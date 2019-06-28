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 Київські новини
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 Прокурори САП оголосили обвинувальний акт у справі колишнього співробітника СБУ, спійманого на хабарі $50 тисяч

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили обвинувальний акт у справі колишнього співробітника Служби безпеки України, викритого у вимаганні $50 тисяч.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку САП, 27 червня в Бородянському районному суді Київської області прокурори оголосили обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області.

Крім того, на засіданні судом визначено обсяг і порядок вивчення доказів у справі.

Наступне засідання заплановано на 30 липня.

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У відомстві нагадують, що, перебуваючи на посаді оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу ГУ СБУ в Києві та Київській області, чоловік запропонував співзасновнику підприємства, у якого під час обшуку було вилучено обладнання, вплинути на слідчого в кримінальному провадженні з метою повернення цього обладнання. За такі "послуги" співробітник СБУ зажадав від підприємців 50 тис. доларів.

Крім того, слідством встановлено, що при цьому обвинувачений неодноразово висловлював вимоги про періодичну передачу йому неправомірної вигоди за невтручання у здійснення господарської діяльності цього підприємства.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України був направлений до суду 26 лютого 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134712
 
 
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накопилось много справ. нужно срочно зачищать соевых мародёров. брилиантовые прокуроры на свободе, янтарники на свободе, свинарчуки тоже, плокулол... там их сотни в банде мародёра.
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Як вчив старий циган молодого: " Я тебе б'ю не за те, що крав, а за те, що попався". Прошу вибачення у чесних ромів, яких ця ситуація не стосується.
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Дивно - розповідаєте про старого цигана, а вибачення просите у ромів. Бiсова штука - ця політкоректнiсть. Прокуроры САП объявили обвинительный акт по делу бывшего сотрудника СБУ, пойманного на взятке в $50 тысяч - Цензор.НЕТ 9923
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Хотіли прикинутися розумним? 😁 Для українців вихідці з Індії є циганами. І це не є образа, так склалося споконвіків. Навскидку : Степан Руданський "Циган на толоці ". Не читали? Раджу. А самоназва цього племені - ромале. Не чули? Погугліть, або поспілкуйтеся. Вони вам розкажуть. І ще. Одна братня країна, яку ми називаємо Грузія, має самоназву Сакартвело. Тому свою "мудрість" і "ерудицію" продемонструйте, скажімо, на з'їзді партії "Слуга народу". Там це оцінять. Можливо, будуть аплодувати. 😊
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Вот из-за таких "правоохранителей" в добавок с "правосудием" у нас "много" инвестиций, и экономика просто "взлетает", спасибо мародеру за 5 просраных вникуда лет
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Кто подскажет в какой праздник( и когда) посещают Благовещинский собор в Харькове? Заранее спасибо.
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниПрокурори САП оголосили обвинувальний акт у справі колишнього співробітника СБУ, спійманого на хабарі $50 тисяч
 
 
 
 
 
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