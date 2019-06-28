 Найманці РФ звільнили чотирьох полонених українців

Четверо утримуваних найманцями РФ у полоні в окремих районах Донецької і Луганської областей відпущені в п'ятницю в Мінську на свободу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю вони прибули в національний аеропорт Мінськ, звідки вирушать в Україну.

Свободу отримали військовослужбовець Дмитро Великий, командир відділення української армії Яків Веремейчик, старшина Максим Горяїнов, а також Едуард Міхеєв.

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