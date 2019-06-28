EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  1648  47
Все про:G20 (70) Меркель (549) Трамп (1850)

 Трамп і Меркель обговорили підтримку економічних реформ в Україні, - Білий дім

Зустріч відбулася на полях саміту "Великої двадцятки", який проходить 28-29 червня в Осаці (Японія).

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися на полях саміту "Великої двадцятки" в Осаці (Японія) та обговорили підтримку економічних реформ в Україні. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Сьогодні президент зустрівся з канцлером Німеччини Меркель для обговорення широкого кола питань, включаючи небезпечну діяльність Ірану на Близькому Сході, стабілізацію в Лівії та регіоні Сахель і підтримку економічних реформ в Україні", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп і Путін обговорили ситуацію в Україні, - Білий дім

Також сторони розглянули поточні переговори з Китаєм і встановлення справедливих стандартів для глобальної торгівлі, додали в Білому домі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134697
 
 
 Топ коментарі
 
И это все после встречи Зеленского с Меркель. Правильно я говорю, соевые?
 показати весь коментар
 
_Меркеляка - путлеровская потаскуха и союзник, сообщник и подельник. Трампанутый - единомышленник путлера. И вот эти что-то там обсуждают про Украину... Всё одно что волк и медведь рассуждают о благе стада овец. Результат предсказуем и печален для стада.
 показати весь коментар
 
Как-то соевая ботва выборочно наблюдает - тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем. Неудивительно что рейтинг Солнцеликого Отца шоколадной нации катится в пропасть, тут хоть бы 5% набрать и пару тушек в Раду завести, а не "по асфальту размазывать" президента с 70% поддержкой.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Введите санкции против парашенки за торпедирование мирного процесса. Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7973
 показати весь коментар
 
 
ты во флешмобе иди участвуй. Расхлопался здесь Трамп і Меркель обговорили підтримку економічних реформ в Україні, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4507
 показати весь коментар
 
 
вроде и свежина,а всеравно шыкаладом воняе
 показати весь коментар
 
 
Да-да. Суперкорупционеры Германи через Дойчебанк отмыли сотни милиардов для рахомафии и плешивого карлика, затем протягивают проект СП-1/ СП-2, потом голосуют полным составом за возврат Засрахи в ПАСЕ, а после этого, ведут рассказы про реформы в Украине. Может пускай бабушка отправляется к другу Герхарду в Роснефть уже сегодня...
 показати весь коментар
 
 
Рашка сглотнула. )) Украине все помогают открыто. А она втихоря сует подачки дырам. Вон уже училище вояк в Донецке закрывают. Лепота ))) А раньше Кубу содержали....Ресурсы не резиновые )))
 показати весь коментар
 
 
_Твоё дурацкое заявление настолько противоречит реальности, что ты либо сумасшедший, либо бот.
 показати весь коментар
 
 
Ну,а шо рашка тянет дыры ? Нифига. И это при том,шо граница в 100 км. А кругом все пипец...Начиная с дорог ))
 показати весь коментар
 
 
И это все после встречи Зеленского с Меркель. Правильно я говорю, соевые?
 показати весь коментар
 
 
У вас не получилось намазать мову на хлеб, у нас получится размазать клоуна об асфальт) а за недоразвитого с меркель мы уже в пасе наблюдали...
 показати весь коментар
 
 
Как-то соевая ботва выборочно наблюдает - тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем. Неудивительно что рейтинг Солнцеликого Отца шоколадной нации катится в пропасть, тут хоть бы 5% набрать и пару тушек в Раду завести, а не "по асфальту размазывать" президента с 70% поддержкой.
 показати весь коментар
 
 
Рейтинг не 5,ну то таке... А то что мы вас размажем, как обычно, вы не сомневаетесь-и это радует-мешать нам не спроможни, предупрежден, как говорится, значит опять заляжите на дно))))
 показати весь коментар
 
 
у тебя я вижу получилось,шо на клавиатуре кроме рус и eng них.. больше нет.
 показати весь коментар
 
цыплят по осени считают, так и помощь посмотрим в чем и как. Кстати, они Украине помогают и ни как ЗЕ
 показати весь коментар
 
 
помощники, бл...
А к старуеи мэкиль, по всей видимости, Паркинсон начал наведываться Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине, - Белый дом - Цензор.НЕТ 442 Ее время заканчивается, может нагадить под конец
 показати весь коментар
 
 
_Меркеляка - путлеровская потаскуха и союзник, сообщник и подельник. Трампанутый - единомышленник путлера. И вот эти что-то там обсуждают про Украину... Всё одно что волк и медведь рассуждают о благе стада овец. Результат предсказуем и печален для стада.
 показати весь коментар
 
 
Украина - стадо овец? Ну ты даёшь. Ну тогда может точнее сказать - стадо баранов?
 показати весь коментар
 
Судя по состоянию страны, аналогия тебе удалась. Дужэ влучно.
 показати весь коментар
 
та йий пы..да подходит... Это паркинсонизм... А значит мозгам каюк скоро Трамп і Меркель обговорили підтримку економічних реформ в Україні, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9343
 показати весь коментар
 
А какие экономические реформы в Украине произошли? Не заметил что-то. Вот рада обновится то может и реформы будут.
 показати весь коментар
 
 
а чё "будут"? одна реформа уже успешно выполнена. "Узеленского" переименовано в "Офис ***********".
 показати весь коментар
 
Ну почему только офис, отменены безумные штрафы для бизнеса за ошибки в ведении кассового отчета, школьная форма, на которой наживались пройдохи. Но для реальных реформ нужно правительство и поддержка в раде, а не шобло саботажников мародера.
 показати весь коментар
 
 
то есть коалиция с рыгоаналами тебя вполне устроит? он, твой зелебеня уже чуть Крым не просрал за возвращение моряков любой ценой.
 показати весь коментар
 
Коалиция с Голосом и Батькивщиной вполне устроит. Крым Зеленский не сдавал, не стоит приписывать Президенту то, чего нет и не будет.
 показати весь коментар
 
как тогда объяснить его истерику по поводу ноты МИДа, и слова о возвращении моряков любой ценой? в нарасеянской ноте была явная подстава, а бьющий себя пяткой в грудь дипломированный юрист её не заметил? на смешите мои тапки.
 показати весь коментар
 
кстати про Матькивщину. с ней может быть только ситуативная. жаба Юля ни с кем не уживается.
 показати весь коментар
 
за послушание, отслюнявят пару сотен лямов..
 показати весь коментар
 
украину переводят под внешнее управление...а владимир может заменить минстеця, как и обещал
 показати весь коментар
 
28 лет внутреннего управления и орды привели к краху благосостояния Украины.
 показати весь коментар
 
28 років назад не було добробуту...так що крахувати нічому)
 показати весь коментар
 
Где Польша,Чехия,Прибалтика,и где -Украина.Стартували в однакових умовах.Полное фиаско алчних
 показати весь коментар
 
я так понимаю, Трамп Меркельше на санкции намекал за СП-2.
 показати весь коментар
 
а обострение на нашем восточном фронте , поддержку рашей террористов там же, отжатый Крым и как бонус - СП-2...канцлерша не захотела обсуждать?
 показати весь коментар
 
 
И Меркель и Трамп заботятся о интересах своих стран и собственных.Согласованность действий -важный аспект западной демократии.Трамп нагибает Запад и Меркель,в частности.До выборов в США ещё полтора года,и есть предпосылки,что Трамп победит.В день Трамп лукавит в среднем 37 раз..Мы имеем поддержку США ,не благодаря Трампу,а благодаря Республиканской Партии.Соивые банкроты довели Украину до протянутой руки..Новой власти надо меньше надеяться на жадную Европу, а больше сотрудничать с обеими палатами на Капитолийском холме!!Получить статус стратегического партнёрства нужно -кровь с носа!И Зе тут -идеальная фигура!Пораженко из-за своей алчной токсичности уже несколько лет нерукопожатен.Зе приходится разгребать вкрай захаращени Авгиеви конюшни Мальдивского папередника!
 показати весь коментар
 
 
а где экономические реформы Зеленского?
Что они обсуждают?
Попытку Коломойского отменить энергетическую реформу 1 июля?
 показати весь коментар
 
 
Дійсно одна надія на Трампа.
У боротьбі з алігархами.
Не далекий той час коли буде ізольовано Фіташа.
На черзі папа Беня.і буратіно залишиться без папіка.
Скоріше б уже буратіно ветував закон про свій імпічмент, щоби ВР встигла побороти його вето, щоби не допустити ще один Майдан.
 показати весь коментар
 
Дійсно одна надія на Трампа.
У боротьбі з алігархами.
Не далекий той час коли буде ізольовано Фіташа.
На черзі папа Беня. І буратіно залишиться без папіка.
Скоріше б уже буратіно ветував закон про свій імпічмент, щоби ВР встигла побороти його вето, щоби не допустити ще один Майдан.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТрамп і Меркель обговорили підтримку економічних реформ в Україні, - Білий дім
 
 
 
 
 
 вгору