 Сенат в липні почне публікацію доповіді про розслідування втручання РФ у вибори США

Про це виданню Politico повідомив голова комітету з розвідки Сенату Річард Берр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це розпочнеться відразу після того, як ми повернемося з 4 липня (День незалежності США - ІФ)", - сказав Берр.

Він зазначив, що дворічну роботу над розслідуванням завершено. Першу частину доповіді буде присвячено безпеці виборів.

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За цим підуть додаткові частини про дії адміністрації президента США Барака Обами щодо втручання Росії, роль соціальних мереж, колишні висновки комітету з цього питання й остаточна оцінка основних питань, пов'язаних із кампанією Дональда Трампа, і її ймовірну участь у змові з Росією.

Говорячи про терміни публікації останньої частини доповіді, Берр заявив: "Я припускаю, що це буде середина - кінець вересня". "Я просто не знаю, скільки часу піде на розсекречення", - додав він.

Берр і його демократичний колега, сенатор Марк Ворнер, уже понад два роки працюють над дослідженням можливого втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році.

Нагадаємо, 18 квітня в США опублікували доповідь спецпрокурора Мюллера про ймовірне втручання Росії в американські вибори. Офіційне слідство спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера встановило, що Російська Федерація втрутилася в президентські вибори в цій країні в 2016 році, але члени виборчого штабу Дональда Трампа не вступали в змову з російським урядом. Зокрема, зазначається, що "російський уряд в 2016 році втрутився в президентські вибори широкомасштабним і систематичним чином".