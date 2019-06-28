 Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію

Про це Олександр Турчинов написав у своєму блозі у День Конституції України, передає Цензор.НЕТ.

"Конституція - це базис, Основний закон, який не лише гарантує права, він формує відповідальність і обов’язки держави та її громадян. Насамперед Конституція - запорука стабільності. Не важко прослідкувати існуючу закономірність в світі: чим старіша Конституція - тим стабільніша, міцніша та заможніша країна. Саме тому в законодавстві багатьох країн, для того щоб внести зміни до Основного закону, розроблені досить складні процедури. Є країни, де громадяни святкують більш ніж двохсотрічні ювілеї Конституції, а зміни до них можна перерахувати на пальцях однієї руки.

В нашій країні, де стабільні тільки проблеми і негаразди, кожна нова влада намагається змінити базові закони і Конституцію, виходячи виключно зі своїх вузькополітичних інтересів. Таким чином політики ламають фундамент, без якого стабільність неможлива в принципі. Адже, якщо змінюється Конституція, необхідно також змінювати пов’язане з нею законодавство, всю архітектуру відносин та паритетів.

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З дня прийняття Основного закону незалежної України пройшло 23 роки. За цей час вже тричі повністю змінювалася конституційна архітектура влади в Україні. Спочатку змінити Конституцію намагався Кучма, провівши відповідний "референдум", аби створити двопалатний парламент та ще більше посилити свою президентську владу. Після Помаранчевої революції у 2004 році Констутуцію демократизували, і Україна стала парламентсько-президентською. В 2010 році Янукович змусив Конституційний Суд незаконно повернути Основний закон до редакції Кучмівського єдиновладдя. Після цього, у 2014 році, на вимогу Майдану, ми відновили Конституцію 2004 року і наша держава знову стала парламентсько-президентською.

Один із ключових ударів, який РФ хоче нанести по Україні - це змінити нашу Конституцію, розірвавши унітарну державу на штучні федеральні анклави, покінчивши назавжди зі сталим розвитком України та нашою євроатлантичною перспективою.

На жаль, сьогодні знову почали лунати пропозиції, що необхідно змінювати Основний закон. Але ми ніколи не зможемо забезпечити стабільність та позитивну динаміку в країні, поки не припинимо на догоду політичним амбіціям, корпоративним інтересам та політичній доцільності змінювати Конституцію та перекроювати все національне законодавство.

Конституція не повинна бути популістською та відповідати на всі питання. Вона є тим наріжним каменем, фундаментом, на якому будується вся законодавча фортеця країни. Ламається фундамент - руйнується фортеця.

Необхідно не Конституцію підлаштовувати під політичні інтереси, а політичні інтереси та програми реалізовувати в межах існуючої Конституції.

Яка ж Конституція найкраща? Немає однакових Основних законів, як і немає однакових держав. Але стабільність - запорука успіху будь-якої країни. Тому найкращою Конституцією є та, що століттями не зазнає кардинальних змін.

Сподіваюся, і в Україні буде така Конституція!

З днем Конституції, шановні друзі!", - йдеться у дописі Олександра Турчинова.