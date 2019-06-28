 Росію треба притягати до відповідальності, - МЗС Канади про повернення РФ в ПАРЄ

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Канади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Канада занепокоєна рішенням ПАРЄ беззастережно відновити право голосу Росії. Ми повинні продовжувати притягати Росію до відповідальності за порушення міжнародного права і суверенітету і територіальної цілісності України", - заявили в МЗС.

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Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.

7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.