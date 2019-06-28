 Рішення щодо РФ в ПАРЄ не змінює нашої позиції стосовно територіальної цілісності України, - МЗС Німеччини

В Міністерстві закордонних справ Німеччини наголошують, що позиція ФРН щодо невизнання анексії Криму Росією не змінилася у зв'язку з поверненням делегації Російської Федерації в Парламентську асамблею Ради Європи. Про це заявив речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Рішення щодо Росії у ПАРЄ не змінює нічого у нашій позиції стосовно територіальної цілісності України або незаконної анексії Криму Росією. Ми не приймемо це порушення та інші порушення міжнародного права. Тому ЄС саме зараз одностайно продовжив санкції проти Росії", - йдеться у повідомленні.

"Важливо, аби тепер Рада Європи розробила механізм, за яким на держави-члени можливо буде накладати санкції відповідно до статуту. Ми виступаємо за те, щоб це відбулося швидко, і він (механізм) був сформований ефективно. Ці нові правила зроблять Раду Європи міцнішою", - наголосили в МЗС Німеччини.

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"Нам так само ясно: Україна є невід'ємною складовою Ради Європи. Ми хотіли б, щоби представники України продовжували брати участь в Парламентській асамблеї. Членство Росії в Раді Європи є, на наш погляд, важливим у тому числі тому, що цим самим 140 мільйонів російських громадян мають доступ до Європейського суду з прав людини. Ми далі нагадуватимемо Росії про її зобов'язання, які вона сама взяла на себе, ставши членом Ради Європи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.

7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.

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