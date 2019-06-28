 Баканов узявся до розстановки кадрів у СБУ: крім Баранецького на затвердження Зеленському подав кандидатури ще 3 своїх заступників, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Першим заступником голови СБУ вчора указом президента призначено генерал-майора Руслана Баранецького.

Баранецький - це діючий професіонал, довгий час прослужив в СБУ в главку "К", потім перейшов у прикордонслужбу, коли нею керував Віктор Назаренко. Баранецький керував внутрішньою безпекою, і отримав генеральське звання у прикордонників. Однак, за чутками, після того як співробітники СБ задокументували сина Назаренка - офіцера Держприкордонслужби, Баранецький впав у немилість і його зняли з посади. Щодо сина Назаренка до кримінальної справи не дійшло. На керівні посади в СБУ Баранецького не повернули. З листопада 2018-го року на посаді офіцера діючого резерву главку "К" Баранецький був прикомандирований до керівництва податкової міліції ДФС. Баранецький буде другим першим заступником, головою Антитерористичного центру СБУ ", - розповів журналіст.

За його даними, указ президента про призначення Баранецького набрав сили, але щодо інших трьох кандидатів рішення ще не затверджені.

Читайте також: Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру (оновлено)

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ в Офісі президента, на посаду заступника голови, який курирує підрозділи захисту національної державності, пропонується призначити генерал-майора Олександра Дублика.

"Дублик був призначений начальником департаменту захисту національної державності в березні 2014-го ще в.о. президента Олександром Турчиновим. У березні 2015-го указом президента Порошенка йому було присвоєно звання генерал-майора, але потім його зняли з посади і він став просто радником глави СБУ Василя Грицака. Дублик користується великим авторитетом у ДЗНД, на початку війни він направив сили департаменту на боротьбу з російськими агресорами. Зняли його з посади оскільки Дублик не був "ручним", і має характер відстоювати свою думку перед начальством. У всякому разі, якщо президент Зеленський ухвалить рішення, це покаже, що боротьба проти РФ залишається пріоритетом", - зазначає Бутусов.

"На посаду заступника голови, який курирує економічний блок, пропонується призначити Олександра Карпенка - діючого начальника СБУ на території Донецької та Луганської областей. СБУ на Донбасі Карпенко очолив згідно з указом президента Порошенка від 26 жовтня 2018-го року. 23 серпня 2018-го Порошенко присвоїв Карпенкові звання генерал-майора", - додав він.

Читайте також: Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України відзначає 25-річчя

"На посаду заступника голови, який курирує слідство, пропонується призначення Дмитра Нескоромного. Нескоромний всю кар'єру зробив у главку "К", і пройшов до заступника начальника главку. Він входив у команду колишнього начальника "К" і першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, і брав участь у затриманні "діамантових прокурорів", через що і зняли його шефа Трепака. 27 лютого 2017-го новий начальник "К" Павло Демчина звільнив Нескоромного", - розповів журналіст.

"У разі затвердження всіх кандидатів президентом Володимиром Зеленським, в СБУ буде сформовано повний комплект нових заступників голови СБУ. Всі ці люди мають досвід служби під час війни, всі просувалися по службі в званнях або посадах за правління Порошенка, мають популярність у професійному середовищі і свої команди і не мають за плечима гучних скандалів.

Поки не мають. Але це не люди з вулиці, не представники якихось інших відомств, як це зробив свого часу Ющенко після 2004-го року, а діючі практики, які досягли якогось певного службового рівня", - резюмував Бутусов.