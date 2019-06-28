 На саміті міністрів оборони країн-членів НАТО Україна звернула увагу партнерів на російську агресію і ситуацію на Донбасі, - заступник міністра Петренко

Про це повідомляє кореспондент НВ Дмитро Тузов, пише Цензор.НЕТ.

"Ми звернули увагу наших партнерів на процедури щодо спрощення видачі паспортів України для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на ігнорування (РФ, - Ред.) рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення українських моряків і кораблів, на невизнання (Росією, - Ред. ) результатів офіційного розслідування щодо літака MH-17. Це все - речі, які відбуваються, на жаль, на тлі гострої військової обстановки на сході України", - сказав Петренко, який брав участь у декількох засіданнях у рамках заходів на рівні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Саміт міністрів оборони країн-членів НАТО відбувся в Брюсселі 26-27 червня 2019 року.

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