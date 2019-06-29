 На зустрічі з Путіним Трамп порушив питання українських моряків, - Пєсков

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков за підсумками зустрічі Трампа і Путіна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
За його словами, Трамп на переговорах із Путіним порушив тему звільнення українських моряків.
"Ця тема зачіпалася, вона порушувалася президентом Трампом. Президент Путін дав необхідні роз'яснення", - сказав Пєсков.
Він додав, що тема реалізації Росією проекту "Північний потік - 2" на зустрічі двох лідерів не обговорювалася.
- Tavarisch putin, морячків не відпусте?
- Нє, сх.я?
- Ага, дякую за роз'яснення Вашої позиції.
- Моряков отпустишь?
- Нет.
- Ясно. Давай теперь про Сирию.
Сорок дней, как Зеля през.
Те, кто призывал не голосовать
за кота в мешке,
оказались не правы.
Кота в мешке не было.
Мешок оказался пустой.
(C)
@Anakoyher
🤔
А вот что сделал вазелин за 40 дней? "НИ ШО".. рразве что шаурмы пожрал да в фонтан поссал... Масштаб, конечно, несоизмерим.. вова - реальный чувак
А так же «Дорожная карта - это План действий о безвизовом режиме, состоящий из 140 пунктов, которые мы выполнили, и на сегодняшний день мы находимся накануне предоставления ЕС украинским гражданам права свободно путешествовать по ЕС.
Но для зебилов Украины, как и для ватников расеи характерно одно - "и шо?"
Бо по зомбоящику им совсем другое говорят..
(C)
@ArtemZeleny
😳
https://censor.net.ua/news/3102264/vstrecha_trampa_s_putinym_ne_sostoitsya_poka_rossiya_budet_uderjivat_ukrainskie_korabli_i_moryakov_sovetnik
питання риторичне: - за ЩО?
Пару слов за клоу - one: Он почти всю жизнь провёл в мордоре на гастролях, а сейчас президент Украины - более чем странно. Вспомните Гадю, которая была в плену в мордоре - а вернулась уже совсем другой. Не исключено что и клоу - ван прошел через матрицу нейро-логического програмирования ФСБ также как и Гадя, и сейчас выполняет сценарий ФСБ.
Об этом кстати первым заявил Олег Ляшко и с этим фактом тяжело не согласится.
То есть, дву-якие поступки клоу - one сами говорят за себя.
(C)
@Vitauskas_A
А що ще може предьявити Зеленський? Оголосити Раше війну? Пригрозити терактами? Перекриттям магістральних потоків? Транзітом і торгівлею? Так це путєну тільки на руку, він тільки цього і хоче.
Тому вирішувати за нас буде "хтось", а ми вже або погодимось, або якось інакше. Треба за такий стан речей подякувати Порошенку, що за п'ять років він навіть не намагавсь консолідувати всю націю в один кулак, щоб з об'єкта міжнародної політики перетворитись на суб'єкт.
Одна и та же модель повторяется десятилетиями: нас, российский народ, убеждают в любви и верности - и одновременно с этим беспощадно эксплуатируют. Прекрасный, но слишком идеалистичный лозунг о «дружбе народов» используют для прикрытия циничной манипуляции и обмана, а порою даже предательства. Многие давно поняли, что Россия - мощная и сильная держава, а снисходительность - это привилегия сильных. И многие этой снисходительностью бесстыдно до сих пор пользуются.
Разве не бескорыстной дружбой и солидарностью с православными братьями-славянами руководствовалась Россия, когда освобождала от турок Болгарию? И чего мы дождались? Того, что болгары воевали против нас вместе с Гитлером.
Разве не царь Петр купил Прибалтику у Швеции, разве не защищала Россия местное население, разве не были прибалтийские республики самыми процветающими в СССР, «витриной для Запада»? Чего же мы видим в ответ? Наиболее русофобские политические режимы на постсоветском пространстве.
Разве не за само существование Польши и польского народа погибли сотни тысяч советских солдат? А теперь польское руководство обсуждает строительство у наших границ сразу шести американских баз, направленных против России - и даже готова платить деньги за это.
Разве Казахстан не обрел свою государственность только благодаря национальной политике большевиков (как и свою письменность)? А теперь руководство этой молодой страны переводит эту письменность на латиницу.
Разве не благодаря Ленину, Сталину и Хрущеву Украина получила всю свою гигантскую территорию, население и промышленность? И что мы видим в ответ? Унижение многомиллионного русского населения, уничтожение русского языка, агрессию против Донбасса, теракты в Крыму.
И наконец, та самая Грузия. Не будем вспоминать подробно о Георгиевском трактате и о том, что все население тогдашнего грузинского царства было бы физически уничтожено - если бы не Россия. Но разве не запредельный ли это цинизм - заявлять о добрососедстве, кавказском гостеприимстве - и расстреливать наших же миротворцев? Отправлять к нам собственных воров в законе? Хвалиться продажей в Россию не вина, а помоев?
Слишком много предательства от тех, кто называл нас когда-то братьями. Чем более лояльными и открытыми мы становимся - тем больше наглеют наши соседи. В Прибалтике уже проводят учения даже не по «защите от России» - нет, по нападению на Россию. Да и лозунг о «дружбе народов» на самом деле давно убит - например, законом о всеобщей мобилизации. Разве можно назвать братом пришедшего на Донбасс карателя, которому вручили оружие для убийства собственных соотечественников? С одной стороны, он вроде бы брат, но на самом деле - убийца. Причем убийца тех, кто действительно составляет со мной один народ - русский.
Русские - слишком сердобольные, слишком отзывчивые, слишком доверчивые. Искренне откликающиеся на любые слова о дружбе. События в Грузии стали еще одним примером того, что доверие между народами подорвано, и подрывали его - не мы. Мы все время думаем, что за хорошее отношение нам ответят взаимностью - и все время натыкаемся на предательство. А наше открытое и теплое отношение принимают за слабость.
Вот почему меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Вот почему для меня братский народ - не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ - вот мой братский народ.
Пора и нам наконец научиться извлекать уроки истории. Снять розовые очки и вспомнить хрестоматийную фразу Александра III про то, что среди союзников у нас только наши армия и флот. Они ни на йоту не потеряли свою актуальность. И изменить наконец отношения с соседями. Наверное, бескорыстная дружба - это все-таки понятие, более подходящее для описания отношений между людьми. А между народами и странами должны быть добрые, но взаимовыгодные отношения.
Об этом сообщает Рамблер.
https://news.rambler.ru/community/42413186/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
- Дiду, розскажи про вiйну
- Та було таке, що взяли мене фрiци в полон, спитали: "тебе згвалтувати в дупу, чи розстрiляти"
- А ти що, дiду?
- Так розстрiляли мене
Единогласно пришли к выводу: "***** немедленно верни"!
Результат то-же.
Ну и как, поднял? Или вес не засчитан?
Про Україну - ні слова.
Але факти говорять про інше.
Він за спиною народу, потай, домовився з фрау та жабоїдом - його ніхто не уповноважував їздити на зустріч і домовлятись, це була приватна поїздка, приватні перемовини , які мали трагічні для нас наслідки. У результаті домовленостей РФію повернули в ПАРЕ.
І хлопчика поплескали по плечі.
*** порох винен, відсирів.
Зараз команда зелених не готує для підписання угоду про газові поставки і транзит газу згідно Европейського законодавства........
РФія затягує у старі умови??????????
Відкат нормальний.
25% передбачало такий реверс...............
На що має надію "911" на чий млин він лиє воду?????????? Хай в "Голо"с розкаже про домовленості з зеленими, чи встидно.