 На саміті міністрів оборони країн-членів НАТО Україна звернула увагу партнерів на російську агресію і ситуацію на Донбасі, - заступник міністра Петренко

Про це повідомляє кореспондент НВ Дмитро Тузов, пише Цензор.НЕТ.
"Ми звернули увагу наших партнерів на процедури щодо спрощення видачі паспортів України для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на ігнорування (РФ, - Ред.) рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення українських моряків і кораблів, на невизнання (Росією, - Ред. ) результатів офіційного розслідування щодо літака MH-17. Це все - речі, які відбуваються, на жаль, на тлі гострої військової обстановки на сході України", - сказав Петренко, який брав участь у декількох засіданнях у рамках заходів на рівні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.
Саміт міністрів оборони країн-членів НАТО відбувся в Брюсселі 26-27 червня 2019 року.
Про такі проблеми має говорити президент.
Украина проиграла стратегический бой в Европе. Россия возвращается в ПАСЕ, которая даже не выдвигает требований по Крыму и Донбассу к Москве в качестве условий возвращения. СМИ переполнены возмущением "продажностью" европейцев. Однако виновники случившегося - вовсе не в Страсбурге, а Киеве. И "Страсти" о них расскажут.
Мы уже писали о системе бинарных сигналов, которую так любят российские политтехнологи. Системе одновременной трансляции двух взаимоисключающих смыслов. Плюса и минуса, нуля и единицы. Самый простой пример из суровой российской реальности - это «оппозиционное» издание «Эхо Москвы», которое принадлежит «Газпрому». С одной стороны, мы против, но с другой стороны мы против на деньги «Газпрома». Так вот ситуация с ПАСЕ - это еще один пример все более мощной работы этой системы в Украине.
К власти в нашей стране пришла ориентированная на Кремль команда. Но они вовсе не дурачки, хотя бы потому, что пришли к власти. В Украине - мощное гражданское общество, настроенное антироссийски. Команда не может прямо заявлять о дружбе с Кремлем. Она учитывает опыт Януковича и понимает, что ее могут просто снести. Включается бинарный сигнал. Все окружение Зеленского транслирует российскую повестку. Богдан говорит, что нужен референдум о переговорах с Москвой, Коломойский - что Путин на Донбассе не командует и надо «говорить с теми, кто там есть», Кучма, назначенный Зеленским в Трехстороннюю группу, просит ВСУ не стрелять в ответ, а собственный пресс-секретарь Зеленского заявляет, что ВСУ обстреливают школы и больницы.
Это все минус. Реакторы в головах избирателей начинают закипать. Но тут включается президентская трансляция плюса. Зеленский говорит, что МВФ - партнер Украины, что дефолта не будет, встречается с семьями моряков. Заявляет, что Крым и Донбасс - это Украина, и он прямо скажет об этом Путину. Последний подыгрывает, и сокрушается, что это уже не смешно, не комедия, а трагедия, хотя Зеленский - талантливый человек. В это время в чат заходит честный проукраинский полковник Степаныч, который обещает помогать Зеленскому играть в шахматы королем. И температура в мозгах избирателей понижается.
Случаются, правда, в работе этой системы досадные сбои, в ходе которых правда вылезает наружу. Мелкие, вроде слов о повстанцах и наемниках, над которыми Россия потеряла контроль. И крупные, когда переводчица Макрона озвучивает следующие слова президента Франции: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами". Приходится опять истерично плюсовать и опровергать собственные же слова. Поскольку Макрона трудно заподозрить в симпатиях к РФ.
Ровно то же самое происходит и в ситуации с ПАСЕ. Тактика, которую мы наблюдаем - тактика мелких шажков в сторону Кремля. Два шага вперед, один назад.
ПАСЕ - просто следующая фаза спецоперации. В которой участвует Кремль и руководство Украины. Это не Европа слила нас и продалась России. Это Зеленский замечательно исполнил отведенную ему роль.
Макрон-то ведь совсем не оговорился, и переводчица ни при чем. В переговорах с главами Франции и Германии Зеленский действительно озвучивал готовность к переговорам с ЛДНР. И именно на том, что услышали Макрон и Меркель от Зеленского, и основывалась позиция ПАСЕ: почему мы должны считать Россию врагом, если вы ее таковой не считаете? И готовы на переговоры с «ЛДНР», тем самым признавая, что на Донбассе - «гражданский конфликт», а не агрессия России. Почему мы должны вас защищать, если вы сами себя не защищаете?
Как сегодня пишут СМИ, «в ПАСЕ не решились упомянуть Крым и контроль на Донбассе» в рекомендациях, касающихся полномочий российской делегации. А «не решились» они по очень простой причине. Потому что, по нашей информации, Зеленский снял эти требования в кулуарных переговорах с европейцами.
Цель достигнута, но нужно ее правильное объяснение, чтобы не было как с Януковичем в 2013 году. И вбрасывается замечательная тема о членских взносах и продажных парламентариях. Которую, внимание, подхватывает сам президент Украины.
Процитируем обращение Зеленского. «Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных», - пишет президент.
Вау. Масса ватных спикеров говорила о том, что поведение украинской делегации - не дипломатичное. И вот президент Украины прямым текстом высказывает предположение о подкупе ПАСЕ. Вот такая теперь у нас будет дипломатия. Берем, как говорит Саша Дубинский, «свежего Шария». Который, - какое совпадение, - тоже говорит, что решение ПАСЕ - это «80% - подкуп и 20 - поведение украинской делегации». А Зеленский - не виноват. И что «Украина теперь не они, а мы».
Владимир, а вас не смущает, что… Хотя нет, вас это не смущает. Переадресуем вопрос вашим избирателям, среди которых, в том числе, и в списке «Слуги народа», немало патриотов.
Друзья, а вас не смущает, что «информационный Гиркин» Шарий и президент Украины озвучивают один и тот же тезисный ряд? Вас не смущает, что Шарий защищает президента? И не смущает ли, что мажоритарный акционер «информационного Гиркина» Портнов предлагает «зачистить украинскую делегацию в ПАСЕ»? Ну, это уже просто прямая отработка московского темника с перевыполнением плана.
Печально, что этот презерватив с фекалиями, брошенный Москвой, о том, что Европа продалась и т.д., подхватил не только Шарий. А большинство вменяемых блогеров. И претензии к Зеленскому сводятся к тому, что он робкий мальчик. И что заявление его в ФБ - слабое, мямлящее. Что мог поехать в Страсбург, но не поехал. Что растерялся и молчит.
Да! Мог, но не поехал. Но не потому, что робкий, а, как показали дебаты с Порошенко, вполне себе дворовой. И совсем не рефлексирующий, что продемонстрировало игнорирование дрожащей Меркель. Убогий постик в ФБ с намеками на продажность ЕС, отказ от поездки, сегодняшнее молчание - это не от слабости. Это просто следующий этап детально спланированной спецоперации.
Кстати, обратите внимание. В нашем деле мелочей нет, как говорят в ведомстве, из которого вышел старший партнер Зеленского в большой геополитической игре. В своем посте Зеленский не ругает нашу делегацию, а хвалит. Небольшая плюсовка на фоне расщепления - продажные европейцы, хорошая делегация, думаю о моряках. Я с Украиной, я - патриот.
Теперь так будет все время. Все время, пока будет независимая Украина. Вот только долго ли она может быть в такой игре? Ведь каждый раз кусок, который будет откусывать Россия, будет все большим. А гасить раздражение бинарным сигналом будет все сложнее.
Прости мені, мій змучений народе,
що я мовчу. Дозволь мені мовчать!
Бо ж сієш, сієш, а воно... не сходе.
І тільки змії ********* й сичать.
Всі проти всіх,
усі ні з ким не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.
Ліна Костенко