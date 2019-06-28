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 Рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти РФ набуде чинності від завтра

Постанова Ради ЄС від 27 червня 2019 року про продовження до 31 січня 2020 року обмежувальних заходів Євросоюзу щодо низки секторів російської економіки опубліковано в п'ятницю в "Офіційному журналі" ЄС.

"Рішення набуває чинності наступного дня після публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу", - йдеться в опублікованому юридичному акті, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, Рада ЄС оголосила у четвер про продовження до 31 січня 2020 року економічних санкцій проти Росії.

У комюніке Ради ЄС зазначалося, що рішення ухвалено на основі інформації, яку канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон представили Європейській Раді 20-21 червня 2019 року про стан реалізації Мінських угод, з якими ЄС пов'язує збереження санкцій.

Обмежувальні заходи ЄС у сфері економіки стосуються фінансового, енергетичного й оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення.

Економічні санкції включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ із мажоритарною часткою держави у статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, у яких ці організації мають мажоритарну частку і які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю; введення заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії; обмеження доступу Росії до окремих технологій, які мають стратегічне значення, і послуг, які можуть використовуватися для розробки і видобутку нафти.

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На підставі доповідей Меркель і Макрона Європейська рада зажадала термінового поновлення переговорних зусиль із метою реалізації Мінських угод і застосування заходів довіри між сторонами.

"У цьому контексті керівники ЄС одноголосно домовилися зберегти економічні санкції стосовно Росії. Рада ЄС сьогодні (27 червня - ред) на основі цього рішення схвалила офіційну постанову за письмовою процедурою", - пояснили в Брюсселі.

У повідомленні Ради ЄС нагадується, що санкції було спочатку введено 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні". Потім ці заходи було посилено у вересні 2014 року.

На засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада вирішила пов'язати термін дії економічних санкцій із повним виконанням Мінських угод, яке було передбачено на 31 грудня 2015 року.

"З огляду на те, що цього не сталося, санкції залишилися в силі", - заявляють в ЄС.

Крім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на дії в Україні: індивідуальні заходи проти 170 фізичних та 44 юридичних осіб (до 15 вересня 2019 року); заходи в зв'язку з "незаконною анексією Криму і Севастополя" (до 23 червня 2020 року).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134724
 
   
 Топ коментарі
 
Через год они найдут повод признать Крым - потому что сама Украина к тому времени полностью прекратит сопротивление и введет главарей лугандона в Раду
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Да мне безразлично, я не являюсь упоротым одноглазником или вкашкой. Просто констатирую факт.
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Побольше санкций мокшам!!! ***** сказал, что они полезны для экономики. 🤣
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Хорошо. Санкции давят "мордор", конечно, медленно, но верно.
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Нефть по 30 долларов пару лет и не нужно никаких санкций газ уже по 170 уголь по 47 долларов так шо Мордору хана
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Через год они найдут повод признать Крым - потому что сама Украина к тому времени полностью прекратит сопротивление и введет главарей лугандона в Раду
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А когда Украина по Крыму сопротивлялась, кроме лозунгов "Крым - Украина!"?
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На Донбассе сопротивлялась, теперь ручки кверху "где-то посередине".
Но у кремля "где-то посередине" не бывает - возьмут все или ничего
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Вот конечно молодец Зеленский, только поездил по Европе - а уже и санкции против рашки продлевают.
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Одноглазники и вк с мейл ру уже разблокировали... с телефона только что заходил ради интереса. Без впн.... Клоун постарался?
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И как, фсб уже похитили твои персональные данные, или это была обыкновенная соевая страшилка?
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Да мне безразлично, я не являюсь упоротым одноглазником или вкашкой. Просто констатирую факт.
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Смешная вы Европа , вам на границу такого * друга *
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Росія домовилася з Заходом про повернення в ПАРЄ, а у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела.
Відзначається, що між Заходом і Москвою ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, куди входили полонені моряки.
Згідно з цим планом російська делегація повертається в ПАРЄ. А натомість Росія звільняє моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи. Також РФ повинна була відновити платежі в бюджет РЄ, де вона вже накопичила борг близько 70 млн євро.
Видання пише, що українські дипломати знали про такий план, однак він звучав як "ультиматум", або "пропозицію, від якої не можна відмовитися".
Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон надали цей план українській стороні під час візитів президента Володимира Зеленського в Париж і Берлін, проте згоди українського глави на цю угоду вони не отримали.
"Нам продають те, про що вони вже домовилися з Росією", - відзначається в публікації.
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