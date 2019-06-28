 Трамп і Меркель обговорили підтримку економічних реформ в Україні, - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися на полях саміту "Великої двадцятки" в Осаці (Японія) та обговорили підтримку економічних реформ в Україні. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Сьогодні президент зустрівся з канцлером Німеччини Меркель для обговорення широкого кола питань, включаючи небезпечну діяльність Ірану на Близькому Сході, стабілізацію в Лівії та регіоні Сахель і підтримку економічних реформ в Україні", - зазначається в повідомленні.
Також сторони розглянули поточні переговори з Китаєм і встановлення справедливих стандартів для глобальної торгівлі, додали в Білому домі.
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У боротьбі з алігархами.
Не далекий той час коли буде ізольовано Фіташа.
На черзі папа Беня.і буратіно залишиться без папіка.
Скоріше б уже буратіно ветував закон про свій імпічмент, щоби ВР встигла побороти його вето, щоби не допустити ще один Майдан.
У боротьбі з алігархами.
Не далекий той час коли буде ізольовано Фіташа.
На черзі папа Беня. І буратіно залишиться без папіка.
Скоріше б уже буратіно ветував закон про свій імпічмент, щоби ВР встигла побороти його вето, щоби не допустити ще один Майдан.