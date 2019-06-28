 У спробі вбивства я звинувачую особисто нардепа Молотка, - ексмер Конотопа Семеніхін. ВIДЕО

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що внаслідок нападу на черепній коробці з'явилося кілька тріщин, переламано хребець на шиї.
"У спробі вбивства я звинувачую особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.)", - заявив він.
За його словами цей напад пов'язаний із тим, що він є конкурентом Молотка на виборах.
Семеніхін додав, що незважаючи на це він балотуватиметься в Раду, як самовисуванець. Крім того, він зазначив, що йде в Раду ще й для того, щоб Молоток знову не став депутатом ВР.
"Я вас запевняю, що зроблю все від мене залежне, щоб не допустити депутата до ВР. Я зроблю все для того, щоб саме моя кандидатура здобула перемогу", - додав постраждалий.
Раніше невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації.
Зазначимо, що Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).
Зеленский назначил главой Донецкой обл. Кириленко - старший брат которого Евгений Кириленко
проходит по "Миротворцу", как боевик ДНР.
Комарницкого - главой Луганской обл., в 2012 он агитировал за объединение Беларуси, России, Украины. В декабре 2014 на сайте "МВД ЛНР" его называют "сторонником молодой Луганской Народной Республики". Сын Артем - гражданик РФ.
Андрейчиков - глава Одесской обл., его друзья - Кушнир, глава одесской ячейки антиукраинской, пророссийской партии "Родина"; Череп, в 2015 был осужден за намерение захвата гос.власти в Одесской обл. с привлечением боевиков ЛДНР.