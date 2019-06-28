 Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію

Про це Олександр Турчинов написав у своєму блозі у День Конституції України, передає Цензор.НЕТ.
"Конституція - це базис, Основний закон, який не лише гарантує права, він формує відповідальність і обов’язки держави та її громадян. Насамперед Конституція - запорука стабільності. Не важко прослідкувати існуючу закономірність в світі: чим старіша Конституція - тим стабільніша, міцніша та заможніша країна. Саме тому в законодавстві багатьох країн, для того щоб внести зміни до Основного закону, розроблені досить складні процедури. Є країни, де громадяни святкують більш ніж двохсотрічні ювілеї Конституції, а зміни до них можна перерахувати на пальцях однієї руки.
В нашій країні, де стабільні тільки проблеми і негаразди, кожна нова влада намагається змінити базові закони і Конституцію, виходячи виключно зі своїх вузькополітичних інтересів. Таким чином політики ламають фундамент, без якого стабільність неможлива в принципі. Адже, якщо змінюється Конституція, необхідно також змінювати пов’язане з нею законодавство, всю архітектуру відносин та паритетів.
З дня прийняття Основного закону незалежної України пройшло 23 роки. За цей час вже тричі повністю змінювалася конституційна архітектура влади в Україні. Спочатку змінити Конституцію намагався Кучма, провівши відповідний "референдум", аби створити двопалатний парламент та ще більше посилити свою президентську владу. Після Помаранчевої революції у 2004 році Констутуцію демократизували, і Україна стала парламентсько-президентською. В 2010 році Янукович змусив Конституційний Суд незаконно повернути Основний закон до редакції Кучмівського єдиновладдя. Після цього, у 2014 році, на вимогу Майдану, ми відновили Конституцію 2004 року і наша держава знову стала парламентсько-президентською.
Один із ключових ударів, який РФ хоче нанести по Україні - це змінити нашу Конституцію, розірвавши унітарну державу на штучні федеральні анклави, покінчивши назавжди зі сталим розвитком України та нашою євроатлантичною перспективою.
На жаль, сьогодні знову почали лунати пропозиції, що необхідно змінювати Основний закон. Але ми ніколи не зможемо забезпечити стабільність та позитивну динаміку в країні, поки не припинимо на догоду політичним амбіціям, корпоративним інтересам та політичній доцільності змінювати Конституцію та перекроювати все національне законодавство.
Конституція не повинна бути популістською та відповідати на всі питання. Вона є тим наріжним каменем, фундаментом, на якому будується вся законодавча фортеця країни. Ламається фундамент - руйнується фортеця.
Необхідно не Конституцію підлаштовувати під політичні інтереси, а політичні інтереси та програми реалізовувати в межах існуючої Конституції.
Яка ж Конституція найкраща? Немає однакових Основних законів, як і немає однакових держав. Але стабільність - запорука успіху будь-якої країни. Тому найкращою Конституцією є та, що століттями не зазнає кардинальних змін.
Сподіваюся, і в Україні буде така Конституція!
З днем Конституції, шановні друзі!", - йдеться у дописі Олександра Турчинова.
И я еще не всё рассказал - может повредить источнику
за змiну Конституції? Тим більше спікера Парубія вже не буде.
Фигура на чужой шахматной доске, а играют другие.
Буквально всі прийняті при Порошенко (і Турчинові) закони про органи влади протирічать положенням Конституції про рівноправ'я громадян України, що несумісно з багатьма статтями Конституції: ст.8 (яка проголошує верховенство права і пряму дію статей Конституції), ст.15 (про різноманітність ідеології і заборону цензури), ст.21 і ст.24 (про рівноправ'я громадян України).
Ці фундаментальні (базові) статті Конституції і, відповідно, їх аналоги в Декларації прав людини порушуються в наступних державотворчих законах України:
- Закон про Конституційний Суд України
- Закон про Судоустрій і статус Суддів
- закони про органи влади в Україні (біля 40 законів і підзаконних актів).
В ціх законах вводяться паралельне Закону про пенсійне страхування громадян України статті про пенсії можновладців, які нічого спільного не мають з законом про пенсійне страхування для "звичайних громадян". Цім самим створюється правова колізія з Конституцією, яка не передбачає розділення громадян на клани, які живуть по різним законам, мають різні права і получають "солідарна" пенсію з одного і того ж джерела (ПФУ), але по різним правилам і в кардинально різному обсязі.
Наш Податковий Кодекс є фінансовим джерелом доходів правлячих кланів і нічого спільного з принципами рівноправ'я (ст.21, 24) і верховенства права (ст.8) не мають.
В відповідності з ПКУ податки за працівників як в самому кондовому середньовіччі платить його роботодавець. Це положення, яке протилежне від податкових систем всіх цивілізованих держав, відчужує поняття громадянина від поняття працівника, брутто-зарплати від нашої ерзац-зарплати і є передумовою пограбування громадян, подвійного стягування з них ПДВ і, як результат, матеріального забезпечення кланів, які контролюють бюджет. Ні з ринком, ні з рівноправ'ям, ні з демократією, ні з шляхом до ЄС такий закон нічого спільного не має. Він спільний лише з аналогічними законами Росії, Білорусі, Казахстану і іншими тоталітарними постсовецькими державами.
Кстати, зе часто развлекал яныка на частных вечеринках
Теж саме про зброю, Про партії....
Тогда как понимать вот эту главу КОНСТИТУЦИИ??
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
почему я не получаю деньги от газа, угля, нефти, с воды??
или не получаем бесплатно это все?!?!?!?!!?!
за газ мы должны платить максимум что подвели к дому, квартире..за эту работу, но не за сам газ..так же и воду..за то что подключили, сделали работу, свет.и т.д.
Ведь Конституция так гласит!..ЭТО ВСЕ НАШЕ,,НАРОДНОЕ!!
Но нафтогаз, считает это не так...)))
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
СНИМАЙТЕ ВАШУ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ!,,ВЫ РАВНЫ!!!
а чем эти суки занимались, когда пришли к власти???
конституция вообще нихуя не гарантирует, т.к. суды не работают или находят лазейки для *********
Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.Порошенко..курва, ты слышишь???? ты читало Конституцию?...а ты Турчинов???
"Стаття 103.
...
Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку"
Того через 1,5 року відвертого плювання на Конституцію воно з 2016 року перейшло до плювання опосередкованого. З 2016 року воно перевело себе зі статусу держслужбовця в статус політичного діяча. Тобто получило право тратити гроші Рошена, які за нього заробляв "сліпий" траст. Те, що ця стаття була введена для запобігання концентрації влади і капіталу його могутність в той час не хвилювало.
депутаты нарушали и нарушают конституцию..а МЫ НАРОД..ОБЯЗАНЫ быть стадом для них..управляемым!
оно "гавкнуло" и спряталось...за пороха..тьху ***!
или ты должен только гадить?
Источник: https://censor.net.ua/n3134703
..............
щоб припинити намагання кожного нового президента змінити Конституцію під себе чи під зовнішнього агресора, її змінити всього один раз але правильно: нехай вона зветься "парламентсько-президентською" або "парламентською", але в ній повинно бути виписано, що Президент України обирається на посаду та знімається парламентом.
Плюси:
1) усунемо раз і назавжди одвічний конфлікт між президентом і парламентом;
2) економія бюджетних коштів на вибори президента. У ******** реаліях - це досить важливо.
3) економія часу на вибори. Менше суспільству будуть засиратися мізки всілякими чварами та інтригами і "стадіонними" шоу - більше часу залишиться зконцентруватися на розбудові країни.
4) персоналізація відповідальності за розвиток країни. Сьогодні, як вже традиційно склалося, президент киває на парламент, парламент на президента. Коли парламент обиратеме президента, то він несе субсидіарну відповідальність за його дії. Саме тоді можливо бачення президента та парламента як єдиної команди, відповідальної за розвиток країни.
5) в умовах війни обрання та відкликання президента параламентом - це оперативне та ефективне рішення у випадку дій президента щодо державної зради, іншому поступленні ним національними інтересами. Існуючий, а точніше не існуючий, інститут імпічменту президента - це доволі довга і залежна не тільки від парламенту процедура, яка розтягується на місяці, а то й роки. Агресор не надасть Україні стільки часу.
6) в умовах війни чи інших лихолітть - лише парламент здатен залишатися повноцінним держ. органом, що представляє інтереси народу та діє від імені України. Приклад: бігство Овоча. Парламент залишився чи не єдиним дієздатним владним органом в країні і вирулив ситуацію. 7) кумовство, "землячество", розставляння на ключові посади "своїх" людей чи то потрібних олігархам людей, як це відбувається при президенті Зєлємойському та як це відбувалося і до нього - все це практично унеможливлюється при обранні президента парламентом, при постійному парламентському контролі за його призначеннями. Ось вам і усунення не всих, але одного з найвагоміших чинників коррупції. За однією особою на посаді президента повинен бути постійний ефективний контроль, бо всі президенти мають потяг до влади та зловживання нею.
8) ще за часів гетьманів, народ напряму не обирав булавоносця-головнокомандувача. Обирало гетьмана - Віче, тобто Рада. В сьогоднішніх реаліях це означає, що якби Президента обирала Верховна Рада, а не 73% дезорієнтованого, зневіреного чи частково ватного населення, то кловун ніколи не став би Президентом України. Наші предки не були дурними, вони не довіряли вибори гетьмана люмпенам.
Как вы хотите в НАТО, если в Конституции вот что указано!!!
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.Так кто кремлевская тварь???
Вы не хотите менять Конституцию, чтобы баз НАТО у нас не было!..
а как же... МЫ ИДЕМ В НАТО??!
Молчало бы ты, слюногубое чмо...