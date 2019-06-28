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Все про:Герой України (78) нагорода (524) Чорнобиль (108) чорнобильці (37)

 Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову

Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про присвоєння звання Герой України" трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Згідно з документом № 468/2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП "Чорнобильська АЕС" у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції в 1986 році Валерій Беспалов і начальник зміни цього ж підприємства в 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року, передає Цензор.НЕТ.

Всі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.

Олексій Ананенко, Валерій Беспалов і Борис Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, у результаті якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух.

Читайте також: Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134710
 
   
 Топ коментарі
 
Ясн. Дошёл до третьей серии «Чернобыля». Вот она, великая сила искусства. Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову - Цензор.НЕТ 8306
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Нагороди знайшли справжніх героїв, які це чекали роками.
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Кого кто и куда "сливает", от чего у вас столько истерики даже в этой теме?
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Бггг, кретин уже не знает что сделать за слив Украины...
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Кого кто и куда "сливает", от чего у вас столько истерики даже в этой теме?
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Всё таки не зря пиндосы сняли фильм Чернобыль. Вон и нашим чего то с этого обломилось.
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Ну и кого от кормушки оторвали??? Мнение зебилов очень ценное, скоро главному герою "Слуги народа" тоже звезду героя дадут...
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Оно слило нас в пасе, теперь Крым сливает, а то что при этом хочет быдлу зеньки замазать, так на то оно и быдло)
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Ищи работу . Порошенко к кормушке больше не допустят . Лафа закончилась Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову - Цензор.НЕТ 5639
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Свои проститутские зароботки своей дочке предлагай)
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Будешь курва на стройке за квасом для рабочих бегать . За 2 тысячи грн в месяц Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову - Цензор.НЕТ 9342
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сама читала шо написала ??? тебе ж наоборот предложили завязать с проституцией и адекватную работу найти, вот дворником например, с тебя польза появиться обществу
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ботоферма,тобіж клімкін сказав на твойом радном языкє,що рішення було прийняте ще до виборів 31 березня.Так хто злив?
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Решение правильное.Своих героев обязательно нужно прославлять и показывать их народу.А семьям неплохо бы материальную помощь .А вот крыс коррумпированных надо рвать на куски
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Ці тупі і наглі порохоботи... Дістали зроблена дійсно правильна дія - нагородили дійсно героїв..яких незаслужено забули.. А цим тваринам все не так(((
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Московські воші і українські гниди-зазєлі звили міцне гніздо на "Цензорі" .
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А чо не так, ******?? Если бы не эти ГЕРОИ, не было сейчас ни Киева и его области!
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Ты тупой осёл))) Но радуйся, Голобородько любит таких)
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Чурка не скули. Шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК сам виноват, что его рейтинг пробил дно бездны. Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову - Цензор.НЕТ 2214
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Не истери ты так-не поможет) если вы Томос не смогли на хлеб намазать, то мы малороса на раз по асфальту размажем
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Они герои по действиям, а не по последствиям. Я ничего не имею против их награждения, но "брать Берлин" по єтому случаю также не стоит. Отличия от сериала:
1. Радиация в бассейне оказалась намного ниже предполагаемой, поєтому они и выжили - несколько десятков рентгенн.
2. По факту расчет был неправильным и раскаленная масса не расплавила дна реактора.
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Он хоть "в тему" присваивает,а за какой хер грыцаку барыга дал хероя? до сих пор остаётся загадкой.
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Нагороди знайшли справжніх героїв, які це чекали роками.
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А когда лишат тупую Гадю Савченко этого звания Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову - Цензор.НЕТ 602
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Всё... Это окончательный слив Украины. Да, порохоскот?

Браво, пан президент! Мародёру было некогда. Нужно было воровать стахановскими темпами.
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Илья Ильин e75eb129. А х**лоботам какое дело? Вам надо митинговать по поводу мусорки в Шиесе.
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Ясн. Дошёл до третьей серии «Чернобыля». Вот она, великая сила искусства. Зеленский присвоил звание "Герой Украины" ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову - Цензор.НЕТ 8306
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Сила искусства троля хоть чуть-чуть переделывать текст который вам дают постить, чтобы 30 человек не писали одно и тоже.
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Скоро начнут награждать главного героя сериала"Слуга народа", так вижу...
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Главное своевременно никто и не додумался из "попередныкив" а он какой умный мальчик оказался...
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Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.
Если это правда то вполне достойны, странно что спустя столько времени о них вспомнили.
Источник: https://censor.net.ua/n3134710
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Вот тут согласен, всецело. Действительно странно.
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Что тут странного, американский сериал напомнил о них.
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Не забувайте, що серіал художній! Тобто з вимислами і міфами.
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Да-да... понятно, что я этот сериал не смотрел. Особенно после возмущения продвинутых европейцев. Вот такого: "Почему в сериале, среди положительных героев-ликвидаторов нет ни единого чернокожего???!!!"(с). Не шучу! Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову - Цензор.НЕТ 2206
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Топ-чиновник СБУ времен Януковича вернулся на должность - как Зеро наградами отвлекает народ от главной новости
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Я дико извиняюсь, но это миф про "водолазов". Они спустились, обследовали, оказалось что воды в бассейне-барботере было по щиколотку и никакой опасности взрыва не было.
Зе принимает решения кого наградить руководствуясь сериалом "Чернобыль"??????
Что за ....??
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Хотя, пиар для Зе вышел замечательный, надо признать.
Зе ловко присосался к суперпопулярному сериалу и урвал свой кусочек уважухи от лохтората А шо там было в реальности и чего не было - на то лохторату наплевать.
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Это не миф. Ты так просто об этом пишешь, как будто они в погреб за картошкой слазили.
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это "собирательный" образ (группы ученых)!
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Так их уже награждали за это)
Зачем награждать повторно?
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В маркетинге этот прием называется "паразитирование на чужих брендах".
Берешь раскрученный бренд, каким-то образом к нему примазываешься и вот ты уже не просто нолик но с палочкой.
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А Национальному Герою Степану Бандере слабо присвоить награду, мокшанское воспитание не позволит или "сватов" надо продавать?
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если б тупица знал правила присвоения, он бы ерунду не писал...но это надо немного мозги иметь
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Показуха для бидла продовжується. Зеля серіал подивився, чи як?
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Ребята. расслабьтесь - это чисто известный в пиаре и маркетинге прием "паразитирование на чужих брендах". Берется бренд или торговая марка, самая раскрученная на рынке, далее находишь способ к ней примазаться - и вот тебе тоже перепадает кусочек всенародной славы. Те кто смотрели сериал "Чернобыль" наверняка проникнутся таким ходом Зе. Для предвыборной кампании (да еще за чужой счет) - то что надо.
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В экономике кажется это называется - движение в форваторе.
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"єліта" - ви пробиваєте чергове дно - у вас не було питань коли присвоювалися звання вже після виборів - "невідомо" кому і за які "заслуги" - які ви убогі, навіть якщо відпрацьовуєте - думайте хоч трохи - вам же казали - думай Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову - Цензор.НЕТ 9948
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"28.06.19 14:09
С начала суток наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС: по защитникам Авдеевки выпустили 47 120-мм мин, - Минобороны"

Егеж, це сама важлива справа на сьогодні, а так всьо нормально.
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і до чого це? що він повинен видати указ щоб потвори не стріляли?? чи воєнний стан ввести???
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А ти забула як зрада вимагала цього від лавочника? Тримайте отвєтку і не скигліть.
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а ти забув що це було на початку війни? і не вся рада - лавочники були проти! а лавочник ввів коли йому прикортіло - що то було - може знаєш?
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они не илита, они те же тексты 5 лет тут высерают, они просто на работе , методичка думать не велела, так шо зря стараешься
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А Голобородько уже дал героя? Нет. Вот видите о себе не думает, всё о других.
Что там интересно у него на просмотр следующее, кому героя будем давать?
.
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раджу подивитися серіал Чорне дзеркало і одразу з 3 серії першого сезону, потім можна дивитися другу. На мій погляд, це наслідки після 3 серії. Технологія виборів дуже схожа на нашу *******, блюзнірство перемагає.
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А когда наградят режисёра, оператора и монтажёра?
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какие же тут многие враги народа УКРАИНЫ ******** БЕЗ ДЕЛА НА НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА! **** идиоты...вы тоже что и сепарня ...я мало читаю посты...смысла нет читать ваш понос на ЗЕ. всего месяц у власти. так без своего парламента и рады и нового министерства и премьера..... всё будет после выборов бараны...тогда и поговорим!а **** вы воздух содрогаете без дела а....? паре просрал ЗЕ. крым просрал и донбас ЗЕ! о моряках не думает ЗЕ! вы не адекваты блин тупые...*к стати сегодня дал 15 гражданств бойцам которые 5 лет воюют за нас .ЗА УКРАИНУ! и ещё расматривать будут... экс президент никому не дал ничего кроме медалек! плюсы видны потихоньку уже везде! так у него нет голосов в раде за его назначения и поэтому нет смысла что давать на разсмотрения. его законы саботируют мрази с рады. с**** ...палки в колёса ставят его назначениям и указам... выборы покажут..надеюсь что всё будет хорошо, а не ошибается тот как все знают кто ничего не делает. и к стати ангелы живут все на небесах к стати...как то так пока....((
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Чорнобильців нагороджувати не по дiлу. Ось таких треба нагороджувати:
Президент Петро Порошенко 23 серпня підписав указ №241 / 2018 про відзначення державними нагородами з нагоди Дня незалежності України.
Одним з нагороджених став Володимир Іванович Парубій, батько голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.


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За что инженеров наградили? За то что реактор взорвали? Скоморох сериальчик посмотрел!
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в стране херова туча проблем и серьёзных, а оно сериал Чернобыль смотрит....навыбирали.
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А участникам Куликовской битвы, нельзя звание Героя присвоить?
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А за что им Героев? За бокорезство которое привело к аварии?
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треба подякувати батьку Зеленському, що нагородив справжніх Героїв, завдяки, яким ми можемо писати та Київ не треба було евакуювати назавжди.
Дякую цим Героям.
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Ваше описание выглядит очень уж буднично. Если все было так просто, то почему этот эпизод так широко освещался в прессе сразу после аварии и затем вошел во многие книги о Чернобыле?
С точки зрения величины дозовой нагрузки мне пришлось участвовать в нескольких операциях, подобных этой. Но вы правы, именно опорожнение ББ получило освещение в прессе и позже нашло свое отражение в чернобыльских легендах. Я думаю, это обусловлено тем, что в мае 1986 года опасность парового взрыва представлялась настолько реальной, а последствия настолько катастрофичными, что любая операция по предотвращению этой опасности сразу же приобретала колоссальную значимость.
Примерно через неделю, когда я находился в пионерском лагере «Сказочный», где базировался персонал Чернобыльской АЭС после эвакуации из г. Припяти, мне сказали, что нужно по телефону дать интервью корреспонденту ТАСС. Я пытался отказаться, но кто-то из руководства реакторного цеха резонно заметил, что необходимо рассказать людям, что станция живет и работает, а слухи о высокой смертности персонала от радиации не более чем миф. Согласившись с этими доводами, я рассказал вкратце журналисту по телефону об этой операции. 16 мая в газете «Труд» была напечатана статья В. Жуковского, В. Иткина и Л. Черненко, озаглавленная «Чернобыль: адрес мужества», где и приводился мой рассказ, но уж очень в свободном изложении. Больше всего меня расстроило, что в статье якобы с моих слов было написано, что респиратор не дает возможности свободно разговаривать. Это - полная ерунда и я даже подумывал написать письмо в редакцию, но товарищи отговорили, посоветовав вместо этого написать письмо матери, что я и сделал.
Выдержка из статьи, посвященная опорожнению ББ, впоследствии перепечатывалась в других газетах и ее действительно в разных вариациях можно встретить в книгах, посвященных чернобыльской тематике. Например - в книге А.В. Иллеша и А.Е. Пральникова «Репортаж из Чернобыля: Записки очевидцев. Комментарии. Размышления», второе издание которой вышло в издательстве «Мысль» (Москва) в 1988 году.
За прошедшее время чернобыльская эпопея породила много самых разных мифов и легендам, и эпизод с опорожнением ББ не является исключением. Что только не приходилось читать в различных публикациях - и что пресловутые задвижки пришлось открывать под уровнем воды и что исполнителям обещались всяческие блага, вплоть до высших государственных наград. Количество людей, причастных к этой операции, давно превысило число тех, кто нес вместе с В.И. Лениным бревно на знаменитом субботнике. В принципе я считаю это вполне естественным, так как любое значительное событие - будь то афганская война или техногенная авария на ЧАЭС всегда вызывает после себя целый пласт фольклора - разного рода анекдотов, былей и рассказов.
Время стирает в памяти многие детали. Мне не удалось восстановить точную дату операции - скорее всего, это было 6 мая. К сожалению, ушли из жизни Б.А. Баранов и Н.А. Коряка, которые могли бы добавить и может быть что-то подправить в моем рассказе. Я попытался восстановить те далекие события с максимальной точностью и надеюсь, что внес свою скромною лепту в эту колоссальную глыбу чернобыльского фольклора, который еще долгое время будет развиваться, обрастая все новыми и новыми подробностями и легендами.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову
 
 
 
 
 
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