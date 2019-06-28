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 У спробі вбивства я звинувачую особисто нардепа Молотка, - ексмер Конотопа Семеніхін. ВIДЕО

Колишній мер Конотопа Артем Семеніхін, на якого вчора вночі було вчинено замах, розповів про свій стан.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що внаслідок нападу на черепній коробці з'явилося кілька тріщин, переламано хребець на шиї.

"У спробі вбивства я звинувачую особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.)", - заявив він.

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За його словами цей напад пов'язаний із тим, що він є конкурентом Молотка на виборах.

Семеніхін додав, що незважаючи на це він балотуватиметься в Раду, як самовисуванець. Крім того, він зазначив, що йде в Раду ще й для того, щоб Молоток знову не став депутатом ВР.

"Я вас запевняю, що зроблю все від мене залежне, щоб не допустити депутата до ВР. Я зроблю все для того, щоб саме моя кандидатура здобула перемогу", - додав постраждалий.

Раніше невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації.

Зазначимо, що Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134715
 
   
 Топ коментарі
 
Тримайся, чоловіче! Одужання й перемоги тобі!!!
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Цей Молоток з Будки Порося,чи з його сателітів?
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Зря только ты про игорный бизнес и автоматы сказал. Аваков тебя за ето лично задушит. Ето его вся мусораская кормушка. Да и Парашенко за своего Молотка сейчас будет рвать и метать. Охрану тебе срочно надо.
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Что нас ждет? Перспективы очень тревожные!

Зеленский назначил главой Донецкой обл. Кириленко - старший брат которого Евгений Кириленко
проходит по "Миротворцу", как боевик ДНР.
Комарницкого - главой Луганской обл., в 2012 он агитировал за объединение Беларуси, России, Украины. В декабре 2014 на сайте "МВД ЛНР" его называют "сторонником молодой Луганской Народной Республики". Сын Артем - гражданик РФ.
Андрейчиков - глава Одесской обл., его друзья - Кушнир, глава одесской ячейки антиукраинской, пророссийской партии "Родина"; Череп, в 2015 был осужден за намерение захвата гос.власти в Одесской обл. с привлечением боевиков ЛДНР.
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Та який там Зеленський????Його самого "назначил" БЄНЯ.Невже ви дійсно вважаєте що Зеленський самостійна фігура????Облиште.Це маячня.
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Украина в целом пока не достойна таких Семенихиных ! Нам говно подавай . страна абсурда , мазохизма и саморазрушения .
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фух....я задоволений як він виглядає після бійні і замаху на вбивство...(( будемо надіятися що поправиться на 100%..хоча ясно що любе побиття і операції непроходять даремно..і 100% небуде як було.держися чоловіче! видужуй скоріше і займайся тим чім займався завджи проти сепарні.
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Скорейшего выздоровления желаю, крепись, всё будет хорошо.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ спробі вбивства я звинувачую особисто нардепа Молотка, - ексмер Конотопа Семеніхін. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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