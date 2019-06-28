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Все про:громадянство (552) Зеленський (1863) добровольці (325) Толопа Юлія (2)

 Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність держави

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Згідно з документом, українські паспорти отримають 14 осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

До громадянства України прийнято Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова, Левані Хуцішвілі, Арсланбека Карімова та Юлію Толопу.

Президент запевнив, що це лише перші рішення щодо надання громадянства нашої держави особам, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України. Наступні будуть ухвалені після надходження матеріалів від Міграційної служби та їхнього розгляду у встановленому порядку. Він також підкреслив, що відтепер з боку Президента не буде штучного гальмування чи затягування цього процесу, як це було у минулі роки.

Дивіться також: Білецький: "Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134702
 
   
 Топ коментарі
 
Ось тобі й товаріщь Порохня. За п'ять років не спромігся. Хто ж клован і маріонетка?
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Ну хоть что то. Мародер за 5 лет не удосужился етого сделать или специально не делал. Мало того Парашенко даже сотрудничал с ФСБ и выдавал добровольцев
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а в гугле забанили?по крайней мере Толопа--известная личность
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остальных не знаю, если честно...но я не знаком с составом добробатов
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Ну вот. Все кто ненавидит Зелю могут смело идти прочь, ибо он - добрый. Еще попы заклинания прочитают и станет очень щирим. А если больше мощей заговорить - то будет очень прикольно.
Но ход конечно правильный - Петко такой типо патриот, и то слишком занят был для предоставления гражданства. Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність держави - Цензор.НЕТ 3530
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-альо, это вовочка, я вчера у ва заказал искусственную вагину. Сейчас мне стучатся в дверь и орут, что мне пи%да!!! Это доставка или Майдан?
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Правильное и классное решение президента, но нужно дать всем защитникам, кто заслужил и желает получить украинский паспорт, пора Зеленскому подшевелиться и выпустить всех патриотов, которые в первые дни войны пошли добровольцами на фронт, когда там творилась такая "каша", что нужно было разобраться, кто враг, а кто нет и их за это судили гражданские наши "справедливые" сепарские суды.
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Грузинская ОПГ стала героем Украины. Надолго ли ...
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как там финны голосовали за кацапов...?
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Финляндия отдала СССР Карелию и Выборг, и живет себе спокойно.
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а, Карелия и Выборг, как живут, или жили...? Что еще надо отдать кацапам, что бы они отстали...?
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Ну не встиг пан Петро всiм громадянство надати. Нiколи було. Вiн в цей час нагороджував не менш гідних людей:
Президент Петро Порошенко 23 серпня підписав указ №241 / 2018 про відзначення державними нагородами з нагоди Дня незалежності України.
Одним з нагороджених став Володимир Іванович Парубій, батько голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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Я б навiть сказав: За виховання мудрого сина. Бо удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого . Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність держави - Цензор.НЕТ 2834
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Нарешті реальні справи Президента, а не порожні обіцянки
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Головне, щоб потім їх не засудили за вбивства мірнаго насілєнія дамбаса.
бо при такій владі, яка зараз, нічого певного спрогнозувати не вдасться
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Порося кинув за грати 8000 АТОшників за "вбивство мирного населення дамбаса".
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Головне, щоб потім їх не засудили за вбивства мірнаго насілєнія дамбаса,як було при пэте.
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Не, ну это же зрада порохоботы уже методичками шуршат))
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Зрозумів, що обдристався з учорашньою істерикою, і вирішив нашвидкуруч підлатати імідж. Сам доторопав чи Розумков підказав?
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А Климкина вчера как пацана перед всей страной!!!! Мерзко!!! Что в кабинете нельзя было !!
КЛОУНЫ!!!!!
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Мало! Выгнать взашей! Япона мать - ещё одна независимая ветвь власти, МИД! Блин, хочу советуюсь с президентом Зеленским, не хочу..так советуюсь с бывшим шоколадным президентом! Рада его не уволила так он чего хочет, то и будет делать? Гнать на хрен с пляжа!
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Гнать за что? За то, что отказался признать юрисдикцию России над Крымом, не спросив Зеленского?
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Он обязан был поставить в известность, притензии не к решению МИД .
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Он и поставил его в известность. До или после - не имеет значения. То, что МИД Украины работает чётко и оперативно, не спрашивая высочайшего разрешения на каждый чих, - только плюс. Именно поэтому вчерашние вопли Зе, слишком быстро вжившегося в роль брюзгливого царька-самодура, выглядели вдвойне отвратительно.
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А патриоту Порошенко типа было некгода, нужно было ждать клуона!?
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И назвал украинских детей не гражданами... Уберите малороса!!!
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Президент Володимир Зеленський підписав Указ «Про присвоєння звання Герой України» трьом ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Згідно з документом № 468/2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП «Чорнобильська АЕС» у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції у 1986 році Валерій Беспалов та начальник зміни цього ж підприємства у 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року.

Усі троє, ризикуючи життям, запобігли можливому другому вибуху на ЧАЕС.
https://www.president.gov.ua/news/vo...-trom-li-56105

Спасибо, Владимир! Пусть поздно, но люди получили награды. А мародёру всё было покуй. Ну, кроме бабла, конечно.
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Зебил, когда Порох стал президентом, у нас армия в котлах сидела, потому что танки заводить нечем было, так как партнер клована всю армию распродал. Впрочем партнер клована и танки все рабочие распродал в Африку.
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хм, это когда коломойский всю армию успел распродать, просвети?
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так а где заведенные уголовные дела?времени было более чем...а раз нет--то это просто балабольство
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Вот это очень круто ! Петя нанавидел иностранцев воевавших за нас , оно даже выдавало их параше . А Зеленый сделал , как сделал бы любой нормальный человек .
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Не бачу приводів для радості. Після вступу в силу закону № 3433 "щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України. " відкриється канал для легалізації багатьох кримінальників і іноземної агентури.

Для них не буде діяти:
- умови обов'язкового проживання протягом останніх 5 років на території України, -обов'язкового дозволу на імміграцію,
-володіння державною мовою,
-наявності законних джерел існування.
- не буде поширюватися вимога припинити іноземне громадянство при отриманні українського. Їм достатньо буде надати декларацію про відмову від громадянства іншої держави.Це щодо добренького парламенту.
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А це з інавгураційної промови:
"...Українці в Європі та Азії, у Північній та Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до всіх українців на планеті!
Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство.
Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому.
Ми чекаємо на вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно, привезіть, будь ласка, свої знання, досвід і ментальні цінності.
Все це допоможе нам почати нову епоху.
Скептики скажуть: це фантастика. Це неможливо.
А може, це і є наша національна ідея? Об'єднавшись - зробити неможливе...."
Скільки українців в тому списку ?
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Це, звичайна принята у всьому світі процедура і не потрібно розганяти зраду міфічними злочинцями терористами та агентами. Може й будуть серед них, яких ви описали але то вже інша справа для інших органів.
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Шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА, патриотов либо депортировала, либо сдавала ********** Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність держави - Цензор.НЕТ 3819
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Говорят, что заглавная фотка в статье, где Зю с умным видом просматривает документы - это кадр из сериала "Слуга народа".
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Главная наша НАЦЖЕНА - Порошенко ! Даже ******** !
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Прахоботы пучат глаза и скрежещут зубами, но зраду, епта, здесь отыскать невозможно. Хотя порохнявые должны стараться, ведь они ылита как никак.
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А можно мне получить Гражданство Украины? У меня прописка Луганская. В каждом банке Украины где я хочу взять кредит мне говорят что я гражданин ЛНР. Для меня это гасударство какая то проститутка.
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Так может ты и есть гражданин ЛыНыРы, а украинский паспорт сжег в 2014 году?
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Нет не сжег. В отличии от тебя который признал ЛыНыРы.
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А документы переселенца есть? если ты проживаешь в Луганске то все правильно банки делают, ищи тебя потом.
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хм, прям так и говорят, гражданин ЛНР???
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Рада упростила процедуру предоставления гражданства добровольцам, воевавшим за Украину Источник: https://censor.net.ua/n3134702

Если Вы считаете себя гражданином "лнр", то Вам нужно пойти добровольцем на фронт (естественно, что на нашей стороне), и потом воспользоваться недавно принятым законом.
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ой гарненько петрушці по губам провели )))
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Дивлюся, соя вже і тут почала волати: Зрада!!!
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Зеля на всех парах поднимает рейтинг!

Точнее - ему поднимают))))
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Соевые в панике в методичке такого нет чтоб Зеленского хвалить...
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А кудряшка пью воевавших за Украину ***** выдавал
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Это он молодец. Петр Алексеевич, похоже, просто боялся добровольцев.
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Вони йому були не зрозумілі, це- раз. Для феодальної еліти неприпустимо самовільне виконання "барських" функцій. Сьогодні ти самовільно захищаєш країну від нападника, а завтра тобі захочеться барина, який обкрадає державу посадити, це- два. Якщо пани захочуть домовитися з агресором то, бидло зі зброєю може не погодитися з думкою партії, це- три. А головне, не холопська це справа. Доля держави вирішується вельможними панами, це- чотири.
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На соєвій ботофермі повальний ступор. Стецько для відмазки пішов на лікарняний Зеленський надав громадянство України 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність держави - Цензор.НЕТ 9539
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Отличный президент Зеленский. Справедливое решение.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський надав громадянство України 14 іноземцям-добровольцям, які захищали територіальну цілісність держави
 
 
 
 
 
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