 ЄС проведе "військові ігри" для підготовки до кібератак з Росії і Китаю

Спеціальні заняття, на яких державним чиновникам доведеться відпрацьовувати сценарії захисту, пройдуть в Гельсінкі в липні та вересні з міністрами внутрішніх справ і фінансів країн ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Пояснюючи необхідність проведення навчань, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив The Guardian: "Ми хочемо, щоб країни-члени і союз у цілому посилили свій потенціал щодо запобігання й реагування. І військові, і цивільні влади можуть у кризовий момент зробити лише те, до чого вони були підготовлені".

У 2017 році міністри оборони ЄС взяли участь у першому в історії Євросоюзу кібертренуванні, під час якої вони відповідали на імітацію хакерської атаки на одну з військових місій блоку за кордоном, нагадало британське видання.

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Фінляндія оголосила питання кібербезпеки одним із пріоритетів протягом шестимісячного періоду її головування в Євросоюзі.

The Guardian нагадує, що Гельсінкі й Осло звинувачують Москву в блокуванні сигналів GPS під час військових навчань НАТО в Норвегії у жовтні 2018 року. Кремль також звинувачували в спробі кібератаки на штаб-квартиру ОЗХО - міжнародної організації по спостереженню за хімічною зброєю. Ця операція була зірвана голландською військовою розвідкою, зазначає британське видання.

У свою чергу фахівці американсько-ізраїльської фірми Cybereason, що спеціалізується на кібербезпеці, 25 червня повідомили про глобальну хакерську атаку на телекомунікаційні компанії, проведену в інтересах влади Китаю. Росія і Китай постійно заперечують будь-які звинувачення у причетності до хакерства.





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