EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  6445  158
Все про:Зеленський (1863) призначення (385) СБУ (4441) Гітлянська (116)

 Заступником голови ГУ "К" СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію

Заступником т.в.о. голови СБУ Івана Баканова призначено генерал-майора Анатолія Калюжняка, який за часів Віктора Януковича обіймав посаду заступника начальника ГУ "К" СБУ і підпадає під дію закону про люстрацію.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ. Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила це журналістам.

За її словами, Калюжняка призначили "заступником начальника управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю приблизно тиждень тому".

Аналогічну посаду в СБУ Калюжняк обіймав у 2010-2013 рр., Генеральське звання отримав від Януковича незадовго до Революції Гідності. Після Майдану Калюжняк звільнився і працював помічником народного депутата.

Як заявила в коментарі журналістам екс-глава департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко, Калюжняк не може обіймати державні посади, оскільки підпадає під закон "Про очищення влади".

Читайте також: Баканов узявся до розстановки кадрів у СБУ: крім Баранецького на затвердження Зеленському подав кандидатури ще 3 своїх заступників, - Бутусов

За даними "Слідство.Інфо", у Калюжняка є тільки гараж на Хмельниччині, при цьому його рідні володіють трьома квартирами та двома паркомісцями у престижному житловому комплексі на Печерську в Києві. На порталах нерухомості зазначається, що цей будинок має власний двір, дворівневий підземний паркінг і гостьову стоянку.

Сам Калюжняк, ймовірно, живе в апартаментах, об'єднаних із двох квартир, оформлених на дружину. Розмір житла в держреєстрі нерухомості не вказано.

У дочки Калюжняка - 25-річної Ольги - також є двокімнатна квартира в цьому житловому комплексі.

Крім того, у власності родини Калюжняка - будинок у передмісті Хмельницького на території відносно нового котеджного містечка.

У сім'ї є кілька елітних позашляховиків: на генерал-майора записана остання модель AUDI Q8, у дочки - Range Rover 2018 випуску.

"Офіційних джерел доходів у сім'ї генерал-майора, що дозволяють вести такий спосіб життя, журналісти не знайшли. У біографії Калюжняка зазначається, що він все життя будував кар'єру в СБУ, а в 2014 році після звільнення зі служби пішов працювати помічником нардепа Владислава Бухарєва, який нещодавно очолив Службу зовнішньої розвідки України", - повідомляє "Слідство.Інфо".

Олена Гітлянська сказала журналістам, що їй поки невідома позиція керівництва служби про нове призначення. І порадила звертатися до них із письмовим запитом. Зараз "Слідство.Інфо" очікує на відповідь СБУ.

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником глави СБУ глави партії "Слуга народу", свого друга дитинства й ексюриста студії "Квартал 95" Івана Баканова.

Напомним, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134731
 
   
 Топ коментарі
 
о как зебилы завопили.. точь в точь как расейские ватники)
 показати весь коментар
 
Ошибочный диагноз ведет к смерти пациента.
Постоянно встречаю в коментах в адрес говорящих голов из Зекоманды - "какие дебилы", "какой тупой", "безмозглые, шо они творят" и т.п. Очень плохо, что люди не понимают, с чем они столкнулись. Версия, будто к власти пришли некомпетентные дурачки, "обезьяна с гранатой", которые сами не понимают, что делают, эта версия не стоит ломанного гроша.
Надо наконец-то открыть глаза и четко осознать - исполнительную ветвь власти в Украине путем массового оболванивания избирателей захватил враг. Не дурачки, не клоуны, не дебилы, а враг. И свои цели они знают прекрасно, и из руководящего центра этой масштабной диверсии исполнителям регулярно спускают указания, корректируют действия, расписывают планы.
Цель исполнителей - всей этой завербованной алчной продажной шушеры, что на виду - сказочно обогатиться на грабеже Украины и баснословных гонорарах от заказчика. Цель же организаторов этого переворота - уничтожить Украину. Не просто мелко напакостить, не просто где-то что-то урвать, а разрушить страну, уничтожить экономику, рассорить и отвратить от западных союзников, ввергнуть в хаос и дальше - полностью поработить.
ЗеРеванш, это не просто ЗеРеванш. Это итог многолетней масштабной и хорошо организованной спецоперации Кремля по уничтожению Украины изнутри, раз кавалерийским наскоком извне им это не удалось в 2014 - нарвались на Пороха, его команду и всех тех самоотверженных патриотов, кто сумел остановить и обломать планы оккупантов.
И с той же секунды Кремль начал копать изнутри. "Третий майдан", "бариги-бариги" сексота-авантюриста Михо, скупка гордонов и прочей недорогенькой зрадонечести и встраивание ее в Минпропаганды Кремля. И под конец - задействование Коломойского с его жаждой грабануть Украину, и операция реЗедент.
Враг вошел в Киев. Времени у них мало, они будут действовать очень быстро - разрушая и уничтожая всё, до чего смогут дотянуться, попутно продолжая оболванивать 73% овощей, чтобы те еще и благодарили. Все та же тактика - зеленские человечки будут прикрываться женщинами и детьми, которым они засрали мозг ненавистью к Порошенко.
Это война, и она разгорается не на шутку. И если их не остановить, Украина будет уничтожена. Так что про "шутов" забудьте, ничего смешного нет уже давно."
 показати весь коментар
 
зебилы, Замглавы СБУ назначен генерал-майор Калюжняк, попадающий под действие закона о люстрации - Цензор.НЕТ 4655 президент - ВЫБОРНАЯ должность, а не НАЗНАЧЕНИЕ..впрочем, для лишнехромосомных это что квантовая физика для первоклашки
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Закон который принят для устранения политических конкурентов ни кого не интересует
 показати весь коментар
 
 
Скажите, а какие ЗАКОНЫ вас интересуют? Я так понял, для вас ЗАКОНЫ обязательны к исполнению - выборочно.
 показати весь коментар
 
 
Закон о люстрации точно не интересует так как был принят для устранения конкурентов
 показати весь коментар
 
А убивает украинцев кто?! Политические конкуренты?! Мразь кацапская!
 показати весь коментар
 
 
Одноклеточное при чем люстрация и убийства ?!? Я понимаю что у сторонников пороха не много мозгов но все же ....
 показати весь коментар
 
но за то у сторонников зебила одна извилина и то прямая так, что немного намного лучше чем.... и подтяни 3й класс по русскому)
 показати весь коментар
 
 
Мне кажется, прошел уже месяц, а вы так и не поняли - да ваш ЗЕ ложил на все ваши законы и на вас, не важно кто вы порохобот или зе-бил, вы что не врубаетесь?
 показати весь коментар
 
 
Рыговский реванш продолжается, доколе!?
 показати весь коментар
 
 
Ну, все по-европейски, евроценности соблюдены, любителям евроценностей нечего жаловаться.
 показати весь коментар
 
Нет никаких «зелеботов»!!!! Вы тут пытаетесь что-то доказать врагу! Вы настолько все тупые что не видите что происходит?!
 показати весь коментар
 
 
я бачу цілу армію вірунів із секти святого зеленського які вважають що "баригу" треба геть і хужє нє будєт. і поки-що вони не пробиваємі
 показати весь коментар
 
 
От на хера вообще в СБУ "управление по борьбе с коррупцией"? Тем более зная, чем это ГУ "К" в реальности занимается. Там есть что-то , связанное с безопасностью Украины?
 показати весь коментар
 
 
в Канаде стебаются над уродцем... Заступником голови СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 734

Заступником голови СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 4181 Nasha Canada Newspaper 🇨🇦‏ @NashaCanada 15 ч.15 часов назад
Прислали анекдот.

Зеленский звонит в секс-шоп.
- Алло, я вчера заказал у вас искусственную вагину, а сейчас кто-то звонит в дверь и говорит, что мне пі*да. Скажите, это доставка или уже Майдан?
 показати весь коментар
 
 
звонок в дверь , Маринка открывает ,стоят трое и спрашивают : вам хряк нужен ? Нет отвечает Марина , тогда один из троих спрашивает: в какой комнате хряк? Будем выносить.... Заступником голови ГУ "К" СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 1425
 показати весь коментар
 
Знову нове обличчя часів януковоща ?
 показати весь коментар
 
 
Якщо блазень призначив, то він чистий як піаніно в АП, ой... в ОП.
 показати весь коментар
 
 
По всем последним назначения видим шо ЗЕбил целенаправленно, осознанно назначает именно сепаров и лютых украинофобов. Смею предположить что именно сепаратизм и ненависть к Украине и есть тот основной критерий по которому ЗЕсепар назначает на должности.Зачем не знаю, но уже даже зебилу должно стать ясно что точно не ради пользы Украине.
 показати весь коментар
 
 
Что за бред, взять любого из высших чинов, хоть в армии хоть в полиции и все они были на должностях 5 лет назад.
 показати весь коментар
 
Как и при Порошенко? Но у Порошенко выходя не было - необходимо было как можно быстрее восстановить управляемость страной и отразить агрессию.
Зерада вопила 5 лет, что и тот плохой и тот - не такой.... Зерада нашла кого-то на замену?
 показати весь коментар
 
 
Еще раз, абсолютно все работали при Яныке, все кто имеет хоть какой опыт и подходящее звание.
 показати весь коментар
 
1. Зерада орала про старые лица при Порошенко.
2. Зелемойский соврал, что будут новые лица.
3. Зелекторат выбрал потому, что будут новые лица..
 показати весь коментар
 
 
О зе,вот скажи.порох назначал людей попадающих под люстрацию и ты поступаешь также . Так как разница между тобой и порохом. Где новые люди вне власти с новым мышлением? Мне хочеться спеть только одну песню, я люблю людей.
 показати весь коментар
 
А где взять силовиков которые не работали 5 лет назад, с училища на генеральские должности назначать?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Можно не верить, но:

В 2014-м году президентом Украины стал бывший чиновник времен президентства Виктора Януковича, человек, подпадающий под действие закона о люстрации - министр экономического развития и торговли Порошенко. Реванш, ***** и зрада!! Квох-пох-пох-пох!
 показати весь коментар
 
То есть клоун делает так же как и Петя, и полностью продолжает старую политику. Так в чём тогда перемога ЗЕбилов, и где те самые новые лица о которых вся зебилятня визжала перед выборами ?? Сейчас я вижу что вся ЗЕбилятня может только визжать что такое раньше то же было. Не понял а как это клоуна оправдывает? Вы Зебилы выбрали кловуна шоб он делал так же как и раньше ??
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Всё как и раньше при мародёре. Поэтому нет повода для порохоботской истерике!
 показати весь коментар
 
точно все так же осталось? и рыги не лезут во власть? и не возвращаются старые кадры? и Украину по прежнему уважают в мире и к ней прислушиваются? все так же, да?
 показати весь коментар
 
Куда уже кричать, что мы резко оказались на "Титанике"..?
 показати весь коментар
 
 
Тупая соя думает что генералы Пети при Яныке работали сварщиками и слесарями.))
 показати весь коментар
 
 
кретины даже внятно не могут свои претензии написать?
 показати весь коментар
 
 
Возьми любого из высших военных чинов которые были при пете, все они работали при Яныке, других людей просто нет, с училищ еще не успели дослужится.
 показати весь коментар
 
Да тот овощ просто ягненок по сравнению с беней
 показати весь коментар
 
 
Зебилы глотают всё!
Лишь бы в горло подальше пропихнули!!
 показати весь коментар
 
 
А ведь зебилы ,если что , будут по норам сидеть, и будут ждать что бы кто нибудь за них им жизнь улучшил.
 показати весь коментар
 
 
А это как раз и их выбор. Новые лица, зеля красавчег, он косил и я кошу....
Более того, зебилы в школе учились так, что не понимают, что колонизируемый народ ВСЕГДА живёт хуже колонизаторов.
 показати весь коментар
 
 
Бухарев знает СБУ изнутри.Помошник Бухарева выдвинут.Зе- молоток!.Умеет доверять .
 показати весь коментар
 
тогда по такому факту, он и есть одним из разрушителей сбу ,если с 14года ее по новому склеили.
 показати весь коментар
 
Перевищення влади чи службових повноважень зі сторони Зелінського. Вкотре.
Сидіти він буде більше ніж президентствувати
 показати весь коментар
 
Вам, бобикам, Порох плох был? И вы поддерживаете все это!!??!! Тогда вы тупо боевые п%сы пуйла, и мы вас намажем на асфальт)
 показати весь коментар
 
 
только под "мазалкой" прокладку замени, что бы раньше времени не вымазаться самой
 показати весь коментар
 
А где-то тем временем в Осаке...посмотрите, говорят Трамп с Макроном, какое плешивое Чмо прилетело!
Заступником голови СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 9452
 показати весь коментар
 
 
Народ, проснитесь, а кто из президентов не обещал, что-то сделать нужное для страны, все обещают золотые горы, лишь бы его выбрали, а потом и трава не расти, все обещания идут коту под хвост. Вот точно так-же и зеля, наобещал вам, лапшу на уши навесил, а вы так и поверили и отдали свои голоса за этого комика. Ну что-же, - терпеть теперь его придётся целых 5ть лет.
 показати весь коментар
 
Все окружение зеленского замешано на аферах в банковском секторе , банкротсво банков и извлечение выгоды, так и самзеленский принял на офшерный счет из приватбанка 41 млн. но бигус тогда поздно проснулся и не заметил.
 показати весь коментар
 
Туфли, *** китайские, грязные.... ***** ты плешивое, посмотри на свою обувь, ***
Заступником голови СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію - Цензор.НЕТ 5964
 показати весь коментар
 
 
я уже ничему не удивляюсь. просто смотрю на разворачивающееся действие максимально со стороны. как показала история мало пережить майдан. крови мало было. не ужаснулись мы. мало было погибших на востоке - не ужаснулись мы. не поняли на краю какой пропасти тогда стоим. в этом огромная вина пороха. наш народ может вывести на другой уровень только сильная встряска и потрясение. иначе быстро во главе становятся жрущее и срущее быдло которому все хорошо что не мешает ему жрать и срать.
 показати весь коментар
 
 
Треба просто усвідомити, що в Україні зараз відбувається спецоперація, яка спрямована на знищення української державності. Хитро та цинічно побудована на начебто демократичній зміні влади.
 показати весь коментар
 
 
ЗеЛя упырина.собирай манатки.скоро на ростов вместе с 95м кварталом.
 показати весь коментар
 
Не здивований цим призначенням. Іншого і годі було чекати. Людина яка зневажає конституцію бачила інші закони в труні.
 показати весь коментар
 
 
А что, в органах так много людей, которые пришли на работу только после 2014 года? В патрульной полиции, да, но не в остальных структурах. Так тогда всех нужно люстрировать. Порошенко в первую очередь. А Турчинов вообще был главным по коммунистической пропаганде Днепропетровского обкома комсомола. В Польше его на пушечный выстрел к власти не подпустили бы. А у нас ничего, мегапатриотом стал.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаступником голови ГУ "К" СБУ призначено генерал-майора Калюжняка, що потрапляє під дію закону про люстрацію
 
 
 
 
 
 вгору