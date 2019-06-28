 Зеленський присвоїв звання "Герой України" воїну Андрію Волосу (посмертно) й удостоїв нагород ще 40 військових. СПИСОК

Про це сказано в указі №467/2019, який Глава держави підписав 27 червня, передає Цензор.НЕТ.
Військовослужбовця відзначено високою нагородою за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Андрій Волос у різний час в 2015-2017 роках виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, а в 2018 - операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.
28 червня 2018 року поблизу населеного пункту Південне Донецької області старший солдат разом із товаришами по службі намагався евакуювати пораненого офіцера. Під час евакуації Андрій Волос дістав поранення в результаті снайперського пострілу і дорогою в госпіталь помер.
Іншим указом - № 469/2019 Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців, які виявили особисту мужність і вчинили самовіддані дії, захищаючи Україну. Орденами "За мужність" II і III ступенів, медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику вітчизни" нагороджено 40 воїнів, 11 із них - посмертно.
Далі подаємо список нагороджених:
Нагородити орденом "За мужність" II ступеня
БЛАЖКА Віталія Олеговича - лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
ВАЛАХА Сергія Вадимовича (посмертно) – старшого солдата
ГВОЗДІЄВСЬКОГО Сергія Володимировича (посмертно) - сержанта
ІГНАТЕНКА Ігоря Павловича (посмертно) – старшого сержанта
КОВАЛЯ Володимира Валентиновича (посмертно) - старшину
ЛУЦЕНКА Єлизара Валерійовича - солдата
НАКОНЕЧНОГО Ігоря Олександровича (посмертно) - старшого солдата
НЕЖИВОГО Миколу Миколайовича (посмертно) - сержанта
ОЛЕКСЮКА Максима Вікторовича (посмертно) - сержанта
ПРУГЛА Дмитра Миколайовича (посмертно) - старшого лейтенанта
СИРІНА Максима Миколайовича (посмертно) - солдата
ТРОЦЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) - молодшого сержанта
ШАТІЛА Владислава Ігоровича - старшого солдата
ЯКИМАЩЕНКА Сергія Володимировича - молодшого лейтенанта
ЯКИМЧУКА Юрія Івановича - старшого солдата
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
АГЕЄВА Ігоря Михайловича - старшого солдата
ГЛУХОВЕЦЬКОГО Левка Юрійовича - солдата
ДЯЧЕНКА Андрія Ігоровича - старшого солдата
КИРИЛЕНКА Костянтина Анатолійовича - старшого солдата
КОЗІНСЬКОГО Дмитра Олександровича - молодшого лейтенанта
ЛИСОКОНЯ Юрія Олександровича - старшого сержанта
ОВЧАРЕНКА Данила Олеговича - старшого солдата
РАТУШИНСЬКОГО Олега Вікторовича - старшого сержанта
СМУРОВА Дмитра Романовича - старшого сержанта
ЧАПЛЮ Михайла Володимировича - сержанта
ШАЛЕПА Сергія Михайловича - старшого солдата
ЮРИНЦЯ Олександра Тарасовича - старшого солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
ДОРЧІ Василя Павловича - старшого солдата
КІНШУ Олександра Геннадійовича - старшого солдата
КОЗЛОВА Богдана Олександровича - старшого солдата
КРАВЧЕНКА Юрія Вікторовича (посмертно) - солдата
КУЛИКА Ігоря Михайловича - старшого солдата
ЛИМАРЯ Дмитра Сергійовича - сержанта
МАКУХУ Олександра Івановича - старшину
МИРОНЕНКА Сергія Олександровича - молодшого сержанта
ОДИНКА Олексія Івановича - прапорщика
ПОНОМАРЕНКА Романа Юлійовича - молодшого сержанта
ТІМОШЕНКА Віктора Олександровича - старшого солдата
ЦУМАНА Бориса Петровича - старшого солдата
ШЕЛКОВНИКОВА Романа Анатолійовича - сержанта.
Какой же надо быть тварью...
Выглядит как какой-то китайский сайт выложил новость и затем привел "на языке оригинала" указ.
Чет тупо.вато "звучит", не?
"скоты,твари"..
следи за языком
СЛАВАМ ВАМ НЕСКОРЕНІ ВОРОГОМ БІЙЦІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, А ЗАГИБЛИМ ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ https://www.youtube.com/watch?v=jtUmxhFXBN0
25 июня 2009, 13:49
Президент раздавал государственные награды накануне Дня Конституции. "Орденоносцами" стали советник президента Юрий Карасик, Алексей Порошенко и писатель Иван Дзюба.
Президент Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины своему недавно назначенному советнику Юрию Карасику и отцу Петра Порошенко - Алексею Порошенко.
Алексей Иванович Порошенко включен в избирательный список НСНУ и является генеральным директором концерна "Укрпроминвест", который объединяет более 50 предприятий. Как профильный бизнес выделяется пищевая отрасль и автомобилестроение.
"Укрпроминвест" является основателем больше двух десятков ООО, ОАО, корпораций, совместных предприятий, филиалов. Вот лишь неполный список этих предприятий: "Агрофирма "Крыжополь", "Винницкая конфета", "Футбольный клуб "Винница", Телерадиокомпания "Экспрес-информ", ОАО "Молочноконсервный комбинат", ОАО "Луцкий автомобильный завод", корпорация "Автосервис - Украина", коммерческий банк "Мечта", корпорация "Рошен" и так далее.
Орденом Cвободы Ющенко наградил писателя и общественного деятеля Ивана Дзюбу.
Награды вручены по случаю Дня Конституции Украины.
Во время вручения наград президент подчеркнул, что нынешняя Конституция Украины, безусловно, нуждается в совершенствовании. "Борьба за творение европейской Конституции в Украине продолжается. Она сегодня как никогда актуальна", - отметил глава государства.
"Мы должны иметь такую Конституцию, которая бы нам навечно гарантировала демократию, свободу, чтобы над нами не висели риски тоталитарной модели", - отметил президент.
Напомним также, что Ющенко считает: угроза территориальной целостности Украины продолжает существовать."У меня нет ощущения, что создание государства и закрепление территориальной целостности - это вопрос прошлых дней", - сказал глава государства.
Президент раздал гос
https://ru.tsn.ua/********/yushchenko-prisvoil-ottsu-petra-poroshenko-zvanie-geroya-ukrainy.html
😂😂
вот с Юнкером у него было просто другое лицо. наверное, хотел понравиться и от этого еще противнее...
Обмельчал прЗЕдент, то ли сивочолий хетьман, клепал генералов как тортики Рошен, щедро насыпая им наград.
А раньше телепузики орали, что Порошенко пиарится!
Зебилы, тогда что делает зеБЕнин телепузик, марионетка коломойского?