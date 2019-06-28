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Все про:дипломатія (383) Зеленський (1863)

 Після зміни президента Захід перестав дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України", - "Європейська правда"

Після зміни влади в Україні західні союзники України не завжди діляться інформацією про переговори, де йдеться про нашу країну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у своїй статті "Моряки" в обмін "на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського і Клімкіна" редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Журналіст нагадав, що у вирішенні питань, пов'язаних з Україною, західні політики не вели жодниих переговорів без присутності української сторони і особисто Петра Порошенка. "І на це погодилися всі наші партнери, включаючи німців, французів і американців. Київ знав про зміст усіх переговорів наших партнерів із Путіним і Лавровим і погоджував ключові сигнали, які на них звучали. Це обмежувало Захід в діях і, напевно, їм це не подобалося - але всі дотримувалися домовленостей", - пише Сидоренко.

Зараз, за ​​президентства Володимира Зеленського, цей принцип "нічого про Україну без України" вже не є абсолютним, констатує редактор "Європейської правди".

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"Зміна влади в Україні стала зручним приводом відкинути формальності, які працювали за часів попереднього президента", - зазначає він.

Сергій Сидоренко вважає, що зараз вперше відбулися домовленості між Заходом і Кремлем про Україну "поза її спиною".

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Основною причиною того, що Україну вивели за межі переговорного процесу, журналіст називає байдужість Зеленського до зовнішньої політики. "Упродовж місяця при владі Володимир Зеленський зробив чимало, щоб довести всім - і дипломатам, і експертам, і суспільству - що він прагне бути першим в українській історії президентом, якому взагалі байдужа зовнішня політика. Незважаючи на те, що вона є однією з його основних функцій", - йдеться в статті редактора "Європейської правди".

Нагадаємо, сьогодні на саміті G20 в Осаці відбулася зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна. Як повідомив Білий дім, крім інших питань вони обговорили ситуацію в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134733
 
   
 Топ коментарі
 
Слабый президент и как следствие - бесчестье для страны
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У Украины есть шанс обрести субьектность. Когда во власти был барыга , обменивавший все что движется в Украине на баксы - надежд на это не было.
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Для любого осведомленного западного политика - Порошенко ничтожное существо, разменявшее интересы своего великого народа на презренное баблишко. Это знают и Макрон и Меркель и Трамп и все остальные. Более того - это знает и сам порошенко.
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лаптеголовый, а чё так сибиряки жалко воюют на Росси, что им зарплаты на жратву не хватает?

грят, 10 000 румпелей, попробуй проживи. Після зміни президента Захід перестав дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України", - "Європейська правда" - Цензор.НЕТ 4427

вали отсель, убогое кацапцкае дерьмо, на свою нищую задроченную расею.
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После паре запад перестал существовать.Зеля тут не при чем.Мы идем дальше.Нам похер на гейевропу,после предальтества западом своих принципов и тех кто погиб за Украину..
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вот и иди дальше .... ну ты поняло, лаптеголовое.
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А ты оставайся в порошенковском дерьме.
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шел 2030 год.... зеботы и дальше продолжали винить во всем Порошенка...
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Я бы не спешил. Запад и Европа - далеко не однородны. А главное - они могут трусить и тупить, но ,в конце концов, ценности свободного запада мира не позволят им смириться со злом. Так было в 30-ых годах прошлого века, так было во время холодной войны, так будет и сейчас.
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Вот по поводу политики ведущих стран Европы 30-тых годов прошлого века - так это Вы пальцем в небо! Аналогии с нынешним положением очевидны!
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куда ты дальше то собралься без запада? В Украины только два пути,или на Запад или к Пуйлу,своего отдельного пути типа Швейцарии,Норвегии не получиться с таким соседом,он или раздавит Украину или нет,не раздавит только в случае поддержки Европы,США,Канады и других,так что гордо воротить мордой и обижаться не выйдет
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Украина - часть западного мира. Никаких своих путей. Это пусть Рашка своим путем идет. И забирает с собой пороха и прочих медведчуков.
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Нужно свои яйца иметь,чтоб как с разменной монетой не говорили.
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Конечно ЗЕля ни при чем, он же когда решалась судба Украины торговую марку "ЗЕбил и КО" регистрировал, не нажрется никак.
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Порохло вообще бабки выводил из Украины,и что после этого Украину перестать любить,перестать помогать нашей армии.Оте..сь со своей политикой.Помогаем и будем помогать своим в армии,а ***** пусть сосет.Украину и Украинцев не сломать.
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Порошенко за 5 лет своих личных средств потратил на армию 1.2 млрд гривен плюс за свой счет отстроил ПОВ вокруг Киева, ни твой Клован никто другой о таких вещах даже и в помине не думают
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Ну так выкладываем чеки ,тем более перед выборами.Или как обычно ,кроме слов приложить нечего?
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Ну так не скулите,что у пети 8 а у зели 40)))))
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Браво Зебил, Браво!....
ничего нельзя сказать - ты последователен, мразь...(
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Короче Меркель с Макроном,так решили,а виноват Зеля.По мне,вина полностью на тех,кто так решил Після зміни президента Захід перестав дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України", - "Європейська правда" - Цензор.НЕТ 4491
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Членство в ПАСЕ это фуфло. Сегодня рашка член, завтра будет на помойке. И будет.
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можно было и нужно было влиять на это решение,и кто как не президент страны должен был это делать,но Клован приехал полыбил рожу как шут и уехал
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Зеленский 1 месяц у власти. До этого 60 месяцев рулил Барыга. Это решение Пасе в зоне ответственности Пороха.
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ага,судя по всему еще минимум лет 50 все будет под "ответственностью" Порошенка
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глупое утрирование выдающее в тебе порохобота.
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Тобто Меркель с Макроном сами же забили на свои договорённости,и стали обвинять в этом Зелю?!Ну сам подумай!Вектор Минск навязанный нам Францией,Германией и Рашкой.Где Меркель и Оланд,а зараз Макрон,приписывали себе заслугу.Чуть ли не супер пупер миротворцы!И тут они втихаря,не нагибая Зелю,сами решают слить всё,що было наработано под Минск?!Да они первые,возьмут Зелю за шкирку,посадят перед собой и скажут:Слышь ты зелень молодая!Ты,шо наш мировой авторитет слить решил?!Мы уже сколько бабла в вас влили,и из за вас потеряли,не считал?!Ось так они должны были примерно сказать.
Не Зеля должен был на них влиять,а они на него.Бо у них есть это влияние.Но,они решили не влиять,а слить Рахе ПАРЕ и обвинить,Зелю в том,що он не сумел на них повлиять Після зміни президента Захід перестав дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України", - "Європейська правда" - Цензор.НЕТ 9294
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Я, кстати, не бот Зеленского. Я бот Украины и ее народа. Если Зеленский будет благом для Украины - он будет и моим героем. Всяко иначе - он будет моим врагом. В случае с Порохом никаких ЕСЛИ не осталось. Он однозначный враг Украины. Он преступник.
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проснись,протри очки и взгляни на календар,уже июль 2019 года
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28 июня, порохобот. Даже тут соврал.
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У порохоботов клиника Після зміни президента Захід перестав дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України", - "Європейська правда" - Цензор.НЕТ 9868
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Щас рыжий с ****** поделят Украину не спросив разрешения. Готовьтесь к драке, ибо она неизбежна.
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Никто на Западе Украину с рашкой делить не будет.
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Поменять сильного, умного Президента на это г**но, воистину хохлы тупые.
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сильный и умный он только в том что касалось его кармана. Покажи мне результаты применения его ума и силы в масштабах Украины !
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Европе нужна сильная и процветающая Украина. Самодостаточная. Такую Украину Европа примет в свою семью как данность. Украину слабую, очень бедную и до бесредела коррумпированную, Украину Пороха Европа будет сторониться.
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Про яку зовнішню політику може йти мова, коли Вовчик тільки і триндить про свій офіс. Буде нам тепер і діджиталізація бідності і шаурма в смартфонів.
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А сильно они помогли когда придерживались принципа?
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порох тяжеловес в мировой политике, он решает все своей головой и мгновенно, зеленский просто мальчик непуганный в мировой политике
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Я не сторонник Зели,но Бабченко трепло,не нравиться пусть валит к себе в Рашку,развелось варягов..
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А яка різниця якщо далі всіляких заяв справа не йшла.Скоріше навпаки-"сев.поток будується,полонені в полоні, ПАСЕ проголосувало, Мінськ не працює і т.подібне.
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Петруху только бабло интересовало. Після зміни президента Захід перестав дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України", - "Європейська правда" - Цензор.НЕТ 1740
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Решалы не в Украине,решалы те у кого экономика на подьеме,у кого вооружение на высшем уровне
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля зміни президента Захід перестав дотримуватися принципу "Нічого про Україну без України", - "Європейська правда"
 
 
 
 
 
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