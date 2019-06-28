EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  4580  57
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2652) Верховний Суд (410) суддя (948)

 Спіймана на хабарі суддя Окружного адмінсуду Києва Власенкова заявила, що хабародавця до неї направив суддя ВС Смокович

Велика палата Верховного суду 27 червня відмовила в апеляційній скарзі у справі про відсторонення від посади судді Окружного адмінсуду Києва Олени Власенкової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Судовий репортер".

Однією із підстав оскарження була невмотивована, на думку позивачки, ухвала про відмову у відводі судді Смоковича.

У 2018 році Вища рада правосуддя відсторонила Власенкову у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.368 ККУ (отримання неправомірної вигоди).

10 травня 2018 року прокурори САП та оперативні працівники Головного управління "К" СБУ викрили суддю начебто при отриманні 2000 доларів неправомірної вигоди. Власенкова вважає, що це була провокація. Не довіряючи правоохоронним органам, вона відмовилася надавати показання щодо себе на стадії досудового слідства і планувала розповісти свою версію в суді. Але з’ясувалося, що у Верховному суді при розгляді скарги на відсторонення від посади в колегію входить суддя Михайло Смокович, який, як стверджує Власенкова, просив її проконсультувати громадянина Остапенка, який потім став заявником у її справі.

Суддя переконує, що до 13 березня 2018 не знала ні Смоковича, ні Остапенка.

"Особа, яка зателефонувала, назвалась Смоковичем М.І. та просила мене надати консультацію Остапенку Г.А., який зателефонує мені пізніше. Щодо Смоковича М.І. я була обізнана лише з тією інформацією, яка стосовно нього оприлюднена в ЗМІ та в мережі інтернет. Зокрема, знала, що він родом з Волині, був суддею Вищого адміністративного суду України у складі Верховного суду та його головою… Зважаючи на займану Смоковичем М.І. адміністративну посаду голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, який фактично очолює всю систему адміністративних судів в Україні, я надала згоду проконсультувати Остапенка Г.І.". – йдеться у заяві про відвід.

Того ж дня суддя Власенкова мала зустріч з Остапенком, після чого захотіла переконатися, чи дійсно їй дзвонив Смокович та ініціювала зустріч з ним. О 19.05 їй зателефонувала особа, яка назвалася Смоковичем, і повідомила про замовлення перепустки в приміщення Верховного суду. В ході зустрічі Смокович начебто підтвердив, що це він їй телефонував.

В якості доказу є дані мобільного оператора, де зафіксовано, що перед зустріччю з Остапенком, був вхідний дзвінок з номера, яким нібито користувався Смокович. Факт візиту Власенкової до голови Касаційного адмінсуду Смоковича підтверджується листом цього ж суду.

Тому суддя наполягає, що саме Смокович ініціював її знайомство з Остапенком, якого вона вважає провокатором і особою, яка підбурила її до вчинення злочину. Власенкова стверджує, що їй відомо про ще чотири випадки, де Остапенко був заявником за ч.3 і 4 ст.368 КК. Наприклад, Остапенко також став заявником у справі стосовно судді Київського апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика.

Тому Смоковичу заявлявся відвід, бо він причетний до подій що потягли за собою притягнення Власенкової до кримінальної відповідальності і тимчасове відсторонення Власенкової від посади. Тому Власенкова доводила, що Смокович не може брати участь у розгляді її скарги на відсторонення і посилалася на ч.4 ст. 36 Кодексу адміністративного судочинства щодо відводу за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності судді.

Але у Верховному суді вирішили, що ці доводи є лише припущеннями і не підтверджуються доказами та сумнівів у неупередженості і об’єктивності Смоковича нема. Велика палата Верховного суду апеляційну скаргу не задовольнила, водночас повідомивши, що в деяких суддів виникли окремі від колегії думки, які буде згодом оприлюднено.

І Власенковій, і Петрику гроші передавали за рішення в одній і тій же справі, де фірма судилась із Мінекології, щоб відновити анульовану ліцензію на утилізацію небезпечних відходів.

У справі Власенкової у грудні 2018 року Голосіївський суд заслухав вільні показання заявника Остапенка. Судовий розгляд щодо судді Петрика не може розпочатися вже понад два роки. У вересні обидві ці справи мають передати до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, 1 серпня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва справу проти Власенкової. 11 травня правоохоронці затримали її за підозрою в одержанні 2 тис. доларів хабара. За даними САП, суддя вимагала в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь в розмірі 10 тис. доларів і була затримана під час одержання першого "траншу" в сумі 2 тис. доларів. Вища рада правосуддя 7 серпня відсторонила від посади Олену Власенкову до набрання сили обвинувальним вироком або закриття справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134732
 
   
 Топ коментарі
 
Чистить надо Украину от мерзоты судейской , прокуроской и других власть имущих , напоминаю менеджеров а не решал .
 показати весь коментар
 
Что эта курица мычит. Но деньги она же взяла!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Зря этого не делают. Хороший способ отсечь зебилов

Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 2431
 показати весь коментар
 
 
У зебилов надо замерять болт - рояльный размер
 показати весь коментар
 
 
Хто о чем, а порохня о мужских болтах, не дает им эта тема покоя. Стецьковые, у вас там шо, голубое лобби?
 показати весь коментар
 
 
Так епт, это ж не Порошенко хером по роялю бринчал и штаны на сцене снимал Спіймана на хабарі суддя Окружного адмінсуду Києва Власенкова заявила, що хабародавця до неї направив суддя ВС Смокович - Цензор.НЕТ 4218
 показати весь коментар
 
А Я ВЕРЮ ТАКАЯ СХЕМА БЫЛА ВЫРАБОТАНА при Яныке.......Заказчик в стороне... а тот кому просто без ведома оставляли конверт в материалах бумагах оказывался лохом и подсудимым ..цель здачи.... а вопрос сколько стоит должность судьи в Киеве и чем выше суд миллионы доларов вот и ответ бизнес ничего кроме бизнеса- так выбивали свободные места для желающих дать больше в разы..
 показати весь коментар
 
 
Середня і нижня судові ланки не реформовані. Г**но на г**ні і г**ном поганяє.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чи не сестра Супрун, часом? Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 4446

Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 4607
 показати весь коментар
 
 
Со всех ,без исключения,содрать шкуру и конфисковать их сумашедшие преступные деньги Оборзели от безнаказанности с Лозинского сняли судимость за расстрел человека
 показати весь коментар
 
Ну то такэ... чи сакэ... И вообще, да ты русафоб какой-та!
 показати весь коментар
 
 
Да, деньги она взяла, но провокация взятки, взяткой не считается, вот она и пытается доказать провокацию.
 показати весь коментар
 
 
То, что она пытается доказать, это её дело. Нечего было бабло брать у надёжного человека
 показати весь коментар
 
 
Надо купить и прийти - с тухлыми яйцами )))))
 показати весь коментар
 
 
Как обама - тоже торговал и торгует своим рылом
 показати весь коментар
 
 
Чистить надо Украину от мерзоты судейской , прокуроской и других власть имущих , напоминаю менеджеров а не решал .
 показати весь коментар
 
 
а гроші часом не антифа занесли за скасування бандери і шухевича і повернення старих назв
 показати весь коментар
 
Эти ряженые гниды,именуемые "судьями" наблатыкались подводить такую теоритическую и юридическую базу под оправдание любой бытовухи,що задолбаешься перечитывать. В юракадемиях они только одним занимаются как видно-тонкостями в лепке отмазок для самих себя.
 показати весь коментар
 
 
Я бы валил все на Путэна - пытался подкупить а я нивкакую
 показати весь коментар
 
 
Какая разница кто взятку даёт? Главное что кобіла судья не отказалась,а значит в тюрьму на 20 лет без разговоров.
 показати весь коментар
 
 
Чего только не придумает, лишь бы оправдаться и уйти от ответственности, мразь этакая.
 показати весь коментар
 
 
шах и мат дебилы я не брала взятку а исполняла решение вышестоящего суда
 показати весь коментар
 
 
А шо тама с "бррюликовыми" прокураторами?
🤔
 показати весь коментар
 
 
Я до сих пор не могу понять как такая уродина могет занимать такую должность, такое впечатление что её папа сам Валуев
 показати весь коментар
 
 
Таоя жена,сестра,мама,дочь красивее? Выложи, мы на форуме обсудим.
 показати весь коментар
 
ЗЕбилЫ, снова ЗЕбарончик ни при чем? Взятка пролетела мимо нового офиса?
 показати весь коментар
 
Да, с такими судьями ВС, просто неможливо работать! Надо его уволить!
 показати весь коментар
 
Кстати в этом так называемом суде работают те "судьи" которые не прошли люстрацию и переатестацию. Создавал этот "суд" Кивалов и как видим он "работает" исключительно на "нужных" людей. Вы не увидите там обычных граждан,все заседания ведутся как правило за закрытыми дверями в режиме "онлайн" так сказать но отслеживать его может только заказчик. Обратите внимание на "судьбоносные" решения этого суда и вы всё поймёте что по сути это даже не суд в понимании этого слова.Это киллер работающий за ооочень крупные бабки. В этом "суде" не берут взятки в 2 000 баксов поверьте,это настолько мелко что я верю этой судье что её просто подставили освобождая место более поворотливому "судье".
 показати весь коментар
 
 
так 10к же, 2 это был просто первый взнос
 показати весь коментар
 
 
Ні, Наша судова система не порджує Злочинність Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 9379 - Вона породження Злочинності Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 2022 Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович - Цензор.НЕТ 2022
 показати весь коментар
 
Судейский корпус самые главные враги Украины! Они будут делать все для того что бы в стране царил бардак потому что иначе им не выжить.
 показати весь коментар
 
 
Вот так и ведётся на нашем веку на каждый прилив по отливу/16 травня апеляційний адміністративний суд підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд до України російському актору Добронравову / Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии проспектов именами Бандеры и Шухевича 25.06.19 /КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом 25.06.19
 показати весь коментар
 
 
Хабарі це звичайно катастрофа для держави, все було б не так погано, як би з них хоч сплачували податки. Це непоганий шлях для підняття економіки.
 показати весь коментар
 
От мимра. І зауважте, вона чомусь не Власенко, а власєнкова. Точно зайда зі сранєй-рязанєй, або їх нащадок.

В суддях більшість кацапні, що ненавидить Україну та українців.
 показати весь коментар
 
Я пришла, а он позвонил, я не знала, он ушел, потом пришел и т.д.... Бабло было? Было. Брала? Брала... На кичу нах....
 показати весь коментар
 
 
У меня эта судья вела дело. Ее неправомерное решение я разбил в уже кассации а теперь ещё и по решению ЕСПЛ Украина мне должна круглую сумму благодаря этой Власенковой.
 показати весь коментар
 
 
Не читала видать Гоголя:
". Я говорю всѣмъ открыто, что беру взятки, но чѣмъ взятки? Борзыми щенками. Это совсѣмъ иное дѣло. Гоголь. Ревизоръ."
 показати весь коментар
 
 
Наши судьи абсолютно аморальны. И что с ними делать? Перевоспитывать? Поздно! Вешать? Жестоко. Лоботомия - дорого, а потом ведь содержать пожизненно... Самое гуманное усыплять семьями с конфискацией так как дети воспитанные такими продажными скотами гнилые на всю оставшуюся жизнь...
 показати весь коментар
 
 
А чё она с головой сфотографирована,это вообще не по закону.
 показати весь коментар
 
Нравятся мне эти юристы. Вместо того, чтобы сказать: "не поменяли судью", говорят:
"немотивированное, по мнению истицы, постановление об отказе в отводе судьи". Три отрицания!.. Бл#, они что, специально так заворачивают? Может они и думают так же сложно?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїСпіймана на хабарі суддя Окружного адмінсуду Києва Власенкова заявила, що хабародавця до неї направив суддя ВС Смокович
 
 
 
 
 
 вгору