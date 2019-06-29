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 На зустрічі з Путіним Трамп порушив питання українських моряків, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін "дав роз'яснення" президенту США Дональду Трампу щодо захоплених українських моряків під час зустрічі в п'ятницю.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі Трампа і Путіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

За його словами, Трамп на переговорах із Путіним порушив тему звільнення українських моряків.

"Ця тема зачіпалася, вона порушувалася президентом Трампом. Президент Путін дав необхідні роз'яснення", - сказав Пєсков.

Він додав, що тема реалізації Росією проекту "Північний потік - 2" на зустрічі двох лідерів не обговорювалася.

Читайте також: Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134760
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня сороковины...
Сорок дней, как Зеля през.
Те, кто призывал не голосовать
за кота в мешке,
оказались не правы.
Кота в мешке не было.
Мешок оказался пустой.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Скорее всего примерно так было.
- Моряков отпустишь?
- Нет.
- Ясно. Давай теперь про Сирию.
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это были реально мощные 40 дней,с потужным факапом..
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Путинн обязан отпустить! Точка! Иначе....Трамп сказал, что будет иначе
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Діалог був приблизно такий:
- Tavarisch putin, морячків не відпусте?
- Нє, сх.я?
- Ага, дякую за роз'яснення Вашої позиції.
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Скорее всего примерно так было.
- Моряков отпустишь?
- Нет.
- Ясно. Давай теперь про Сирию.
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После встречи наедине с Трампом ,путин вышел с кабинета без штанов и побитый .
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***** відморожене і йому нічого не доведеш.
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Думаю, це не так і він маю свою ціну, лише ніхто нічого в обмін на заручників не пропонує цінного
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так патамушта не встаёт у него.. с начала президенства)))
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Сегодня сороковины...
Сорок дней, как Зеля през.
Те, кто призывал не голосовать
за кота в мешке,
оказались не правы.
Кота в мешке не было.
Мешок оказался пустой.
(C)
@Anakoyher
🤔
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это были реально мощные 40 дней,с потужным факапом..
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Зе.лепут порвал факинг индустрию.. Т
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Какой славный кот! Свалил таки, из мешка. Уважуха! Коты, они такие, знают- в гавно лучше не лезть! Я- о Политике.
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кот-то свалил, но оставил после себя "подарок".. которого сделали гидрантом. На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 8783
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А хтось памьятає, що за свої перші 40 днів зробив Порошенко? Наприклад, 20 чнрвня 2014 року він оголосив перемірья, після якого банда Бєса так укріпила Горлівку, що її так і змогли взяти.
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І шо? Черголва барижна бутафорія, бо в дію вона вступила лише 01.09.17, а за звітами міжурядової комісії, жодних реальних реформ на зближення з ЄС Україною і досі не проведено.
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"и шо" - то для зебилов и ватников характерный ответ. Ты реально настолько тупой, что НЕ понимаешь - что Ассоциация с ЕС - не наступает на след.день? А лишь после выполнения некоторых условий, в результате чего Украина получила, в частности, БЕЗВИЗ.. Впрочем, зебилы и ватники и здесь ответят "и шо?" На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 8720

А вот что сделал вазелин за 40 дней? "НИ ШО".. рразве что шаурмы пожрал да в фонтан поссал... Масштаб, конечно, несоизмерим.. вова - реальный чувак На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 8172
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в частности, Украина выполнила все 44 необходимых условия для получения безвизового режима.
А так же «Дорожная карта - это План действий о безвизовом режиме, состоящий из 140 пунктов, которые мы выполнили, и на сегодняшний день мы находимся накануне предоставления ЕС украинским гражданам права свободно путешествовать по ЕС.

Но для зебилов Украины, как и для ватников расеи характерно одно - "и шо?" На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 7202
Бо по зомбоящику им совсем другое говорят.. На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 7202
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Ага памьятаю, яка "бійня" відбувалась за оті умови, особливо за права ********** і там більшість умов були такого типу. І безвіз це лише один маленький пункт в статті 19 майже з 500-статейної Угоди, якою передбачалось і впровадження верховенства права і боротьба зі злочинністю і корупцієй і економічна конкуренція і розвиток громадянського суспільства і багато іншого, що треба було робити не за 1 день, а за 5 років керування барижної камарільї. Ще раз для тебе пороходебіла повторюю "за звітами міжурядової комісії, жодних реальних реформ на зближення з ЄС Україною і досі не проведено", а якраз з зомбоящика і особливо з барижної "Прямої кишки" і з барижних побрехеньок на його мітингах і лунає про його "побіди", яких ніхто ніколи не бачив.
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Ти ще тут, зеленоголове? Що твоє нещастя зробило за 40 днів? Мало того, що нічого хорошого, так ще й біди натворило і продовжує це робити. Бариги бач його замучили...
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Поднимал- поднимал да не поднял. Пыня сидел на своем. От етого кожа его лица скукожилась
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Кабмин Украины по предложению президента Владимира Зеленского утвердил на должность главы Донецкой ОГА 33-летнего прокурора Павла Кириленко, хотя его брат из Макеевки воюет в составе террористического бандформирования «ДНР».
(C)
@ArtemZeleny
😳
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А нічого що у призначеного Баригою командувача ООС Наєва братела прислужує окупантам в Криму та ще йому грошенят відслюнявлює?
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Может кто видел видео с G 20... У Трампа сегодня там журналисты спрашивают, будет ли он поднимать вопрос о вмешательстве в выборы? Он такой, - конечно и говорит: - Владимир, не вмешивайтесь больше в наши выборы. И как давай вдвоём ржать... Вот таким же образом мог подниматься вопрос и про моряков. Вот так вот.
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Встреча Трампа с Путиным не состоится, пока Россия будет удерживать украинские корабли и моряков, - советник президента США Болтон

https://censor.net.ua/news/3102264/vstrecha_trampa_s_putinym_ne_sostoitsya_poka_rossiya_budet_uderjivat_ukrainskie_korabli_i_moryakov_sovetnik
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Самое прискорбное что про других пленных уже все забыли. Не дай Парашенко Ху*лу етих моряков вопрос бы их касался. Как по мне так ети моряки должны сидеть до конца войны. Нех. было в плен сдаваться без боя да еще с целой техникой.
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Так им же пинчук квартиры купит, и что он пустые будут стоять, а комуналку бюджет будет платить?
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Якщо їх повернуть, то їх мають посадити за цілою низкою статей - за дезертирство, здачу в полон і відмову діяти зброєю. Але, це могло бути і наказом, який йшов з самого верху, аби ввести воєнний стан і зірвати вибори. Тому якщо їх повернуть, то сидіти будуть або вони, або якщо здадуть, ті хто їм віддав такий наказ - то ж барижна камарілья аж ніяк не зацікавлеа в їх поверненні.
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Та шо ж ти среш навколо, кацапику? То барига підставив моряків, то моряки дезертири. Закрийся вже нарешті.
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Серуть якраз такі як ти пороходебіли, а я констатую факти - озброєння катерів і буксира дозволяло влаштувати в Керченській протоці, яка за міжнародним правом є територією України, справжню війну, навіть суттєво пошкодити отой міст, адже ця територія перебуває під окупацією і завдання ЗСУ якраз і полягає в захисті України від окупантів і знищити в окрузі близько 2 км все що рухається, не кажучи про оті москальські дрова, які і так один одного потрощили. Проте, навіть вийшовши з окупованої зони і не здійснивши там жодного пострілу, вони вже після прямого нападу на них в нейтральних водах не зробили жодного пострілу, а здали і зброю і кораблі і самі здалися в полон. За схожі дії в квітні 2014 Турчинов збирався розформувати 25 ОПДБр, а в серпні 2014 Порошенко розформував 51 ОМБр а її бійців ще 3 роки мордували мордовороти Матіоса. А тут Порошенко роздає дезертирам нагороди, їм купують квартири, Клімкін пише ноти, після яких ніхто нікого точно не поверне, чи не дивно? І головне - немає ніякої інформації про те що реально відбувалось там протягом 10 годин, за виключенням пари хвилин відео і декількох хвилин переговорів, саме на підставі Порошенко і введив воєнний стан.
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Что подымать есть решение суда карлик его игнорирует вступают в силу принудительные действия.Давай кремлевский придурок досвидос...
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мать будуть сидіти у россійській в"язниці...
питання риторичне: - за ЩО?
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За те що наша сусідка Підарашка, а 86% її жителів вибрали в президенти *****.
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Украине уже нужно подымать вопрос о том что международные законы а так же соглашения и обязанности себя умножили на 0. Украина имеет полное право разрабатывать ядерное оружие или закупить ядерные боеголовки в других странах, даже в сев. Корее или Иране в обмен на украинские ракетоносители.
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Не мешайте петефилам говорить что про Украину уже все забыли.
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цапа ты как сюда просочился? а ну брысь под шконку мразота
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пободались на сотни лярдов, потом подумали и решили работать конструктивно.
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Скорее всего и по многим причинам это была последняя встреча Трампа с ******.
Пару слов за клоу - one: Он почти всю жизнь провёл в мордоре на гастролях, а сейчас президент Украины - более чем странно. Вспомните Гадю, которая была в плену в мордоре - а вернулась уже совсем другой. Не исключено что и клоу - ван прошел через матрицу нейро-логического програмирования ФСБ также как и Гадя, и сейчас выполняет сценарий ФСБ.
Об этом кстати первым заявил Олег Ляшко и с этим фактом тяжело не согласится.
То есть, дву-якие поступки клоу - one сами говорят за себя.
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Это тот не ловкий момент, когда бывший Президент, которого ненавидят 73% избирателей делает беспокоится и делает для страны в сотни раз больше, чем действующий ПреЗЕдент, которого вбрали 73% полезных идиотов
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***** це ж яскравий представник совковськоi гебні - думає одне, говорить інше, робить третє ... Неважливо що сказав *****, не має ніякого значення, важливо що він зробить (!)
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Историческая встреча- трепло и ху*ло. Причем ЗЕро даже не предупредили
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Единственный нормальный человек на G-20 - это англичанка Тереза Мэй, которая не стала лицемерить и прямо сказала плешивому Гитлеру, что нормализация отношений с Россией невозможна. Пока рыжий клоун и все остальные продолжали улыбаться и жать ботокс-путане руку
(C)
@Vitauskas_A
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Запад явно расслабился. Унылое зрелище.
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Зa две недели убрал сливной живoт и скинул 10 кг с колен. Со времён Коли Азарова таких подобных вставок не помню,которые сбивают сбивая смысл темы На встрече с Путиным Трамп поднимал вопрос украинских моряков, - Песков - Цензор.НЕТ 1824
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В РФ объявляют окончательные обвинения пленным украинским морякам...я не удивлюсь если кремлёвский Фюрер предложит объявить окончательные обвинения пленным украинским морякам на собраниях рабочих и колхозников. Московия на весь мир ложила , а на кого не может положить тех покупает при имеющих компроматах.
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Вовік звернувсь до путіна російською і емоціонально: Поверніть дітей своїм батькам!
А що ще може предьявити Зеленський? Оголосити Раше війну? Пригрозити терактами? Перекриттям магістральних потоків? Транзітом і торгівлею? Так це путєну тільки на руку, він тільки цього і хоче.
Тому вирішувати за нас буде "хтось", а ми вже або погодимось, або якось інакше. Треба за такий стан речей подякувати Порошенку, що за п'ять років він навіть не намагавсь консолідувати всю націю в один кулак, щоб з об'єкта міжнародної політики перетворитись на суб'єкт.
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Але є два дуже потужних момента, які Вовік міг би використати. Поперше створити теріторіальну оборону на зразок Швейцарії і озброїти її армійською зброєю, а подруге взяти під варту всіх цих медведчуків і порошенків тисяч десять, вистачить. Пуйло буде щось візжати по свинячому? Ну і запропонувати йому вигідний обмін. Полізе зі зброєю їх визволяти? Ну тоді прапор нам в руки - бий цапів, влучно і ефективно. Але для цього треба міцна воля. Чи є така воля у Вовіка?
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Тобто на рахунок розмов та домовленостей по Україні ми дізнаємося з пресухи росіского міду ???
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Cкандал вокруг Грузии интересен, конечно же, не сам по себе - он является наглядной иллюстрацией нашей порочной модели отношений с соседями. Особенно с теми, кто когда-то входил в состав нашей страны, большой России, Российской империи или СССР - и имеет в связи с этим различные «исторические обиды».
Одна и та же модель повторяется десятилетиями: нас, российский народ, убеждают в любви и верности - и одновременно с этим беспощадно эксплуатируют. Прекрасный, но слишком идеалистичный лозунг о «дружбе народов» используют для прикрытия циничной манипуляции и обмана, а порою даже предательства. Многие давно поняли, что Россия - мощная и сильная держава, а снисходительность - это привилегия сильных. И многие этой снисходительностью бесстыдно до сих пор пользуются.
Разве не бескорыстной дружбой и солидарностью с православными братьями-славянами руководствовалась Россия, когда освобождала от турок Болгарию? И чего мы дождались? Того, что болгары воевали против нас вместе с Гитлером.
Разве не царь Петр купил Прибалтику у Швеции, разве не защищала Россия местное население, разве не были прибалтийские республики самыми процветающими в СССР, «витриной для Запада»? Чего же мы видим в ответ? Наиболее русофобские политические режимы на постсоветском пространстве.
Разве не за само существование Польши и польского народа погибли сотни тысяч советских солдат? А теперь польское руководство обсуждает строительство у наших границ сразу шести американских баз, направленных против России - и даже готова платить деньги за это.
Разве Казахстан не обрел свою государственность только благодаря национальной политике большевиков (как и свою письменность)? А теперь руководство этой молодой страны переводит эту письменность на латиницу.
Разве не благодаря Ленину, Сталину и Хрущеву Украина получила всю свою гигантскую территорию, население и промышленность? И что мы видим в ответ? Унижение многомиллионного русского населения, уничтожение русского языка, агрессию против Донбасса, теракты в Крыму.
И наконец, та самая Грузия. Не будем вспоминать подробно о Георгиевском трактате и о том, что все население тогдашнего грузинского царства было бы физически уничтожено - если бы не Россия. Но разве не запредельный ли это цинизм - заявлять о добрососедстве, кавказском гостеприимстве - и расстреливать наших же миротворцев? Отправлять к нам собственных воров в законе? Хвалиться продажей в Россию не вина, а помоев?
Слишком много предательства от тех, кто называл нас когда-то братьями. Чем более лояльными и открытыми мы становимся - тем больше наглеют наши соседи. В Прибалтике уже проводят учения даже не по «защите от России» - нет, по нападению на Россию. Да и лозунг о «дружбе народов» на самом деле давно убит - например, законом о всеобщей мобилизации. Разве можно назвать братом пришедшего на Донбасс карателя, которому вручили оружие для убийства собственных соотечественников? С одной стороны, он вроде бы брат, но на самом деле - убийца. Причем убийца тех, кто действительно составляет со мной один народ - русский.
Русские - слишком сердобольные, слишком отзывчивые, слишком доверчивые. Искренне откликающиеся на любые слова о дружбе. События в Грузии стали еще одним примером того, что доверие между народами подорвано, и подрывали его - не мы. Мы все время думаем, что за хорошее отношение нам ответят взаимностью - и все время натыкаемся на предательство. А наше открытое и теплое отношение принимают за слабость.
Вот почему меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Вот почему для меня братский народ - не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ - вот мой братский народ.
Пора и нам наконец научиться извлекать уроки истории. Снять розовые очки и вспомнить хрестоматийную фразу Александра III про то, что среди союзников у нас только наши армия и флот. Они ни на йоту не потеряли свою актуальность. И изменить наконец отношения с соседями. Наверное, бескорыстная дружба - это все-таки понятие, более подходящее для описания отношений между людьми. А между народами и странами должны быть добрые, но взаимовыгодные отношения.

Об этом сообщает Рамблер.

https://news.rambler.ru/community/42413186/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Трамп отменил встречу во Вьетнаме, сказал, что никаких встреч, до освобождения моряков. Так встреч и нет Вспомнился анекдот
- Дiду, розскажи про вiйну
- Та було таке, що взяли мене фрiци в полон, спитали: "тебе згвалтувати в дупу, чи розстрiляти"
- А ти що, дiду?
- Так розстрiляли мене
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трапм поднимал, поднимал... а тот не встал.
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Рыжее чудо - это недоразумение в штатах, которое уже опустило штаты в мире, в плане имиджа как сверхдержавы, и продолжает опускать.
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Мы вчера, за чарочкой, тоже обсуждали вопрос моряков.
Единогласно пришли к выводу: "***** немедленно верни"!
Результат то-же.
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Мряків відпустять і легалізують протоку під роїсію...ПІДЛО
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"Трамп поднимал вопрос украинских моряков".
Ну и как, поднял? Или вес не засчитан?

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Йдіть на CBS, там зараз Трамп розказує про свої зустрічі на G20.
Про Україну - ні слова.На зустрічі з Путіним Трамп порушив питання українських моряків, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3403
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Хоча може ще щось скаже, він зараз почав відповідати на питання.
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Трампу да лампачки---Конгрес рушійна і направляюча сила
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Пархаті захищають пархатого...........
Але факти говорять про інше.
Він за спиною народу, потай, домовився з фрау та жабоїдом - його ніхто не уповноважував їздити на зустріч і домовлятись, це була приватна поїздка, приватні перемовини , які мали трагічні для нас наслідки. У результаті домовленостей РФію повернули в ПАРЕ.
І хлопчика поплескали по плечі.
*** порох винен, відсирів.

Зараз команда зелених не готує для підписання угоду про газові поставки і транзит газу згідно Европейського законодавства........
РФія затягує у старі умови??????????
Відкат нормальний.

25% передбачало такий реверс...............

На що має надію "911" на чий млин він лиє воду?????????? Хай в "Голо"с розкаже про домовленості з зеленими, чи встидно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа зустрічі з Путіним Трамп порушив питання українських моряків, - Пєсков
 
 
 
 
 
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