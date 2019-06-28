 Після зміни президента Захід перестав дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України", - "Європейська правда"

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у своїй статті "Моряки" в обмін "на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського і Клімкіна" редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Журналіст нагадав, що у вирішенні питань, пов'язаних з Україною, західні політики не вели жодниих переговорів без присутності української сторони і особисто Петра Порошенка. "І на це погодилися всі наші партнери, включаючи німців, французів і американців. Київ знав про зміст усіх переговорів наших партнерів із Путіним і Лавровим і погоджував ключові сигнали, які на них звучали. Це обмежувало Захід в діях і, напевно, їм це не подобалося - але всі дотримувалися домовленостей", - пише Сидоренко.

Зараз, за ​​президентства Володимира Зеленського, цей принцип "нічого про Україну без України" вже не є абсолютним, констатує редактор "Європейської правди".

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"Зміна влади в Україні стала зручним приводом відкинути формальності, які працювали за часів попереднього президента", - зазначає він.

Сергій Сидоренко вважає, що зараз вперше відбулися домовленості між Заходом і Кремлем про Україну "поза її спиною".

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Основною причиною того, що Україну вивели за межі переговорного процесу, журналіст називає байдужість Зеленського до зовнішньої політики. "Упродовж місяця при владі Володимир Зеленський зробив чимало, щоб довести всім - і дипломатам, і експертам, і суспільству - що він прагне бути першим в українській історії президентом, якому взагалі байдужа зовнішня політика. Незважаючи на те, що вона є однією з його основних функцій", - йдеться в статті редактора "Європейської правди".

Нагадаємо, сьогодні на саміті G20 в Осаці відбулася зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна. Як повідомив Білий дім, крім інших питань вони обговорили ситуацію в Україні.