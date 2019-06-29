 На зустрічі з Путіним Трамп порушив питання українських моряків, - Пєсков

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі Трампа і Путіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

За його словами, Трамп на переговорах із Путіним порушив тему звільнення українських моряків.

"Ця тема зачіпалася, вона порушувалася президентом Трампом. Президент Путін дав необхідні роз'яснення", - сказав Пєсков.

Він додав, що тема реалізації Росією проекту "Північний потік - 2" на зустрічі двох лідерів не обговорювалася.

Читайте також: Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім