 Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність держави

Згідно з документом, українські паспорти отримають 14 осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

До громадянства України прийнято Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова, Левані Хуцішвілі, Арсланбека Карімова та Юлію Толопу.

Президент запевнив, що це лише перші рішення щодо надання громадянства нашої держави особам, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України. Наступні будуть ухвалені після надходження матеріалів від Міграційної служби та їхнього розгляду у встановленому порядку. Він також підкреслив, що відтепер з боку Президента не буде штучного гальмування чи затягування цього процесу, як це було у минулі роки.

Дивіться також: Білецький: "Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога". ВIДЕО