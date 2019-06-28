 "Кожен українець повинен відчути, що влада живе на його податки і залежить від нього", - Антон Геращенко

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп (НФ) Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен українець повинен відчувати, що влада живе за його податки і залежить від нього. Сьогодні 23-я річниця української Конституції. За цей час Конституцію тричі ґвалтували щоб догодити черговій політичній кон'юнктурі: в 2004, 2010 та 2014 роках. На сьогодні в Україні відсутній легітимний та актуальний текст Конституції. Не помічати це безглуздо. Не наводити порядку в цьому питанні – злочинно. Потрібно нарешті дати відповідь на запитання – яку державу ми будуємо? Парламентську республіку, чи парламентсько-президентську? У діючої Верховної Ради не було політичної волі, щоб вирішити цю проблему української державності. Так й Президент Порошенко не горів бажанням обмежувати свої повноваження. Майбутній Парламент в особі проукраїнських партій "Слуга народу", "Голос", Сила і Честь", разом з Президентом, повинні розрубати цей "гордіїв вузол" та закласти міцний фундамент для майбутніх поколінь українців", - заявив він.

"Конституція – це живий організм. Не потрібно боятися її змінювати, якщо метою змін є підвищення ефективності роботи держави в інтересах суспільства, за умови збереження балансу та розподілу гілок влади. Та, звичайно, за умови чіткого дотримання процедури внесення таких змін", - зазначив він.

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"Скажу також декілька слів про те, які, на мою думку, потрібні зміни в українську Конституцію:

1. Необхідно завершити спробу конституційної реформи 2015 року, ліквідувати неефективну, напівпрозору систему обласних та районних адміністрацій.

Виконавча влада на місцях має бути передана виконавчим комітетам місцевих рад. Не може та не повинен Президент ям Прем`єр відповідати за комунальні господарства Тячівського чи Миргородського районів. Міцне місцеве самоврядування стане запорукою багатства та процвітання всієї України.

Ці зміни необхідно вносити вже зараз, щоб майбутні вибори в місцеві ради пройшли на підставі оновленої Конституції.

2. Обов’язково потрібно розширити та уточнити розділ Конституції, що описує процедуру створення та розпуску парламентської коаліції, основних принципів її функціонування та відповідальності за роботу виконавчої влади.

Виборці повинні чітко розуміти, що саме партії, які ввійшли в коаліцію та обрали Уряд, відповідають за виконавчу владу. А оновлена Конституція повинна їм в цьому допомогти.

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Бо навіть судді Конституційного Суду нещодавно відмовилися відповідати на питання була чи не була коаліція в, поки ще, діючому скликанні Ради:)).

3. Я переконаний в тому, що Україні потрібен двопалатний парламент. При цьому, наявність Верхньої палати не означає федералізацію України. Навпаки, це зробить державу ще більш сильною та гуртованною. Польща федеративна держава? Ні! А парламент двопалатний. Франція – аналогічно. Навіщо потрібен двопалатний парламент? Все просто – він потрібен для розробки та прийняття більш якісних та збалансованих законів.

Як відбувається законотворчій процес у Верховній Раді? Невелика група осіб, що має "золоту акцію" чи популістів, могла протягнути в "бюджетну ніч" яку-небудь корупційну правку та поставити Президента в ситуацію, коли йому доведеться накладати вето на Закон "Про бюджет", чи важливі поправки в Податковий Кодекс, з яких 98 хороших і тільки 2 погані. Верхня палата урівноважує популізм, дурість чи корупцію, породжену в Нижній палаті. Крім того, для Президента, що бажає узурпувати владу – Верхня палата Парламенту стане додатковою перешкоду.

4. Я підтримую введення кримінальної відповідальності за неперсональне голосування народних депутатів та депутатів місцевих рад, з одночасною зміною процедури прийняття рішень в ВРУ. Я думаю, що не менше 7-8 законів з 10, раніше приймалися завдяки так званому "кнопкодавству". Часто це були хороші та правильні закони, які інакше були б просто провалені Верховною Радою. Якщо залишити діючу процедуру прийняття рішень (226+) та ввести кримінальну відповідальність за неперсональне голосування – Парламент буде просто паралізований та не зможе повноцінно функціонувати. В цьому питанні не потрібно "винаходити велосипед", а варто запозичити успішний досвід парламентських процедур Польщі, Ізраїлю та США.

5. Та, звичайно, майбутній Парламент просто зобов’язаний повернути громадянам можливість захищати себе самостійно в судах в громадянських та адміністративних справах. Ніде в світі, окрім України, не існує монополії адвокатів, закріпленої в Конституції! В 2016 році нездоровий лобізм ряду осіб з оточення Петра Порошенко призвів до того, що з 2020 року ніхто не зможе самостійно представляти свої права в суді, навіть по дрібним суперечкам та навіть якщо у громадянина буде докторський ступінь по праву.

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Також, майбутній Верховній Раді необхідно буде завершити роботу з прийняття важливих законів, потрібних для повного розкриття потенціалу Конституції", - запропонував Геращенко.

Не буду втомлювати читача всім переліком таких законів, проте переконаний, що надважливим з них має бути прийнятий закон "Про загальне декларування доходів громадян", передбачений 67 статтею Конституції. "Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом". Так, кожен українець повинен сам контролювати скільки він заробляє та куди і скільки він сплачує податків. Тільки тоді громадянин стане самостійним, більш вимогливим до якості влади на центральному та місцевому рівні. Саме тоді, кожен громадянин відчує, що не він залежить від влади, а влада залежить від нього! З Днем Конституції, друзі!" - резюмував нардеп.







