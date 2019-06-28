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Все про:Зеленський (1863) призначення (384) СБУ (4441) Бутусов Юрій (968) Баканов Іван (26) Баранецький Руслан (1)

 Баканов узявся до розстановки кадрів у СБУ: крім Баранецького на затвердження Зеленському подав кандидатури ще 3 своїх заступників, - Бутусов

Тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов узявся до розстановки кадрів у Службі безпеки і подав на затвердження президенту чотирьох заступників голови - Баранецького, Дублика, Нескоромного і Карпенка.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Першим заступником голови СБУ вчора указом президента призначено генерал-майора Руслана Баранецького.

Баранецький - це діючий професіонал, довгий час прослужив в СБУ в главку "К", потім перейшов у прикордонслужбу, коли нею керував Віктор Назаренко. Баранецький керував внутрішньою безпекою, і отримав генеральське звання у прикордонників. Однак, за чутками, після того як співробітники СБ задокументували сина Назаренка - офіцера Держприкордонслужби, Баранецький впав у немилість і його зняли з посади. Щодо сина Назаренка до кримінальної справи не дійшло. На керівні посади в СБУ Баранецького не повернули. З листопада 2018-го року на посаді офіцера діючого резерву главку "К" Баранецький був прикомандирований до керівництва податкової міліції ДФС. Баранецький буде другим першим заступником, головою Антитерористичного центру СБУ ", - розповів журналіст.

За його даними, указ президента про призначення Баранецького набрав сили, але щодо інших трьох кандидатів рішення ще не затверджені.

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Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ в Офісі президента, на посаду заступника голови, який курирує підрозділи захисту національної державності, пропонується призначити генерал-майора Олександра Дублика.

"Дублик був призначений начальником департаменту захисту національної державності в березні 2014-го ще в.о. президента Олександром Турчиновим. У березні 2015-го указом президента Порошенка йому було присвоєно звання генерал-майора, але потім його зняли з посади і він став просто радником глави СБУ Василя Грицака. Дублик користується великим авторитетом у ДЗНД, на початку війни він направив сили департаменту на боротьбу з російськими агресорами. Зняли його з посади оскільки Дублик не був "ручним", і має характер відстоювати свою думку перед начальством. У всякому разі, якщо президент Зеленський ухвалить рішення, це покаже, що боротьба проти РФ залишається пріоритетом", - зазначає Бутусов.

"На посаду заступника голови, який курирує економічний блок, пропонується призначити Олександра Карпенка - діючого начальника СБУ на території Донецької та Луганської областей. СБУ на Донбасі Карпенко очолив згідно з указом президента Порошенка від 26 жовтня 2018-го року. 23 серпня 2018-го Порошенко присвоїв Карпенкові звання генерал-майора", - додав він.

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"На посаду заступника голови, який курирує слідство, пропонується призначення Дмитра Нескоромного. Нескоромний всю кар'єру зробив у главку "К", і пройшов до заступника начальника главку. Він входив у команду колишнього начальника "К" і першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, і брав участь у затриманні "діамантових прокурорів", через що і зняли його шефа Трепака. 27 лютого 2017-го новий начальник "К" Павло Демчина звільнив Нескоромного", - розповів журналіст.

"У разі затвердження всіх кандидатів президентом Володимиром Зеленським, в СБУ буде сформовано повний комплект нових заступників голови СБУ. Всі ці люди мають досвід служби під час війни, всі просувалися по службі в званнях або посадах за правління Порошенка, мають популярність у професійному середовищі і свої команди і не мають за плечима гучних скандалів.

Поки не мають. Але це не люди з вулиці, не представники якихось інших відомств, як це зробив свого часу Ющенко після 2004-го року, а діючі практики, які досягли якогось певного службового рівня", - резюмував Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134709
 
   
 Топ коментарі
 
Агга, треба вичистити фСБУшні конюшні від шаКАЛаду!
😃
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в общем - *опа СБУ.. пришли клоуны и будут имитировать игру в шпиЁнов..
Первым делом вазелин потребует от СБУ разослать НОТУ всем родственникам пленных..
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От не знаю, наскільки виправданий оптимізм Бутусова. Справді не знаю. У нього більше інформації. От лише і окуляри рожеві теж у нього надто великі.
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Переставляє кроваті у борделі?Там всю цю СБУ розігнати треба.
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Ну не всю, а тільки відділ "К", який роздули дохрініща...
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Трепака лишили за бортом, а саме Трепак брав діамантових прокурорів і саме Трепак приймав активну участь в інших гучних та успішних справах СБУ! Головою СБУ має бути Трепак і саме Трепак має формувати склад своїх заступників. Практика призначення заступників раніше самого керівника потім призведе до конфліктів між керівником СБУ та його заступниками! Команда має працювати як єдиний механізм, інакше люди не будуть мотивовані і будуть ставити один одному палки в колеса, а це закінчиться повним провалом! Йде війна і рішення цивільного часу зараз неприйнятні. Зеленський робить таку саму помилку як і його попередники - намагається в ручному режимі контролювати СБУ та інші державні інституції, через своїх заступників керівників, керівників департаментів та ін. Вся ця цивільна солянка під час війни не працює як треба.
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Бутусову верю.Если все так то "в добрый путь" и со всем мы справимся
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Агга, треба вичистити фСБУшні конюшні від шаКАЛаду!
😃
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Ще би знати як це зробити... і кому це довірити...
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Baks13. Якщо х**лоботи гадять, значить все правильно (суб'єктивна думка).
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Всё-таки некоторые люди меня удивляют. Вроде бы, куда ещё тупее, но им как-то удаётся...
😁
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Ты, єнта, губки то оботри от шаКАЛада...
😁
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Для этого надо было назначить главой внешней разведки Бухарева - бизнес партнера, соседа в крымских царских апартаментах, у которого жена - гражданка Раши, плюс к этому и недвижимость, и бизнес в Раше..... Прада? А главой СБУ назначить Баканова с "левым" образованием "торговый ревизор", соседа, друга детства и бизнес партнера Зели?
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Нет, я конечно понимаю,что в зебилы проходят конкурсный отбор на отрицательный IQ и отсутствие мозгов, и выдавить 10 слов для них - верх красноречия. Но даже здесь надо меру соблюдать. И, кстати, постоянный смех - 100% верный признак имбецила.
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Нульовочко, шо, канікули вже почалися в 6
класі?
😁
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О, Шариков, сумел с себя кроме лая почти 7 слов выдавить. Прогресс. Давай-давай, тренируйся. Через месяц до 20 дойдешь, будет словарный запас Эллочки-людоедки.
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Бїзнеспартнер- сусідпопарадняку в.о. голови СБУ призначив замами "шоколаждних" Баканов узявся до розстановки кадрів у СБУ: крім Баранецького на затвердження Зеленському подав кандидатури ще 3 своїх заступників, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6605
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в общем - *опа СБУ.. пришли клоуны и будут имитировать игру в шпиЁнов..
Первым делом вазелин потребует от СБУ разослать НОТУ всем родственникам пленных..
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Де ж він стільки нот набере? Я знаю лише сім. Хіба до буде дублювати різними октавами. 😊
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По МІДу ходять ноти,
Ваван про них не знав,
Поклав %уй на рояля,
І знов %уйню зіграв.

Без нот воно не може,
Без нот воно сумне,
З нудьги він шаурмою,
В манделю шифірне.
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А ты, троляка порохоботский, так по методичке и шпаришь...
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От не знаю, наскільки виправданий оптимізм Бутусова. Справді не знаю. У нього більше інформації. От лише і окуляри рожеві теж у нього надто великі.
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Судя по тому, что Бутусов сделал для того, чтобы Зеленский и его команда пришли к власти, то и дальше он будет рассказывать про крепких и честных профессионалов команды.
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Так ото ж. Його важко назвати незалежним і незаангажованим.
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ну,будем надеяться...хотя должны быть лично обязаны зелебене ,так как восстановлены на службе,и даже с повышением.
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не будет, барыгу уже сняли, ты потерялся лет на 5 так
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Ещё пару подобных новостей и порохоботам даже Супрун нипаможыт
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Порохоботы сходят с ума от страха и ненависти
Поберегите себя! Ничего кроме экзальтации, которая может привести в дурку или довести до инсульта, это не даст
Порохоботы сейчас яростно убеждают друг друга, как плохо шо выбрали Зеленского. По ходу, доводят себя до таких приступов страха и ненависти, что впору вызывать санитаров с смирительными рубахами.
😁
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на утверждение Зеленскому подал кандидатуры еще 3 своих замов,

А где Хорошковский и прочее озиме поколiння?...
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И все это будет руководить начальник "Квартала-95", уклонист-дезертир, фигурант дела об отмывании денег в США
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Да, увы и ах, у нас нет националистов. Сейчас ЕС Порошенка единственный вариант.
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новиє люді.****:
Заступником Івана Баканова, який наразі є т.в.о. глави СБУ, призначили генерал-майора Анатолія Калюжняка, який за часів Віктора Януковича обіймав посаду заступника начальника ГУ "К" СБУ і підпадає під люстрацію.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо".
За даними ЗМІ, про призначення Калюжняка не повідомляється на офіційному сайті СБУ, "однак речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила це журналістам".
За її словами, Калюжняка призначили "заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю приблизно тиждень тому".
Аналогічну посаду в СБУ Калюжняк обіймав протягом 2010-2013 рр., генеральське звання отримав від Януковича незадовго до Революції Гідності. Після Майдану Калюжняк звільнився та працював помічником народного депутата.https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/28/7219478/
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Пэця в Ростове. Его рейтинг ниже плинтуса. Порохоботы в панике. Чувак красава. Какое(ие) утверждение ложно?
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Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации, - пресс-секретарь президента Мендель/ Стало відоме військове звання Баканова. Баканов не служил и на воинском учёте не стоял./А помните, как Пороха гноили за назначение не-юриста Луценко?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБаканов узявся до розстановки кадрів у СБУ: крім Баранецького на затвердження Зеленському подав кандидатури ще 3 своїх заступників, - Бутусов
 
 
 
 
 
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