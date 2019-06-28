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 ЄС проведе "військові ігри" для підготовки до кібератак з Росії і Китаю

Фінляндія, до якої 1 липня переходить головування в Європейському Союзі, має намір провести "військові ігри" для підготовки політиків країн-членів ЄС до відбиття кібератак з боку Росії й Китаю.

Спеціальні заняття, на яких державним чиновникам доведеться відпрацьовувати сценарії захисту, пройдуть в Гельсінкі в липні та вересні з міністрами внутрішніх справ і фінансів країн ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Пояснюючи необхідність проведення навчань, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив The Guardian: "Ми хочемо, щоб країни-члени і союз у цілому посилили свій потенціал щодо запобігання й реагування. І військові, і цивільні влади можуть у кризовий момент зробити лише те, до чого вони були підготовлені".

У 2017 році міністри оборони ЄС взяли участь у першому в історії Євросоюзу кібертренуванні, під час якої вони відповідали на імітацію хакерської атаки на одну з військових місій блоку за кордоном, нагадало британське видання.

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Фінляндія оголосила питання кібербезпеки одним із пріоритетів протягом шестимісячного періоду її головування в Євросоюзі.

The Guardian нагадує, що Гельсінкі й Осло звинувачують Москву в блокуванні сигналів GPS під час військових навчань НАТО в Норвегії у жовтні 2018 року. Кремль також звинувачували в спробі кібератаки на штаб-квартиру ОЗХО - міжнародної організації по спостереженню за хімічною зброєю. Ця операція була зірвана голландською військовою розвідкою, зазначає британське видання.

У свою чергу фахівці американсько-ізраїльської фірми Cybereason, що спеціалізується на кібербезпеці, 25 червня повідомили про глобальну хакерську атаку на телекомунікаційні компанії, проведену в інтересах влади Китаю. Росія і Китай постійно заперечують будь-які звинувачення у причетності до хакерства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134704
 
   
 Топ коментарі
 
странные вы там в ЕС...
то раскрываете объятья двухголовому раша-монстру... то играете в бирюльки чтоб быть готовым к его козням...
... и хочется и колется и мамка не велит
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Дивакі ті єесівці.. на одних фронтах з рашкою воюють, на інших дружать..
ЕС проведет "военные игры" для подготовки к кибератакам из России и Китая - Цензор.НЕТ 4256
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название учений - "озабоченная обеспокоенность 2019"
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Дивакі ті єесівці.. на одних фронтах з рашкою воюють, на інших дружать..

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название учений - "озабоченная обеспокоенность 2019"
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странные вы там в ЕС...
то раскрываете объятья двухголовому раша-монстру... то играете в бирюльки чтоб быть готовым к его козням...
... и хочется и колется и мамка не велит
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Нююю и из шаКАЛадного цеха тоже...
😁
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Що, не подобаеться, що твою рашку кАнкретНА назвали злочиннецею-терористкою? Не журись, в ПАРЄ ж повернули. Ох ті гейропейці
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Европа эх Европа шлюха ты дешёвая не более того виляешь своим задом перед ****** и США как маркитанская лодка все место не найдешь где по сытнее будет с США бизнес серьезный а от ***** миллиардные взятки
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Подключат к компьютерам трубы от СП-2 и каааак отобьют атаку агрессора.
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)) навіщо витрачати кошти, ви проаналізуйте діяльність жовтих жилетів у Франції і то реальна, а не віртуальна діяльність. Тому що на вашу найрозумнішу дію ворог здатен відповісти найдурнішою
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с таким успехом скоро кацапы предложат этим гейцам в войнушку поиграть ..
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Обращаем внимание! НЕ ГЕЙрошлюхи, а маленькая Финляндия, которая знает что такое ********** и которая в 40-х давала просраться сэрэсэрэ! ЄС проведе "військові ігри" для підготовки до кібератак з Росії і Китаю - Цензор.НЕТ 5078
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Странно, ЕС вернула Федорашку в ПАСЕ, разрешили провести Северный поток2, а теперь против нее проводит уения боясь очередного нападения. Вы придурки давайте еще совместные учение с Федорашкой проведите. Мазохисты гребаные
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Речь не о ГЕЙропитарасне, а только о Финляндии. Писяри намутили с заголовком ЄС проведе "військові ігри" для підготовки до кібератак з Росії і Китаю - Цензор.НЕТ 6271
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Хельсинки и Осло обвиняют Москву в блокировании сигналов GPS во время военных учений НАТО в Норвегии в октябре 2018 года. Кремль также обвиняли в попытке кибератаки на штаб-квартиру ОЗХО - международной организации по наблюдению за химическим оружием. И поетому именно ети страны за Федорашку заступились в ПАСЕ. Прям как умировотворяли Гитлера всей Европой в 1939 году.
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