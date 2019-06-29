 Делегація конгресменів США прибуде до Києва для зустрічей із Зеленським та Коболєвим

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило українське посольство в США на сторінці у фейсбуці.
"30 червня - 1 липня Україну відвідає двопартійна делегація Конгресу США на чолі з лідером демократів у Палаті представників Стенлі Хоєром. Візит американських законодавців є черговим свідченням збереження високого рівня уваги до України на Капітолійському пагорбі та важливим виявом підтримки українського народу у боротьбі проти російської агресії", - сказано в повідомленні.
Підкреслюється, що у рамках візиту делегації, до складу якої входять також конгресмени-республіканці Том Кол і Гаррет Грейвс, а також члени Палати представників від Демократичної партії Стів Коуен і Вал Демінгс, плануються зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, представниками виконавчої і законодавчої гілок влади, громадського сектору України.
Також повідомляється, що заплановано зустріч американської делегації з керівництвом НАК "Нафтогаз України" для обговорення проблем енергетичної безпеки.
"Окрім цього, конгресмени мають намір відвідати Майдан Незалежності для вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, а також віддати данину пам’яті жертвам трагедії Бабиного Яру", - сказано в повідомленні посольства.
Раніше Хоєр у своєму мікроблозі у твітері анонсував: "Я з нетерпінням чекаю візиту делегації Конгресу в Данію, Україну, Угорщину та Люксембург найближчими днями, щоб підтвердити важливість альянсу НАТО і рішучу підтримку США демократії в Європі".
Спочатку делегація відвідає Данію, потім Україну, потім Угорщину і Люксембург.
белыйчерный. На первое место вывел Украину, по коррупции. Сразу за своим торговым партнёром засрашкой.
16 ч. ·
Лучший и исчерпывающий комментарий о встрече Трамп-путин дал в Твиттере бывший посол США в России Майкл Макфол:
«Трамп посмеялся над вмешательством (российским) в выборы и не позаботится о том, чтобы поднять вопрос об агрессивных, незаконных действиях Путина против украинских моряков.
Разочаровывает, но больше не шокирует. Трамп последовательно умиротворяет путина за счет интересов национальной безопасности США».
И добавил в другом твите:
«Почему Трамп так хочет получить одобрение от путина? В его вассальной верности путину есть что-то неестественное, странное и тревожное, особенно когда он находится в присутствии путина»
Трамп сам подтвердил после встречи, продолжавшейся полтора часа, что вопрос об украинских моряках и кораблях не обсуждался.
П. 2. Обсырать ЗЕ много ума не надо, а вот набраться терпения и мудрости и дать ему чуток поработать - 100 дней хотябы ... то у вас нет ни терпения ни мудрости. После 100 дней можно дать ему оценку. Но у Кремля нет 100 дней, надо дискредитировать ЗЕ до выборов в Раду, что вы и делаете.
/НОВОСТИ
"Сироты х*роев АТО!" РосСМИ обвинили украинцев в нападении на российских детей в Греции
27 июня 2019, 14:0115тЧитать материал на украинском
Российские СМИ утверждают, что украинцев выселили из популярного отеля в Греции, потому что их дети якобы напали на русскоговорящих ребят.А ПОЧЕМУ НА ЦЕНЗОРЕ ОБ ЭТОМ НЕТ НИЧЕГО
Штаты не советуются,а диктуют.Поэтому Коболеву и Зеленке-приготовиться и стать в позу.
Співробітники офісу преЗедента готові зустрічати конгресменів.
Так на всякий случай, ибо в совпадения я не верю "Крупные месторождения сланцевого газа обнаружены в ряде государств Европы, в частности, в Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Польше, Швеции, Украине"