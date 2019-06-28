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 Політика України, За кордоном
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 Кілька тисяч російських солдатів задіяно на Донбасі, - ексглава ЦРУ Петреус

В окупованих областях на східній Україні, за оцінками США, перебувають декілька тисяч російських військовослужбовців.

Про це в інтерв'ю НВ повідомив американський генерал, колишній глава ЦРУ Девід Петреус, інформує Цензор.НЕТ.

Петреус очолював Центральне розвідувальне управління США в 2011-2012 роках, в епоху президентства Барака Обами, а до цього командував військовими операціями на Гаїті, в Боснії, Іраку і Афганістані. Сьогодні він серед керівників інвестиційного фонду KKR і є одним із ключових аналітиків програм військової допомоги США.

НВ попросив Петреуса прокоментувати нинішній обсяг військової підтримки США для України: Конгрес виділив $200 млн цього року і ще $250 млн - наступного.

"Давайте відразу пояснимо, що цей бюджет допомоги США формують спільно з НАТО, чия підтримка України системна і постійна. І ми підтримуємо розвиток українського військового потенціалу перед обличчям вторгнення сил, підтримуваних Росією, де воюють, за нашими підрахунками, кілька тисяч російських солдатів", - відреагував на запитання Петреус.

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Він також назвав "позитивним кроком" надання Україні протитанкових комплексів Javelin адміністрацією Дональда Трампа і підкреслив важливість зусиль адміністрації Обами для того, щоб це стало можливим.

"$200 млн разом із тією сумою, яку надають інші союзники, це буде вже цілком серйозна сума грошей", - оцінив Петреус обсяг коштів, що виділяється Україні.

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Саме тому, за його словами, для США та інших союзників Києва важливо переконатися, "що Україна продовжує реформи і посилює свій захист у військовому плані".

"І, звичайно ж, це все потрібно розглядати в контексті всієї України. Ми бачимо результати президентських виборів, які показують сподівання українців - вони хочуть боротьби з корупцією, реформування судової системи, а також продовження інших дуже важливих реформ", - додав американський генерал.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134708
 
   
 Топ коментарі
 
Америка считает что у Украины две проблемы .Внешняя вооружённая агрессия .И внутренняя коррупция .Автор и вдохновитель внешней агрессии кацапское х.йло -путен. Отец украинской коррупции -парашенко .Что не понятно ?
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а в 14 году их там не было ? или в 15 ? Доброе утро
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Если бы их там не было, то и Луганда испарилась бы за 24 часа.
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А скільки появиться через добу мокшів, якщо розпочнеться справжня заваруха?
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Нисколько .кацапы поняли что россия утонет в крови ,если пойдёт войной на Украину .
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не...безбашенные раиськи рождаются неуклонно и постоянно.им уроки не впрок,а дальше взятия кредита они редко когда думают.так шо появятся...поскребут по бурятам и кадыровцам,если не хватит.
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а у вас?так и не появилось озабоченности?к морю то хоть пускают?ну,хоть посмотреть
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Для излучения общих мест не нужно быть генералом....
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а в 14 году их там не было ? или в 15 ? Доброе утро
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Если бы их там не было, то и Луганда испарилась бы за 24 часа.
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Сенат США выделил Украине 300 млн на оружие на 2020г.
Но пока Украиной правит Коломойский руками своего пацанчика, страна не получит ничего.
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У меня одна просьба - Америка помоги Украине!!!!
Хотя , как нам помочь если 50 % считают ,что ху- ло не путин а порох!!!
Я уточню от себя- Америка помоги тем для кого путин Ху-ло !!!

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Америка считает что у Украины две проблемы .Внешняя вооружённая агрессия .И внутренняя коррупция .Автор и вдохновитель внешней агрессии кацапское х.йло -путен. Отец украинской коррупции -парашенко .Что не понятно ?
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Вот этот парень по моему лучшая кандидатура на пост Министра обороны Украины . Ваше мнение на сей счёт панове ? Нужно приглашать Петреуса .Он эксперт как в области партизанской войны так и в области контрпартизанской . От него толку было бы больше чем от всех наших совковых хенералов которые учились вместе с противником в их академиях и ездили на пикник и в баньку с девочками вместе с ними .
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Приехали осваивать продукты и помощь от Красного Креста. А мы им еще и пенсии и мосты отремонтируем и блокаду снимем чтобы им удобно было на Киев идти.
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Росийские солдаты уже в ПАСЕ, не только на донбасе...
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Да и хоть ниодного расейского солдата там бы не было то все равно Украина не будет освобождать потерянные территории,просто уже поздно,Порошенко постарался
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"Несколько..." Весьма расплывчатая оценка численности. Сколько же это составляет в числах? Лезу в Интернет. Словари ничего не прояснили. Ура! Нашел! Оказывается это от двух до четырех. ("Справочник по вероятностным расчетам", М.:Воениздат, 1970, с. 85-87).
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_Ну, раз глава ЦРУ такой близорукий и не дружащий с логикой товарищ, не зазорно будет ему и подсказать: абсолютно вся оккупационная группировка - это войска расии. А гражданство некоторых наёмников - обстоятельство малосущественное. Так же как и Иностранный Легион - войска Франции, кто бы не служил в легионе. Всё очень просто: оккупационные войска снабжает вооружением, боеприпасами, ГСМ, тренирует и обучает, финансирует и определяет цели именно расия. И воюет эта группировка в интересах расии. Так что независимо от маскировки под флагами всяких т. н. "республик" и прочую мишуру - это военная группировка расии!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКілька тисяч російських солдатів задіяно на Донбасі, - ексглава ЦРУ Петреус
 
 
 
 
 
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