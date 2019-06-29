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Все про:Донбас (12232) операція Об'єднаних сил (1325)

 За добу найманці РФ 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, трьох терористів знищено, - штаб ООС

За минулу добу російсько-окупаційні війська 32 рази порушили режим припинення вогню, з них 16 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС: поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї; біля Опитного - з артилерійських систем калібру 122 мм; тричі неподалік Авдіївки - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем; тричі біля Водяного - зі станковоого протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; двічі неподалік Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; в районі Пісок - із автоматичного гранатомета; у район Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; околицю Мар'їнки - з 82-мм міномета.

Читайте також: Найманці РФ відійшли від пішохідного моста в Станиці Луганській відповідно до мирного плану, - пресцентр ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції було обстріляно 19 разів: район Новгородського - з міномета калібру 120 мм; тричі поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; чотири рази біля Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів; чотири рази околицю Південного - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік  Травневого - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; район населеного пункту Золоте-4 - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; околиці Світлодарська - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї; околиці Зайцевого - з автоматичних гранатометів; двічі околиці Луганського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Нижньотепле - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними української розвідки, 28 червня трьох бойовиків знищено і ще трьох поранено.

"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил... Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили один обстріл українських позицій поблизу Новолуганського з мінометів калібру 82 мм.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134766
 
   
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Смерть масковсько-фашиським окупантам!!!! нехай Українська Земля палає під їх копитами!!!!
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спасибо, что живые!
(-3...прибавляет оптимизма)
горіть у пеклі москалі (с)...
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почему перестали уточнять были ли обстрелы провокационными?
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Та шо ви тикаєтете тими "мінскими угодами" постійно..нема ніяких угод
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ВСУ каратели и военные преступники, они вчера официально убили чьих-то детей! Зде Зеленский, почему никто не реагирует из нового офиса? Шаурму жрут??? А ведь гибнут дети! Чти-то дети.
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Сколько злобы нагнали на ВАС политики.
Рашки поливают вас грязью, вы их…
Пляшите под дудку политиков - ЖИДВ, не надоело?
Я «болею» за Украину, но реально ВЫ (рашка + украина) ДОСТАЛИ УЖЕ ВСЕХ В СНГ!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа добу найманці РФ 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, трьох терористів знищено, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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