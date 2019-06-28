 Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність держави

Згідно з документом, українські паспорти отримають 14 осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
До громадянства України прийнято Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова, Левані Хуцішвілі, Арсланбека Карімова та Юлію Толопу.
Президент запевнив, що це лише перші рішення щодо надання громадянства нашої держави особам, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України. Наступні будуть ухвалені після надходження матеріалів від Міграційної служби та їхнього розгляду у встановленому порядку. Він також підкреслив, що відтепер з боку Президента не буде штучного гальмування чи затягування цього процесу, як це було у минулі роки.
че йо-каешь то?
Но ход конечно правильный - Петко такой типо патриот, и то слишком занят был для предоставления гражданства.
Президент Петро Порошенко 23 серпня підписав указ №241 / 2018 про відзначення державними нагородами з нагоди Дня незалежності України.
Одним з нагороджених став Володимир Іванович Парубій, батько голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.
бо при такій владі, яка зараз, нічого певного спрогнозувати не вдасться
КЛОУНЫ!!!!!
Згідно з документом № 468/2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП «Чорнобильська АЕС» у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції у 1986 році Валерій Беспалов та начальник зміни цього ж підприємства у 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.
Усі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.
https://www.president.gov.ua/news/vo...-trom-li-56105
Спасибо, Владимир! Пусть поздно, но люди получили награды. А мародёру всё было покуй. Ну, кроме бабла, конечно.
Для них не буде діяти:
- умови обов'язкового проживання протягом останніх 5 років на території України, -обов'язкового дозволу на імміграцію,
-володіння державною мовою,
-наявності законних джерел існування.
- не буде поширюватися вимога припинити іноземне громадянство при отриманні українського. Їм достатньо буде надати декларацію про відмову від громадянства іншої держави.Це щодо добренького парламенту.
"...Українці в Європі та Азії, у Північній та Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до всіх українців на планеті!
Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство.
Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому.
Ми чекаємо на вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно, привезіть, будь ласка, свої знання, досвід і ментальні цінності.
Все це допоможе нам почати нову епоху.
Скептики скажуть: це фантастика. Це неможливо.
А може, це і є наша національна ідея? Об'єднавшись - зробити неможливе...."
Скільки українців в тому списку ?
Если Вы считаете себя гражданином "лнр", то Вам нужно пойти добровольцем на фронт (естественно, что на нашей стороне), и потом воспользоваться недавно принятым законом.
Точнее - ему поднимают))))