 У спробі вбивства я звинувачую особисто нардепа Молотка, - ексмер Конотопа Семеніхін. ВIДЕО

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що внаслідок нападу на черепній коробці з'явилося кілька тріщин, переламано хребець на шиї.

"У спробі вбивства я звинувачую особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.)", - заявив він.

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За його словами цей напад пов'язаний із тим, що він є конкурентом Молотка на виборах.

Семеніхін додав, що незважаючи на це він балотуватиметься в Раду, як самовисуванець. Крім того, він зазначив, що йде в Раду ще й для того, щоб Молоток знову не став депутатом ВР.

"Я вас запевняю, що зроблю все від мене залежне, щоб не допустити депутата до ВР. Я зроблю все для того, щоб саме моя кандидатура здобула перемогу", - додав постраждалий.

Раніше невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації.

Зазначимо, що Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).