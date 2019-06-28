 Рішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини

В Міністерстві закордонних справ Німеччини наголошують, що позиція ФРН щодо невизнання анексії Криму Росією не змінилася у зв'язку з поверненням делегації Російської Федерації в Парламентську асамблею Ради Європи. Про це заявив речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Рішення щодо Росії у ПАРЄ не змінює нічого у нашій позиції стосовно територіальної цілісності України або незаконної анексії Криму Росією. Ми не приймемо це порушення та інші порушення міжнародного права. Тому ЄС саме зараз одностайно продовжив санкції проти Росії", - йдеться у повідомленні.
"Важливо, аби тепер Рада Європи розробила механізм, за яким на держави-члени можливо буде накладати санкції відповідно до статуту. Ми виступаємо за те, щоб це відбулося швидко, і він (механізм) був сформований ефективно. Ці нові правила зроблять Раду Європи міцнішою", - наголосили в МЗС Німеччини.
"Нам так само ясно: Україна є невід'ємною складовою Ради Європи. Ми хотіли б, щоби представники України продовжували брати участь в Парламентській асамблеї. Членство Росії в Раді Європи є, на наш погляд, важливим у тому числі тому, що цим самим 140 мільйонів російських громадян мають доступ до Європейського суду з прав людини. Ми далі нагадуватимемо Росії про її зобов'язання, які вона сама взяла на себе, ставши членом Ради Європи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.
7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.
6 червня 1919 року, очікуючи на нове призначення, Петро Болбочан приїхав до Проскурова. Керівники групи звернулися до інспектора УНР при дивізії з проханням про повернення Петра Болбочана. На підставі цього звернення інспектор Микола Гавришко наказав Петрові Болбочану «негайно вступити в командування військами Запорізької групи». М. Гавришко зробив це відповідно до закону УНР про інспекторів. Мотиви - необхідність зміцнення армії і врахування настроїв найбільш дисциплінованого її підрозділу. Про свій наказ інспектор повідомив керівництво.
Проте 9 червня з'явився наказ, в якому Болбочана і Гавришка звинуватили у самовільному захопленні влади. Розпочалося нове слідство. Болбочан мав змогу втекти від слідства. Але не зробив цього, прагнучи довести, що за ним немає жодної вини.
10 червня 1919 року Петра Болбочана заарештували без жодного опору. Був звинувачений (разом з В. Оскілком) у намаганні призначити головою Директорії Євгена Петрушевича.[3]
12 червня 1919 року над ним відбувся військово-польовий суд. Петра Болбочана звинувачували у невиконанні наказу, незаконному захопленні командування корпусом та участі в широкомасштабній змові з метою державного перевороту в умовах військового часу. Вирок, підписаний О. В. Осецьким, - смертна кара. Помилування Петра Болбочана, як вважає І. Мазепа, вело б до подальшої анархії. Він, зокрема, пояснював це тим, що Петлюра « «при всій лагідності своєї вдачі все-таки хотів суворою карою покласти кінець виступам тих груп, що в найтяжчий момент нашої боротьби ганебно й безглуздо руйнували фронт».[4] »
З іншого боку, протестуючи проти такого рішення, В. Липинський, який на той час очолював дипломатичне представництво УНР у Відні, подав у відставку, оскільки « «такими фактами, як розстріл Отамана Болбочана, Правительство Української Народньої Республіки стало виразно на шлях партійного терору». »
28 червня 1919 року о 22-й годині Петра Болбочана розстріляли на залізничній станції біля с. Балин (нині Дунаєвецький район Хмельницької області).
https://zn.ua/POLITICS/premer-moldovy-obvinila-vlast-poroshenko-v-kontrabande-i-korrupcii-v-polzu-pridnestrovya-322145_.html
Страна которая отдает свои территории без боя никогда не будет уважаемая, так как ниодин мужик не будет мужиком который не защищает свою семью, свой дом и своих детей пускай даже ценой своей жизни. Ето *люди* хуже животных не в обиду животным сказано, которые бросаются на обидчика в разы превосходящего по размерам для защиты своего потомства и территории.
Эти ценности вечны, и наши ребята, погибшие и за них в том числе, - каждый из них - стОит тысяч вырождающихся и сытых европейцев.
Европа - это культура и память. Если европейцы не хотят быть настоящей Европой, значит, кто-то должен подхватить это знамя. И наша страна имеет полное право быть преемницей этих традиций - за это заплачено большой кровью.
Странная какая-то у них поддержка.
- то шо я сходіл налєво нє мєняйєт мойєго отношенія к тєбє
Вот в этом вся европейская мораль: скупая награбленное, иметь твердую позицию, что грабитель поступил нехорошо.
Позиция Европы всегда была "твердой"...
"дешевый" газ = настоящая цена минус скидка, отданная суверенитетом.
Формула стара, как мир...
Як добрії люди -
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги
Тебе не забудуть.Т. Шевченко