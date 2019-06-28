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Все про:Герой України (78) Зеленський (1863) нагорода (524)

 Зеленський присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Волосу (посмертно) й удостоїв нагород ще 40 військових. СПИСОК

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" старшому солдату Андрію Волосу посмертно.

Про це сказано в указі №467/2019, який Глава держави підписав 27 червня, передає Цензор.НЕТ.

Військовослужбовця відзначено високою нагородою за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Андрій Волос у різний час в 2015-2017 роках виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, а в 2018 - операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

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28 червня 2018 року поблизу населеного пункту Південне Донецької області старший солдат разом із товаришами по службі намагався евакуювати пораненого офіцера. Під час евакуації Андрій Волос дістав поранення в результаті снайперського пострілу і дорогою в госпіталь помер.

Іншим указом - № 469/2019 Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців, які виявили особисту мужність і вчинили самовіддані дії, захищаючи Україну. Орденами "За мужність" II і III ступенів, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику вітчизни" нагороджено 40 воїнів, 11 із них - посмертно.

Далі подаємо список нагороджених:

Нагородити орденом "За мужність" II ступеня

БЛАЖКА Віталія Олеговича - лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

ВАЛАХА Сергія Вадимовича (посмертно) – старшого солдата

ГВОЗДІЄВСЬКОГО Сергія Володимировича (посмертно) - сержанта

ІГНАТЕНКА Ігоря Павловича (посмертно) – старшого сержанта

КОВАЛЯ Володимира Валентиновича (посмертно) - старшину

ЛУЦЕНКА Єлизара Валерійовича - солдата

НАКОНЕЧНОГО Ігоря Олександровича (посмертно) - старшого солдата

НЕЖИВОГО Миколу Миколайовича (посмертно) - сержанта

ОЛЕКСЮКА Максима Вікторовича (посмертно) - сержанта

ПРУГЛА Дмитра Миколайовича (посмертно) - старшого лейтенанта

СИРІНА Максима Миколайовича (посмертно) - солдата

ТРОЦЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) - молодшого сержанта

ШАТІЛА Владислава Ігоровича - старшого солдата

ЯКИМАЩЕНКА Сергія Володимировича - молодшого лейтенанта

ЯКИМЧУКА Юрія Івановича - старшого солдата

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АГЕЄВА Ігоря Михайловича - старшого солдата

ГЛУХОВЕЦЬКОГО Левка Юрійовича - солдата

ДЯЧЕНКА Андрія Ігоровича - старшого солдата

КИРИЛЕНКА Костянтина Анатолійовича - старшого солдата

КОЗІНСЬКОГО Дмитра Олександровича - молодшого лейтенанта

ЛИСОКОНЯ Юрія Олександровича - старшого сержанта

ОВЧАРЕНКА Данила Олеговича - старшого солдата

РАТУШИНСЬКОГО Олега Вікторовича - старшого сержанта

СМУРОВА Дмитра Романовича - старшого сержанта

ЧАПЛЮ Михайла Володимировича - сержанта

ШАЛЕПА Сергія Михайловича - старшого солдата

ЮРИНЦЯ Олександра Тарасовича - старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ДОРЧІ Василя Павловича - старшого солдата

КІНШУ Олександра Геннадійовича - старшого солдата

КОЗЛОВА Богдана Олександровича - старшого солдата

КРАВЧЕНКА Юрія Вікторовича (посмертно) - солдата

КУЛИКА Ігоря Михайловича - старшого солдата

ЛИМАРЯ Дмитра Сергійовича - сержанта

МАКУХУ Олександра Івановича - старшину

МИРОНЕНКА Сергія Олександровича - молодшого сержанта

ОДИНКА Олексія Івановича - прапорщика

ПОНОМАРЕНКА Романа Юлійовича - молодшого сержанта

ТІМОШЕНКА Віктора Олександровича - старшого солдата

ЦУМАНА Бориса Петровича - старшого солдата

ШЕЛКОВНИКОВА Романа Анатолійовича - сержанта.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134707
 
   
 Топ коментарі
 
Соя и тут недовольна, что бы не делал Зеля у этих тварей указание обсирать любое движение.
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Вова ну що ти робеш,тиж вбиваєш порохоботів,вони ж сьогодні массовий суіцид влаштують.
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Во блин в списке НИ ОДНОГО ГЕНЕРАЛА!
Обмельчал прЗЕдент, то ли сивочолий хетьман, клепал генералов как тортики Рошен, щедро насыпая им наград.
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Когда наши воины перестанут гибнуть или ты решил своё кладбище открыть Узеленский?
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Решение адекватное. Что есть то есть. Молодец, что додумался, или пиар советники подсказали. Только все это очень прозрачно, попытка хоть как-то перебить весь негатив от про*бов последних недель. Неа, не перекроет..
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И народ, хотя бы вы будьте адекватными. Не взирая на политические предпочтения. Это не та тема, где можно срач разводить. А отдельно к админам - закройте здесь обсуждения, или у вас летний ступор наступил?
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Ні їх просто купили.. Щоб вони підтримували порохоботів
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Вова ну що ти робеш,тиж вбиваєш порохоботів,вони ж сьогодні массовий суіцид влаштують.
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Барыга уже история -сделали выводы и надо жить дальше-проблем выше крыши и междоусобица их только добавляет
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Лять, какая офигенная работа... Да зебобики? Оно еще в туалетах будет ленточки разрезать-больше, с его достижениями, просто негде...
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Соя и тут недовольна, что бы не делал Зеля у этих тварей указание обсирать любое движение.
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ну, ты приколист... что бы противники Зеленского ни сделали, они только "соя" и "твари". и они, по-твоему, в принципе не могут быть ни в чем правы, а только "обсирать". ты не видишь тут диссонанса? может тебе к окулисту обратиться? пусть бревно в глазу поищет...
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Когда идет критика под положительными действиями президента остается только вариант проплаченности данных владельцев аккаунтов.
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а вы сюда ещё приплюсуйте что это пишущее существо - женского рода .
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чим? шо серед їпанатства та дурості в нього є можливість зробити хош шось добре! це прогрес, і я вітаю це(як порохобот)! але від пройопів це не відмаже
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ну с барыгой,конечно,ему тягатся рановато.Ещёб немного и тот бы столбам ордена давал бы.
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На секунду - речь о погибшем украинском герое и рискующих жизнью воинах.
Какой же надо быть тварью...
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Неадекваты есть везде. Пацаны заслужили наград на 250%. Но прикрываться таким пиар-ходом также не красивою
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Ну-ну, Порошенко 5 лет с гражданством для добровольцев тянул, с законом про импичмент, про отзыв депутатов - пиариться не хотел. А вот охранникам генералов дать или статью за незаконное обогащение убрать - всегда пожалуйста.
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А чем ты сам сейчас отличаешься от всех неадекватов?
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О о, привет. А где ты пропала? Что-то давно тебя не видела.
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Та в фб была, пока зебобики на месяц не забанили))))
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Странно что 95 квартал на награждение не позвал...
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Далее приводим список награжденных на языке оригинала: Источник: https://censor.net.ua/n3134707\\\\\\\\\\\\

Выглядит как какой-то китайский сайт выложил новость и затем привел "на языке оригинала" указ.
Чет тупо.вато "звучит", не?
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Сегодня у порохоскота окончательно разорвёт пердачный. Спасибо Владимир!
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Юля мандель точно сиране. Це ж її патрон нагородив, з її слів, "кто убивал нарот бамбаса".
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бл,чето ты разошелся,дегенерат..
"скоты,твари"..
следи за языком
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І жодного прокурора чи члена ЦВК не нагородив? От падлюка, розвалює краііну як хоче!!
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ДЯКУЄМО ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ ЗА НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ РЯДОВОГО ТА МОЛОДШОГО ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ, АДЖЕ САМЕ ВОНИ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВІЙ ГОРНИЛА ВІЙНИ !!!
СЛАВАМ ВАМ НЕСКОРЕНІ ВОРОГОМ БІЙЦІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, А ЗАГИБЛИМ ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ https://www.youtube.com/watch?v=jtUmxhFXBN0
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та шож такое? ни одного упыря.Ни сепаров ни барыг.
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для них отдельные секретные указы.
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ЮЩЕНКО ПРИСВОИЛ ОТЦУ ПЕТРА ПОРОШЕНКО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ
25 июня 2009, 13:49
Президент раздавал государственные награды накануне Дня Конституции. "Орденоносцами" стали советник президента Юрий Карасик, Алексей Порошенко и писатель Иван Дзюба.
Президент Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины своему недавно назначенному советнику Юрию Карасику и отцу Петра Порошенко - Алексею Порошенко.
Алексей Иванович Порошенко включен в избирательный список НСНУ и является генеральным директором концерна "Укрпроминвест", который объединяет более 50 предприятий. Как профильный бизнес выделяется пищевая отрасль и автомобилестроение.
"Укрпроминвест" является основателем больше двух десятков ООО, ОАО, корпораций, совместных предприятий, филиалов. Вот лишь неполный список этих предприятий: "Агрофирма "Крыжополь", "Винницкая конфета", "Футбольный клуб "Винница", Телерадиокомпания "Экспрес-информ", ОАО "Молочноконсервный комбинат", ОАО "Луцкий автомобильный завод", корпорация "Автосервис - Украина", коммерческий банк "Мечта", корпорация "Рошен" и так далее.
Орденом Cвободы Ющенко наградил писателя и общественного деятеля Ивана Дзюбу.
Награды вручены по случаю Дня Конституции Украины.
Во время вручения наград президент подчеркнул, что нынешняя Конституция Украины, безусловно, нуждается в совершенствовании. "Борьба за творение европейской Конституции в Украине продолжается. Она сегодня как никогда актуальна", - отметил глава государства.
"Мы должны иметь такую Конституцию, которая бы нам навечно гарантировала демократию, свободу, чтобы над нами не висели риски тоталитарной модели", - отметил президент.
Напомним также, что Ющенко считает: угроза территориальной целостности Украины продолжает существовать."У меня нет ощущения, что создание государства и закрепление территориальной целостности - это вопрос прошлых дней", - сказал глава государства.
Президент раздал гос
https://ru.tsn.ua/********/yushchenko-prisvoil-ottsu-petra-poroshenko-zvanie-geroya-ukrainy.html

😂😂
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какой-то невеселый Зеленский на фото.
вот с Юнкером у него было просто другое лицо. наверное, хотел понравиться и от этого еще противнее...
Зеленський присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Волосу (посмертно) й удостоїв нагород ще 40 військових - Цензор.НЕТ 1150
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не скромничай, ударник лахтинский Зеленський присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Волосу (посмертно) й удостоїв нагород ще 40 військових - Цензор.НЕТ 7375
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Лейтинант Баканов після виборів отримає нагороду?
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Во блин в списке НИ ОДНОГО ГЕНЕРАЛА!
Обмельчал прЗЕдент, то ли сивочолий хетьман, клепал генералов как тортики Рошен, щедро насыпая им наград.
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В плане генералов пэтя переплюнул Зе лет на 15-20.
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Ничего! Зеленая шмаркля только месяц при владе, а уже начала пиарится, он уже овоща догнал по всем параметрам.
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начал наградами сыпать Зеленський присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Волосу (посмертно) й удостоїв нагород ще 40 військових - Цензор.НЕТ 9534 видать дела совсем плохи, одни проколы у этого зели, а награды раздавать - не великого ума дело Зеленський присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Волосу (посмертно) й удостоїв нагород ще 40 військових - Цензор.НЕТ 9662
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дела были плохи у барыги,когда он присваивал звания хенералов разным упырям и награды раздавал всем прокурорам и судьям.Чего только стоит грыцак.фу,б.. позорище.
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Совсем недавно в подобных случаях здесь писали что Пэця раздает "медальки", а лучше бы дал квартиры и деньги.
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Ну ну!
А раньше телепузики орали, что Порошенко пиарится!
Зебилы, тогда что делает зеБЕнин телепузик, марионетка коломойского?
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Ну зеля и плохой.При пете такого не было.Собаки лают,караван идет.
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В списке ни одного генерала или полковника. Обидятся наверное, пецю вспомнят, напьются с горя, эх, прошла лафа... танцы на костях закончились. Браво, господин Президент!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Волосу (посмертно) й удостоїв нагород ще 40 військових. СПИСОК
 
 
 
 
 
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