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 Рішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини

Берлін виступає за розробку в Раді Європи нового механізму запровадження санкцій, який дозволить застосовувати обмежувальні заходи до країн-членів.

В Міністерстві закордонних справ Німеччини наголошують, що позиція ФРН щодо невизнання анексії Криму Росією не змінилася у зв'язку з поверненням делегації Російської Федерації в Парламентську асамблею Ради Європи. Про це заявив речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Рішення щодо Росії у ПАРЄ не змінює нічого у нашій позиції стосовно територіальної цілісності України або незаконної анексії Криму Росією. Ми не приймемо це порушення та інші порушення міжнародного права. Тому ЄС саме зараз одностайно продовжив санкції проти Росії", - йдеться у повідомленні.

"Важливо, аби тепер Рада Європи розробила механізм, за яким на держави-члени можливо буде накладати санкції відповідно до статуту. Ми виступаємо за те, щоб це відбулося швидко, і він (механізм) був сформований ефективно. Ці нові правила зроблять Раду Європи міцнішою", - наголосили в МЗС Німеччини.

Читайте також: Росію треба притягати до відповідальності, - МЗС Канади про повернення РФ в ПАРЄ

"Нам так само ясно: Україна є невід'ємною складовою Ради Європи. Ми хотіли б, щоби представники України продовжували брати участь в Парламентській асамблеї. Членство Росії в Раді Європи є, на наш погляд, важливим у тому числі тому, що цим самим 140 мільйонів російських громадян мають доступ до Європейського суду з прав людини. Ми далі нагадуватимемо Росії про її зобов'язання, які вона сама взяла на себе, ставши членом Ради Європи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.

7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.

Також читайте: Естонія має вийти з ПАРЄ після повернення Росії повноважень, - глава МВС Хельме

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134701
 
 
 Топ коментарі
 
Про МИД Германии, МИД Франции и самого Зеленского:

Решение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 8796
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немцы!!! Вы уже или трусы оденьте или крестик снимите
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Цей день в історії: 28.06.1919 р. розстріляний легендарний Петро Болбочан (звільнив від росіян Крим), безпідставно звинувачений у намірах державного перевороту...

Решение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 5647
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Петра Болбочана викликають до Чорного Острова, де він зустрічається з Петлюрою. Йому ставиться завдання - формування частин з українських полонених в Італії. Болбочан погодився. Проте уряд УНР чомусь всіляко відтягував нове призначення.
6 червня 1919 року, очікуючи на нове призначення, Петро Болбочан приїхав до Проскурова. Керівники групи звернулися до інспектора УНР при дивізії з проханням про повернення Петра Болбочана. На підставі цього звернення інспектор Микола Гавришко наказав Петрові Болбочану «негайно вступити в командування військами Запорізької групи». М. Гавришко зробив це відповідно до закону УНР про інспекторів. Мотиви - необхідність зміцнення армії і врахування настроїв найбільш дисциплінованого її підрозділу. Про свій наказ інспектор повідомив керівництво.
Проте 9 червня з'явився наказ, в якому Болбочана і Гавришка звинуватили у самовільному захопленні влади. Розпочалося нове слідство. Болбочан мав змогу втекти від слідства. Але не зробив цього, прагнучи довести, що за ним немає жодної вини.
10 червня 1919 року Петра Болбочана заарештували без жодного опору. Був звинувачений (разом з В. Оскілком) у намаганні призначити головою Директорії Євгена Петрушевича.[3]
12 червня 1919 року над ним відбувся військово-польовий суд. Петра Болбочана звинувачували у невиконанні наказу, незаконному захопленні командування корпусом та участі в широкомасштабній змові з метою державного перевороту в умовах військового часу. Вирок, підписаний О. В. Осецьким, - смертна кара. Помилування Петра Болбочана, як вважає І. Мазепа, вело б до подальшої анархії. Він, зокрема, пояснював це тим, що Петлюра « «при всій лагідності своєї вдачі все-таки хотів суворою карою покласти кінець виступам тих груп, що в найтяжчий момент нашої боротьби ганебно й безглуздо руйнували фронт».[4] »
З іншого боку, протестуючи проти такого рішення, В. Липинський, який на той час очолював дипломатичне представництво УНР у Відні, подав у відставку, оскільки « «такими фактами, як розстріл Отамана ­Болбочана, Правительство Української Народньої Республіки стало виразно на шлях партійного терору». »
28 червня 1919 року о 22-й годині Петра Болбочана розстріляли на залізничній станції біля с. Балин (нині Дунаєвецький район Хмельницької області).
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мдя, свои же расстреляли по какому то надуманному обвинению
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почему промосковский?проевропейский
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Потому что в сговоре с Додоном - а название в жопу. на заборе тоже всякое пишут.
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ну ты конечно знаток известный)))конечно, коалиция там противоестественная, но чего не сделаешь ради ослабления олигархата
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"ослабление олигархата" - любимый лозунг лахтинцев за деньги олигархата
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все, что смог родить?я так понял, тебе этот олигархат нравится, главное чтоб он под патриотическими лозунгами маскировался?
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Это Вы про Коломойского - хозяина пацанчика?
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и про него тоже...тебе ж, тупеце не понять, что если кто критикует пороха, то это необязательно приверженец зе
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Ну,если ты веришь сайту Страна.ua, то можно поверить , что ты Зелёный марсианин!
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а если я приведу другой источник, заслуживающий доверия, убьешься головой об стену?
https://zn.ua/POLITICS/premer-moldovy-obvinila-vlast-poroshenko-v-kontrabande-i-korrupcii-v-polzu-pridnestrovya-322145_.html
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Врети, сдали Украину вместе с Зе!11 Решение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 3096
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Україну здав шоколадний барига!!!
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Про МИД Германии, МИД Франции и самого Зеленского:

Решение по РФ в ПАСЕ не меняет нашей позиции по территориальной целостности Украины, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 8796
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Точно 100%. Вспоминаю как Меркель и Оланд уговорили Петю и Турчинова отдать рашистам крым без единого выстрела и провокаций.
Страна которая отдает свои территории без боя никогда не будет уважаемая, так как ниодин мужик не будет мужиком который не защищает свою семью, свой дом и своих детей пускай даже ценой своей жизни. Ето *люди* хуже животных не в обиду животным сказано, которые бросаются на обидчика в разы превосходящего по размерам для защиты своего потомства и территории.
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Конечно не меняет! Осуждали и будем осуждать.
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В 14г за европейский выбор и европейские ценности горел Майдан. Отблески этого огня до сих пор в сердцах украинских патриотов. Но после последнего голосования в ПАСЕ, честно говоря, я потерял ориентиры.
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Да, но ценности - уважение человеческого достоинства, демократии, верховенства права и т.д. - есть и будут, пусть даже их продают и сливают их политики, как они сливают израненную Украину сейчас.
Эти ценности вечны, и наши ребята, погибшие и за них в том числе, - каждый из них - стОит тысяч вырождающихся и сытых европейцев.
Европа - это культура и память. Если европейцы не хотят быть настоящей Европой, значит, кто-то должен подхватить это знамя. И наша страна имеет полное право быть преемницей этих традиций - за это заплачено большой кровью.
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ответить им прямой речью из сериала "идите в ..опу!"
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разница в том, что по украине - позиция, а по рф в пасе - действия
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Пустопорожний треп,не скрывающий продажное нутро немчуры,цинично рассказывающей про какие-то демократические ценности и идеалы,в то время как основной идеал для них-деньги.
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не меняет? но поощряет рашу на дальнейший беспредел, ибо ей за это ничего не будет...
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немцы!!! Вы уже или трусы оденьте или крестик снимите
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Немцы "поддерживают" Украину голосуя за возвращение в ПАСЕ козломордых и усиленными темпами строя газопроводы в обход Украины, поставляя турбины в оккупированный Крым.
Странная какая-то у них поддержка.
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Да хватит уже! Слив засчитан. Мир увидел, чего стоят т.н. "Европейские ценности". Если Украина сейчас выйдет из ПАСЕ, то следом за ней выйдут Польша, Балтийские страны,...
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супруг обманутой женє:
- то шо я сходіл налєво нє мєняйєт мойєго отношенія к тєбє
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цинизм высшего пилотажа!!!... мы поддерживаем возвращение в ПАСЕ страны, которая оккупировала вашу территорию, но вы не переживайте, мы все-равно "поддерживаем" вашу территориальную целостность... про "глубокую озабоченность" в 2014 году мы тоже слышали.
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если по "позиции в камасутре", то это правда (без уточнения какой именно)! Рішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 2942
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Как мило
Вот в этом вся европейская мораль: скупая награбленное, иметь твердую позицию, что грабитель поступил нехорошо.
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В годы Голодомора в Украине 1932-1933гг европейцы в том числе и Германия кормила свиней украинским зерном,который кремлёвский Фюрер сралин отобрал у голодающих украинцев ,вот такая европейская мораль была.
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Народ Германии несуверенен. Суверенитет они поменяли на
"дешевый" газ = настоящая цена минус скидка, отданная суверенитетом.
Формула стара, как мир...
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Все потому что ********* давно занималась уничтожением Европы и в частности Германцами. Через своих лоббистов и якобы партий зеленых пропихнули законы о закрытии дешовой Атомной Енергии (АЕС), теперь поставив немцев перед фактом или переходят на дешовый (пока что) росийский газ или их товары выработанные на сверхдорогой *зеленой* енергии стают не конкурентоспособные. То же самое сейчас лоббисты пытаются впарить в Украине, закрыв АЕС и впаривая нам *зеленые технологии* которые убивают нашу економику.
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Немного шире.., озверевшая толпа русни оставила в Германии куда более мощную мину. Как Вы думаете, какие решения будут принимать внуки и правнуки "Шойгу", образца 1945 года. Вопрос, скорее, к генетикам.
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ага...стописятчетвертый раз озабоченные.... Рішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 4007
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Яременко: МИД Украины сделал плохо не только для президента, но и для наших моряков и их семей. Дипломатам все же нужно иногда думать , С Московией если думать ,то всегда нужно быть перед ними вприсядку,завтра ватники похитят ещё кого то поинтересней и что нужно отдавать Харьков или Каховскую ГЭС? Зеленскому пора понять что мы сейчас не в театре ХИ-ХА ,а находимся и будем находиться постоянно на линии фронта, а если надоело .то веди народ Украины в московскую конюшню но только без сдачи украинской земли,за Украинский народ я ничего не говорю ,украинцы давно сделали свой выбор.Боже дай мозги украинцам,чтобы они не повторились! Рішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини - Цензор.НЕТ 3692
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а где єти мозги взять то ??? если они всю инфу сосут из зомбоящика нифуя при єтом не думая
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Ну, в 2014-м году избиратель без мозгов, вас видимо устроил, так что дело видимо не в нём.
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нет , нифуя не устроил , ни 54 % пархатого чма в 2014 , ни тем более 73 % ва-зелина в 2019 ! ! меняб устроил Нестор Махно , или хотяб Сашко Білий , будь он жив ..
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"Масгі" тут нідочого , тут з посильною допомогою європи іде процес реалізації плану по перетворенню України в малоросію за забаганками кремля . В цьому європа зовні активно його підтримує , а зсередини активізувались українські гниди - зазєлі .
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Они когда и так устаревшие санкции с кацапов снимать будут , то будут очень озабочены и будут призывать кацапов уважать территориальную целостность соседних стран. Они за всё хорошее против всего плохого , но деньги важнее всего для них .
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Интересно что предложат два бывших коммуниста Кравчук и Кучма,которые просто так отдали ядерный потенциал Украины ?
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Всё, что они могут предложить - это прибавку к собственной пенсии.
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Ми фас буд'ем немношшко уккговар'йиватт даритт нашим ди кгроссе фройнде кусочек фашей территория.
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Більшість українського народу, своєю втомою ЧУТИ про війну і соїм бажанням миру, любою ціною, та хоч і на кістках полеглих Героїв, за один місяць ЗЛИВ не тільки майбутнє власної НЕЗАЛЕЖЕНОЇ Батьківщини, а й відкрив широкий шлаях відвертій підлості, продажності, маніпуляціям в усьому світі. О !!! Які ви курті, і ті що упороті, і ті, які "протестні". Попереду парламентські вибори... Хоча, хто там буде підраховувати ті голоси?
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Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги
Тебе не забудуть.Т. Шевченко
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Привести в ПАСЕ депутатов из окупированного крыма равнозначно признать их легитимными. Если Украина не уйдет из етой организации потерявшую свою сущность то признает то дефакто признает крым и крымских депутатов легитимными. Сесть с ними за один стол ето все равно что сесть за стол переговоров с террористами ОРДЛО чего так долго добивался Ху*ло.
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"Повелся на развод России": Климкин прошелся по Зеленскому после скандала.
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Ми вам тут насрали на стіл, але не сприймайте це буквально.
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Ваша позиция описана в камасутре а за деньги это называется проституцией
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини
 
 
 
 
 
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