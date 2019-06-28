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Все про:Канада (657) ПАРЄ (524) Росія (17822)

 Росію треба притягати до відповідальності, - МЗС Канади про повернення РФ в ПАРЄ

Росію треба притягати до відповідальності за порушення норм міжнародного права, а також суверенітету і територіальної цілісності України, заявили в Міністерстві закордонних справ Канади.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Канади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Канада занепокоєна рішенням ПАРЄ беззастережно відновити право голосу Росії. Ми повинні продовжувати притягати Росію до відповідальності за порушення міжнародного права і суверенітету і територіальної цілісності України", - заявили в МЗС.

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Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.

7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3134695
 
   
 Топ коментарі
 
ее надо было привлдекать к отвестенности в 2008 году, когда оккупировали Грузию
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Спасибо Канаде за поддержку Украины и демократии во всем мире!
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в 2008 Грузию поддерживал только Президент Ющенко,а Зрада с созданной Порошенко партией регионов задом крутила перед Рашкой
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ее надо было привлдекать к отвестенности в 2008 году, когда оккупировали Грузию
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в 2008 Грузию поддерживал только Президент Ющенко,а Зрада с созданной Порошенко партией регионов задом крутила перед Рашкой
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порошенка можно сажать по статье сепаратизм за его слова "Львівяни -це самі справжні українці"
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Порошенко вышел из партии регионов за 10 лет до этого
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Понятно что европейские чинушки тоже продажные и кацапы как обычные азиаты всегда суют бабки.Почему журналисты не выясняют что косоглазые делают в ПАС Е и почему еще там нет ким чина или китайцев-те тоже бабки сунут а то что азиаты то не важно.ВАЖНО БАБЛО и к черту принципы
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Та де там...
Європеоїди вже хабара великого взяли.
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Може й хабара взяли, а може вважають, щоне варто напружуватись, коли преЗЕбіл каже одне, а робить інше. А може, й тей друге разом.
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ПАСЕ - это парламентская ассамблея. ПАРЛАМЕНТСКАЯ ! все вопросы- к вонючей доживающей последние дни раде и ими проголосоваными министрам.
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Та ні. На цейраз всі питання до мінінаполеона, який просто поклав і на цю сессію ПАСЕ, і на нашу делегацію, і на свої пряміобов'язки. Мабуть, сплутав все те з клавішним інструментом.
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тебе в пятак еще раз ткнуть словом "парламентская" , рог йододефицитный?
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А, упоротий зелебобік. Терпець вже урався? Ранувато-ранувато. Вам терпіти до кінця, маю надію. що недалекого, президенстсва вашого ідола.
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Первое правило перед неадекватом - ввести его в правовое поле. Затем приучить к нормам.После к логическим шагам и последствиям. А в завершении - подвести все к тому,что он не прав. И чтобы это он признал сам.
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А ён (неадекват) не желаеть. И чо ему исделаешь? На то он и неадекват.
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Идет в ПАССЕ,значит желает. Просто он еще этого не понял ))
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нет никаких рычагов воздействия. Вернее они есть, но их никто не применит.
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УЖЕ ТОШНИТ ОТ ОБЕСПОКОЕНОСТИ И ОЗАБОЧЕНОСТИ, ЛУЧШЕ Б УЖЕ МОЛЧАЛИ
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А с каких делов они должны молчать? В чем они не правы?
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Kanada vxodit v PASE statuse ************* odna iz 3 stran.Tak oni mogut skazat svojio mnenyje
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Я удивляюсь как они до сих пор вообще не плюнули на Украину и неотвернулись. А что им делать если украинцы сами желают стоять раком? Вместо сплотиться и воевать против врага у нас украинцы разделились на *зебилов* и *порохоботов*, уже не говорю за откровенных сепаров с которых не считаю за украинцев.
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_У тебя как с мозгом, есть? А с логикой? Тогда вот тебе для размышлений: Европа также позорно отдала на растерзание людоедам Грузию. Сирию. И спустила с рук убийство высшего руководства страны НАТО. А также убийство около сотни европейцев в сбитом самолёте. И список неполный. Что-то прояснилось в мозгах, не?
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Лучше привлекать к ответственности в виде бомбометания.
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_Это приведёт к аннигиляции человечества. Единственный реальный вариант - удушить до смерти экономически. Но пока что Запад выбрал бабло, а значит вектор на Третью Всемирную Войну. Она же и последняя.
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Спасибо Канаде за поддержку Украины и демократии во всем мире!
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Канада сама подмахивала меркель все 5 лет и не давала летальное оружие (кроме сраных винтовок)
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Да сказки это, что европейских чинуш кто-то там купил. Сказки для ЗЕбилов)
Всё проще - они поняли, что с клоуном вести серьёзные дела нельзя и показали ему это на практике. Какой дурак будет впрягаться в серьёзные темы, если твой партнёр шут гороховый?
Или вы думали, что немчуры и лягушатники, уже посчитавшие свою выгоду от Северного потока-2 откажутся от миллиардов евро прибыли ради Зели? Росію треба притягати до відповідальності, - МЗС Канади про повернення РФ в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9742
Наивность, граничащая с глупостью.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосію треба притягати до відповідальності, - МЗС Канади про повернення РФ в ПАРЄ
 
 
 
 
 
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