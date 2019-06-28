 На саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків

Про це йдеться в повідомленні офісу прем'єрки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість, для досягнення прогресу необхідно припинення конфлікту і звільнення 24 українських військовослужбовців, чиї судна силоміць захопили в Чорному морі", – цитує прес-служба слова Мей.
Глава британського уряду також заявила Путіну, що нормалізації двосторонніх відносин не буде, поки Росія не припинить "безвідповідальної і дестабілізаційної діяльності, яка загрожує Великобританії та її союзникам, включно з ворожими інтервенціями, кампанією з дезінформації та кібератаками".
Мей вказала співрозмовнику на неспростовні докази причетності РФ до хімічної атаки в Солсбері, жертвою якої стала британська громадянка Дон Стерджесс.
"Велика Британія хоче, щоб дві людини, відповідальні за це, постали перед судом", – підкреслила прем'єр-міністр.
Согласиться забрать моряков и судить В УКРАИНЕ по КАЦАПСКИМ законам, даже не выполнив это, означает:
1. Согласиться,что кацапы правы, а наши моряки виноваты.
2. Из 1-госледует, что мы согласны, что наши моряки нарушили морское право и находилисьво внутренних водах кацапии
3. Из 2-госледует, чтомы согласны, что Крым кацапский.
Это та самая дипломатическая ловушка, окоторой говорил Климкин, и в которую, как слепой котенок, пытался залезть зю.
Это вариант для марионечного государства с коллабориционным правительством.
Ты согласен на такое....?
Мей, или ЗЕБЕня, который сливает страну Путину ?
Как правильно здороваться с мелкими г@ндонами. Мастер-класс от Терезы Мэй.
Вывод...где-то нужно уступить, чтобы заманить путина..
вот так и здесь я думаю сделали...
вернули назад, но при условии, что заплатят 70 миллионов евро (взнос) и вернут 24 наших моряка!
К сожалению с него как с гусья вода.
Так потребовала, или что?