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 Політика України, За кордоном
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Все про:G20 (70) військовополонені (293) моряки (626) Путін (9213) Мей Тереза (147)

 На саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей під час переговорів із російським президентом Володимиром Путіним на саміті G20 в Осаці вказала на необхідність деескалації ситуації в Україні і звільнення захоплених Росією українських військових моряків.

Про це йдеться в повідомленні офісу прем'єрки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість, для досягнення прогресу необхідно припинення конфлікту і звільнення 24 українських військовослужбовців, чиї судна силоміць захопили в Чорному морі", – цитує прес-служба слова Мей.

Глава британського уряду також заявила Путіну, що нормалізації двосторонніх відносин не буде, поки Росія не припинить "безвідповідальної і дестабілізаційної діяльності, яка загрожує Великобританії та її союзникам, включно з ворожими інтервенціями, кампанією з дезінформації та кібератаками".

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Мей вказала співрозмовнику на неспростовні докази причетності РФ до хімічної атаки в Солсбері, жертвою якої стала британська громадянка Дон Стерджесс.

"Велика Британія хоче, щоб дві людини, відповідальні за це, постали перед судом", – підкреслила прем'єр-міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134723
 
   
 Топ коментарі
 
Прочитай сначала кацапскую ноту.
Согласиться забрать моряков и судить В УКРАИНЕ по КАЦАПСКИМ законам, даже не выполнив это, означает:
1. Согласиться,что кацапы правы, а наши моряки виноваты.
2. Из 1-госледует, что мы согласны, что наши моряки нарушили морское право и находилисьво внутренних водах кацапии
3. Из 2-госледует, чтомы согласны, что Крым кацапский.
Это та самая дипломатическая ловушка, окоторой говорил Климкин, и в которую, как слепой котенок, пытался залезть зю.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 3 ч.3 часа назад

Как правильно здороваться с мелкими г@ндонами. Мастер-класс от Терезы Мэй.

На саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків - Цензор.НЕТ 9046
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так ольгинские потому и завывают здесь,что именно этого и хотели На саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків - Цензор.НЕТ 8287.но не судьба.
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Мэй одобрила возврат рашки в ПАСЕ так что никакой она не друг Украины.
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після того як Захід дозволив путіну завести своїх депутатів в ПАРЕ, та ще й російських депутатів обраних на окупованих територіях України - в Криму!!!!! ці заяви виглядають як дешевий цирк! Ми тепер знаємо ціну таких заяв! російські депутати від Криму в ПАРЕ, це кінець об'єднаної європи, путін згвалтував євросоюз в неприродній спосіб "за згодою сторін".
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"...Ми тепер знаємо ціну таких заяв" - як на-жаль, довго це доходить... Но добре що хоч так
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А перед тим підтримала повернення мокшів в ПАРЄ. Європринципова жєнщіна.
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_Дура мэй согласилась на сделку с путлером в обмен на возврат людоедов в ПАСЕ, а людоеды тупо обманули. Как вероломно! Кто бы мог такого от них ожидать, а?..
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Они не согласились на суд в Украине но по законам рашки.
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Ну вообщем да, позже можно было отказаться от суда в связи с отсутствием состава преступления.
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....и таким образом признать Крым российским
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Прочитай сначала кацапскую ноту.
Согласиться забрать моряков и судить В УКРАИНЕ по КАЦАПСКИМ законам, даже не выполнив это, означает:
1. Согласиться,что кацапы правы, а наши моряки виноваты.
2. Из 1-госледует, что мы согласны, что наши моряки нарушили морское право и находилисьво внутренних водах кацапии
3. Из 2-госледует, чтомы согласны, что Крым кацапский.
Это та самая дипломатическая ловушка, окоторой говорил Климкин, и в которую, как слепой котенок, пытался залезть зю.
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так ольгинские потому и завывают здесь,что именно этого и хотели .но не судьба.
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Где хоть слово Зели о том что он так хотел сделать, он говорил только что его не информирует МИД.
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Братва, не переживайте. Коломойський в курсі, там знають що роблять. Клімкін ноту дав вірну, причому ще й узгоджену з ким треба. Просто Зеленський грає на публіку ( в т.ч. на кацапів -тіпа лошара готовий був гачок заковтнути, а тут йому хтосб помішав), там не все так просто
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Тобто, "вов очка много ходов очка". Не вірю. Просто не бачу в тому сенсу.
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А у мене таке відчуття, що це була спланована акція до виборів (Узеленському рейтинг, агрессору- визнання їхнього права за Кримом та Керченською протокою). Але щось пішло не так...
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Ну, якщо визволення моряків за рахунок визнання криму кацапським підніме рейтинг нашого недонаполеона, тоді ..... Навіть не знаю ... Тоді я не хочу жити втакій україні.
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Це лише моя особиста думка, що не претендує на абсолютну істину.
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Это была подставка. Крючёк с наживкой.
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Раша хочет письменной расписки что мы будем судить своих же моряков по российским законам за вторжение в аннексированный Россией керченский пролив. И чтобы мы посадили наших моряков и чтобы они сидели в украинской тюрьме как преступники.

Это вариант для марионечного государства с коллабориционным правительством.

Ты согласен на такое....?
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Он-то согласен. Ему не нравится что есть несогласные.
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Мы хотим,что бы )(уйло подохло вместе с под)(уйловцами и под)(уйлятами,отравите их там всех.
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*****- це визначення нинішнього президента сусідньої країни. Саме це визначення дозволяється писати без цензування =) Немає за що.
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хоть одна страна там с яйцыми) на этой 20-ке питарасов
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Кто Президент Украины после этого?
Мей, или ЗЕБЕня, который сливает страну Путину ?
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*****... У вас в дурдоме очередной раз санитары ушли и комп без присмотра оставили?
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По всем вопросам обращаться в офис преЗика, сейчас он рулит и даёт концерты - сегодня ноут с шортами остались без присмотра, будет сакс 😀
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А ты клизмы в голову для удаления зелёной жижи из одной 😀
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Вот скажи честно, тебе не стыдно быть зебильным придурком ? 😀
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Навчись слово ***** без помилок писати, а тоді вякай, нечисть
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И на етом все? Опять попросили Ху*ла? А как же международное морское право? Тоесть оно действует но не для всех?
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какое путин только ******, рыло блин( опарыш
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Хутин старик хочет обмена или выкупа за то что по международному закону бесплатно делается., кремлёвский Фюрер на старости вообще уже повернулся головкой,может ему дать для хохмы два сундука серебряных монет? На саммите G20 Мэй потребовала от Путина прекратить эскалацию в Украине и освободить 24 военнопленных моряков - Цензор.НЕТ 8473
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Нет, ну что вы, право слово. Всё что нужно, это прострелить ему башку. И весь хер до копейки.
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Кремлевский недомерок увидел, что ЕС можно запросто купить (случай с ПАСЕ) и имел ввиду все подобные "озабоченности".
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_На вшивость он этих ничтожеств ещё в 2008 проверил. А после убийства высшего руководства страны НАТО убедился окончательно.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 3 ч.3 часа назад

Как правильно здороваться с мелкими г@ндонами. Мастер-класс от Терезы Мэй.

На саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків - Цензор.НЕТ 9046
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Дать два пальца подержать и смотреть в сторону - молодец !
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Похоже, что Тереза вдруг вспомнила, что забыла надеть нижнее белье, а стоящий рядом, ее успокаивает и ободряет, дескать, может это и к лучшему. (Извиняюсь, никого не хотел обидеть, просто фотка такая).
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Кацап,ну что у вас за привычка такая, все сводить ниже пояса, я понимаю, сидишь на чеченской бутылке, тебе удобно, не ерзаешь,но не все же такие, как ты
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Понимаешь, ну, природа у меня такая. Ну, вечно влезу со своими глупыми шуточками. (Правда, я сразу перед тобой извинился. Как чувствовал, что обидишься за Терезу. Кстати, она голосовала за возвращение РФ в ПАСЕ, если не знаешь. А РФ, гадина такая, не хочет пускать Evro7 и его страну в европейский союз. Заранее извиняюсь, если снова обидел).
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Да мне лично похрен,кто и за кого там голосовал, тебе Европы не видать, как своих ушей, только расиськое дерьмо,вот твой удел,твой и детей твоих и внуков,вот бы о чем тебе задуматься, а по методичке одной вы все тут лахтинцы шпарите, вы хоть бы по абзацу между собой делили. Может не я,может быть мои потомки будут жить по-человечески, тебе и этого не дано
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Опять обиделся. Ну, ты как маленький, сопли даже распустил! Эх, и дал бы я тебе...7 евро, да жаль мелочи нет. Больше не обижайся - надоел ты мне.
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Как мне нравятся высокомерные замкадовцы,мацквич небось,по тону узнаю,есть ли у тебя эта мелочь,сопливый ты наш.Вы рукожопые кроме того,что по-дешевке бабке меркель нефть и газ сплавляете,более ни к чему не способны, и оставь эту спесь при себе, уверяю тебя,украинцы выбьют из тебя,и таких как ты это вяличие,хоть я и не Украинец
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Вищий пілотаж політика! Начеб-то і поздоровrалась, і руку навыть подала. Алеж при цьому і постать, і вираз обличчя кажуть за себе. І ось сюди пнеться наш недонаполеон?
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А вот интересно, что же ответил Терезе Мэй ее визави. Согласился с ее доказательствами и требованиями, или привел свои контрдоводы? А то материал как-то однобоко звучит.
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Цікаво, чи прислухається путін до свої британських союзників.
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Если будут как в той сказке/ два барана стоять на мостике и никто не уступит место, то оба упали в речку!
Вывод...где-то нужно уступить, чтобы заманить путина..
вот так и здесь я думаю сделали...
вернули назад, но при условии, что заплатят 70 миллионов евро (взнос) и вернут 24 наших моряка!
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Такая наивность во взрослом возрасте... это ненормально.
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Наивность говоришь?..посмотришь после праздника...следующая неделя.
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До речі, я теж чомусь вірю, що наші кацапів таки десь тут наїбуть. Чекаємо наступного тижня - щось станеться обов'язково. Надія помирає останньою...
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Ну, наверное Вова Тупина посмеялся. Хорошая шутка, после ПАСЕ.
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А он наверное отправил ее (мысленно) в одноименное эротическое путешествие - ща, карлик разбежался, чаще надо раисьи возобновлять права.
К сожалению с него как с гусья вода.
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От нормальных любимых мужей жены не уходят, путин - это не путин, а всего-лишь зомби-клон бывшего Путина. Бывший такое б...ство не допустил бы.
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Так вы ж его обратно в ПАСЕ приняли, вот на G 20 пригласили, а он же не на одну уступку не пошел. Ни по Украине, ни по Крыму, ни по сбитому самолету, ни по захваченным кораблям, ни по отравлениям в Британии, ни по хакерским атакам , ни по сирийским бомбежкам. Так чего ж ему что то менять, коль все идет согласно ранее утвержденного плана. Смешные эти Макрон, Меркель, Мэй
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Отметила необходимость де эскалации (в тексте статьи), и ПОТРЕБОВАЛА, как написано в зоголовке - это разные вещи(((
Так потребовала, или что?
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Это у нее в стране русня "шалила" с боевыми отравляющими веществами? Ее недовольное лицо-это весь ответ на фактически акт агрессии. Ну и высылка дипломатов,на которую кацапне пох. А ведь речь не про немчуру с жабоедами,а про Великобританию. Жесть. Мокшанская гэбня точно просчитала всю эту европейскую публику под любыми предлогами не желающую выходить из своей "зоны комфорта".
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хто не бачів подивіться як ця тварина ботоксна дебільна на зустрічі джи 20 прийшла на обід де всі президенти і трамп в тому чіслі пили з бокалів однакових що їм приготували. а це сцикло ботоксне приперлося зі своїм стакано...схожим більше на куружку. ***** **** як воно сцить і жити хоче падло. як не соромно....всі тварина травить і боїться що і його полонієм пригощатьось відео з рос. сайту:https://tvrain.ru/teleshow/videooftheday/putin_prishel_na_uzhin_g20-488559/
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иметь дело с мировым рашистским кидаловым- быть кинутым
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тётя мэй потребовала и расплакалась... На саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків - Цензор.НЕТ 541
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків
 
 
 
 
 
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