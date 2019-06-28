 Трамп і Меркель обговорили підтримку економічних реформ в Україні, - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися на полях саміту "Великої двадцятки" в Осаці (Японія) та обговорили підтримку економічних реформ в Україні. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Сьогодні президент зустрівся з канцлером Німеччини Меркель для обговорення широкого кола питань, включаючи небезпечну діяльність Ірану на Близькому Сході, стабілізацію в Лівії та регіоні Сахель і підтримку економічних реформ в Україні", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім

Також сторони розглянули поточні переговори з Китаєм і встановлення справедливих стандартів для глобальної торгівлі, додали в Білому домі.