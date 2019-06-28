 Кілька тисяч російських солдатів задіяно на Донбасі, - ексглава ЦРУ Петреус

Про це в інтерв'ю НВ повідомив американський генерал, колишній глава ЦРУ Девід Петреус, інформує Цензор.НЕТ.

Петреус очолював Центральне розвідувальне управління США в 2011-2012 роках, в епоху президентства Барака Обами, а до цього командував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку і Афганістані. Сьогодні він серед керівників інвестиційного фонду KKR і є одним із ключових аналітиків програм військової допомоги США.

НВ попросив Петреуса прокоментувати нинішній обсяг військової підтримки США для України: Конгрес виділив $200 млн цього року і ще $250 млн - наступного.

"Давайте відразу пояснимо, що цей бюджет допомоги США формують спільно з НАТО, чия підтримка України системна і постійна. І ми підтримуємо розвиток українського військового потенціалу перед обличчям вторгнення сил, підтримуваних Росією, де воюють, за нашими підрахунками, кілька тисяч російських солдатів", - відреагував на запитання Петреус.

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Він також назвав "позитивним кроком" надання Україні протитанкових комплексів Javelin адміністрацією Дональда Трампа і підкреслив важливість зусиль адміністрації Обами для того, щоб це стало можливим.

"$200 млн разом із тією сумою, яку надають інші союзники, це буде вже цілком серйозна сума грошей", - оцінив Петреус обсяг коштів, що виділяється Україні.

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Саме тому, за його словами, для США та інших союзників Києва важливо переконатися, "що Україна продовжує реформи і посилює свій захист у військовому плані".

"І, звичайно ж, це все потрібно розглядати в контексті всієї України. Ми бачимо результати президентських виборів, які показують сподівання українців - вони хочуть боротьби з корупцією, реформування судової системи, а також продовження інших дуже важливих реформ", - додав американський генерал.