 Зеленський присвоїв звання "Герой України" ліквідаторам аварії на ЧАЕС Ананенку, Беспалову і Баранову

Згідно з документом № 468/2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП "Чорнобильська АЕС" у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції в 1986 році Валерій Беспалов і начальник зміни цього ж підприємства в 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року, передає Цензор.НЕТ.
Всі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.
Олексій Ананенко, Валерій Беспалов і Борис Баранов спустилися в басейн-барботер під зруйнованим реактором і відкрили запірні клапани, щоб звільнити його від води. Завдяки цьому вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, у результаті якого з високою ймовірністю міг статися повторний вибух.
😁
1. Радиация в бассейне оказалась намного ниже предполагаемой, поєтому они и выжили - несколько десятков рентгенн.
2. По факту расчет был неправильным и раскаленная масса не расплавила дна реактора.
Браво, пан президент! Мародёру было некогда. Нужно было воровать стахановскими темпами.
Если это правда то вполне достойны, странно что спустя столько времени о них вспомнили.
Источник: https://censor.net.ua/n3134710
Зе принимает решения кого наградить руководствуясь сериалом "Чернобыль"??????
Что за ....??
Зе ловко присосался к суперпопулярному сериалу и урвал свой кусочек уважухи от лохтората А шо там было в реальности и чего не было - на то лохторату наплевать.
Зачем награждать повторно?
Берешь раскрученный бренд, каким-то образом к нему примазываешься и вот ты уже не просто нолик но с палочкой.
С начала суток наемники РФ 9 раз обстреляли позиции ОС: по защитникам Авдеевки выпустили 47 120-мм мин, - Минобороны"
Егеж, це сама важлива справа на сьогодні, а так всьо нормально.
Что там интересно у него на просмотр следующее, кому героя будем давать?
.
Президент Петро Порошенко 23 серпня підписав указ №241 / 2018 про відзначення державними нагородами з нагоди Дня незалежності України.
Одним з нагороджених став Володимир Іванович Парубій, батько голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Дякую цим Героям.
С точки зрения величины дозовой нагрузки мне пришлось участвовать в нескольких операциях, подобных этой. Но вы правы, именно опорожнение ББ получило освещение в прессе и позже нашло свое отражение в чернобыльских легендах. Я думаю, это обусловлено тем, что в мае 1986 года опасность парового взрыва представлялась настолько реальной, а последствия настолько катастрофичными, что любая операция по предотвращению этой опасности сразу же приобретала колоссальную значимость.
Примерно через неделю, когда я находился в пионерском лагере «Сказочный», где базировался персонал Чернобыльской АЭС после эвакуации из г. Припяти, мне сказали, что нужно по телефону дать интервью корреспонденту ТАСС. Я пытался отказаться, но кто-то из руководства реакторного цеха резонно заметил, что необходимо рассказать людям, что станция живет и работает, а слухи о высокой смертности персонала от радиации не более чем миф. Согласившись с этими доводами, я рассказал вкратце журналисту по телефону об этой операции. 16 мая в газете «Труд» была напечатана статья В. Жуковского, В. Иткина и Л. Черненко, озаглавленная «Чернобыль: адрес мужества», где и приводился мой рассказ, но уж очень в свободном изложении. Больше всего меня расстроило, что в статье якобы с моих слов было написано, что респиратор не дает возможности свободно разговаривать. Это - полная ерунда и я даже подумывал написать письмо в редакцию, но товарищи отговорили, посоветовав вместо этого написать письмо матери, что я и сделал.
Выдержка из статьи, посвященная опорожнению ББ, впоследствии перепечатывалась в других газетах и ее действительно в разных вариациях можно встретить в книгах, посвященных чернобыльской тематике. Например - в книге А.В. Иллеша и А.Е. Пральникова «Репортаж из Чернобыля: Записки очевидцев. Комментарии. Размышления», второе издание которой вышло в издательстве «Мысль» (Москва) в 1988 году.
За прошедшее время чернобыльская эпопея породила много самых разных мифов и легендам, и эпизод с опорожнением ББ не является исключением. Что только не приходилось читать в различных публикациях - и что пресловутые задвижки пришлось открывать под уровнем воды и что исполнителям обещались всяческие блага, вплоть до высших государственных наград. Количество людей, причастных к этой операции, давно превысило число тех, кто нес вместе с В.И. Лениным бревно на знаменитом субботнике. В принципе я считаю это вполне естественным, так как любое значительное событие - будь то афганская война или техногенная авария на ЧАЭС всегда вызывает после себя целый пласт фольклора - разного рода анекдотов, былей и рассказов.
Время стирает в памяти многие детали. Мне не удалось восстановить точную дату операции - скорее всего, это было 6 мая. К сожалению, ушли из жизни Б.А. Баранов и Н.А. Коряка, которые могли бы добавить и может быть что-то подправить в моем рассказе. Я попытался восстановить те далекие события с максимальной точностью и надеюсь, что внес свою скромною лепту в эту колоссальную глыбу чернобыльского фольклора, который еще долгое время будет развиваться, обрастая все новыми и новыми подробностями и легендами.