що за цих півтора місяця Зєля наробив стільки...хм. дурниць, що у американців просто не могли не з'чвитися запитання, які потребують особистих пояснень Зє.
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А почему его должны были приглашать ? Петя , что Украину вывел в 20 самых развитых в мире ?
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Нет. Просто, едут поговорить с хитрожопым миллионером один на один и посмотреть ему в глаза. И спросить его - он действительно готов капитулировать "посередине" или это просто внутри-политический треп, чтобы прийти к власти? Вот это они хотят выяснить в ходе личных бесед.
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Нам нужен статус стратегического союзника,ленд-лиз и войска США в Украине.Для защиты интересов Украины,США,Европы от оголтелой навалы озверевшей кремлёвской орды. Конгрессмены посетят Бабий Яр.Утрясётся политический марафон в Израиле ,у нас и Зе побывает в Тель -Авиве.Всё только начинается.Попытки превратить ЗЕ в проордынского-смешны априори.
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им больше Коболев интересен, а Зе с его великом даже не знает чем Коболев рулит.
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Igor Aizenberg
16 ч. ·

Лучший и исчерпывающий комментарий о встрече Трамп-путин дал в Твиттере бывший посол США в России Майкл Макфол:
«Трамп посмеялся над вмешательством (российским) в выборы и не позаботится о том, чтобы поднять вопрос об агрессивных, незаконных действиях Путина против украинских моряков.
Разочаровывает, но больше не шокирует. Трамп последовательно умиротворяет путина за счет интересов национальной безопасности США».
И добавил в другом твите:
«Почему Трамп так хочет получить одобрение от путина? В его вассальной верности путину есть что-то неестественное, странное и тревожное, особенно когда он находится в присутствии путина»
Трамп сам подтвердил после встречи, продолжавшейся полтора часа, что вопрос об украинских моряках и кораблях не обсуждался.
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Гораздо важнее,обсуждать насущные проблемы с едущими к нам конгрессменами.Эти точно помогут нам и поправят Трампа.Трамп -взбалмошный нарцисс.А за его спиной -крепкое ядро Республиканцев,постоянно исправляющих его ляпы.
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П. 1. Я не за ЗЕ, я против хряка. Если ЗЕ будет творить гадости я также буду писать гадости и про него.
П. 2. Обсырать ЗЕ много ума не надо, а вот набраться терпения и мудрости и дать ему чуток поработать - 100 дней хотябы ... то у вас нет ни терпения ни мудрости. После 100 дней можно дать ему оценку. Но у Кремля нет 100 дней, надо дискредитировать ЗЕ до выборов в Раду, что вы и делаете.
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Хватит ныть,твой зе'бльо уже обосралсо.Но ты терпи,главное не забывай вытираться после струи)))
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так перші його дії вже на голову не налазять... а ви 100днів терпіти, спитай у хомчака, чому падло кинуло воїнів у Іловайську, а зараз став над ними насяльніком???
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вы свою жену уговаривайте подождать до новых тарифов и заоблачной зарплаты, а остальных право не надо, за 100 дней можно Украину просто уничтожить на всех направлениях. Если неуч, то зачем ему эта непосильная ноша. Сперва учатся, а потом выдвигаются на такие посты
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Вася, а шо ж ты о ней не вспоминал когда в стране царствовал мародер и казнокрад? А, ну да, конечно: "работа такая" - кидаться какашками за плату рошенками.☺
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Нормально "обворованная и отмародеренная" Порохом армия кацапам люлей отвешивает.
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Можно поподробней- где и когда наша армия отвесила люлей кацапам? Может освободили Дебальцево? Нет. Илловайск? Тоже под сепарами. Тогда наверное на море кацапы терпят поражение одно за другим? А как же пленные морячки, сдавшиеся в плен без единого выстрела имея на борту полный боекомплект? Напомню- те самые "боевые" лодки, проекта "Гюрза", сделаны на заводе "Ленинская кузня" принадлежавшем тому самому барыге, за которого ты тут топишь
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Порохоботов послушаешь - так наша армия уже до Урала дошла..
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пропагандист, пять лет перепечатывающий сайты ДНР и РФ, не может налюбоваться картинкой с результатом своей работы.
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ПОЛЬША

Делегация конгрессменов США прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым - Цензор.НЕТ 8204/НОВОСТИ
"Сироты х*роев АТО!" РосСМИ обвинили украинцев в нападении на российских детей в Греции
27 июня 2019, 14:0115тЧитать материал на украинском


Российские СМИ утверждают, что украинцев выселили из популярного отеля в Греции, потому что их дети якобы напали на русскоговорящих ребят.А ПОЧЕМУ НА ЦЕНЗОРЕ ОБ ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО
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Конгрессмены едут советоваться,какие ещё санкции ввести против СП-2,Орды,что нужно,чтобы в Украине не было дефицита нефти, газа.Обсудят меры борьбы с казнокрадством,военную помощь и как сделать Украину стратегическим партнёромСША.Будут отлавливать криминальные средства соивых.В общем лёд тронулся.
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Кто тебе сказал что "едут советоваться"?))Когда это штаты с кем-то советовались?)Наивный ты дурачек))))
Штаты не советуются,а диктуют.Поэтому Коболеву и Зеленке-приготовиться и стать в позу.
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В конце года кончается договор с московией по прокачке газа. Колома хочет вместо Коболева просунуть своего чела, чтобы договориться с московией, а Коболева соблазнить должностью премьера, чтобы потом с помощью парламента с которым они надеются будет большинство, потом его скинуть, т.е. развести. Есть криминальные дела против Зе и Коломы в штате Делавер - это факт, а про криминальные дела против соивых, как ты говоришь, не слышали и не видели.
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Які санкції? Вийти на український ринок скрапленого газу. Для мордора це буде, як напалмом.
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Співробітники офісу преЗедента готові зустрічати конгресменів.
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Навіщо ти своїх коханців тут виставив?
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Безусловно-США -учитель.А мы ученики.Папередники -гангстеры.Их будут садить.
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Что смешного? Мародерство это весело?
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А зачем ты выбрал мародеров?Зачем ты выбрал рыгов Розумковых/Бойко/Вилкулов?Зачем ты выбрал олигархат Коломойский/Боголепов/Хорошковский?Из одной помойки в дпугую скачешь?Так чеб не поржать над дурачками)))
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Ты свои промахи другим не приписывай. Рассказывай - какая с тебя ответственность, за то что ты Свыню Президентом сделал?
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А я за него не голосовал.А вот ты жидко обделался приведя к власти зеленую шмарклю.Успеваешь вытираться-то?
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История США лет так на тыщу меньше нашей, они учителя возможно в экономике? Но нет, они нам не учителя, нам приходится жить, а точнее выживать, с вечным врагом под боком и это происходит столетиями. У них под боком один из самых сильных и ядерных врагов в Мире? Нет? Тогда они учителя исключительно в борьбе с коррупцией, это да, учителя. Они отжали часть Мира для торговли, неужели ты думаешь, шо они отдадут нам свою часть для экономического развития? В какой вселенной ты находишься?
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После мировой войны США ,по плану Маршалла, подняли всю разорённую Европу и Западную Германию.То же ожидает и Украину. Япония до сих пор живёт по конституции ,написанной оккупационным генералом Дугласом Макартуром.Живёт и процветает.А Орда может только грабить и испражняться.США-свет,Орда -тьма.ЛГБТ впервые легализовали в США.
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Національні інтереси України полягають в енергетичній незалежності. Треба переходити на американський скраплений газ. Україні це дає наступне: 1. Незалежність від москви в газовому питанні. 2. Знищує найбільшу статтю доходів ведмедчука. 3. Зменшує товарообіг з мордором, чим значно посилює позиції України в плані антипутінських санкцій. 4. Запускає на ринок конкурентного гравця. 5. Послаблює москву. 6. Посилює позиції США в Європі в газовому протистоянні з союзниками москви - Німеччиною, та Францією. Багато інших переваг для України. Головне, що Україна отримує надійного союзника. Петро на такий крок не наважився. Він не посмів чіпати інтереси брателли ведмедчука. І фірташа. Подивимося, що вийде в цього президента.
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Нет вечных врагов или вечных союзников- вечными есть только интересы....
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Делегация конгрессменов США прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым/ Как у нас, как у нас поламался унитаз.Все соседи в страшном горе собралися в коридоре. Убедиться ещё раз что поломан унитаз.
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Записать Францию и Германию в союзники кремля-слишком громко.Вы не понимаете сути дипломатии.И Украина и Германия и Франция неоднородны по политическим взглядам.Поэтому броуновское движение у них тоже есть,но гораздо меньше чем у нас.В Украине нет единогласия в отношениях с ордой и США,ЕС.Трамп встретился с кремлёвским подонком,собирается встретиться с лидером Ирана, Кимом.Это не значит,что он к ним лояльно относится.Это значит, что прежде ,чем включать войну,он предпринимает дипломатические шаги.Военные США своё дело знают, и Трамп их беспрекословно слушается.
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було б цікаво тв для Країни вигідно з конгресменами почати підіймати тему, яку напередодні майдану батон заморозив... Сланцевий газ та його видуботок,продаж... тоді ми, Україна, будемо газ до Европи продавати, а кацапов післати під три чорти!! смерть масковії клятій!!!!
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Roman Ivanovich А ти готовий до того, що українську землю будуть знищувати, заради "сланцевого газу"?
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сильно они свою поназныщувалы? Делегація конгресменів США прибуде до Києва для зустрічей із Зеленським та Коболєвим - Цензор.НЕТ 2461кремлядские побасенки...такие же как сыр-это вредно,дави его тракторами.
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добыча дорогая, если амеры сами тут добывать начнут, может быть, тогда полный цикл, добыча, хранение, доставка, может и смогут конкурировать с россиянами, х.з. шо они там задумали, а если на правах акционеров с 49%, тогда не, не согласятся, посмотрим после выборов ВР и формирования нового кабмина. Там вопросы экологии еще, вредное это дело, сланцевый газ, в Европе не спешат его добывать.
Так на всякий случай, ибо в совпадения я не верю "Крупные месторождения сланцевого газа обнаружены в ряде государств Европы, в частности, в Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Польше, Швеции, Украине"
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перечень посещаемых стран Дания, Венгрия, Украина, говорит о том, что копают под СП2, причем широким фронтом.
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США, Британия, Польша и Литва-истинные союзники Украины. Двое прследних-исключительно потому, что прекрасно знают, что такое совок и его преемница Россия.
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если отловят. Но скорее оно по мухосранскам в томос-туре продолжит скитаться.
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Їздять покищо, але коли зрозуміють, що держава тепер в смартфоні, потім почнуть надсилати Фофкє відеоролики, в яких обов'язково будуть показувати рояль (для того, щоб знав своє місце), а наприкінці- величезну ЗЕкукурудзу. Іноді, щоб підсластити пілюлю показуватимуть шаурму.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДелегація конгресменів США прибуде до Києва для зустрічей із Зеленським та Коболєвим
 
 
 
 
 
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