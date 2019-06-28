 В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар

Про це на брифінгу повідомила народний депутат України, член команди "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили.
"З різних і достовірних джерел нам стало відомо про обшуки, які плануються в офісі ЄС. Це прозорий офіс, тут легко очевидно проводити обшуки. Але ключове питання, яке в нас виникає – це підстави і причини? Ми вбачаємо в цьому суто політичні мотиви – як спробу паралізувати роботу офісу та штабу "Європейської Солідарності". Але ми не дозволимо цього зробити", – наголосила Вікторія Сюмар.
"Маски- шоу збираються влаштовувати заради шоу, яке має на меті прикрити неспроможність виконати обіцянки, дані в ході президентських виборів", – переконана Сюмар.
Вона також акцентувала на тому, що вдруге за останні півроку голослівні звинувачення на адресу армії, волонтерів та оборонного комплексу зробили ключовим елементом передвиборчих технологій.
"Це вже було. Де результати розслідування? Але цього разу цілять ніби в конкретних осіб, а насправді б’ють по всіх, хто захищав та захищає країну. Коли імітація розслідувань з псевдозвинуваченнями лунають за лічені тижні до виборів – це не може не бути технологією. Це пряма виборча технологія", – переконана Вікторія Сюмар.
"Ми вважаємо це помстою за нашу активну позицію щодо реваншистських подій, які відбуваються в Україні. Саме наша політична сила сьогодні оскаржує спробу знівелювати декомунізацію та право українців на свою історію. Саме наші активісти були поруч зі студентами національного університету імені Шевченка, які протестували проти призначення творця системи юридичних репресій Януковича Андрія Портнова професором кафедри конституційного права. Наші члени делегації в ПАРЄ займають відверту антиросійську позицію та сформували цілу коалцію країн, які підтримали Україну і залишили зал ПАРЄ", – нагадала депутат.
Вона зазначила, що ці дії не мають нічого спільного з правом і є примітивними способами політичного залякування, які дивним чином поєднали публічні "позиції" Портнова і ДБР.
"Ми б хотіли зрозуміти, яка роль Портнова в чорному штабі проти партії ЄС. А особливе питання – яким чином і на підставі чого він отримує дані від державного бюро розслідувань. Як на мене, прямий злив через Трубу інформацію Портнову – це злив інформації Росії, що явно ослаблює українську армію", – застерігає Сюмар.
Як приклади вона навела ухвала бориспільського суду щодо обшуків одного з членів списку "Європейської Солідарності". "Не підслідність ДБР, не вказаний слідчий, а слідчий не знає статус Бірюкова – чи він підозрюваний, чи свідок", – зазначила Вікторія Сюмар.
"Такі дії, заяви і кроки викликають у нас іронію. Адже в ЄС зібралися всі ті, хто в 2014 році протистояв не дрібним шулерам і обвинувачувачам майданівців. А тих, хто прямо протистояв Путіну та його військам. Як на дипломатичних фронтах, так і на фронтах реальних. І ми точно не боїмося називати прізвища Путін, Портнов, які прагнуть знищення України як незалежної держави", – наголосила член команди "Європейська Солідарність".
Вона також повідомила, що "Європейська Солідарність" буде звертатися і до спостережних місій і міжнародних структур, аби поінформувати їх про тиск та загрозу демократичним виборам. Партія і надалі буде послідовно захищати українські інтереси і стояти на перешкоді всім проявам проросійського реваншу.
И ШО ВЫ ДУМАЕТЕ???? СОЕ РЫГОВЫЙ АДМИН И ПОКАЗАЛ... КРЕСТОМ. 😂😅😂
,,Alex Uzh понравился ваш комментарий в теме В офисе партии "Европейская Солидарность" запланированы обыски. Это месть реваншистов и Портнова, - Сюмар
КОГДА ОТОДВИНУЛИ ОТ КОРЫТА КОДЛО януковоча, ТЕ ВЕРЕЩАЛИ ШО ТОКА ОНИ НЕЗАМЕНИМЫЕ ПРАХВЕСИОНАЛЫ И ПРО ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И РЕВАНШ...
КОГДА ОТОДВИНУЛИ ОТ КОРЫТА КОДЛО парашенки ЭТИ ВЕРЕЩАТ ШО АНИ НЕЗАМЕНИМЫЕ ПРАХВЕССИОНАЛЫ И ПРО ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И РЕВАНШ...
ТО ПОКАЖИТЕ МНЕ ХОТЯ БЫ ОДНО ОТЛИЧИЕ РЫГОКОДЛА ОТ РЫГОСОЕВЫХ????? 😂😅😂
то шо януковощ уже якобы осуждён, апарашенка ещё пока нет отличием несчитается. ЭТО ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 😂😅😂
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28.06.2019 16:25Открыть на форуме Мне нравится 5" 😂😅😂
я виявилась правою.
А у нашому СБУ - головне - ГУ "К" (фактично - "догляд" за бізнесом), а не саме БЕЗПЕКА Украаїни...
Кстати, вопрос к сторонника Зеленского - что они в том офисе собираются найти?
А то, что ГБР полностью легла под Портнова (с чьего, любопытно, позволения? - думаю, Богдана), это, конечно, ни разу не пророссийский реванш.
Далее последуют репрессии против защитников Украины на Донбассе, отмена через конституционный суд всех евроинтеграционных законов и т.д и т.п.
Все будет, не будет только борьбы с коррупцией (Портнов, что ли, с Богданом и Коломойским бороться) и законов, укрепляющих независимость Украины.
"З сьогоднішнього дня Міністерство оборони України не має права купувати або брати на склади жодного елемента речового забезпечення, ...не має право купувати каски і бронежилети", - обурився Бірюков.
Він зазначив, що в такій ситуації потрібно знову готуватися волонтерам допомагати армії. Кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є. "Так, за рахунок резерву, за рахунок того, що армія змогла відтворити - адже запасів на початок війни не було, все було розпродано. А потім, панове-волонтери, знову ми, знову ми. Починаємо готуватися", - пише Бірюков.
За його словами, "можна було зробити копії, благо МФУшкі там були. Можна було запросити копії офіційно, і вони би були вислані. Можна було би завантажити документацію прямо з сайту МО, благо вона там опублікована. Але ні, вилучили оригінали, а це ключове для оголошення нових закупівель або приймання вже закупленого раніше".
"За один місяць ми відкинуті на 15 років назад, і знову нашу армію готують до капітуляції", -вважає Бірюков. Також волонтер звернув увагу, що екс-заступник голови АП Януковича Андрій Портнов написав вчора про те, що це його "привіт Порошенко". "Цікавий привіт - вилучення комп'ютерів з усіма матеріалами науково-дослідної роботи. Далі ці всі комп'ютери... де ... а матеріали... Росія?" - обурився Бірюков. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/armiyu-gotuyut-do-kapitulyatsii-biryukov-rozpoviv-scho-viluchili-slidchi-dbr.htm
Когда у бпп была реальная власть они не стесняясь проводили массовые обыски в офисах Батькивщины и Громадянской позиции. Что-то тогда таких воплей, как сейчас, от порохоботовских правдорубов совсем не было слышно.
До речі, вигляни на полонину - твої друзі-чабани, хоч теж за пораженка, але потихеньку твоїх овечок псують...