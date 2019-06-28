EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  13319  184
Все про:Конституція (276) Турчинов (824) День Конституції (33)

 Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію

Один із ключових ударів, яких РФ хоче нанести по Україні - це, змінивши нашу Конституцію, розірвати унітарну державу на штучні федеральні анклави, покінчивши назавжди зі сталим розвитком України та євроатлантичною перспективою нашої держави.

Про це Олександр Турчинов написав у своєму блозі у День Конституції України, передає Цензор.НЕТ.

"Конституція - це базис, Основний закон, який не лише гарантує права, він формує відповідальність і обов’язки держави та її громадян. Насамперед Конституція - запорука стабільності. Не важко прослідкувати існуючу закономірність в світі: чим старіша Конституція - тим стабільніша, міцніша та заможніша країна. Саме тому в законодавстві багатьох країн, для того щоб внести зміни до Основного закону, розроблені досить складні процедури. Є країни, де громадяни святкують більш ніж двохсотрічні ювілеї Конституції, а зміни до них можна перерахувати на пальцях однієї руки.

В нашій країні, де стабільні тільки проблеми і негаразди, кожна нова влада намагається змінити базові закони і Конституцію, виходячи виключно зі своїх вузькополітичних інтересів. Таким чином політики ламають фундамент, без якого стабільність неможлива в принципі. Адже, якщо змінюється Конституція, необхідно також змінювати пов’язане з нею законодавство, всю архітектуру відносин та паритетів.

Читайте також: Давайте пообіцяємо знати, дотримуватися і поважати нашу Конституцію, - Зеленський запропонував флешмоб "Моя улюблена стаття". ВIДЕО

З дня прийняття Основного закону незалежної України пройшло 23 роки. За цей час вже тричі повністю змінювалася конституційна архітектура влади в Україні. Спочатку змінити Конституцію намагався Кучма, провівши відповідний "референдум", аби створити двопалатний парламент та ще більше посилити свою президентську владу. Після Помаранчевої революції у 2004 році Констутуцію демократизували, і Україна стала парламентсько-президентською. В 2010 році Янукович змусив Конституційний Суд незаконно повернути Основний закон до редакції Кучмівського єдиновладдя. Після цього, у 2014 році, на вимогу Майдану, ми відновили Конституцію 2004 року і наша держава знову стала парламентсько-президентською.

Один із ключових ударів, який РФ хоче нанести по Україні - це змінити нашу Конституцію, розірвавши унітарну державу на штучні федеральні анклави, покінчивши назавжди зі сталим розвитком України та нашою євроатлантичною перспективою.

На жаль, сьогодні знову почали лунати пропозиції, що необхідно змінювати Основний закон. Але ми ніколи не зможемо забезпечити стабільність та позитивну динаміку в країні, поки не припинимо на догоду політичним амбіціям, корпоративним інтересам та політичній доцільності змінювати Конституцію та перекроювати все національне законодавство.

Конституція не повинна бути популістською та відповідати на всі питання. Вона є тим наріжним каменем, фундаментом, на якому будується вся законодавча фортеця країни. Ламається фундамент - руйнується фортеця.

Необхідно не Конституцію підлаштовувати під політичні інтереси, а політичні інтереси та програми реалізовувати в межах існуючої Конституції.

Яка ж Конституція найкраща? Немає однакових Основних законів, як і немає однакових держав. Але стабільність - запорука успіху будь-якої країни. Тому найкращою Конституцією є та, що століттями не зазнає кардинальних змін.

Сподіваюся, і в Україні буде така Конституція!

З днем Конституції, шановні друзі!", - йдеться у дописі Олександра Турчинова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134703
 
   
 Топ коментарі
 
давайте говорити прямо.
росія хоче змінити Конститацію ручками ЗЕ і його команди
 показати весь коментар
 
В Украине произошёл переворот-к власти пришли про-российские силы. Зеленский -предатель и мерзавец.
 показати весь коментар
 
Вазелин уже работает над новой конструкцией которую уже получил из запоребрика
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А слабо четко и прямо, исчерпывающее, заранее, перед выборами в ВР заявить, какие изменения в Конституцию предлагается внести, а каких точно не будет? Видимо, слабо, ибо есть что скрывать. Ну а вы, сторонники Зеленского, уже проголосовали и ещё проголосуете за воображаемого вами кота в мешке, что, безусловно, свидетельствует о незаурядном развитии вашего мозга...
 показати весь коментар
 
 
Об этом вообще речь не идет. Вы за федерализацию Украины - так сразу скажите
 показати весь коментар
 
 
Вот и надо обсуждать по теме - без независимости страны. которую можно отстоять только силой, не будет достойной жизни в любой сфере, в том числе медицинской = а будет рабская жизнь подмосковных малороссов
 показати весь коментар
 
 
А почему ты считаешь, что именно вопрос федерализации стоит на повестке дня у Зе в плане изменения конституции? ну кто и где такое сказал. Не паранойничай.
 показати весь коментар
 
У меня есть инсайд в команде зе.
И я еще не всё рассказал - может повредить источнику
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
какие интересные методички у порохоботов))или просто задористый план?
 показати весь коментар
 
 
осенью проверишь. Скорость выполнения кремлевских установок зависит только от страха зебени, а страх зебени только от воли и куража украинского народа.
 показати весь коментар
 
 
перед выборами и не такого напридумываешь---голосуйте все за пороха, остальные сдадут Украину
 показати весь коментар
 
Українські гниди зазєлі керовані вошами кацапії реалізують будь які забаганки путєна прикриваючись риторикою про європейський напрямок . Так дурять гнид-зазєлєй , а 27% українців , нічого зробити проти 75% українських гнид не зможуть .
 показати весь коментар
 
 
Господи, да далось вам это бесплатное медицинское обслуживание. Никогда оно не было бесплатным по факту. Неужели это самое главное сейчас?
 показати весь коментар
 
 
Да мне не далось. Но на этой статье конституции многие спекулируют.
 показати весь коментар
 
Приведение медицины к реалиям совершает Супрун, а не Зеленский. Вместо пустых фраз формируется написанный на бумаге пакет медицинских услуг, которые будут бесплатными.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас Супрун действует вопреки конституции.
 показати весь коментар
 
Ты этой Конституции и в глаза не видел!
 показати весь коментар
 
 
та мало ли шо узеленского говорят,,,наверняка шутят по старой 95 традиции.и даже шо думают.количество вопросов им озвучат непосредственно перед принятием изменений сильные дяди.а их задача-вести подготовительную работу по раскачиванию общества.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Може ануснорилий комсюк розповiсть як ерефiя змусить бiльш 300 депутатiв проголосувати
за змiну Конституції? Тим більше спікера Парубія вже не буде.
 показати весь коментар
 
 
Экономические реалии таковы, что позволяют группе олигархов-монополистов получать десятки миллиардов долларов прибыли в год за счет госбюджета. И им наплевать на пенсионеров, медицину, на всю социальную сферу, да и госчиновники недалеко от них ушли.
 показати весь коментар
 
 
Это называется Социальный Дарвинизм. Соросовские грантоеды-либерторианцы и выступают за некро-социальную политику. К сожалению вокруг Президента Зеленского крутится целая свора подобных грантоедов. Если он пойдёт у них на поводу, они похоронят его рейтинг быстрее, чем это было с Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Это называется "Дикий капитализм" со всеми его "прелестями"
 показати весь коментар
 
Дикий капитализм остался в 90-ых. Это именно "Социальный Дарвинизм". Он более опасен, ибо выдавливает работоспособное население в третьи страны.
 показати весь коментар
 
Защищаем олигархов? Из Правительства, да?
 показати весь коментар
 
Попытайтесь вникнуть в написанное мной. Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію - Цензор.НЕТ 4040
 показати весь коментар
 
Технический кандидат сорвавший джекпот...
Фигура на чужой шахматной доске, а играют другие.
 показати весь коментар
 
 
Ну что же, Гитлер, в своё время, тоже был техническим кандидатом.
 показати весь коментар
 
ну так надо смотреть, какие силы прийдут после выборов, может они и без указок ***** проголосуют за изменения, и расскажут, что это на благо нации?
 показати весь коментар
 
Рейтинги проходных уже известны. Думаю они не сильно изменятся. Но история уже показывала нам пример коалиции с конституционным большинством и всеобщей импотенцией. Разосрались, не поделив финансовые потоки. Если в этот раз случится подобное - рыго-оппоблоки прийдут к власти. И следующий президент будет украинским Додоном.
 показати весь коментар
 
 
ну посмотри..порохоботы тебе расскажут, что наш додон уже у власти, а после парламентских будет полный ахтунг
 показати весь коментар
 
Мной трудно манипулировать. Я даже собственные взгляды систематически подвергаю ревизии. Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію - Цензор.НЕТ 34
 показати весь коментар
 
 
Именно Турчинов в 2014 году объединил военнные усилия Украины в отражении руссо-фашистской агрессии, если у кого память коротка.
 показати весь коментар
 
 
Ага помним, именно он отказался вводить военное положение при захвате Крыма.
 показати весь коментар
 
Я же сказал, если у кого память коротка, то пусть ее освежит.
 показати весь коментар
 
 
Её, подчинённую олигархам, давно надлежит изменить!
 показати весь коментар
 
Конституцию не менять нужно, а заставить ее выполнять.
 показати весь коментар
 
 
Вірно, але для цього доведеться відмінити більшість законів, прийнятих попередньою владою, і які протирічать Конституції.
 показати весь коментар
 
Нужно сейчас выбрать в Раду молодёжь от Голоса,чтобы большинство прошло ,поменять всё что накипело,а потом через год распуститься и пойти на новые выборы с нормальными законами и с количеством 292 депутатов в Верховную Раду
 показати весь коментар
 
Як доводить досвід попередньої влади (в т.ч. і ваш, пане Турчинов), не обов'язково змінювати Конституцію, щоб змінити суспільно-політичний устрій з демократичного (в відповідності зі ст.1) на тоталітарний. Достатньо просто приймати законодавство, яке має ту Конституцію на увазі.

Буквально всі прийняті при Порошенко (і Турчинові) закони про органи влади протирічать положенням Конституції про рівноправ'я громадян України, що несумісно з багатьма статтями Конституції: ст.8 (яка проголошує верховенство права і пряму дію статей Конституції), ст.15 (про різноманітність ідеології і заборону цензури), ст.21 і ст.24 (про рівноправ'я громадян України).
Ці фундаментальні (базові) статті Конституції і, відповідно, їх аналоги в Декларації прав людини порушуються в наступних державотворчих законах України:
- Закон про Конституційний Суд України
- Закон про Судоустрій і статус Суддів
- закони про органи влади в Україні (біля 40 законів і підзаконних актів).

В ціх законах вводяться паралельне Закону про пенсійне страхування громадян України статті про пенсії можновладців, які нічого спільного не мають з законом про пенсійне страхування для "звичайних громадян". Цім самим створюється правова колізія з Конституцією, яка не передбачає розділення громадян на клани, які живуть по різним законам, мають різні права і получають "солідарна" пенсію з одного і того ж джерела (ПФУ), але по різним правилам і в кардинально різному обсязі.

Наш Податковий Кодекс є фінансовим джерелом доходів правлячих кланів і нічого спільного з принципами рівноправ'я (ст.21, 24) і верховенства права (ст.8) не мають.

В відповідності з ПКУ податки за працівників як в самому кондовому середньовіччі платить його роботодавець. Це положення, яке протилежне від податкових систем всіх цивілізованих держав, відчужує поняття громадянина від поняття працівника, брутто-зарплати від нашої ерзац-зарплати і є передумовою пограбування громадян, подвійного стягування з них ПДВ і, як результат, матеріального забезпечення кланів, які контролюють бюджет. Ні з ринком, ні з рівноправ'ям, ні з демократією, ні з шляхом до ЄС такий закон нічого спільного не має. Він спільний лише з аналогічними законами Росії, Білорусі, Казахстану і іншими тоталітарними постсовецькими державами.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пастор гребаный ты уже должен сидеть за измену а не выдавать высеры
 показати весь коментар
 
Скажи спасибо пастору за сдачу полуострова
 показати весь коментар
 
 
Януковичу скажи спасибо.
Кстати, зе часто развлекал яныка на частных вечеринках
 показати весь коментар
 
 
Да кто бы сомневался, он им как кость в горле.
 показати весь коментар
 
 
Зміни в Конституції потрібні негайно. Наприклад: Громодянство. Чи може бути Громодянином України особа, що вступила у громодянство іншої країни? Чи може бути Громодянином особа, що не здала іспитів з Мови, Конституції, Історії України. Чи можуть особи-НЕгромодяни займати посади в державному секторі ? Термін ЗАКОННОГО перебування в Україні для отримання Громодянства?
Теж саме про зброю, Про партії....
 показати весь коментар
 
 
ВОПРОС К ТУРЧИНОВУ,,,
Тогда как понимать вот эту главу КОНСТИТУЦИИ??
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

почему я не получаю деньги от газа, угля, нефти, с воды??
или не получаем бесплатно это все?!?!?!?!!?!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Потому что есто Гройсман который вместе с Порошенко придумали Роттердам
 показати весь коментар
 
 
а до гройсмана все было бесплатно?хотя сомнительно, что при капитализме может что то быть бесплатно
 показати весь коментар
 
 
тогда и учеба была бесплатно..а сейчас?..))
за газ мы должны платить максимум что подвели к дому, квартире..за эту работу, но не за сам газ..так же и воду..за то что подключили, сделали работу, свет.и т.д.
Ведь Конституция так гласит!..ЭТО ВСЕ НАШЕ,,НАРОДНОЕ!!
Но нафтогаз, считает это не так...)))
 показати весь коментар
 
ну да, получается популизм в коммунистическом стиле
 показати весь коментар
 
такое впечатление, что эта статья перекочевала из конституции усср в неизменном виде...
 показати весь коментар
 
Ти з глузду з'їхав??? А з чого тоді Коболєву премії нараховувати??? Таке скажеш!!!
 показати весь коментар
 
так и я о том же..та тварь, может за счет нашего (НАРОДНОГО ГАЗА) получать такую зарплату, а дворник или учитель, медик ...не может получать премию 300000тыс в месяц...
 показати весь коментар
 
У вас стабильным были только обнищание населения и крах во всём. Пришла война, а армия и обороня - на нуле! Гривна упала в 3 раза - стабильность? Дороги покорёженные все 23 года - это да, стабильность. 13 млн эмигрантов - стабильность. Повышение тарифов - стабильность. Смертность спереди рождаемости - стабильность. Война 5 лет - стабильность. Разжирение олигов - стабильность. Молчал бы ты, турчинофф!
 показати весь коментар
 
 
Вперше після отруєння Скрипалів Мей зустрілася з Путіним,интересно одевала она презевративы на руки ,когда здоровалась с кремлёвским Фюрером?
 показати весь коментар
 
Еще к Турчинову...

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
СНИМАЙТЕ ВАШУ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ!,,ВЫ РАВНЫ!!!
 показати весь коментар
 
Самі вони не знімуть. Як не відмінять пільги і привілеї для себе і членів свого клану. Це ж для них найвища скрепа дивитись зверху на охлос, який там в дерьмі вимагає рівноправ'я для себе. Та й що вони будуть робити без тих привілей? Вони ж здатні лише локшину на вуха "електорату" вішати.
 показати весь коментар
 
вот ***** ))) ничего, мы ещё месяц потерпим эту ***** от турчиновых, ********, палубиёв и прочего дерьма
а чем эти суки занимались, когда пришли к власти???
конституция вообще нихуя не гарантирует, т.к. суды не работают или находят лазейки для *********
 показати весь коментар
 
в ней должно быть семь статей, биль и пару поправок. а сейчас ее никто не читает - беллетристика.
 показати весь коментар
 
После того как Петя изменил Конституцию что уголовник без образования может стать генеральным прокурором ету конституцию можно выкинуть в окно. Да и глядя что сейчас творят власти то констиутцию уже давно запихнули в одно место.
 показати весь коментар
 
 
Куриной Попке сидеть в тюрьме , вместе со своей курицей Сюмар .
 показати весь коментар
 
 
Еще к ДЕБИЛУ ТУРЧИНОВУ!!!

Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.Порошенко..курва, ты слышишь???? ты читало Конституцию?...а ты Турчинов???
 показати весь коментар
 
 
Порошенко може і не читало і взагалі воно плювало на Конституцію в часи своєї могутності, але йому, мабуть, порадили, що не варто так відверто знущатися над Конституцією, яка говорить

"Стаття 103.
...
Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку"

Того через 1,5 року відвертого плювання на Конституцію воно з 2016 року перейшло до плювання опосередкованого. З 2016 року воно перевело себе зі статусу держслужбовця в статус політичного діяча. Тобто получило право тратити гроші Рошена, які за нього заробляв "сліпий" траст. Те, що ця стаття була введена для запобігання концентрації влади і капіталу його могутність в той час не хвилювало.
 показати весь коментар
 
 
не хочу копировать больше...
депутаты нарушали и нарушают конституцию..а МЫ НАРОД..ОБЯЗАНЫ быть стадом для них..управляемым!
оно "гавкнуло" и спряталось...за пороха..тьху ***!
 показати весь коментар
 
 
наркоман зєлєнський разом з афєрістом каламойським продадуть країну крємлядям, і скажуть шо нічого нікому нє должні.
 показати весь коментар
 
 
а ты все что должен, делаешь для страны?
или ты должен только гадить?
 показати весь коментар
 
 
После этого, в 2014 году, по требованию Майдана, мы восстановили Конституцию 2004 года и наше государство снова стало парламентско-президентским.
Источник: https://censor.net.ua/n3134703

..............

щоб припинити намагання кожного нового президента змінити Конституцію під себе чи під зовнішнього агресора, її змінити всього один раз але правильно: нехай вона зветься "парламентсько-президентською" або "парламентською", але в ній повинно бути виписано, що Президент України обирається на посаду та знімається парламентом.
Плюси:
1) усунемо раз і назавжди одвічний конфлікт між президентом і парламентом;
2) економія бюджетних коштів на вибори президента. У ******** реаліях - це досить важливо.
3) економія часу на вибори. Менше суспільству будуть засиратися мізки всілякими чварами та інтригами і "стадіонними" шоу - більше часу залишиться зконцентруватися на розбудові країни.
4) персоналізація відповідальності за розвиток країни. Сьогодні, як вже традиційно склалося, президент киває на парламент, парламент на президента. Коли парламент обиратеме президента, то він несе субсидіарну відповідальність за його дії. Саме тоді можливо бачення президента та парламента як єдиної команди, відповідальної за розвиток країни.
5) в умовах війни обрання та відкликання президента параламентом - це оперативне та ефективне рішення у випадку дій президента щодо державної зради, іншому поступленні ним національними інтересами. Існуючий, а точніше не існуючий, інститут імпічменту президента - це доволі довга і залежна не тільки від парламенту процедура, яка розтягується на місяці, а то й роки. Агресор не надасть Україні стільки часу.
6) в умовах війни чи інших лихолітть - лише парламент здатен залишатися повноцінним держ. органом, що представляє інтереси народу та діє від імені України. Приклад: бігство Овоча. Парламент залишився чи не єдиним дієздатним владним органом в країні і вирулив ситуацію. 7) кумовство, "землячество", розставляння на ключові посади "своїх" людей чи то потрібних олігархам людей, як це відбувається при президенті Зєлємойському та як це відбувалося і до нього - все це практично унеможливлюється при обранні президента парламентом, при постійному парламентському контролі за його призначеннями. Ось вам і усунення не всих, але одного з найвагоміших чинників коррупції. За однією особою на посаді президента повинен бути постійний ефективний контроль, бо всі президенти мають потяг до влади та зловживання нею.
8) ще за часів гетьманів, народ напряму не обирав булавоносця-головнокомандувача. Обирало гетьмана - Віче, тобто Рада. В сьогоднішніх реаліях це означає, що якби Президента обирала Верховна Рада, а не 73% дезорієнтованого, зневіреного чи частково ватного населення, то кловун ніколи не став би Президентом України. Наші предки не були дурними, вони не довіряли вибори гетьмана люмпенам.

 показати весь коментар
 
 
Ни в коем случае нельзя менять Конституцию! Ни за что!!! А вот открыто нарушать нее, урезая покупательную способность пенсий и не индексируя на уровень инфляции. как того требовал закон до 2014 года, так то можно, когда ВЫСШИЕ ИНТЕРЕСЫ НАЦИИ требуют. Эти самые ВЫСШИЕ ИНТЕРЕСЫ выше Конституции и в чем они состоят решать Богом назначены Пастор, Кролик и еще Вече Майдана.
 показати весь коментар
 
 
этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть...на Конституцию
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Еще в этой самой Конституции написано что Турчинов должен сесть в тюрьму за переворот. Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію - Цензор.НЕТ 9120
 показати весь коментар
 
И еще для порошенко и турчинова!!!
Как вы хотите в НАТО, если в Конституции вот что указано!!!

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.Так кто кремлевская тварь???
Вы не хотите менять Конституцию, чтобы баз НАТО у нас не было!..
а как же... МЫ ИДЕМ В НАТО??!
 показати весь коментар
 
Если бы Пластырь Коган не сдал Крым - не было бы Даунбасса, Зебила и т.д.
Молчало бы ты, слюногубое чмо...
 показати весь коментар
 
Старая конституция не спасла ни от уголовника Януковича, ни от хитрого барыги Порошенко. Возможно, новый Основной закон оградит впредь от подобных персонажей страну.
 показати весь коментар
 
От брехлива скотиняка, а як мінські договорняки підписували то, він не бачив у тому посягання на Конституцію!? Нагадаю що, про це йому волали тисячі громадян ще чотири роки тому але він обгородився мусорами.
Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію - Цензор.НЕТ 7803

Турчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію - Цензор.НЕТ 9405
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТурчинов: Один із ключових ударів, яких РФ хоче завдати по Україні - це змінити нашу Конституцію
 
 
 
 
 
 вгору