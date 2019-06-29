 За добу найманці РФ 32 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, без втрат, трьох терористів знищено, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС: поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї; біля Опитного - з артилерійських систем калібру 122 мм; тричі неподалік Авдіївки - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем; тричі біля Водяного - зі станковоого протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; двічі неподалік Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; в районі Пісок - із автоматичного гранатомета; у район Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; околицю Мар'їнки - з 82-мм міномета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції було обстріляно 19 разів: район Новгородського - з міномета калібру 120 мм; тричі поблизу Кримського - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; чотири рази біля Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів; чотири рази околицю Південного - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Травневого - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; район населеного пункту Золоте-4 - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; околиці Світлодарська - з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї; околиці Зайцевого - з автоматичних гранатометів; двічі околиці Луганського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Нижньотепле - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними української розвідки, 28 червня трьох бойовиків знищено і ще трьох поранено.

"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил... Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили один обстріл українських позицій поблизу Новолуганського з мінометів калібру 82 мм.

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