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 Політика України
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 В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар

У "Відкритому офісі" партії "Європейська Солідарність" плануються обшуки, які мають на меті паралізувати роботу виборчого штабу партії. Крім того, в Україні розпочалась масштабна брудна кампанія, спрямована на дискредитацію Збройних Сил.

Про це на брифінгу повідомила народний депутат України, член команди "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу  політсили.

"З різних і достовірних джерел нам стало відомо про обшуки, які плануються в офісі ЄС. Це прозорий офіс, тут легко очевидно проводити обшуки. Але ключове питання, яке в нас виникає – це підстави і причини? Ми вбачаємо в цьому суто політичні мотиви – як спробу паралізувати роботу офісу та штабу "Європейської Солідарності". Але ми не дозволимо цього зробити", – наголосила Вікторія Сюмар.

"Маски- шоу збираються влаштовувати заради шоу, яке має на меті прикрити неспроможність виконати обіцянки, дані в ході президентських виборів", – переконана Сюмар.

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Вона також акцентувала на тому, що вдруге за останні півроку голослівні звинувачення на адресу армії, волонтерів та оборонного комплексу зробили ключовим елементом передвиборчих технологій.

"Це вже було. Де результати розслідування? Але цього разу цілять ніби в конкретних осіб, а насправді б’ють по всіх, хто захищав та захищає країну. Коли імітація розслідувань з псевдозвинуваченнями лунають за лічені тижні до виборів – це не може не бути технологією. Це пряма виборча технологія", – переконана Вікторія Сюмар.

"Ми вважаємо це помстою за нашу активну позицію щодо реваншистських подій, які відбуваються в Україні. Саме наша політична сила сьогодні оскаржує спробу знівелювати декомунізацію та право українців на свою історію. Саме наші активісти були поруч зі студентами національного університету імені Шевченка, які протестували проти призначення творця системи юридичних репресій Януковича Андрія Портнова професором кафедри конституційного права. Наші члени делегації в ПАРЄ займають відверту антиросійську позицію та сформували цілу коалцію країн, які підтримали Україну і залишили зал ПАРЄ", – нагадала депутат.

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Вона зазначила, що ці дії не мають нічого спільного з правом і є примітивними способами політичного залякування, які дивним чином поєднали публічні "позиції" Портнова і ДБР.

"Ми б хотіли зрозуміти, яка роль Портнова в чорному штабі проти партії ЄС. А особливе питання – яким чином і на підставі чого він отримує дані від державного бюро розслідувань. Як на мене, прямий злив через Трубу інформацію Портнову – це злив інформації Росії, що явно ослаблює українську армію", – застерігає Сюмар.

Як приклади вона навела ухвала бориспільського суду щодо обшуків одного з членів списку "Європейської Солідарності". "Не підслідність ДБР, не вказаний слідчий, а слідчий не знає статус Бірюкова – чи він підозрюваний, чи свідок", – зазначила Вікторія Сюмар.

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"Такі дії, заяви і кроки викликають у нас іронію. Адже в ЄС зібралися всі ті, хто в 2014 році протистояв не дрібним шулерам і обвинувачувачам майданівців. А тих, хто прямо протистояв Путіну та його військам. Як на дипломатичних фронтах, так і на фронтах реальних. І ми точно не боїмося називати прізвища Путін, Портнов, які прагнуть знищення України як незалежної держави", – наголосила член команди "Європейська Солідарність".

Вона також повідомила, що "Європейська Солідарність" буде звертатися і до спостережних місій і міжнародних структур, аби поінформувати їх про тиск та загрозу демократичним виборам. Партія і надалі буде послідовно захищати українські інтереси і стояти на перешкоді всім проявам проросійського реваншу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134719
 
   
 Топ коментарі
 
И неудивительно что портнов и зеленые опарыши теперь им вместе мстят.
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...в ЕС собрались все те, кто в 2014 году противостоял не мелким шулерам и обвинителям майдановцев. А тех, кто прямо противостоял Путину и его войскам. Как на дипломатических фронтах, так и на фронтах реальным. И мы точно не боимся называть фамилии Путин, Портнов, которые стремятся к уничтожению Украины как независимого государства ...
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Пора уже этой силовой наглости противопоставить силу - иначе наглость слуг русского народа перерастет в диктатуру русского народа.
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Посмотрел и почитал Цензор. Это какой-то пипец. Бутусов пригрел на сайте сплошное шоколадное продажное дерьмо. Нормальные люди отсюда уходят. т.к. стало невозможно читать этот бред. Такое ощущение, что включил Прямой канал. Надеюсь после посадки Порошенка за решетку проплаченных писак поубавится.
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А где им еще пастись? Таких в приличное общество нигде не пустят. Вот здесь и обосновались. Благо им позволено безнаказанно корчить рожи, изрыгивать из себя весь непотриб, показывать голый зад и юродсвовать круглосуточно. Зоопарк вместе с дурдомом на выезде. Загадили все ветки, как кацапы.
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ВСЕГО ЛИШЬ ПРОСИЛ ПОКАЗАТЬ ОДНО ОТЛИЧИЕ рыгов соевых ОТ рыгов янукодлы.... 😂😅😂
И ШО ВЫ ДУМАЕТЕ???? СОЕ РЫГОВЫЙ АДМИН И ПОКАЗАЛ... КРЕСТОМ. 😂😅😂

,,Alex Uzh понравился ваш комментарий в теме В офисе партии "Европейская Солидарность" запланированы обыски. Это месть реваншистов и Портнова, - Сюмар
КОГДА ОТОДВИНУЛИ ОТ КОРЫТА КОДЛО януковоча, ТЕ ВЕРЕЩАЛИ ШО ТОКА ОНИ НЕЗАМЕНИМЫЕ ПРАХВЕСИОНАЛЫ И ПРО ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И РЕВАНШ...
КОГДА ОТОДВИНУЛИ ОТ КОРЫТА КОДЛО парашенки ЭТИ ВЕРЕЩАТ ШО АНИ НЕЗАМЕНИМЫЕ ПРАХВЕССИОНАЛЫ И ПРО ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И РЕВАНШ...
ТО ПОКАЖИТЕ МНЕ ХОТЯ БЫ ОДНО ОТЛИЧИЕ РЫГОКОДЛА ОТ РЫГОСОЕВЫХ????? 😂😅😂
то шо януковощ уже якобы осуждён, апарашенка ещё пока нет отличием несчитается. ЭТО ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 😂😅😂
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28.06.2019 16:25Открыть на форуме Мне нравится 5" 😂😅😂
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от бачиш, довбику
я виявилась правою. В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6611
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Вухастому покидьку не обшуки потрібні! Що завжди робили з відкритим агентом ворога під час війни?
А у нашому СБУ - головне - ГУ "К" (фактично - "догляд" за бізнесом), а не саме БЕЗПЕКА Украаїни...
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Плавно переходим к политическим репрессиям уже против целых партий, и это перед самыми выборами. Если дальше так пойдет, то получится, что Зеленский посетил Европу с визитами в первый и последний раз, дальше будет ездить в страны СНГ, и то не все.
Кстати, вопрос к сторонника Зеленского - что они в том офисе собираются найти?
А то, что ГБР полностью легла под Портнова (с чьего, любопытно, позволения? - думаю, Богдана), это, конечно, ни разу не пророссийский реванш.
Далее последуют репрессии против защитников Украины на Донбассе, отмена через конституционный суд всех евроинтеграционных законов и т.д и т.п.
Все будет, не будет только борьбы с коррупцией (Портнов, что ли, с Богданом и Коломойским бороться) и законов, укрепляющих независимость Украины.
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Шмакодявка сюмар уже под Петю лягла не понятно откуда эта радистка Кет знает про обыск?
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разный и достоверный Юга скорее всего, если вообще не брешет что, что-то планируется В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4006
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Скорей всего брешет, так обыски не делают...там кроме фантиков от рашенок уже ничего, а фекалий будет как извержение Везувия!
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Я дивлюсь Зелікі лайкают один одного до нестями,та з уселякими пестощами.Шо хлопці, подобається ?😉😝
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Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Европа вам поможет.
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Всех посадить надо, тех кто грабил Украину, а последние так вообще всех переплюнул своей наглостью.
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"Армію готують до капітуляції". Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в Головному управлінні розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ вранці 27 червня.Ніяких компроматів вони не знайшли і не шукали. Зате слідчі вилучили оригінали всієї робочої документації, всіх технічних умов (ТУ), всі зразки-еталони, на підставі яких проводиться контроль якості, всі комп'ютери з документацією на розробку.
"З сьогоднішнього дня Міністерство оборони України не має права купувати або брати на склади жодного елемента речового забезпечення, ...не має право купувати каски і бронежилети", - обурився Бірюков.
Він зазначив, що в такій ситуації потрібно знову готуватися волонтерам допомагати армії. Кілька тижнів видача форми буде йти зі складів, запаси є. "Так, за рахунок резерву, за рахунок того, що армія змогла відтворити - адже запасів на початок війни не було, все було розпродано. А потім, панове-волонтери, знову ми, знову ми. Починаємо готуватися", - пише Бірюков.
За його словами, "можна було зробити копії, благо МФУшкі там були. Можна було запросити копії офіційно, і вони би були вислані. Можна було би завантажити документацію прямо з сайту МО, благо вона там опублікована. Але ні, вилучили оригінали, а це ключове для оголошення нових закупівель або приймання вже закупленого раніше".
"За один місяць ми відкинуті на 15 років назад, і знову нашу армію готують до капітуляції", -вважає Бірюков. Також волонтер звернув увагу, що екс-заступник голови АП Януковича Андрій Портнов написав вчора про те, що це його "привіт Порошенко". "Цікавий привіт - вилучення комп'ютерів з усіма матеріалами науково-дослідної роботи. Далі ці всі комп'ютери... де ... а матеріали... Росія?" - обурився Бірюков. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/armiyu-gotuyut-do-kapitulyatsii-biryukov-rozpoviv-scho-viluchili-slidchi-dbr.htm
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Яка чудова позиція - приватні інтереси мародера переплітати з державними... В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7325
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Интересное словосочетание: запланированы обыски. Особенно оно интересно из уст Сюмар. Они уже идут, или их еще нет, но Сюмар о будущих обысках откуда-то знает. Самые масштабные сетки подкупа избирателе создавала бпп, теперешняя ПЕС.Нужно же им показать, что их сеточки теперь не пройдут. И наверное еще чего другого. Вон, Дубинский выдает информацию, что известны Кононенко раздал по двести тысяч на теплоходике главам сельсоветов, где он идет по мажоритарке. Тоже мне, плять, защитник майдана.

Когда у бпп была реальная власть они не стесняясь проводили массовые обыски в офисах Батькивщины и Громадянской позиции. Что-то тогда таких воплей, как сейчас, от порохоботовских правдорубов совсем не было слышно.
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Так выборы же-страдльцы и страдалицы все мальдиво-панамское кодло ещё и в рваном тряпье выйдут:"Подайте Христа Ради страдальцу оффшорному хоть полтора голоса,бо так хочу кнопкодавить,что в Раде готов спать!"
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Сою конкретно штирить В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5429 Це правильно. На черзі обшуки у мінстеці... Готуйся, ботофермо, хто на нари, хто назад на смітники та у підворотні, де вас колись Стецько наколупав
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Пора эти метастазы вырвать с корнем, не давая им возродиться.
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Начался переполох в соевом курятнике! Рвутся севые пуканы, чувствуя, что придется ответить за все преступления перед народом Украины! А за соевыми паханами придет очередь и соевых макак, которые сначала за деньги минстеця, а сегодня за бабло свинорошеновского мародера поносили и поносят действующего Президента Украины!
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Лахто, не рви дупу. Усім відомо що зебілам зараз не до форумів, у них страшенна ломка внаслідок ТВ-зомбування. А на індивідуальні сеанси психіатрів грошенят нема. Тож чекаємо на наступну фазу - суїциди зомбіків. Хрін з ними, нам такі раби непотрібні.
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Що ти верзеш, соєвий дристун? Поки що дупи рвуться у ваших, які як вогню бояться опинитись там, де їм саме місце - на нарах. І ломка саме у ваших на фоні щоденного падіння рейтингу свинорошенівської шобли злодіїв і мародерів. А наступна фаза - це масова посадка соєвого гівна до цюпи, включно з тими, хто за гроші поливав або поливає брудом всенародно обраного Президента Зеленського.

До речі, вигляни на полонину - твої друзі-чабани, хоч теж за пораженка, але потихеньку твоїх овечок псують...
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Предсказатель порохоботовско-барыжный. Все на что-то чекаешь. Все знаешь наперед. Были уже 100%-е предсказания, что петя легко победит в первом туре, что петя запросто сделает клоуна, наркомана, идиота во втором туре. Что победил, сделал? Так же будет и со всеми вашими остальными чеканиями и предсказаниями. А знаешь почему? Потому что у тупорыловской илиты нет ни мозгов, чтобы делать правильные выводы, ни интуиции, что вы и доказали. Да еще, козлы, вы никогда не учитываете, что не петя побеждает и берет власть, как ленин в смольном, а народ петю выбирает или не выбирает. Главное это не петя, а народ. И что сделал народ? Послал всех вас, порохоботовское отребье, вместе с петей на х. Вам теперь только ножками осталось сучить и в тряпочку сморкаться. Кончилось ваше время.
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А может просто кто то сильно много крал ?
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Сюмар,больше трэша."Все на защиту Хрустального замка!"Не дадим всаднику апокалипсиса Портнову,на поталу в адовы муки наш род!На стены панове!Все на стены!
В офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1915
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ офісі партії "Європейська Солідарність" заплановано обшуки. Це помста реваншистів і Портнова, - Сюмар
 
 
 
 
 
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