 Прокурори САП оголосили обвинувальний акт у справі колишнього співробітника СБУ, спійманого на хабарі $50 тисяч

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку САП, 27 червня в Бородянському районному суді Київської області прокурори оголосили обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області.

Крім того, на засіданні судом визначено обсяг і порядок вивчення доказів у справі.

Наступне засідання заплановано на 30 липня.

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У відомстві нагадують, що, перебуваючи на посаді оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу ГУ СБУ в Києві та Київській області, чоловік запропонував співзасновнику підприємства, у якого під час обшуку було вилучено обладнання, вплинути на слідчого в кримінальному провадженні з метою повернення цього обладнання. За такі "послуги" співробітник СБУ зажадав від підприємців 50 тис. доларів.

Крім того, слідством встановлено, що при цьому обвинувачений неодноразово висловлював вимоги про періодичну передачу йому неправомірної вигоди за невтручання у здійснення господарської діяльності цього підприємства.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України був направлений до суду 26 лютого 2019 року.