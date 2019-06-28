 Баканов узявся до розстановки кадрів у СБУ: крім Баранецького на затвердження Зеленському подав кандидатури ще 3 своїх заступників, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Першим заступником голови СБУ вчора указом президента призначено генерал-майора Руслана Баранецького.
Баранецький - це діючий професіонал, довгий час прослужив в СБУ в главку "К", потім перейшов у прикордонслужбу, коли нею керував Віктор Назаренко. Баранецький керував внутрішньою безпекою, і отримав генеральське звання у прикордонників. Однак, за чутками, після того як співробітники СБ задокументували сина Назаренка - офіцера Держприкордонслужби, Баранецький впав у немилість і його зняли з посади. Щодо сина Назаренка до кримінальної справи не дійшло. На керівні посади в СБУ Баранецького не повернули. З листопада 2018-го року на посаді офіцера діючого резерву главку "К" Баранецький був прикомандирований до керівництва податкової міліції ДФС. Баранецький буде другим першим заступником, головою Антитерористичного центру СБУ ", - розповів журналіст.
За його даними, указ президента про призначення Баранецького набрав сили, але щодо інших трьох кандидатів рішення ще не затверджені.
Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ в Офісі президента, на посаду заступника голови, який курирує підрозділи захисту національної державності, пропонується призначити генерал-майора Олександра Дублика.
"Дублик був призначений начальником департаменту захисту національної державності в березні 2014-го ще в.о. президента Олександром Турчиновим. У березні 2015-го указом президента Порошенка йому було присвоєно звання генерал-майора, але потім його зняли з посади і він став просто радником глави СБУ Василя Грицака. Дублик користується великим авторитетом у ДЗНД, на початку війни він направив сили департаменту на боротьбу з російськими агресорами. Зняли його з посади оскільки Дублик не був "ручним", і має характер відстоювати свою думку перед начальством. У всякому разі, якщо президент Зеленський ухвалить рішення, це покаже, що боротьба проти РФ залишається пріоритетом", - зазначає Бутусов.
"На посаду заступника голови, який курирує економічний блок, пропонується призначити Олександра Карпенка - діючого начальника СБУ на території Донецької та Луганської областей. СБУ на Донбасі Карпенко очолив згідно з указом президента Порошенка від 26 жовтня 2018-го року. 23 серпня 2018-го Порошенко присвоїв Карпенкові звання генерал-майора", - додав він.
"На посаду заступника голови, який курирує слідство, пропонується призначення Дмитра Нескоромного. Нескоромний всю кар'єру зробив у главку "К", і пройшов до заступника начальника главку. Він входив у команду колишнього начальника "К" і першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, і брав участь у затриманні "діамантових прокурорів", через що і зняли його шефа Трепака. 27 лютого 2017-го новий начальник "К" Павло Демчина звільнив Нескоромного", - розповів журналіст.
"У разі затвердження всіх кандидатів президентом Володимиром Зеленським, в СБУ буде сформовано повний комплект нових заступників голови СБУ. Всі ці люди мають досвід служби під час війни, всі просувалися по службі в званнях або посадах за правління Порошенка, мають популярність у професійному середовищі і свої команди і не мають за плечима гучних скандалів.
Поки не мають. Але це не люди з вулиці, не представники якихось інших відомств, як це зробив свого часу Ющенко після 2004-го року, а діючі практики, які досягли якогось певного службового рівня", - резюмував Бутусов.
😃
😁
😁
😁
класі?
😁
Первым делом вазелин потребует от СБУ разослать НОТУ всем родственникам пленных..
Ваван про них не знав,
Поклав %уй на рояля,
І знов %уйню зіграв.
Без нот воно не може,
Без нот воно сумне,
З нудьги він шаурмою,
В манделю шифірне.
Поберегите себя! Ничего кроме экзальтации, которая может привести в дурку или довести до инсульта, это не даст
Порохоботы сейчас яростно убеждают друг друга, как плохо шо выбрали Зеленского. По ходу, доводят себя до таких приступов страха и ненависти, что впору вызывать санитаров с смирительными рубахами.
😁
А где Хорошковский и прочее озиме поколiння?...
Заступником Івана Баканова, який наразі є т.в.о. глави СБУ, призначили генерал-майора Анатолія Калюжняка, який за часів Віктора Януковича обіймав посаду заступника начальника ГУ "К" СБУ і підпадає під люстрацію.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо".
За даними ЗМІ, про призначення Калюжняка не повідомляється на офіційному сайті СБУ, "однак речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила це журналістам".
За її словами, Калюжняка призначили "заступником начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю приблизно тиждень тому".
Аналогічну посаду в СБУ Калюжняк обіймав протягом 2010-2013 рр., генеральське звання отримав від Януковича незадовго до Революції Гідності. Після Майдану Калюжняк звільнився та працював помічником народного депутата.https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/28/7219478/